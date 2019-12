Die „jihadistische Bedrohung“ im Westen: Fakten und Fiktion Von Alain Gabun middleeasteye

The ‚jihadist threat‘ in the West: Facts and fiction Europol’s annual terrorism trends report is always a useful exercise in fact-checking, helping to dispel the hype and massive disinformation around the „war on terror“. It illustrates the ridiculous threat inflation that characterises our public discourse on terrorism.

Alain Gabun

10. Dezember 2019

Politiker erhöhen das Risiko des „Terrorismus“, um ihrer eigenen Agenda zu dienen. In Wirklichkeit ist die Bedrohung winzig klein.

Fußgänger gehen an einem Zeitungsstand vorbei, der die 7/7 Londoner Anschläge von 2005 (AFP) ankündigt.

Der jährliche Bericht von Europol über die Entwicklung des Terrorismus ist immer eine nützliche Übung bei der Tatsachenprüfung und trägt dazu bei, den Hype und die massive Desinformation über den „Krieg gegen den Terror“ zu zerstreuen.

Sie veranschaulicht die lächerliche Bedrohungsinflation, die unseren öffentlichen Diskurs über den Terrorismus kennzeichnet. Seit dem 11. September wird die paranoide Hysterie über die „islamistische Radikalisierung“ und die „dschihadistische Bedrohung“ von allen wichtigen Institutionen, einschließlich dominanter Medien, Regierungen, Polizei, Militär und Wissenschaft, sorgfältig gepflegt.

Infolgedessen sind die Wahrnehmungen der Bevölkerung über das Bedrohungsniveau hinaus sowie die Politik der „Terrorismusbekämpfung“ völlig in keinem Verhältnis zur Realität der Phänomene.

Übertreibung der Bedrohung

Die Hauptmotivation, die Bedrohung zu übertreiben, indem man sie als existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation darstellt, besteht darin, dass solche Schreckenstaktiken den Interessen der Westmächte dienen, einschließlich des ständig wachsenden militärischen Sicherheitskomplexes mit seinen astronomischen Budgets für den „Krieg gegen den Terror“.

Wie Marc Sageman, einer der weltweit führenden Terrorwissenschaftler, in seinem Buch Missverständnis des Terrorismus schreibt, hat die politisch getriebene Manipulation der Bedrohung durch den Terrorismus dazu geführt, dass Amerikaner und Europäer „in Angst flimmern und sich mit Sicherheit bankrott machen“, als Reaktion auf eine Bedrohung, die viel kleiner ist, als sie glauben gemacht wurde.

Die Kosten für diesen radikal verdrehten und verdrehten Sinn für Prioritäten sind sicherlich enorm.

Unter anderem zählt Sageman zwischen 2002 und 2012 in allen westlichen Ländern nur 66 islamische dschihadistische Parzellen, an denen 220 Täter von 700 Millionen Menschen beteiligt waren. Aufgrund der anhaltenden Bedrohungsinflation wurden jedoch Milliarden von Dollar an öffentlichen Mitteln umgelenkt, um Sicherheitsinstitutionen und Überwachungsstaaten zu schmieden, um die stets winzige Gefahr anzugehen.

Diese kleine Bedrohung wird jedoch von unseren Herrschern und ihren Medienmundstücken eifrig dargestellt, als eine islamistische „hydra“, die uns alle verschlingen will.

Niemand wird jemals in der Lage sein, die Kosten, auch nicht für Menschenleben, zu berechnen, die dadurch entstehen, dass dem Gesundheitswesen und anderen öffentlichen Diensten dieses dringend benötigte Geld entzogen wird. Aber die Kosten für dieses radikal verdrehte und beharrliche Gefühl der Prioritäten sind sicherlich immens, wenn man bedenkt, wie zum Beispiel den traurigen Zustand des französischen Krankenhauswesens, das jetzt aufgrund mangelnder Investitionen zerfällt.

Katastrophale Rhetorik

Solche schrecklichen politischen Entscheidungen, die systematisch durch bewusst katastrophale Rhetorik und die Einschüchterung derjenigen gerechtfertigt sind, die beschuldigt werden, „sanft zum Terror“ oder „in Verleugnung“ zu sein, haben auch die Schaffung einer riesigen und ständig wachsenden Hüttenindustrie von „Experten“, die Köpfe sprechen, ermöglicht, „Berater“ (oft ehemalige Militärgeneräle, die im lukrativen privaten Sicherheitsgeschäft recycelt wurden), Denkfabriken, „Forschungszentren“ usw., die alle in der Rhetorik des Untergangs konkurrieren, um die wenigen bedeutenden Terroranschläge im Westen – wie den 11. September, 7. September und den Angriff von Bataclan – zu einem echten Geschäft zu machen.

Indem sie sich ständig auf die Handvoll spektakulärer und bedeutender dschihadistischer Angriffe berufen, unter denen westliche Nationen in den letzten zwei Jahrzehnten gelitten haben, rechtfertigen unsere Herrscher, ganze Bevölkerungen in einem permanenten Alarmzustand zu halten und demokratische Gesellschaften in Polizeistaaten zu verwandeln.

Das sind orwellsche „Wachgesellschaften“ gegen die islamistische „hydra“, in der neuen Terminologie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Dieser charmante Euphemismus bedeutet eigentlich eine feindliche und permanente Überwachung, die sich ausschließlich gegen die üblichen Verdächtigen richtet: Muslime, einschließlich derer, die gesetzestreuend und friedlich sind, was fast alle von ihnen sind, mit wenigen Ausnahmen.

In diesem Zusammenhang trägt der jüngste Europol-Bericht dazu bei, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, wenn man sich die tatsächlichen Daten ansieht – und nicht die vorhersehbar alarmierende Rhetorik einer anhaltenden „großen Bedrohung der Sicherheit“ in der Europäischen Union, die zur Darstellung dieser Daten verwendet wurde. Selbst bei Europol kann anscheinend eine kleine Bedrohung durch die Inflation dazu beitragen, große Budgets zu erhalten.

So erfahren wir, dass – im völligen Widerspruch zur Einführung einer anhaltenden „großen Bedrohung“ durch den Bericht – im Jahr 2018 insgesamt 13 Menschen durch solche Angriffe getötet wurden. Mehrere Dutzend weitere wurden das ganze Jahr über verletzt. Dies gilt für die 28 Nationen der EU mit einer Bevölkerung von 513 Millionen Menschen. Dies ist eine Zahl, die wir wahrscheinlich nie von einem Politiker oder Medienvertreter hören werden, da sie die Gefahr birgt, die öffentliche Wahrnehmung dieser „Bedrohung“ zu deflationieren.

Die „islamistische Hydra“.

In Westeuropa liegen die Zahlen in der Regel nahe Null, auch in absoluten Zahlen. Prozentual gesehen registriert die tödliche Bedrohung durch den Terrorismus – auch in ihrer „islamistischen Hydra“, der makronenartigen Form – kaum noch Register.

Die „islamistische Hydra“ und Macrons neuer, „radikaler“ Ansatz gegen den Terrorismus

Aber da sich die Angst vor Menschen mit einer lächerlich übertriebenen „dschihadistischen Bedrohung“ für die herrschenden Klassen als so politisch nützlich und produktiv erwiesen hat, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass weiterhin Milliarden von öffentlichen Geldern aus dem Gesundheits- und Bildungssystem, wo sie so dringend gebraucht werden, und in die dramatisch wachsende „nationale Sicherheit“ umgeleitet werden.

Das ist auch der Grund, warum Politiker und Mainstream-Medien es vermeiden, die Fakten darüber zu teilen, auch wenn der Terrorismus selbst weltweit seit Jahren stetig abnimmt, sowohl bei der Zahl der Anschläge als auch bei der Zahl der Todesfälle.

Man würde dies nicht erkennen, wenn man dem unaufhörlichen, dominanten Gerede über den Terrorismus zuhört, der zu permanentem Hintergrundlärm geworden ist.

Der ungerechtfertigte Hype um einige wenige Anschläge, die wochenlang hysterische Medienberichterstattung und politische Reaktionen hervorrufen, erklärt die Diskrepanz zwischen der Realität des Terrorismus in westlichen Ländern und der öffentlichen Wahrnehmung des Terrorismus.

Der Europol-Bericht stellt auch fest, dass „alle jihadistischen Terroranschläge von Einzelpersonen begangen wurden, die allein handelten“ und Waffen wie Messer oder kleine Schusswaffen verwendeten, im Gegensatz zu organisierten Netzwerken, die tödliche Sprengstoffe und militärische Sturmgewehre verwendeten. Dies ist ein weiteres Zeichen für die stark reduzierte Attraktivität und logistische Leistungsfähigkeit von Terrorgruppen.

Die realen Zahlen

Im Gegensatz zu den anhaltenden Lügen, die darauf hindeuten, dass kein Land von der dschihadistischen Bedrohung verschont bleibt, hat 2018 – wie in den Vorjahren – „die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten keine jihadistischen Terroranschläge gemeldet“, heißt es im Bericht.

Das Gleiche gilt für die USA: „Im Jahr 2018 hat die IS trotz der Aufforderung an die Menschen in den USA, die Schusswaffengesetze des Landes zu nutzen, um Waffen zu erwerben und Angriffe zu verüben, keine gewalttätigen Vorfälle in den USA als von ihren Mitgliedern begangen gemeldet.“

Die Zahl der Verdächtigen, die wegen einer möglichen Beteiligung am „Dschihaditerrorismus“ verhaftet wurden, ist selbst gering: 511 von einer europäischen Gesamtbevölkerung von mehr als 510 Millionen und einer muslimischen europäischen Bevölkerung von etwa 25 Millionen. Und die Zahl 511 bezieht sich auf Verhaftungen, nicht auf Verurteilungen. Die Gesamtzahl der Urteile, entweder Verurteilungen oder Freisprüche, die wegen terroristischer Straftaten ausgesprochen wurden, betrug 664.

Zu diesen Zahlen gehören alle Straftaten, die auch tangential mit dem Terrorismus zusammenhängen, einschließlich Dokumentenfälschung, „Reisen in eine von einer terroristischen Gruppe kontrollierte Zone“, „Verherrlichung des Terrorismus“, Nutzung von Social Media „zur Verbreitung terroristischer Inhalte“ – selbst bloße Vorbereitungen auf die Reise nach Syrien „zur Heirat mit einem Mann, der vermutlich Mitglied der IS war“.

Das Netz konnte nicht größer sein. Doch trotz dieser weitestgehenden juristischen Definition von „Terrorismus“ erreichte die Gesamtzahl der Urteile – einschließlich Freisprüche – nicht einmal 700. Damit wird die Lüge über den Begriff des groß angelegten, gewalttätigen islamistischen Extremismus zum Ausdruck gebracht, von dem angeblich große Teile unserer muslimischen Bevölkerung betroffen sind.

Ethno-nationalistischer Terrorismus

Noch interessanter ist, dass im Gegensatz zu allen dominanten öffentlichen Diskursen und Wahrnehmungen die größte terroristische Bedrohung in unseren Gesellschaften nicht vom „Dschihadismus“ ausgeht. Der Bericht merkt es sich: „Wie in den Vorjahren waren die ethno-nationalistischen und separatistischen Terroranschläge in der EU 2018 weitaus zahlreicher als andere Arten von Terroranschlägen“.

Von insgesamt 129 „gescheiterten, vereitelten oder abgeschlossenen Angriffen“ in der gesamten EU wurden 24 als „jihadistisch“ eingestuft, während 83 – fast zwei Drittel – „ethno-nationalistisch und separatistisch“ waren.

Konkret wurden von insgesamt 129 „gescheiterten, vereitelten oder abgeschlossenen Angriffen“ in der gesamten EU 24 als „jihadistisch“ eingestuft, während 83 – fast zwei Drittel – „ethno-nationalistisch und separatistisch“ waren.

Nochmals, fragen Sie sich, ob Sie gehört haben, wie ein Politiker, gewählter Beamter, „Experte“ oder sprechender Medienchef während seines unaufhörlichen Hype um „die islamistische/jihadistische Bedrohung“ einen dieser Fakten erwähnt hat?

Es ist nicht verwunderlich, dass diese Fakten, Zahlen und Trends systematisch aus dem dominanten öffentlichen Diskurs verdrängt werden, der bewusst an Emotionen über Fakten appelliert.

Das Ziel des „Krieges gegen den Terror“ ist es nicht so sehr, eine bedrohliche Bedrohung zu bekämpfen, sondern den verschiedenen politischen, institutionellen, wirtschaftlichen und geopolitischen Agenden derjenigen zu dienen, die die Diskurs- und Kontrollpolitik manipulieren – vom militärischen Interventionismus im Nahen Osten zu hegemonialen Zwecken über die Unterdrückung abweichender Stimmen bis hin zur Aufmerksamkeit der Medien oder der Sicherung eines „Anti-Terrorismus“-Budgets, der Umwandlung unserer freien und demokratischen Gemeinschaften in Polizeistaaten und Orwellianische „Wachsamkeitsgesellschaften“. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Alain Gabon ist außerordentlicher Professor für Französischstudien und Vorsitzender des Department of Foreign Languages & Literatures an der Virginia Wesleyan University in Virginia Beach, USA. Er hat in den USA, Europa und darüber hinaus zahlreiche Vorträge über zeitgenössische französische Kultur, Politik, Literatur und Kunst sowie in jüngster Zeit über Islam und Muslime geschrieben und gehalten. Seine Arbeiten wurden in mehreren Ländern in wissenschaftlichen Zeitschriften, Think Tanks, Mainstream- und Fachmedien wie Saphirnews, Milestones veröffentlicht. Kommentare zur islamischen Welt und zu Les Cahiers de l’Islam. Sein aktueller Essay mit dem Titel „The Twin Myths of the Western ‚Jihadist Threat‘ und ‚Islamic Radicalisation ‚“ ist in Französisch und Englisch auf der Website der britischen Cordoba Foundation verfügbar.

