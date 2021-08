Angegriffene Moscheen “Business as usual”, Synagogen “ein neuer Holocaust”..

Ibrahimi Mosque is targeted by settlers, but for the PA and Israel it is business as usual An Israeli news channel has reported that the occupation authorities in the West Bank have started to implement a settlement plan in the Ibrahimi Mosque in Hebron. The intention is to make it easier for illegal settlers to reach the mosque without security risks, by constructing a bridge, a car park and elevators.

Bild:A Hanukkah menorah is picture next to an Israeli flag on the top roof of the Ibrahimi mosque, also known to Jews as the Cave of the Patriarchs, in the divided West Bank town of Hebron on 9 December 2020. [HAZEM BADER/AFP via Getty Images]



Die Ibrahimi-Moschee wird von Siedlern angegriffen, aber für die PA und Israel ist das ein normales Geschäft

Von Esam Shawer



12. August 2021

Ein israelischer Nachrichtensender hat berichtet, dass die Besatzungsbehörden im Westjordanland damit begonnen haben, einen Siedlungsplan für die Ibrahimi-Moschee in Hebron umzusetzen. Durch den Bau einer Brücke, eines Parkplatzes und von Aufzügen soll es illegalen Siedlern leichter gemacht werden, die Moschee ohne Sicherheitsrisiko zu erreichen.

Dies ist ein weiteres israelisches Verbrechen gegen die religiösen Heiligtümer der Palästinenser. Es wurde von Verteidigungsminister Benny Gantz genehmigt und soll innerhalb von sechs Monaten fertig gestellt werden.

Angesichts dieser und vieler anderer Verbrechen, die der Besatzungsstaat im Westjordanland und in Jerusalem begeht, stellt sich die Frage, warum die Palästinensische Autonomiebehörde weiterhin eine Beziehung zum israelischen Feind unterhält. Ungeachtet dessen, was vor Ort geschieht, ist für die Palästinensische Autonomiebehörde und Israel alles beim Alten.

So wurde vor einigen Tagen in den Medien der Palästinensischen Autonomiebehörde bekannt gegeben, dass in Jerusalem ein Treffen zwischen israelischen Ministern, die die Besatzungsregierung vertreten, und der Palästinensischen Autonomiebehörde stattgefunden hat, um in Abstimmung mit der US-Regierung Biden die Dinge wieder “normal” zu gestalten.

Dies deutet darauf hin, dass alle von der Palästinensischen Befreiungsorganisation organisierten Proteste gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem lediglich eine Show für die Öffentlichkeit und die Medien waren. Wie konnte die Palästinensische Autonomiebehörde solche Versammlungen in Jerusalem – das Israel als seine “ewige, ungeteilte Hauptstadt” bezeichnet – abhalten, wo sich die US-Botschaft befindet, und das mit Hilfe der Amerikaner? Ich würde nicht ausschließen, dass künftige dreiseitige Treffen in der Botschaft selbst abgehalten werden.

Palästinenser halten Transparente während eines Protestes gegen die israelischen Beschränkungen für die Ibrahimi-Moschee in Hebron im besetzten Westjordanland am 28. August 2017 [Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency].

Palästinenser halten Transparente während eines Protestes gegen israelische Beschränkungen für die Ibrahimi-Moschee in Hebron, besetztes Westjordanland, am 28. August 2017 [Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency]

Vor einigen Tagen hat Minister Ahmed Al-Majdalani dem UN-Sicherheitsrat den Fall der Palästinensischen Autonomiebehörde vorgelegt, um Druck auf den Besatzungsstaat auszuüben, wie auch andere Beamte. Ohne jede Vorwarnung nahm Al-Majdalani jedoch an einem Normalisierungstreffen mit israelischen Journalisten teil, unter dem Vorwand, dass diese versuchen, über die Medien ein wahres Bild der anderen Seite zu vermitteln. Ich glaube, dass diese “Journalisten” in Wirklichkeit verdeckte Sicherheitsbeamte waren, die mehr darüber wissen, was mit den Palästinensern geschieht, als Al-Majdalani selbst. Warum hört er nicht auf, das palästinensische Volk zu täuschen?

Wir beobachten und verstehen ausnahmslos jeden Schritt der Palästinensischen Autonomiebehörde und der PLO sowie der palästinensischen Gruppierungen. Sie müssen daher Respekt vor dem Volk zeigen und Vorsicht walten lassen, wenn es um sensible Themen wie religiöse Heiligtümer, Widerstand und die von Israel verhängte Belagerung unseres Volkes im Gaza-Streifen geht.

Wir fordern die Palästinensische Autonomiebehörde auf, im Interesse des palästinensischen Volkes zu handeln, und zwar in einer Weise, die dem Vorgehen des Feindes entspricht. Die angekündigte und die unangekündigte Politik der Palästinensischen Autonomiebehörde dürfen sich nicht widersprechen, vor allem nicht nach den “unbestätigten” Berichten über ein palästinensisch-amerikanisch-israelisches Dreierabkommen, das die Einmischung Israels und der USA in die palästinensische Frage noch verstärkt. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch im Palästinensischen Informationszentrum am 11. August 2021

