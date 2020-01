Die israelische Polizei hat diesen palästinensischen Behinderten durch Schüsse zurückgelassen. Jetzt sind die Bullen wieder da, um ihn zu schikanieren. Von gideon Levy und Alex Levac

A young man hobbles about with a walker in his small living room, moving slowly, dragging his paralyzed left foot, his right hand dangling by his side. His appearance is heartbreaking. His head is scarred and has been stitched up all over.

Von Gideon Levy und Alex Levac

Nachdem sie Khalil Mahmoud 2015 in den Kopf geschossen und ihn damit lebenslang behindert hatten, tauchte letzte Woche die israelische Grenzpolizei in seinem Haus auf, um ihn zum Verhör vorzuladen, ohne eine Erklärung abzugeben.

Gideon Levy und Alex Levac

Ein junger Mann humpelt mit einer Gehhilfe in seinem kleinen Wohnzimmer herum, bewegt sich langsam, zieht den gelähmten linken Fuß, die rechte Hand baumelt an seiner Seite. Seine Erscheinung ist herzzerreißend. Sein Kopf ist vernarbt und wurde überall genäht. Sein Gesicht ist geschwollen und verzerrt – die rechte Seite ist dort eingesunken, wo eine Kugel in seinen Schädel eingedrungen ist, sein Mund ist verzerrt. Seine Sprache ist langsam und mühsam.

Der einundzwanzigjährige Khalil Mahmoud lebt mit seinen Eltern in der belagerten Nachbarschaft von Isawiyah in Ost-Jerusalem, in der Nähe des Berges Scopus. Vor vier Jahren schossen ihm die Grenzpolizisten in den Kopf und ließen ihn schwer behindert zurück. Am vergangenen Donnerstag traf eine große Polizeitruppe bei ihm zu Hause ein, um ihn zu verhaften.

Ein leichtes Lächeln geht über seine Lippen, als wir Anfang der Woche das kleine, beengte Haus betreten. Sein Vater, Ahmed, begleitet ihn sanft zum Sofa. Die Kugel in den Kopf, die schwere Entmündigung, das Eindringen der Polizei in sein Haus und die Vorladung zum Verhör dieses behinderten, ans Haus gefesselten Menschen, der sich hartnäckig weigert, zu erklären, was man ihm vorwirft – alles wird an diesem Ort des Leidens mit einem Lächeln hingenommen: Alles ist von Allah.

Ahmed ist 48 Jahre alt, ein Hausmaler und Vater von sechs Kindern. Khalil, der zweitälteste, wurde am 9. Oktober 2015 in den Kopf geschossen. Er war damals 17 Jahre alt, ein Gymnasiast. Es war während der so genannten „Messer-Intifada“, und Isawiyah war in Aufruhr. Khalils Tante war zwei Tage zuvor gestorben, und die trauernde Familie erhielt im Diwan der Nachbarschaft Kondolenzanrufe. An diesem Abend bat sein Vater Khalil, zu den Nachbarn zu gehen, um Geld zurückzugeben, das er sich von ihnen geliehen hatte. Dieser fünfminütige Spaziergang besiegelte das Schicksal des Teenagers. Khalil stieß auf eine Konfrontation zwischen örtlichen Jugendlichen und einer Einheit der Grenzpolizei – ein Zusammenstoß, an dem er nicht beteiligt war, sagt er jetzt, seine Rede war undeutlich. Er wurde mit einem M-16-Gewehr erschossen, eine Kugel schlug ihm in die rechte Schädelseite, wo sie bis heute stecken geblieben ist.

„Die Kugel ist auf dem Parkplatz“, scherzt er. Es ist ein Langzeit-Parkplatz.

In den vergangenen Monaten wurde Isawiyah, ein armes Viertel, das wie ein Flüchtlingslager aussieht, von der Polizei des Jerusalemer Bezirks systematisch und fast schonungslos misshandelt. Auf dem Weg zum Haus der Mahmouds, im oberen Teil einer engen Gasse, kämpft ein älterer Mann, Kayed Mahmoud, auf einen Stock gestützt, mit Hosen den Hang hinauf. Vor zwei Wochen, so hieß es, trafen Polizisten bei ihm ein und warnten ihn, dass er sein Aufenthaltsrecht in Jerusalem verlieren würde, wenn jemand aus seiner Familie beim Steinewerfen erwischt würde. Ein anderer Bewohner, Abd al-Iyan, der etwa 50 Jahre alt ist und ständig von einer Sauerstoffflasche begleitet werden muss, wurde vor etwa zwei Wochen ebenfalls von der Polizei zur Befragung vorgeladen. Es ist nicht klar, warum oder wofür. So ist das Leben in Isawiyah.

Wenige Minuten, nachdem Khalil erschossen wurde, erzählt Ahmed, kamen junge Leute und erzählten, was passiert war, und sagten, sein Sohn sei ins Makassed-Krankenhaus gebracht worden, das ebenfalls im Osten der Stadt liegt. Als Ahmed dort ankam, war Khalil bereits im Operationssaal. Er würde die nächsten vier Monate im Krankenhaus verbringen und sich sieben Operationen unterziehen. Während dieser gesamten Zeit bewegte er sich nicht und sprach nicht. Nachdem die Ärzte in Jerusalem bekannt gaben, dass sie nichts mehr für Khalil tun könnten, überwies ihn sein Vater zusammen mit einem anderen Jugendlichen, Bilal Nahleh, aus dem Flüchtlingslager Jalazun im Westjordanland, der ebenfalls von israelischen Truppen in den Kopf geschossen worden war und sich in einem ähnlichen Zustand befand, in ein Militärkrankenhaus in Amman, Jordanien. Ahmed und seine Frau Maida begleiteten ihren Sohn und ließen ihre fünf anderen Kinder mit ihren Großeltern in Isawiyah zurück.

Nach 25 Tagen im Krankenhaus in Jordanien sprach Khalil zum ersten Mal, nachdem er angeschossen worden war. Aber nach weiteren vier Monaten erklärten auch die jordanischen Ärzte, dass sie nichts mehr tun könnten, und entließen ihn. Ein Onkel, der sagte, er kenne einen französischen Arzt, versprach, dass Khalil über die Organisation Ärzte ohne Grenzen seine Rehabilitation in Frankreich fortsetzen könne. Die Familie mietete eine Wohnung in Amman und wartete drei Monate, bis alle Vorbereitungen getroffen waren, verzweifelte aber schließlich und kehrte nach Isawiyah zurück. Bis dahin war es fast ein Jahr her, dass Khalil verwundet worden war. (Nahleh aus Jalazun blieb bis vor kurzem zur Behandlung in Jordanien).