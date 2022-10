Wieder einmal ist es meinem Freund Joseph Massad gelungen in einem fesselnden Geschichtsartikel über die Krim-Tataren ,einen weiten Bogen zu ziehen, hin bis zu den heutigen Ereignissen . Ich danke ihm für die sofortige Überlassung für die Veröffentlichung der deutschen Version für die Hochblauen Seite-.

Evelyn Hecht-Galinski

Ein Mitglied des Krim-Bataillons, einer ukrainischen Armeeeinheit, die hauptsächlich aus Krimtataren besteht, steht in der Nähe eines Kontrollpunkts, an dem am 28. Mai 2022 in der Region Kiew heftige Kämpfe stattfanden (Reuters)



Die historische Tragödie der Krimtataren wird von ihrer derzeitigen Führung wiederholt

Von Joseph Massad



3. Oktober 2022



Die Rechte der Krimtataren wurden in der Vergangenheit immer wieder verletzt, aber das fortgesetzte ideologische Bündnis der Krimtataren mit rechtsgerichteten ukrainischen Gruppen wird noch mehr Unheil anrichten

In den letzten Tagen versprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Krim zu “befreien”, und beschuldigte die russische Regierung, die Krimtataren durch die jüngste russische Militäraktion töten zu wollen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte ebenfalls, dass Russland die Krim an ihre rechtmäßigen Eigentümer” zurückgeben sollte.

Mit Blick auf die Krimtataren sagte Erdogan, er habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesagt: “Das sind gleichzeitig unsere Nachkommen, die Menschen, die dort leben. Wenn Sie diesen Schritt nach vorne machen würden, wenn Sie uns verlassen könnten, würden Sie auch die Krimtataren und die Ukraine entlasten.”

Das wirft jedoch die Frage auf: Wer sind die “rechtmäßigen Eigentümer” der Krim – die Russen, die Ukrainer oder die Tataren?

Ein koloniales Projekt

Seit dem späten 18. Jahrhundert ist die Geschichte der Krim von der Kolonisierung durch Siedler geprägt, beginnend mit der deutschen russischen Zarin Katharina der Großen.

Katharinas “Griechisches Projekt” zielte darauf ab, das Römische Reich oder “Byzanz” in einem zurückeroberten Konstantinopel wiederherzustellen.

Ihr Kolonialprojekt wurde mit der Niederlage der Osmanen im Russisch-Türkischen Krieg von 1768-1774 gekrönt. Die Osmanen verloren ihre Gebiete im nördlichen Kaukasus, einschließlich der Krim und der Kuban-Region, was Tausende von Tataren zur Flucht in den Rest des Osmanischen Reiches veranlasste.

Die erste Welle russischer Siedler traf 1778 auf der Krim ein und löste einen sofortigen Aufstand der Krimtataren aus, den Katharina niederschlug, bevor sie die Krim 1783 annektierte.

1787 begannen die Osmanen einen Krieg gegen Russland, um osmanische Gebiete zurückzuerobern, was zu einer weiteren Niederlage und zu Gebietsverlusten führte, darunter der Sanjak von Özi am nördlichen Schwarzen Meer in der Nähe der Krim.

Die Russifizierung folgte, und die Schwarzmeerstadt Hacibey im Sanjak von Özi wurde 1794 zu einer neuen russischen Siedlerkolonie mit dem Namen “Odessa” ausgebaut. Die Umbenennung von Odessa war Teil der Wiederbelebung der alten Griechen in den eroberten Gebieten.

Die überwiegend griechischen Namen waren wichtig, um “jede Erinnerung an die Barbaren zu beseitigen” und als “erster Schritt zur Befreiung Europas von den Mohammedanern und zur Eroberung Istanbuls”, wie der damalige russische Generalstaatsanwalt AN Samoilow erklärte.

Katharinas “griechisches Projekt” zielte darauf ab, das Römische Reich oder “Byzanz” in einem zurückeroberten Konstantinopel wiederherzustellen. Auf der Halbinsel Krim gründete sie 1783 die Stadt Sebastopol an der Stelle der tatarischen Stadt Achtiar und benannte die tatarische Stadt Aqmescit (weiße Moschee) 1784 in “Simferopol” um.

Die Krim selbst wurde in “Gouvernement Taurida” umbenannt, zu Ehren des griechischen Tauris.

Jüdische Besiedlung

1810 entsandte die russische Regierung 10 000 landlose Juden aus Weißrussland und Litauen in die Provinz Cherson, die nach der Eroberung umbenannt wurde und unmittelbar nördlich der Krim liegt. In den 1820er und 1830er Jahren kamen weitere jüdische Kolonisten nach Cherson und in die nähere Umgebung.

In den späten 1840er Jahren wurden die Kolonisten offiziell als “jüdische Landwirte” bezeichnet. Im Jahr 1866 wurde die jüdische Kolonialbesiedlung in Neurussland offiziell eingestellt, da sie wirtschaftlich nicht lebensfähig war, obwohl die bestehenden jüdischen Kolonien erhalten blieben.

Ende 1920, nach der Russischen Revolution, war die Krim die letzte Bastion der Konterrevolutionäre, die den Sowjets zum Opfer fiel.

Ihre lokalen tatarischen Verbündeten, die sozialistische Milliy Firqa oder Nationale Partei, hatten sich im Sommer 1917 gegründet. Im Oktober 1921 wurde die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Krim als Teil von Sowjetrussland gegründet.

Die krimtatarischen Kommunisten übernahmen die Führung und ihr Anführer Veli Ibrahimov wurde der erste Vorsitzende des Zentralkomitees der Krim und Leiter des Rates der Volkskommissare der Krim.

In der Zwischenzeit gründete das American Jewish Joint Distribution Committee, eine Organisation, die zur Unterstützung der osteuropäischen Juden während des Ersten Weltkriegs gegründet worden war, im November 1924 die Joint Agricultural Corporation (Agro-Joint), um den Massentransfer der 2,5 Millionen sowjetischen Juden, deren Gebiete während des Bürgerkriegs verwüstet worden waren, in produktive Berufe zu fördern. Agro-Joint traf eine Vereinbarung mit der sowjetischen Regierung, wonach die Mittel für das Projekt zu gleichen Teilen von beiden Parteien bereitgestellt wurden.



Die Sowjets hatten bereits das “Komitee für die Ansiedlung der jüdischen Werktätigen auf dem Land” (Komzet) gegründet und Pläne für die Ansiedlung von 100.000 jüdischen Familien ausgearbeitet. Zu den Plänen gehörten der Wiederaufbau der landwirtschaftlichen jüdischen Kolonien in der Südukraine und die Entsendung jüdischer Kolonialsiedler auf die Krim. Angesichts der wirtschaftlichen Verwüstung des Lebens in den Schtetl zwischen 1917 und 1921 sahen die Sowjets in der jüdischen Kolonisierung die schnellste Möglichkeit, die jüdische Armut zu beenden.

Trotz des Widerstands der Einheimischen wurden 1925 100.000 Juden angesiedelt, die bis 1928 auf 250.000 anwuchsen, hauptsächlich in der Südukraine und auf der Krim. Die Siedler lebten in etwa 250 Kolonien auf einer Million Hektar Land.

Aufgrund des zaristischen Siedlerkolonialismus gab es auf der Krim bereits eine große Zahl russischer, ukrainischer, deutscher und jüdischer Siedler. Die Gesamtbevölkerung der Krim betrug 1921 720.000 Menschen. Die tatarische Bevölkerung aus der Zeit vor der Revolution war durch die Flucht der Tataren erheblich reduziert worden, so dass sie nur noch ein Viertel der Krimbevölkerung ausmachten, was die kommunistischen Führer der Sowjet-Tataren alarmierte.



Wiederansiedlung der Tataren

Nach dem Bürgerkrieg und der Stabilisierung der sowjetischen Herrschaft war die Krim selbst dabei, den einheimischen tatarischen Krimbauern Land zuzusprechen. Ibrahimov leitete eine Politik zur Wiederherstellung der tatarischen Sprache und der kulturellen Rechte ein und lud Krimtataren, die geflohen waren oder von den Zaren vertrieben wurden, zur Rückkehr in ihre Heimat ein. Die Sowjets gaben der Stadt Simferopol auch offiziell den tatarischen Namen Ak Mecit zurück und machten das Tatarische neben dem Russischen zur offiziellen Sprache der Krim.

Die kommunistische Partei der Krim und die Regierung widersetzten sich jedoch dem Plan der jüdischen Siedler, zumal das angeeignete Land ihrem Programm der Landverteilung an arme tatarische Bauern zuwiderlief. Während die anderen kolonialen Siedlergemeinschaften von Russen und Deutschen unter lokaler Krimverwaltung lebten, sollten die neuen jüdischen Siedlerkolonien von Komzet und Agro-Joint verwaltet werden.

Der Widerstand Ibrahimovs und anderer tatarischer Führer war durch eine kommunistische antikoloniale Agenda motiviert, die den einheimischen tatarischen Bauern zugute kommen sollte, deren Land unter den Zaren verwüstet worden war.

Ibrahimov gründete zwei Dutzend Dörfer für die tatarischen Bauern und für tatarische Rückkehrer, ehemalige Flüchtlinge in Bulgarien und Rumänien. Er protestierte offiziell gegen das jüdische Kolonisierungsprojekt und siedelte 8000 Tataren in die Steppe der Krim um, um den Plänen Moskaus zuvorzukommen.

Im Winter 1927/28 stellte die neu gefestigte Stalin-Führung Ibrahimov vor Gericht und ließ ihn mit der Begründung hinrichten, er sei nicht gegen den Siedlerkolonialismus, sondern gegen die sowjetische Kollektivierung von Land. Er wurde im Mai 1928 erschossen und durch Ahmed Kubay an der Spitze der Tatarischen Kommunistischen Partei ersetzt.

Nazi-Invasion

Bis 1929 gingen die Bodenreform und die Kollektivierung zügig voran, und auf der Krim wurden 86 jüdische Kolonien mit 20.000 Einwohnern gegründet. Die übrigen rund 170 Kolonien wurden in der Südukraine errichtet.

Angesichts des ukrainischen und krimtatarischen Widerstands gegen die jüdische Kolonisierung erklärte die Sowjetregierung 1928, dass sie Land in Birobidschan an der chinesischen Grenze “für den Bedarf von Massensiedlungen jüdischer Werktätiger” zugewiesen habe. Birobidschan erhielt 1934 den Status einer jüdischen autonomen Region.

Krimtataren

Krimtataren versammeln sich am 18. Mai 2020 auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, um des 76. Jahrestages der Deportation der einheimischen Bevölkerung durch die Sowjetunion zu gedenken (AFP)

Die jüdischen Kolonisten gediehen in der Ukraine bis zum Einmarsch der Nazis in die UdSSR im Juni 1941, mit dem der geheime “Masterplan Ost” der Nazis verwirklicht werden sollte, der die europäischen Teile der UdSSR und die Krim kolonisieren und neu besiedeln sollte – die SS-Chef Heinrich Himmler, der Autor des Plans, in “Gothengau” oder “Goth District” mit ethnischen Deutschen umbenennen wollte.

Die Sowjets evakuierten die jüdische Bevölkerung hinter die Armeelinien in Zentralasien, um sie vor den Nazis zu retten. Diejenigen, die nicht evakuiert werden konnten, wurden von den einmarschierenden Deutschen und lokalen Kollaborateuren getötet. Der Nazi-Wehrmachtsgeneral Erich von Manstein teilte seinen Soldaten auf der Krim mit, dass sie dafür sorgen sollten, dass die Juden nie wieder den deutschen Lebensraum bedrohten.



Nazi-Kollaborateure

Wie die nationalistischen ukrainischen Nachbarn, die mit den Nazis kollaborierten, wurden auch Tausende von Krimtataren während der Besetzung der Krim durch die Nazis zu Nazi-Kollaborateuren, obwohl auch Tausende von Tataren Teil des lokalen sowjetischen Widerstands gegen die Deutschen waren, ganz zu schweigen von den 20.000 Tataren, die in der Roten Armee an der Front dienten.

Vor Ort, auf der von den Nazis besetzten Krim, dienten viele Tataren in der von den Nazis geführten Polizei, ebenso wie sich viele dem Widerstand gegen die Deutschen angeschlossen hatten.

In der Türkei ansässige antisowjetische Tatarenführer trafen sich mit Hitler und arrangierten, dass 20.000 tatarische Kriegsgefangene in einer aus acht Bataillonen bestehenden pro-nazistischen Militärlegion zur Unterstützung der Wehrmacht kämpfen sollten.

Auf der von den Nazis besetzten Krim dienten viele Tataren in der von den Nazis geführten Polizei, ebenso wie sich viele dem Widerstand gegen die Deutschen angeschlossen hatten.

Während der Besetzung (1941-1944) schickten die Nazis außerdem Tausende Krimtataren als Ostarbeiter – ausländische Zwangsarbeiter – nach Deutschland. Vor dem Abzug der Nazis wurden Tausende von Kollaborateuren nach Osteuropa evakuiert.

Nach der Befreiung der Krim ordnete Stalins Oberleutnant Lawrentij Beria im Mai 1944 die Deportation aller 200.000 Krimtataren an. Sie wurden in Usbekistan und den benachbarten zentralasiatischen Republiken zwangsangesiedelt. Russische und ukrainische Siedler wurden entsandt, um ihr Land zu übernehmen.

1956 wies die sowjetische Regierung den stalinistischen Deportationsbeschluss zurück und entlastete die Tataren vom Vorwurf des “Massenverrats”.

Die Regierung Chruschtschow stellte zwar die sprachlichen Rechte wieder her, erlaubte jedoch nicht die Rückführung der Tataren auf die Krim, die durch Stalins Politik der russischen und ukrainischen Kolonisierung nach 1944 völlig verändert worden war. Bezeichnenderweise übertrug Chruschtschow 1954 die Souveränität über die Krim aus administrativen Gründen von Russland auf die Ukraine.

Recht auf Repatriierung

Viele Krimtataren begannen nach 1967 und in den 1970er Jahren, auf die Krim zurückzukehren. Schließlich gewährte die sowjetische Regierung 1989 den Krimtataren das Recht auf Rückführung und unterstützte und finanzierte ihre Rückführung bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991.

Bis 1994 waren fast eine Viertelmillion Krimtataren auf die Krim zurückgekehrt, die Hälfte der damaligen krimtatarischen Bevölkerung. Die Nationalisten unter ihnen gründeten 1991 einen tatarischen Rat, den so genannten “Mejlis”.

Bereits Ende der 1990er Jahre verbündeten sich die Führer der nationalistischen tatarischen Rückkehrer mit rechtsgerichteten ukrainischen politischen Kräften, darunter die Partei Rukh.

Die ukrainische nationalistische Rechte wiederum sah die Tataren als nützliche Schachfiguren in ihrem Bestreben, die Krim nach der Unabhängigkeit der Ukraine in der Ukraine zu halten, obwohl die Mehrheit der Krim-Bevölkerung, die von russischen Siedlern abstammt, eine Wiedervereinigung mit Russland wünschte.

Die nun unter ukrainischer Souveränität lebenden Tataren lebten in völliger Armut, erhielten nur wenige staatliche Dienstleistungen und besetzten Ländereien, die ihnen von der Regierung nicht zugestanden wurden, wie die Weltbank 2002 berichtete.

Nach dem vom Westen organisierten Putsch gegen die gewählte ukrainische Regierung im Jahr 2014, der zur unblutigen russischen Übernahme der Krim führte, annektierte Russland die Halbinsel.

Nach der Annexion gewährte die russische Regierung den Tataren, die unter Stalin gelitten hatten, rechtliche Rehabilitierung und verlieh der krimtatarischen Sprache den offiziellen Status. Erst nach der Annexion der Krim durch Russland und in dem Bestreben, die Tatarenfrage weiter zu instrumentalisieren, erkannte das ukrainische Parlament den tatarischen Mejlis offiziell an, und erst dann erkannten die Ukrainer die Krimtataren als “einheimisches” Volk der Krim an.



Asow-Bataillon

Soldaten des Asow-Bataillons gedenken am 14. Oktober 2014 der Gründung der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die in der Vergangenheit von Russland wegen ihrer Kollaboration mit den Nazis gegen die Sowjets verachtet wurde (AFP)

Da sich die nationalistische tatarische Mejlis jedoch gegen Russland stellte und sich mit der Ukraine verbündete, wurde sie 2016 von einem russischen Gericht aufgelöst und beschuldigt, ethnischen Hass zu schüren und terroristische Aktivitäten zu begehen, darunter eine Reihe von Explosionen im November 2015, bei denen Stromleitungen beschädigt wurden, was zu einem massiven Stromausfall auf der Krim führte – ein Vorwurf, den die Mejlis bestritt.

Die Mejlis und westliche Menschenrechtsgruppen entgegneten, dass die russische Entscheidung zu Unrecht auf die nationalen Rechte der Tataren im Allgemeinen abziele.

In der Zwischenzeit haben rechtsgerichtete Krimtataren, die den ukrainischen Staatsstreich unterstützt haben, 2016 ein tatarisches Bataillon gegründet, das den ukrainischen Streitkräften bei der Belagerung der Krim half und von Erdogans Türkei unterstützt wurde. Das rechtsgerichtete ukrainische Asow-Bataillon, dessen Ideologie weithin als nazistisch gilt, hat auch krimtatarische Kämpfer in seinen Reihen.

Die derzeitige rechtsgerichtete Führung der Krimtataren hat die gesamte tatarische Gemeinschaft erneut in Gefahr gebracht.

Die Rechte der Krimtataren werden nicht nur von russischen und ukrainischen Nationalisten – ganz zu schweigen von türkischen Nationalisten – zu ihrem eigenen Vorteil und auf Kosten des leidgeprüften krimtatarischen Volkes ausgenutzt und gefährdet, sondern auch von westlichen Mächten, die Russland demütigen und schwächen wollen.

Dass die USA und die EU sowie das ukrainische Regime in letzter Zeit die legitimen nationalen Rechte der Krimtataren unterstützen, ist ebenso wenig eine prinzipielle Haltung wie die langjährige Opposition dieser Mächte gegen die indigenen Rechte des palästinensischen Volkes.

Dass die russischen Behörden heute rechtsgerichtete Tataren verfolgen, die gegen die russische Souveränität opponieren und agitieren, ist durch die Entschlossenheit motiviert, die Krim als Teil Russlands zu erhalten, und nicht durch die Verweigerung der nationalen und kulturellen Rechte der Tataren, ungeachtet der anhaltenden gegenteiligen westlichen Propaganda.

All dies bedeutet nicht, dass russische und ukrainische Nationalisten in Moskau und Kiew oder auf der Krim keine rassistischen kolonial-siedlerischen Ansichten über die krimtatarische Minderheit vertreten.

Aber es bedeutet, dass die fortgesetzten ideologischen Verpflichtungen und Bündnisse der rechtsgerichteten Krimtataren-Führungsriege ihrem Volk noch mehr Not und Tragödien bringen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

