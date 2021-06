https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-joint-list-is-israel-s-only-democratic-opposition-1.9916934Bild: Joint List leaders raise their hands before supporters at the alliance’s campaign headquarters, Nazareth, Sept. 17, 2019. – AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Die Gemeinsame Liste ist Israels einzige demokratische Opposition



Von Amira Hass



17.06.2021

Die sechs Knessetmitglieder der Gemeinsamen Liste – fünf Palästinenser und ein antizionistischer Jude – bilden die einzige demokratische Opposition zu Israels neuer, rechtsgerichteter Regierung. Die sogenannte Opposition, bestehend aus dem Likud, den Haredi-Parteien und den jüdischen Samaritern der Partei des religiösen Zionismus, wird gerne mit der neuen Regierung stimmen, solange sie den Palästinensern weiterhin ihr Land raubt, die Krankenhausbudgets kürzt und den Gazastreifen bombardiert. Die sozial-zionistischen Parteien (Labor und Meretz), die zahlenmäßig und von der öffentlichen Wirkung her eine Minderheit sind, werden machtlos dagegen sein. Sie sind an Koalitionsvereinbarungen gebunden und fürchten, ihre Wähler zu enttäuschen, die glauben, sie hätten “den Staat zurückerhalten”, weil die Haredim und Benjamin Netanyahu nicht mehr an der Macht sind.

Meretz- und Arbeitsgesetzgeber haben bereits gezeigt, wie eingeschränkt sie in ihren geschwächten Positionen sind, indem sie zustimmten, dass Ayelet Shaked Innen- und später Justizministerin wird, dass Avigdor Lieberman Finanzminister wird und dass ein Fuchs (von Yamina) den Hühnerstall bewacht (d.h. als Minister für Siedlungsangelegenheiten dient). Kabinettsmitglieder und Gesetzgeber der Arbeitspartei werden jede räuberische IDF-Operation begrüßen, wobei parlamentarische Fragen und Proteste von Meretz-Gesetzgebern möglicherweise sogar unbeantwortet bleiben. Und die Vereinigte Arabische Liste? Sie wird schnell feststellen, dass sie nicht in der Lage ist, die Rechte ihrer Unterstützer auf Strom und Wasser zu schützen. Aber wenn die neue Regierung mit irgendeinem Programm zur Förderung der Gleichheit überrascht und sich bemüht, Ungleichheit und Diskriminierung abzubauen, kann sie mit den sechs Stimmen der Gemeinsamen Liste rechnen.

Die Gemeinsame Liste ist die einzige demokratische Opposition, nicht nur, weil sie Maßnahmen wie die Anhebung der Löhne und die Erhöhung der Steuern für Unternehmen und Millionäre, die verstärkte Überwachung und Einschränkung von Waffenhändlern, die Wiederherstellung von Sozialleistungen, die Aufhebung des Nationalstaatsgesetzes und die Erhöhung der staatlichen Mittel für unterversorgte lokale Regierungen unterstützt. In ihrer Existenz und in ihrem Programm wendet sich diese Allianz überwiegend arabischer Parteien gegen die minderwertige Position, die der demokratische – in seinen Augen – Staat Israel seinen palästinensischen Bürgern zugewiesen hat. Die Abgeordneten der Gemeinsamen Liste repräsentieren 2 Millionen dieser Bürger, einschließlich derer, die sie nicht gewählt haben – oder niemanden – sowie der Tausenden von Juden, die für sie gestimmt haben.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Vertreter der Gemeinsamen Liste die Prinzipien der Demokratie verkörpern: Sie sind mit all den Menschen verbunden, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben und nicht wählen dürfen. Sie sind die natürlichen Vertreter all der Palästinenser, deren Leben von der israelischen Regierung bestimmt wird, denen das jüdische und sehr undemokratische Israel das Wahlrecht verweigert. Sie sind in der Tat die Vertreter der Angehörigen des einheimischen Volkes, das durch eine illegitime, hinterhältige Gesetzgebung seines Landes und seiner Geschichte beraubt wurde. Es sind Menschen, die unter ständiger Bedrohung ihres Lebens leben, mit maskierten und bewaffneten Soldaten, die mitten in der Nacht in ihre Häuser einbrechen. Die sechs Gesetzgeber repräsentieren möglicherweise die Universitätsstudenten aus dem Gazastreifen, die von Israel daran gehindert werden, in Nablus oder Ramallah zu studieren, oder die Kinder, die nicht wissen, was ein Berg ist, weil Israel sie in dem Küstenkäfig, der Gaza ist, gefangen hält.

Die sechs Gesetzgeber der einzigen demokratischen Opposition in Israel haben diese massive Vertretung nicht gewählt. Sie sind zu wenige, es fehlt ihnen an Mitteln und Macht angesichts der unermüdlichen israelischen Trickserei und sie enttäuschen ihre Wähler oft. Kurzatmige israelische Interviewer werden ihnen sagen, sie sollen sich mit Abwasser und Kriminalität befassen, nicht mit dem Landraub in den Dörfern Beita und Qabalan, nicht mit der Bewegungsfreiheit der Gazaner oder dem Recht auf Selbstbestimmung. Aber ihre repräsentative Rolle ergibt sich aus ihrem Bewusstsein dessen, was Israel jenseits der Grünen Linie tut, und aus der Geschichte und der national-indigenen Identität von fünf von ihnen. Sie wenden sich gegen das eklatanteste undemokratische Merkmal Israels: die Kontrolle über das Land, während die Bevölkerung in diesem Land von der Wahlurne ausgeschlossen wird. Sie erkennen die Grenzen von 1967, die Grüne Linie, an, während Israel sie systematisch ausradiert.

So ist die Gemeinsame Liste eine kleine Partei in der Knesset, während sie die größte Anzahl von Menschen vertritt – 7 Millionen – die in einem Land leben, das von einer Regierung regiert wird. In einer richtigen Welt hätten die Parteien der Gemeinsamen Liste die Regierung gebildet. Übersetzt mit Deepl.com