Die Gründe und Ziele der Beziehungen zwischen der Hamas und Russland

von Ayman Abu Nahia

12. September 2022

In einer Zeit, in der die palästinensische Diplomatie auf internationaler Ebene einen Zustand der Schwäche und des Rückfalls erlebt, was sich aufgrund der Schwäche der palästinensischen Außenpolitik und der Vernachlässigung des Aspekts der internationalen Beziehungen im Allgemeinen negativ auf die palästinensische Sache ausgewirkt hat. Dies hat Israel die Möglichkeit gegeben, bei der Bildung von Bündnissen und der Normalisierung der Beziehungen zu denjenigen, die dem palästinensischen Volk am nächsten stehen, auf diesen empfindlichen Nerv zu treffen. Es ist ihm gelungen, die Beziehungen zu zahlreichen arabischen, afrikanischen und asiatischen Ländern zu normalisieren, die sich stets auf die Seite der palästinensischen Sache gestellt und den Terrorismus der israelischen Besatzung verurteilt haben.

In der Zwischenzeit arbeitet die Hamas an der Verbesserung ihres diplomatischen und internationalen Status und nutzt jede Gelegenheit, die der palästinensischen Sache zugute kommt. In diesem Zusammenhang besucht eine Delegation der Bewegung auf Einladung des russischen Außenministeriums derzeit Russland. Dieser Besuch wird wahrscheinlich dazu dienen, mit russischen Beamten Gespräche über eine Reihe von Themen im Rahmen der russischen Bemühungen um die Entwicklung der palästinensischen Sache zu führen, insbesondere über das Gas aus Jerusalem und Gaza, das die israelische Besatzung stiehlt und zu ihrem eigenen Vorteil vermarktet. Es ist klar, dass die Bewegung ihre Bemühungen auf die Stellungnahme des russischen Außenministeriums stützt, die kürzlich, am 14. April, veröffentlicht wurde und in der die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete als illegal bezeichnet wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass die zionistische Unterwanderung der Kontinente der Welt den internationalen Entscheidungen über Palästina großen Schaden zugefügt hat. Das internationale Schweigen angesichts der rassistischen Politik der israelischen Besatzungsbehörden gegen das palästinensische Volk, einschließlich der systematischen Tötungen, Verhaftungen, Bombardierungen, Zerstörungen und der Belagerung des Gazastreifens, der Beschlagnahmung von Land und Eigentum sowie des Siedlungsbaus, kommt nicht aus dem Nichts. Aufgrund des Bankrotts der palästinensischen Diplomatie und ihres Versagens, befreundete Länder für sich zu gewinnen, hören wir von niemandem mehr eine Verurteilung, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Dies hat es den israelischen Besatzungsbehörden direkt oder indirekt erleichtert, die Kontinente der Welt zu infiltrieren und Freundschaften und Allianzen aufzubauen, die ihren wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Interessen dienen. Einige Länder haben aufgrund des Einflusses der Besatzung auf ihre Entscheidungen sogar ihre Haltung gegenüber der palästinensischen Sache geändert, und das zu einer Zeit, in der wir Unterstützung und Rückhalt von allen Seiten am dringendsten benötigen. Das liegt an der internationalen Ungerechtigkeit gegenüber der palästinensischen Sache und der Doppelmoral im Vergleich zur ukrainischen Sache und der Art und Weise, wie die Welt mit Russland umgeht, indem sie es boykottiert und wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen es verhängt, während sie der Ukraine großzügige Hilfe anbietet und alles in ihrer Macht Stehende tut, um die russische Militäroperation gegen die Ukraine zu beenden. Auf der anderen Seite sieht die internationale Gemeinschaft tatenlos zu, wie die israelische Besatzung vorgeht, während die USA militärische, finanzielle und politische Unterstützung leisten. Russland ist kein Land, das sich gegen die israelische Besatzung wehrt, sondern widersetzt sich vielmehr der US-Herrschaft, und das ist sein gemeinsames Interesse mit den Widerstandsbewegungen, auch wenn es mit den Positionen der Hamas, die Israel nicht anerkennt, nicht übereinstimmt.

All dies hat die Hamas dazu veranlasst, dem Dossier der internationalen Beziehungen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, um Länder und Organisationen zu gewinnen, die sich mit den Rechten des palästinensischen Volkes solidarisieren, um dann Bündnisse zu schließen und die Energien der Bevölkerung befreundeter Länder zu mobilisieren, mit dem Ziel, die Schlinge um den Hals der Besatzung enger zu ziehen und sie lokal, regional und international zu boykottieren. Dies könnte dazu führen, dass sich die Entscheidungen und die Politik der Länder, die Beziehungen zur Besatzung unterhalten oder in Erwägung ziehen, verschlechtern, nachdem ihnen das richtige Bild vermittelt, das wahre Gesicht der Besatzung entlarvt und die Verbrechen, die sie gegen das palästinensische Volk begeht, aufgedeckt wurden.

Die Hamas hat den richtigen Zeitpunkt gewählt, um die Beziehungen zu befreundeten Ländern und Verbündeten, die mit der Bewegung und der palästinensischen Sache verbündet sind, zu stärken und strategische Allianzen im Ausland aufzubauen. Es ist ihr auch gelungen, eine starke Basis interner Allianzen mit verschiedenen Widerstands-, nationalen und islamischen Gruppierungen im gemeinsamen Kommandoraum zu schaffen. Und dies trotz der Versuche Israels, sie zu spalten, um sie zu schwächen, wie es bei dem jüngsten Angriff auf den Gazastreifen im vergangenen Monat der Fall war. Der Widerstand hat bewiesen, dass er eine geschlossene Front ist, was sich darin zeigt, dass die Besatzung aus Angst vor einer Ausweitung ihres Kreises über Vermittler sofort um einen Waffenstillstand gebeten hat.

Die vielleicht wichtigsten Ziele der Hamas beim Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zu Russland sind erstens die Anerkennung der Legitimität der Bewegung durch eine der internationalen Mächte. Zweitens dienen sie als Zeugnis, das jeden Versuch widerlegt, die Bewegung zu dämonisieren und sie durch den UN-Sicherheitsrat als “terroristische” Bewegung einzustufen, wie es manchmal von US-Beamten behauptet wird und wie es im letzten Resolutionsentwurf zur Kriminalisierung der Bewegung der Fall war, an dessen Blockierung Russland beteiligt war. Drittens will die Bewegung, dass Russland jedes Vorhaben der Besatzungsmacht blockiert, die Bewegung zu verurteilen und dem amerikanischen Veto entgegenzutreten. Viertens setzt die Bewegung auf die Rolle Russlands bei der Beendigung der Belagerung des Gazastreifens und der Linderung des Leids seiner Bewohner. Die Bewegung misst der russischen Rolle in der Frage der palästinensischen Versöhnung ebenfalls große Bedeutung bei. Übersetzt mit Deepl.com

