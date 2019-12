France’s IHRA resolution: Israel’s lobby won the vote, but it won’t silence support for Palestinians On 3 December in Paris, the French parliament adopted a resolution approving the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition of antisemitism. But the vote was far from unanimous, and the discomfort was such that the MP proposing the resolution, Sylvain Maillard, had to confirm in his official address that it “ excludes the examples of the IHRA“ – a statement that should considerably reduce the scope of this vote.

Die französische IHRA-Resolution: Israels Lobby gewann die Abstimmung, aber sie wird die Unterstützung für die Palästinenser nicht zum Schweigen bringen.



Von Bertrand Heilbronn

Am 3. Dezember verabschiedete das französische Parlament in Paris eine Entschließung zur Billigung der Definition des Begriffs Antisemitismus durch die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Aber die Abstimmung war keineswegs einstimmig, und das Unbehagen war so groß, dass der Abgeordnete, der die Resolution vorschlug, Sylvain Maillard, in seiner offiziellen Rede bestätigen musste, dass sie „die Beispiele der IHRA ausschließt“ – eine Aussage, die den Umfang dieser Abstimmung erheblich einschränken sollte.

Das Unbehagen der Abgeordneten offenbarte den gewalttätigen Konflikt zwischen zwei Logiken: der israelischen Propaganda und ihren Anhängern in Frankreich, die unter der Maske des Kampfes gegen „moderne Formen des Antisemitismus“ vordrangen, und der antirassistischen und universalistischen Tradition, die in Frankreich tief verankert und aktiv ist.

Eine Waffe der israelischen Propaganda

Israels Strategie gegen die Rechte des palästinensischen Volkes ist umfassend. International hat sie sich mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump weiter verschärft, und vor Ort bedroht sie die Existenz des palästinensischen Volkes. Der Angriff auf die Stimmen, die die palästinensischen Rechte verteidigen, indem sie versuchen, sie zum Schweigen zu bringen, ist ein integraler Bestandteil dieser Strategie.

Eine Definition von Antisemitismus im Zusammenhang mit der Kritik an der israelischen Politik ist eine Möglichkeit, dies zu tun. Die IHRA verabschiedete 2016 eine Definition, die Antisemitismus als „eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich in Hass auf Juden äußern kann“ betrachtete. Eine Reihe von verwandten Beispielen sollte die IHRA bei ihrer Arbeit „leiten“.

Die Unschärfe selbst wird zur Waffe, die es ermöglicht, jede Kritik am Staat Israel und seiner Politik in Zweifel zu ziehen.

Für israelische Propagandisten war der Trick gelungen. Die Einführung dieser „Beispiele“ steht im Mittelpunkt der israelischen Strategie. Die Ausrichtung auf den Staat Israel, „als jüdische Gemeinschaft konzipiert“, wird als Manifestation von Antisemitismus bezeichnet, während „eine Kritik an Israel, die ähnlich wie die eines anderen Landes ist, nicht als antisemitisch angesehen werden kann“. Wer kann die Bedeutung dieses Vergleichs definieren?

Eine so verschwommene Definition von Antisemitismus, die auf politische Meinungen abzielt, wäre aus rechtlicher Sicht nicht akzeptabel. Aber die Unschärfe selbst wird zur Waffe, die es ermöglicht, jede Kritik an dem Staat Israel und seiner Politik in Zweifel zu ziehen.

Die Propaganda-Maschine war bereits im Vereinigten Königreich, im Europäischen Parlament, in Deutschland und in anderen europäischen Ländern angekommen, bevor Frankreich sein nächstes Ziel wurde – aber in Frankreich würden die Promotoren der Definition mit der eigentlichen Logik des antirassistischen Kampfes konfrontiert werden.

Bekämpfung des Rassismus in Frankreich

Der Kampf gegen den Antisemitismus hat seine Wurzeln in der Dreyfus-Affäre, einer Welle des Hasses gegen die französischen Juden Ende des 19. Jahrhunderts, die Persönlichkeiten mit großem Gewissen dazu veranlasste, sich am antirassistischen Kampf zu beteiligen. Die Komplizenschaft des Vichy-Regimes mit Nazi-Deutschland bei der Verfolgung und dem Massaker an französischen Juden stärkte den Kampf gegen den Antisemitismus als wesentlichen Bestandteil des antirassistischen Kampfes.

Aber dieser Kampf wurde nie vom universellen Kampf gegen Rassismus und für die Menschenrechte getrennt. Diese universalistische Tradition führte zur aktiven Beteiligung großer französischer Persönlichkeiten, wie des Juristen Rene Cassin, an der Ausarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des nationalsozialistischen Völkermords.

Wie in vielen anderen Ländern engagieren sich große Menschenrechts- und Antirassismusorganisationen im Kampf gegen alle Formen des Rassismus. Das französische Mediengesetz bestraft Hassreden, und das Strafrecht bestraft Diskriminierung, insbesondere rassistischer Natur.

Die Nationale Beratende Kommission für Menschenrechte versammelt große Menschenrechtsorganisationen und anerkannte Persönlichkeiten in Frankreich, und sie ist gesetzlich verpflichtet, einen Jahresbericht über die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in Frankreich zu erstellen. In ihrem Bericht 2018 hat sie sich gegen die IHRA-Definition ausgesprochen und erklärt, dass sie gegen die französische Rechtstradition verstößt und ihre „Beispiele“ für Israel von ihrem erklärten Ziel abweichen.

Im Gegensatz dazu hat der Repräsentantenrat der französischen jüdischen Institutionen (CRIF) seine Tendenz zu einer immer stärkeren Loyalität zur israelischen Politik fortgesetzt und sogar gefordert, dass Präsident Emmanuel Macron der Initiative von Trump folgt, Jerusalem unter Verstoß gegen das Völkerrecht als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Offensive der israelischen Lobby

Kurz nach seiner Wahl 2017 verurteilte Macron den Antizionismus als „die neu erfundene Form des Antisemitismus“ und löste damit einen Rückschlag unter Intellektuellen, Historikern und anderen Verbänden und NGOs aus.

Aber im Februar dieses Jahres beeinträchtigte eine Reihe von Ereignissen die öffentliche Emotion. Inmitten von Statistiken, die einen starken Anstieg zeigen.

Die Idee eines Gesetzes zum Verbot des Antizionismus wurde dann von Abgeordneten, die die Pro-Israel-Lobby unterstützen, vorgebracht, bevor sie schnell entlassen wurden. Aber am 20. Februar, beim jährlichen CRIF-Dinner, stellte Macron erneut Antizionismus mit Antisemitismus gleich und kündigte an, dass Frankreich die IHRA-Definition umsetzen werde.

In einem tief gespaltenen Frankreich waren viele Abgeordnete der Meinung, dass sie sich weltweit im Kampf gegen alle Formen des Rassismus engagieren sollten, ohne eine Form gegenüber anderen zu bevorzugen.

Palästinensische Solidaritätsorganisationen, NGOs und Menschenrechtsgruppen haben sich zusammengeschlossen, um die Abgeordneten sowohl auf nationaler Ebene als auch über lokale Niederlassungen zu informieren. In einem von mehr als 120 israelischen und jüdischen Wissenschaftlern unterzeichneten Brief wurde vor der Resolution gewarnt.

Es war auch notwendig, das eigentliche Projekt zu entlarven, das in der IHRA-Definition des Antisemitismus verborgen ist.

Es herrschte tiefe Unruhe, auch in den Reihen der Präsidentschaftsmehrheit. Die Stigmatisierung des Antizionismus verstößt zutiefst gegen die Grundsätze der Meinungsfreiheit.

Die Abstimmung vom 3. Dezember spiegelte dieses Unbehagen deutlich wider: Von den 303 Mitgliedern der Macroner Fraktion, von denjenigen, die eine Stimme abgaben, stimmten nur 84 für die Entschließung und 26 gegen sie. Linke Parteien waren sich in ihrer Opposition einig.

Was passiert jetzt?

Eine Entschließung hat keine Rechtskraft, so dass sich an der Gesetzgebung in Frankreich nichts geändert hat. Antizionismus ist kein Verbrechen, so wie kein Gesetz den Boykott israelischer Produkte verbietet. Darüber hinaus reduziert die Tatsache, dass der Abgeordnete, der die Resolution eingereicht hat, die IHRA-Beispiele ausgeschlossen hat, den Anwendungsbereich erheblich.

Aber der israelische Propagandaapparat wurde weitgehend entlarvt: Am Tag nach der Abstimmung über die Resolution prahlte das israelische Außenministerium mit der kontinuierlichen Aktion der israelischen Botschaft, dieses Projekt in die Tat umzusetzen.

Immer mehr Abgeordnete und andere politische Akteure werden sich bewusst, dass das Eindringen des Staates Israel in unsere demokratischen Systeme inakzeptabel ist.

Indem sie sich dafür entschieden haben, eine problematische Lösung durchzusetzen, anstatt den Kampf gegen den Antisemitismus wieder in den Mittelpunkt des antirassistischen Kampfes in Frankreich zu stellen, haben die Organisationen, die die jüdische Gemeinschaft des Landes verteidigen sollen, einen historischen Fehler begangen und ihre Loyalität gegenüber der israelischen Regierung offengelegt.

Die Kriegsmaschine der israelischen Propaganda und ihrer Anhänger in Frankreich wird hier nicht aufhören. Sie werden versuchen, diese Abstimmung als Grundlage für die Zustimmung der Städte oder Universitäten zur IHRA-Definition zu nutzen, wie es im Vereinigten Königreich der Fall war, und die Stimmen, die die Rechte des palästinensischen Volkes verteidigen, mit allen Mitteln anzugreifen.

Der Kampf gegen die Maillard-Resolution und das Unbehagen, das durch ihre erzwungene Passage entsteht, wird nachhaltige Auswirkungen haben. Immer mehr Abgeordnete und andere politische Akteure werden sich der Unzulänglichkeit des Eindringens des Staates Israel in unsere demokratischen Systeme bewusst. Dennoch werden wir die israelische Propagandamaschinerie besiegen und mit unerschütterlicher Entschlossenheit die Rechte des palästinensischen Volkes verteidigen.

Dieser Artikel wurde von der französischen Originalversion bearbeitet und verdichtet. Übersetzt mit Deepl.com

Bertrand Heilbronn ist der Präsident der Association France Palestine Solidarité (AFPS).

