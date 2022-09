https://caitlinjohnstone.com/2022/09/22/idiots-are-just-discovering-that-this-war-is-dangerous-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/



Die Idioten entdecken gerade, dass dieser Krieg gefährlich ist: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

22. September 2022

Jeder, der so tut, als sei es ein neuer und noch nie dagewesener Schrecken, wenn Putin den Westen daran erinnert, dass die gegenseitig zugesicherte Zerstörung immer noch gilt, gibt damit nur zu, dass er nie verstanden hat, was in diesem Stellvertreterkrieg auf dem Spiel steht, und immer dachte, es handele sich um eine Art verdammtes Spiel.

“Oh mein Gott, er sagt, dass er Atomwaffen einsetzen könnte!” Ja, das passiert, wenn man einen Krieg mit einer verdammten, nuklear bewaffneten Nation anfängt, du Trottel. Deshalb bist du ein verdammter Idiot, wenn du diejenigen von uns anschreist, die zur Deeskalation und Entspannung aufrufen. Ändern Sie, wie Sie sind. Hören Sie auf, dieses irrsinnige Spiel mit dem nuklearen Feigling anzufeuern und rufen Sie zur Deeskalation auf.

Es ist so verrückt, wie die Leute so tun, als würden die USA keine Atomwaffen als Antwort auf genau die Art von Angriffen einsetzen, vor denen Putin warnt. Als ob wir alle wüssten, dass es sich nicht um eine seltsame neue Bedrohung handelt, die Wladimir Putin erfunden hat, oder? Verstehen wir, dass dies genau der Grund ist, warum Antikriegsaktivisten seit Jahren vor genau dieser Konfrontation warnen und stattdessen zur Entspannung aufrufen?

Das sollte für Sie nichts Neues sein. Wenn Putin das seit langem geltende Prinzip der gegenseitig zugesicherten Zerstörung bekräftigt und Sie ausflippen lässt, als würde er etwas Neues sagen, dann liegt das daran, dass Sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst haben. Wenn Sie bisher nicht wussten, dass die Androhung der nuklearen Vernichtung in diesem Stellvertreterkrieg von Anfang an enthalten war, bedeutet das nur, dass es an der Zeit ist, Ihre Unterstützung für diesen Stellvertreterkrieg zu überdenken.

Ja, diese Situation ist wahnsinnig gefährlich. Nein, das liegt nicht an irgendetwas, das Putin gesagt hat.

Wenn Sie sich fragen, warum wir heute mehr Kriegspropaganda sehen als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg, dann liegt das zu einem großen Teil daran, dass es ein enormes Maß an psychologischer Manipulation braucht, um die Menschen dazu zu bringen, die finanziellen Härten zu akzeptieren, die sie als Teil der wirtschaftlichen Kriegsführung des Imperiums gegen Russland unweigerlich treffen werden. Nur mit Hilfe grässlicher Propaganda würden die Menschen zustimmen, dass ihre Bankkonten für einen Stellvertreterkrieg der USA geleert werden, der ihnen in keiner Weise nützt und sie einem immer größeren Risiko der nuklearen Vernichtung aussetzt.

Eine wirklich freie und liberale Gesellschaft würde keine Propaganda, Zensur und Informationsmaßnahmen einsetzen, um die Meinung der Öffentlichkeit über einen Krieg zu manipulieren, aber wenn man die Art und Weise kritisiert, in der das westliche Imperium genau diese Maßnahmen einsetzt, wird dies von einem Haufen “Liberaler” verteidigt.

Es ist schon merkwürdig, dass das US-Außenministerium seine jährlichen Transparenzberichte über den Waffenhandel der US-Regierung genau zu dem Zeitpunkt einstellte, als die US-Regierung begann, Milliarden von Dollar in Stellvertreterkriege zu investieren.

Beobachten Sie, wie all die westlichen Rechten, die zu Hause auf den Rechten der Frauen herumtrampeln, sich in einen Haufen BH-verbrennende Feministinnen verwandeln, wenn es um die Rechte der Frauen im Iran geht.

Eines der verrücktesten Dinge, die heute in der Welt passieren, ist die Art und Weise, wie Waffenhersteller Geld in korrupte Denkfabriken fließen lassen können, die dann direkten Einfluss auf die Außenpolitik und die Entscheidungen über den Militärhaushalt der mächtigsten Kriegsmaschinerie nehmen, die es je gegeben hat.

Dass Kriegsgewinnler erfolgreich und sehr effektiv Lobbyarbeit für mehr Krieg betreiben dürfen, unterscheidet sich moralisch nicht vom Abschlachten von Menschen in industriellem Maßstab und dem Verkauf ihrer Organe; der einzige Unterschied ist die Art und Weise, wie das Geld verdient wird. Wenn man Menschen tötet und ihre Körper verkauft, wird man als Monster bezeichnet, aber wenn man in Kriegen, die von der Waffenindustrie finanziert werden, die gleiche Anzahl von Menschen für die gleiche Menge Geld tötet, wird man als fleißiger Arbeitsbeschaffer bezeichnet.

Das darf so weitergehen, weil das US-Imperium durch menschliches Blut gespeist wird. Es ist eine symbiotische Beziehung; weder die Waffenindustrie noch das Imperium können ohne Krieg leben, daher wird jede Menge korrupte Lobbyarbeit für Mord und Zerstörung nicht nur toleriert, sondern herzlich begrüßt.

Es stellt sich heraus, dass es unmöglich ist, die Welt unter einer einzigen Machtstruktur zu vereinen, ohne Gewalt und die Androhung von Gewalt. Daher ist es nur natürlich, dass in einem Imperium, in dem es keine klare Trennung zwischen Unternehmen und Staat gibt, die Kriegsgewinnler in die Staatsmacht eingebunden werden.

Künftige Generationen, wenn es denn welche gibt, werden kaum glauben können, dass es einst legal war, dass Unternehmen, die direkt von Krieg und Militarismus profitieren, sich an wichtigen Einflusspunkten einnisten und – erfolgreich – für mehr Krieg und Militarismus lobbyieren.

Die Menschen ignorieren die Politik, weil sie (richtigerweise) der Meinung sind, dass sich keine der beiden politischen Hauptfraktionen ihres Landes um sie kümmert, und weil sie (fälschlicherweise) der Meinung sind, dass diese beiden politischen Hauptfraktionen den einzig möglichen Rahmen für politisches Handeln darstellen.

Es ist ein enormer Aufwand an Wahrnehmungsmanagement nötig, um die Menschen in die absurde Illusion zu versetzen, dass die Politik des Status quo nicht nur dazu genutzt werden kann, den Status quo zu verändern, sondern dass dies auch der einzige Weg ist, den Status quo zu verändern. Die Menschen hören auf, die Politik zu ignorieren, wenn sie erfahren, dass sich hinter dieser Illusion eine ganz andere Realität verbirgt.

Das ist der Moment, in dem die unpolitische Mehrheit politisch wird. Wenn ihre Augen sich der Tatsache öffnen, dass (A) die Dinge im Arsch sind, (B) das politische System manipuliert ist, um sicherzustellen, dass sie im Arsch bleiben, und (C) dass das politische System irrelevant ist, weil wir denen, die es betreiben, zahlenmäßig weit überlegen sind.

Dass die Menschheit einen weiteren Schritt in Richtung eines Weltkriegs zwischen atomaren Supermächten macht, ist ein guter Zeitpunkt, um unsere Prioritäten im Leben zu überdenken. Worüber wir nachdenken, worüber wir reden, worüber wir uns äußern, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wohin wir unsere politische Energie stecken, wie wir unsere Zeit auf dieser Erde verbringen und mit wem.

Jeder, der an einer aufrichtigen Beziehung zur Realität interessiert ist, muss die Möglichkeit ernst nehmen, dass dies alles bald vorbei sein könnte, und dies als Wegweiser dafür nutzen, wie er seine Zeit und Energie auf diesem Planeten verbringt. Übersetzt mit Deepl.com

