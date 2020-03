Israeli voters give Netanyahu a new lease, but the crown is just out of reach It may have taken him a year and three elections to achieve it, but on Tuesday, Benjamin Netanyahu started to look like the Great Houdini of Israeli politics – escape artist extraordinaire. With almost all of the ballots counted, Netanyahu’s bloc of settler and extreme religious parties was set to win 58 seats in the 120-member parliament – three shy of an absolute majority.

Die israelischen Wähler geben Netanjahu einen neuen Pachtvertrag, aber die Krone ist einfach unerreichbar



Von Jonathan Cook

4. März 2020



Der israelische Premierminister hat die Wähler zermürbt, indem er sich weigert zu gehen, während sein Rivale Benny Gantz keinen sichtbaren Weg zur Macht hat.



Es mag ihn ein Jahr und drei Wahlen gekostet haben, aber am Dienstag begann Benjamin Netanjahu, wie der große Houdini der israelischen Politik auszusehen – ein außergewöhnlicher Entfesselungskünstler.

Nachdem fast alle Stimmzettel ausgezählt waren, sollte Netanjahus Block aus Siedler- und extrem religiösen Parteien 58 Sitze im 120 Mitglieder zählenden Parlament gewinnen – drei fehlen noch auf eine absolute Mehrheit.

Netanjahu zermürbte einfach den Widerstand einer Wählerschaft, die der wiederholten Wahlen müde war.

Aber noch wichtiger ist, dass seine Likud-Partei drei Sitze mehr als sein Hauptkonkurrent Benny Gantz, ein ehemaliger Armeegeneral, der die säkulare rechte Blau-Weiß-Partei anführt, erhalten wird.

Netanyahu gelang sein Sieg, obwohl der Generalstaatsanwalt ihn kürzlich wegen einer Reihe von Korruptionsvorwürfen angeklagt hat. Sein Prozess soll in zwei Wochen beginnen.

Der Grund für die Gründung der Blau-Weißen-Partei war, sich Netanjahu entgegenzustellen, da seine zunehmend autoritäre und korrupte Regierung eine Bedrohung für die demokratischen Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit Israels darstellt. Blue and White hat dieses Argument an der Wahlurne verloren.

Netanjahu ist noch nicht ganz über den Berg, aber Gantz hat keinen Weg zur Macht, da er sich rassistisch weigert, die Unterstützung der Gemeinsamen Liste, die die große Minderheit der palästinensischen Bürger Israels repräsentiert, zu akzeptieren.

Wie ein Likud-Beamter bemerkte, ist Gantz noch nicht ganz über den Berg: „Es ist entweder Netanjahus Regierung oder eine andere Wahl.“

Gantz auf dem Rückfuß

Die beiden Parteiführer sind seit einem Jahr in einer politischen Sackgasse, da sie um Stimmen buhlen und keiner von beiden in der Lage ist, allein eine Regierung zu bilden. Doch dieses Wahlergebnis bringt Netanjahu in die Offensive und Gantz in die Defensive.

Netanjahu wird seinen Erfolg in den kommenden Verhandlungswochen dazu nutzen, Gantz entweder unter Druck zu setzen, damit er ihn in einer Einheitsregierung unterstützt, oder aber die kämpferischeren Gesetzgeber von Gantz zu verärgern, in der Hoffnung, einige als Überläufer zu entlarven.

Als sich die Ergebnisse verfestigten, stellte sich heraus, dass Beamte des Likud bereits damit begonnen hatten, einen der schwankenden Gesetzgeber von Gantz, Omer Yankelevich, zu erpressen, indem sie damit drohten, peinliche private Aufnahmen zu veröffentlichen.

BBB

Eine andere Möglichkeit ist, dass es Netanjahu gelingt, seine säkulare rechtsextreme Nemesis, Yisrael Beiteinu-Führer Avigdor Lieberman, der sieben Sitze hat, wieder in seinen Schoß zu locken. Lieberman hat Netanjahu im Streit um die rabbinischen Parteien, die eine Grundlage des ultranationalistischen Blocks bilden, im Stich gelassen und den Wahlgang ausgelöst. Aber Lieberman hat auch versprochen, keine vierte Wahl zuzulassen.

Netanjahu könnte sogar versuchen, in seinen Block Orly Levy-Abekasis zu locken, den einzigen Gesetzgeber der Mitte-Rechts-Partei Gesher, die sich einem Wahlpakt mit der Arbeiterpartei angeschlossen hat.

Unangreifbares“ Mandat

Dies schien Netanjahu zu meinen, als er in seiner Siegesrede zur „Versöhnung“ aufrief.

Er wird argumentieren, dass die israelische Öffentlichkeit ihm ein unanfechtbares Mandat erteilt hat, das seine Anklage übertrumpft.

Die Wahl Israels könnte Netanjahus unaufhaltsamen Ehrgeiz freisetzen.

Lesen Sie mehr “

Gantz könnte zu Recht befürchten, dass er, wenn er sich weiterhin weigert, sich mit Netanjahu zusammenzusetzen, und auf eine vierte Wahl drängt, von den Wählern beschuldigt wird und seine Partei im nächsten Wahlgang einen noch höheren Preis zahlen könnte. Das könnte Netanjahu letztlich die absolute parlamentarische Mehrheit verschaffen, die er braucht.

Es gibt Gefahren für Blau und Weiß, egal wie er sich entscheidet. Ihre Opposition gegen Netanjahu war eher persönlich als politisch, und eine Einheitsregierung könnte die Partei von Gantz langsam aus der Bahn werfen.

Blau und Weiß, so hofft Netanjahu, wird schließlich den Weg anderer kurzlebiger säkularer Rechtsparteien gehen, die sich vom Likud gelöst und einen Mitte-Rechts-Mantel angelegt haben, wie etwa Ariel Sharons Kadima und Tzipi Livnis Hatnua.

Trickreiche Flucht aus dem Prozess

Aber selbst wenn sich Netanjahu aus der Zwangsjacke der Wahlmathematik befreien kann, in der er in den letzten 12 Monaten gefangen war, muss er immer noch dem versiegelten Wassertank entkommen: seinem bevorstehenden Prozess.

Das könnte sich als weitaus schwieriger erweisen. Er hatte gehofft, dass er mit einer Mehrheit im Parlament einen dreifachen Schlag gegen das Rechts- und Justizsystem ausführen könnte.

Der Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit müsste entfernt werden, und Netanjahus Block könnte dann ein Gesetz nach französischem Vorbild verabschieden, das ihm rechtliche Immunität vor Strafverfolgung gewährt, während er das Land regiert.

Bewaffnet mit einem Wahlsieg sind Netanjahu und seine Anhänger durchaus in der Lage, diesen Moment in eine Verfassungskrise zu verwandeln.

Darüber hinaus würde er seinen Angriff auf den Obersten Gerichtshof verstärken und ihm die Aufsichtsbefugnisse entziehen – ein lang gehegter Traum der ultranationalistischen Rechten, die in der Justiz eine – wenn auch minimale – Einschränkung ihrer Freiheit sieht, Siedlungen und annektierende Teile des Westjordanlandes zu erweitern.

Aber der Preis für ein Bündnis mit Blau-Weiß oder Teilen davon wird wahrscheinlich Netanjahus Unterwerfung unter den Prozess und das Urteil des Gerichts sein.

Doch bewaffnet mit einem Wahlsieg sind Netanjahu und seine Anhänger durchaus in der Lage, diesen Moment in eine Verfassungskrise zu verwandeln. Sie werden versuchen, es als einen Kampf zwischen einem demokratisch gewählten Premierminister und einem nicht gewählten, nicht rechenschaftspflichtigen, elitären und „linken“ Obersten Gerichtshof, der versucht, ihn abzusetzen, darzustellen.

Wie ein Haaretz-Leitartikel meinte, wird Netanjahus Sieg als „ein Misstrauensvotum gegenüber dem Rechtssystem, der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem Generalstaatsanwalt“ dargestellt werden.

Bestechungen und Verleumdungen

Netanjahus dramatische Wende in der Entwicklung scheint mehrere Ursachen zu haben.

Er hatte kräftigen Rückenwind bekommen, als US-Präsident Donald Trump im Januar einen so genannten „Friedensplan“ veröffentlichte, der Netanjahus Block praktisch alles versprach, was er wollte: die Annexion der wertvollsten Teile des Westjordanlandes, so dass den Palästinensern Überreste blieben, die sich unmöglich zu einem Staat formen ließen.

Ganz allgemein schlug Netanjahu den Israelis, die die Palästinenserfrage ein für alle Mal verschwinden sehen wollten, vor, dass nur er die besondere Beziehung zu Trump nutzen könne, um die Annexion Wirklichkeit werden zu lassen.

Netanjahu gab seinen ultranationalistischen Verbündeten Anreize, um sicherzustellen, dass sie in großer Zahl auftauchen. Dazu gehörten auch vielversprechende neue Siedlungen in wichtigen palästinensischen Gebieten um Ost-Jerusalem, die bisher eine rote Linie mit der internationalen Gemeinschaft darstellten.

Als Netanyahu am 20. Februar die israelische Siedlung Har Homa überblickte, kündigte er Pläne zum Bau tausender neuer Häuser für jüdische Siedler im annektierten Ost-Jerusalem (AFP) an.

Netanjahu, der am 20. Februar die israelische Siedlung Har Homa überblickte, kündigte Pläne zum Bau tausender neuer Häuser für jüdische Siedler im annektierten Ost-Jerusalem (AFP) an.

Netanjahu schmierte auch schonungslos Gantz. Viele gingen davon aus, dass die Strategie nach hinten losgehen würde, so durchschaubar waren Netanyahus schmutzige Tricks, aber es sieht so aus, als hätte sie sich sehr gut ausgezahlt.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass Netanjahu den Widerstand einer Wählerschaft, die der wiederholten Wahlen überdrüssig ist, einfach zermürbt hat.

Das Hauptproblem von Gantz war, dass er keine wirkliche Hoffnung hatte, ohne die Hilfe der palästinensischen Parteien der Gemeinsamen Liste eine Regierung zu bilden. Eine Stimme für Gantz verhinderte einfach, dass Netanjahu gewann. Sie konnte die jahrelange Pattsituation nicht beenden.

Angesichts der Wahrscheinlichkeit einer vierten Wahl scheint ein Teil der Anhänger von Gantz ihre Abneigung gegen Netanjahu aufgegeben zu haben und in seine Likud-Partei zurückgekehrt zu sein.

Wut über den Landtausch

Überschattet von dem Hauptdrama zwischen Netanjahu und Gantz war die andere wichtige Wahlgeschichte eine Welle der Unterstützung für die Gemeinsame Liste, die Fraktion, die die große palästinensische Minderheit Israels vertritt.

Wenn sie, wie derzeit prognostiziert, 15 Sitze gewinnen, wird dies ihre höchste Vertretung im Parlament aller Zeiten sein – und zwei mehr Abgeordnete als im September. Sie sind jetzt mit einigem Abstand die drittgrößte Partei.

Obwohl es noch zu früh ist, um sicher zu wissen, warum die Wahlbeteiligung für die Liste sprunghaft angestiegen ist, gibt es drei wahrscheinliche Erklärungen.

Die palästinensischen Bürger, ein Fünftel der israelischen Bevölkerung, scheinen zum ersten Mal das Gefühl zu haben, dass ihre Stimme eine Rolle spielt – oder zumindest, dass sie eine Rolle spielen muss.

Zum einen scheinen die palästinensischen Bürger, ein Fünftel der israelischen Bevölkerung, zum ersten Mal das Gefühl zu haben, dass ihre Stimme eine Rolle spielt – oder zumindest, dass sie eine Rolle spielen muss.

Im April letzten Jahres, bei der ersten Wahl des laufenden Zyklus, stellte sich weniger als die Hälfte der Wähler der Minderheit und gewann die Liste mit 10 Sitzen. Dieses Mal haben wahrscheinlich etwa zwei Drittel der Wähler eine Stimme abgegeben.

Zum Teil hängt das mit dem Trump-Plan zusammen, der die Ambitionen des von Netanjahu geführten Rechts auf so genannte „Landtausch“ fördert. Diese würden es Israel ermöglichen, die Siedlungen zu annektieren, und im Gegenzug würde eine Viertelmillion Palästinenser ihrer israelischen Staatsbürgerschaft beraubt und dem palästinensischen Flickenteppich des „wartenden Staates“ zugewiesen werden.

Diese Drohung – ethnische Säuberung durch Taschenspielertricks – hat mit ziemlicher Sicherheit viele palästinensische Bürger verärgert, die zuvor die Wahlen boykottiert hatten oder zu desillusioniert waren, um sich zu ergeben. Sie wollten zeigen, dass ihre Staatsbürgerschaft nicht ignoriert werden kann, weder von Trump noch von Netanjahu.

Neu gewonnene Macht

Aber der Aufschwung für die Gemeinsame Liste geht dem Trump-Plan voraus. Im September kletterte die Wahlbeteiligung der Minderheit auf fast 60 Prozent.

Bis vor kurzem – und sicherlich seit dem Ausbruch der zweiten Intifada vor 20 Jahren – hatte man das Gefühl, dass die israelische Politik eine ausschließlich jüdische Angelegenheit war. Die zionistische Mehrheit war sich über die politischen Grundlagen einig, und die palästinensischen Bürger glaubten, dass sie nichts ändern könnten. Ihre Stimme war völlig irrelevant.

Die Wahlen in Israel können für die Palästinenser nur ein Ergebnis haben.

Lesen Sie mehr “

Aber die letzten drei Wahlen haben eine etwas andere Lektion vorgeschlagen. Es stimmt, dass die Minderheit immer noch größtenteils nicht gehört wird. Tatsächlich distanzierten sich Netanjahus Gegner – sowohl in der Blau-Weiß-Koalition von Gantz als auch in einer neuen, von den Arbeitern geführten Koalition – aktiv von der Gemeinsamen Liste, da Netanjahu ihnen entgegenhielt, dass es unmoralisch wäre, sich auf die Herrschaft „arabischer“ Gesetzgeber zu verlassen.



Was die drei Wahlen stattdessen bewiesen, ist, dass die Minderheit durch ihre Stimmen Netanjahu den Weg zur Macht versperren und sich damit für seine ständige Aufhetzung gegen sie und ihre Vertreter als Verräter und Feind eines jüdischen Staates rächen konnte.

Wäre die Wahlbeteiligung der palästinensischen Bürger deutlich geringer gewesen, hätte Netanjahu wahrscheinlich die 61 Sitze gesichert, die er benötigte.

Gerade seine Angst vor der Wahl der Palästinenser veranlasste Netanjahu, seine Aufhetzung gegen die Minderheit in der Schlussphase des Wahlkampfes abzuschwächen. Frühere Äußerungen wie „Die Araber wollen uns alle vernichten – Frauen, Kinder und Männer“ gingen bei der letzten Wahl im September nach hinten los und trieben die Wahlbeteiligung der Minderheit in die Höhe.

Dieses neu gewonnene Gefühl der Macht wird jedoch vielleicht nicht lange anhalten. Es rührt daher, dass Netanjahu die jüdische Wählerschaft bitter gespalten hat. Ohne ihn wird sich ein zionistischer Konsens – der die Palästinenser als bloße Bauern behandelt, die nach Belieben auf einem jüdischen Schachbrett bewegt werden können – wahrscheinlich schnell wiederherstellen.

Der Untergang des Friedenslagers

Die andere wahrscheinliche Erklärung für den Anstieg – und eine hoffnungsvolle – ist, dass die Rekordzahl israelischer Juden die Gemeinsame Liste unterstützt zu haben scheint.

Die Liste umfasst vier politische Parteien, von denen nur eine – der Sozialist Hadash – behauptet, eine gemeinsame arabisch-jüdische Partei zu sein. Ihre traditionelle, einzige Möglichkeit für einen jüdischen Gesetzgeber in einer realistischen Position auf ihrer Liste spiegelt die Tatsache wider, dass nur sehr wenige israelische Juden die Partei unterstützen.

Der Rückgang der jüdischen Unterstützung wurde nur noch verstärkt, als Hadash durch ein neues Schwellengesetz gezwungen wurde, rechtzeitig vor den Wahlen 2015 in den Pakt für die Gemeinsame Liste einzutreten. Er musste sich mit einer islamistischen Partei und einer liberalen Partei, die Israel als jüdischen Staat ausdrücklich ablehnt, zusammenschließen.

Der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, spricht am 3. März in Haifa, Israel, vor Reportern (AFP)

Der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, spricht am 3. März in Haifa, Israel, zu Reportern (AFP)

Warum also die scheinbare Veränderung bei dieser Wahl?

Juden, die sich als dem Friedenslager zugehörig identifizieren, haben ihre traditionellen Parteien der „zionistischen Linken“ – Labor und Meretz – im Stich gelassen. Während die israelisch-jüdische Öffentlichkeit immer weiter nach rechts taumelt, sind die beiden „Friedens“-Parteien hinter ihnen hergelaufen. Keine der beiden Parteien spricht jetzt über palästinensische Staatlichkeit oder die Beendigung der Besatzung.

Der Sargnagel kam bei dieser Wahl, als – um sich vor dem Wahlvergessen zu retten – Meretz, die am meisten linksgerichtete der zionistischen Parteien, eine formelle Koalition nicht nur mit der zentristischen Labor-Partei, sondern auch mit Gesher einging, dessen Führer Levy-Abekasis ein Flüchtling von Liebermans rechtsextremer Partei Yisrael Beiteinu war.

Labor, Israels Gründungspartei, und Meretz hofften, dass dieser Schritt ihre Stärke stärken würde. Stattdessen hat er ein weiteres wichtiges Sprungbrett zu ihrem Untergang markiert. Zusammen werden sie voraussichtlich sieben Sitze gewinnen, nur einen mehr als Labor allein im April letzten Jahres – die schlechteste Leistung, die es bis dahin gegeben hat.

Eine wahre Linke

Das israelische Zentrum wird ausgequetscht: Die kämpferischeren Unterstützer der Arbeiterschaft haben sich auf die Blau-Weiß-Familie verlagert, während die Friedensaktivisten in Meretz mit der Gemeinsamen Liste zu flirten scheinen.

Dies könnte sich als der einzige Silberstreif in einem weitaus dunkleren Bild dieser Wahl erweisen.

Es mögen nur kleine Zahlen sein, aber es ist eine ermutigende – fast revolutionäre – Entwicklung. Sie legt nahe, dass sich zum ersten Mal in der Geschichte Israels ein echtes Friedenslager unter der jüdischen Bevölkerung herausbildet. Nicht einer, der eine illusorische Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage des jüdischen Privilegs verfolgt, sondern einer, der bereit ist, sich an die Seite der palästinensischen Parteien in Israel zu setzen und sie zu unterstützen, sogar als Juniorpartner.

Der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, feierte am Dienstag diesen Wechsel mit einer Erklärung: „Dies ist der Beginn des Aufstiegs einer wahren Linken.“

Es könnte sich als der einzige Silberstreif in einem weitaus dunkleren Bild dieser Wahl erweisen. Ein Großteil der israelisch-jüdischen Öffentlichkeit hat nicht nur deutlich gemacht, dass sie sich wieder einmal nicht um den Missbrauch von Palästinensern unter der Besatzung oder als Bürger kümmert, sondern dass sie sich nun an Autoritarismus und den Missbrauch dessen, was von ihren demokratischen Institutionen übrig geblieben ist, gewöhnt haben. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook, ein britischer Journalist, der seit 2001 in Nazareth lebt, ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Er ist ein ehemaliger Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus.



--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...