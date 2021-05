Bild: Supporters of the Hamas movement take part in a rally against the decision of the Palestinian authorities president to delay the legislative and presidential polls scheduled for May 22 and July 31, respectively, in Gaza City on April 30, 2021 [MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images]

Die gefährliche Entscheidung, die Wahl zu “verschieben”, ist Palästinas Moment der Abrechnung

Von Ramzy Baroud

4. Mai 2021

Die Entscheidung des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, am 30. April, die Parlamentswahlen in diesem Monat zu “verschieben”, die die ersten seit 15 Jahren gewesen wären, wird die politische Spaltung im besetzten Palästina vertiefen und könnte möglicherweise den Zusammenbruch der Fatah-Bewegung bedeuten, zumindest in ihrer jetzigen Form.

Anders als bei den letzten palästinensischen Parlamentswahlen im Jahr 2006 war diesmal nicht die Rivalität zwischen Fatah und Hamas das große Thema. Viele Gesprächsrunden in den letzten Monaten zwischen Vertretern der beiden größten politischen Parteien Palästinas hatten bereits viele Details der nun abgesagten Abstimmung, die am 22. Mai beginnen sollte, geklärt.

Sowohl die Fatah als auch die Hamas haben viel von einer Wahl zu gewinnen, wobei erstere die Gelegenheit genießt, ihre lange entbehrte Legitimität wiederherzustellen, da sie durch ihre Dominanz in der Palästinensischen Autonomiebehörde ohne jegliches demokratisches Mandat über die besetzten Gebiete regiert hat. Die Hamas auf der anderen Seite ist verzweifelt, aus ihrer langen und schmerzhaften Isolation auszubrechen, die durch die israelisch geführte Belagerung des Gazastreifens veranschaulicht wird, die ironischerweise aus ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen 2006 resultierte.

Es war nicht der israelische und amerikanische Druck, der Abbas dazu brachte, die kollektiven Wünsche einer ganzen Nation zu verraten. Dieser Druck aus Tel Aviv und Washington war real und wurde weithin berichtet, aber er war wohl auch zu erwarten. Außerdem hätte Abbas ihn leicht umgehen können, da sein Wahldekret, das im Januar verkündet wurde, von den Palästinensern begrüßt und von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft gelobt wurde.

Abbas’ unglückliche, aber, offen gesagt, vorhersehbare Entscheidung wurde von dem 86-jährigen Führer als eine gerechtfertigt, die durch Israels Weigerung erzwungen wurde, den Palästinensern in Jerusalem zu erlauben, am Wahlprozess teilzunehmen. Diese Erklärung ist jedoch nur ein Feigenblatt, um seine Angst vor einem Machtverlust zu überspielen. Israels routinemäßige Hartnäckigkeit war ebenfalls vorhersehbar, aber seit wann betteln besetzte Völker ihre Besatzer an, ihre demokratischen Rechte zu wahren? Seit wann bitten Palästinenser Israel um Erlaubnis, irgendeine Form von politischer Souveränität im besetzten Ost-Jerusalem geltend zu machen?

In der Tat wird der Kampf um die Rechte der Palästinenser in Jerusalem täglich in den Gassen der gefangenen Stadt ausgetragen. Die Jerusalemer werden in jeder Facette ihrer Existenz von israelischen Restriktionen getroffen, die es ihnen fast unmöglich machen, ein normales Leben zu führen, weder in der Art, wie sie bauen, arbeiten, studieren und reisen, noch wie sie heiraten und Gottesdienst feiern. Es wäre also verblüffend, wenn Abbas tatsächlich erwartet hätte, dass die israelischen Behörden den Palästinensern in der besetzten Stadt einfachen Zugang zu den Wahllokalen gewähren, damit sie ihr demokratisches Recht ausüben können, während dieselben Behörden daran arbeiten, jeden Anschein von palästinensischem politischem Leben, ja sogar eine physische Präsenz, in Jerusalem auszulöschen.

Die Wahrheit ist, dass Abbas die Wahl abgesagt hat, weil alle glaubwürdigen öffentlichen Meinungsumfragen zeigten, dass die Abstimmung später in diesem Monat die herrschende Clique der Fatah dezimiert und eine völlig neue politische Konfiguration eingeleitet hätte, eine, in der seine Rivalen innerhalb der Bewegung, Marwan Barghouti und Nasser Al-Qudwa, als ihre neuen Führer hervorgegangen wären. In diesem Fall hätte eine ganze Klasse palästinensischer Millionäre, die den nationalen Kampf in eine lukrative Industrie verwandelt haben, die großzügig von den “Geberländern” finanziert wird, riskiert, alles zu verlieren zugunsten eines unerforschten politischen Territoriums, das von einem palästinensischen Gefangenen, Barghouti, von seiner israelischen Gefängniszelle aus kontrolliert wird.

Noch schlimmer für Abbas: Barghouti hätte der neue palästinensische Präsident werden können, da er bei den für Juli angesetzten Präsidentschaftswahlen antreten sollte. Das wäre schlecht für Abbas, aber gut für die Palästinenser, denn Barghoutis Präsidentschaft wäre entscheidend für die palästinensische nationale Einheit und sogar für die internationale Solidarität. Ein demokratisch gewählter, inhaftierter palästinensischer Präsident wäre ein PR-Desaster für Israel. Ebenso hätte es die unauffällige US-Diplomatie unter Außenminister Antony Blinken vor eine noch nie dagewesene Herausforderung gestellt: Wie könnte Washington weiterhin einen “Friedensprozess” zwischen Israel und den Palästinensern predigen und fördern, während deren Präsident in Einzelhaft schmachtet, wie er es seit 2002 tut?

Durch die Absage aller palästinensischen Wahlen, nicht nur der Wahlen zum Legislativrat in diesem Monat, hoffen Abbas, seine Gönner und Unterstützer, den Moment der Abrechnung innerhalb der Fatah-Bewegung hinauszuzögern, und zwar innerhalb der gesamten palästinensischen Politik. Die Entscheidung wird jedoch wahrscheinlich weitaus gravierendere Auswirkungen auf die Fatah und die palästinensische Politik haben, als wenn die Wahlen stattfinden würden.

Seit Abbas’ Wahldekret Anfang des Jahres haben sich 36 Kandidatenlisten bei der palästinensischen Zentralen Wahlkommission registriert. Während islamistische und sozialistische Parteien bereit waren, mit einheitlichen Listen anzutreten, zerfiel die Fatah. Neben der offiziellen Fatah-Liste, die Abbas nahe steht, planten zwei weitere nicht-offizielle Listen, “Freiheit” und “Zukunft”, zu kandidieren. Verschiedene Umfragen zeigten, dass die Liste “Freiheit”, angeführt vom Neffen des verstorbenen Palästinenserführers Jassir Arafat, Nasser Al-Qudwa, und der Frau von Marwan Barghouti, Fadwa, auf einen Wahlsieg zusteuerte und auf dem besten Weg war, Abbas und seinen schrumpfenden, wenn auch einflussreichen Kreis zu stürzen.

Nichts von diesem internen Fatah-Aufruhr wird wahrscheinlich verschwinden, nur weil Abbas sein Versprechen, einen Anschein von palästinensischer Demokratie wiederherzustellen, gebrochen hat. Eine ganz neue politische Klasse in Palästina definiert sich nun durch ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Listen, Parteien und Führern. Die Masse der Fatah-Anhänger, die mental bereit war, sich von der Dominanz von Abbas zu lösen, wird nicht einfach nachgeben, nur weil der alternde Führer seine Meinung geändert hat. Tatsächlich findet derzeit in ganz Palästina eine beispiellose Diskussion über Demokratie, Repräsentation und die Notwendigkeit statt, Abbas und seine planlose, eigennützige Politik hinter sich zu lassen; sie ist unmöglich einzudämmen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren beschränkt sich die Diskussion nicht mehr auf Hamas gegen Fatah, Ramallah gegen Gaza oder andere demoralisierende rhetorische Schubladen. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Es gibt nichts, was Abbas zu diesem Zeitpunkt sagen oder tun kann, um das Vertrauen der Menschen in seine Autorität wiederherzustellen, weder individuell noch institutionell. Es ist fraglich, ob er überhaupt jemals ihr Vertrauen hatte. Mit der Absage der Parlamentswahlen und der darauf folgenden Wahl eines neuen Präsidenten und des Nationalrats hat er eine rote Linie überschritten. Damit hat er sich selbst und ein paar andere um ihn herum als Feinde des palästinensischen Volkes, seiner demokratischen Bestrebungen und seiner Hoffnung auf eine bessere Zukunft hingestellt. Übersetzt mit Deepl.com

