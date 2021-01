Die kafkaeske Inhaftierung von Julian Assange entlarvt US-amerikanische Mythen über Freiheit und Tyrannei

Von Glenn Greenwald

Der wahre Maßstab dafür, wie frei eine Gesellschaft ist, ist nicht, wie ihre braven Diener der herrschenden Klasse behandelt werden, sondern das Schicksal ihrer tatsächlichen Dissidenten.

Ein Plakatwagen, der ein Ende des Auslieferungsverfahrens gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange fordert, wartet an der Ampel am Parliament Square in London, England, am 14. September 2020. (Foto von David Cliff/NurPhoto via Getty Images)

01. Januar 2020 “Information Clearing House” – Verfolgung wird typischerweise nicht an diejenigen ausgeteilt, die Mainstream-Priesten rezitieren, oder davon absehen, eine ernsthafte Bedrohung für diejenigen darzustellen, die institutionelle Macht ausüben, oder sich gehorsam innerhalb der von der herrschenden Klasse auferlegten Grenzen zulässiger Rede und Aktivismus bewegen.

Diejenigen, die sich auf diese Weise duldsam und harmlos zeigen, werden – in jeder Gesellschaft, auch in der repressivsten – normalerweise frei von Repressalien sein. Sie werden nicht zensiert oder inhaftiert. Es wird ihnen erlaubt sein, ihr Leben weitgehend unbehelligt von den Behörden zu leben, und viele werden für diese Unterwürfigkeit gut belohnt werden. Diese Menschen werden sich als frei betrachten, weil sie es in gewissem Sinne auch sind: Sie sind frei, sich zu unterwerfen, sich anzupassen und zu dulden. Und wenn sie das tun, werden sie nicht einmal bemerken, oder es wird ihnen zumindest egal sein, und sie werden es vielleicht sogar als gerechtfertigt ansehen, dass diejenigen, die sich diesem Orwellschen Schnäppchen, das sie eingegangen sind (“Freiheit” im Austausch für Unterwerfung), verweigern, mit unbegrenzter Gewalt niedergeschlagen werden.

Diejenigen, die nicht versuchen, sinnvoll zu widersprechen oder die Macht zu untergraben, werden in der Regel leugnen – weil sie nicht wahrnehmen -, dass solcher Dissens und solche Subversion in der Tat rigoros verboten sind. Sie werden weiterhin selig glauben, dass die Gesellschaft, in der sie leben, zentrale bürgerliche Freiheiten garantiert – Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit -, weil sie ihre eigene Rede und ihren Aktivismus, wenn es ihn überhaupt gibt, so harmlos gemacht haben, dass niemand, der dazu in der Lage ist, sich die Mühe machen würde, zu versuchen, ihn zu beschneiden. Die Beobachtung, die apokryph der sozialistischen Aktivistin Rosa Luxemburg zugeschrieben wird, die wegen ihrer Opposition gegen die deutsche Beteiligung am Ersten Weltkrieg inhaftiert und dann vom Staat summarisch hingerichtet wurde, drückt es am besten aus: “Diejenigen, die sich nicht bewegen, bemerken ihre Ketten nicht.”

Der Maßstab, um festzustellen, ob eine Gesellschaft frei ist, ist nicht, wie ihre orthodoxen, wohlerzogenen, der Autorität gegenüber respektvollen Bürger behandelt werden. Solche Menschen werden von jedem Souverän und jedem Machtzentrum in jeder Epoche, überall auf der Welt, gut behandelt oder zumindest normalerweise in Ruhe gelassen.

Sie werden den Stachel der Silicon Valley oder anderer institutioneller Zensur nicht spüren, solange Sie die neuesten COVID-Verlautbarungen der Weltgesundheitsorganisation und von Dr. Anthony Fauci bejahen (auch wenn diese Dekrete denen widersprechen, die sie nur ein paar Monate zuvor herausgegeben haben), aber Sie werden es, wenn Sie sie in Frage stellen, widerlegen oder von ihnen abweichen. Ihre Facebook-Seite wird nicht gelöscht, wenn Sie die israelische Besatzung Palästinas verteidigen, aber Sie werden von dieser Plattform verbannt, wenn Sie im Westjordanland und Gaza leben und zum Widerstand gegen die israelischen Besatzungstruppen aufrufen. Wenn Sie Trump einen orangefarbenen faschistischen Clown nennen, können Sie für immer auf YouTube bleiben, aber nicht, wenn Sie seine umstrittenste Politik und Behauptungen verteidigen. Sie können lautstark darauf bestehen, dass die 2000, 2004 und 2016 US-Präsidentschaftswahlen alle gestohlen wurden, ohne die geringste Sorge, verboten zu werden, aber die gleichen Behauptungen über die 2020 Wahl wird in der summarischen Verweigerung Ihrer Fähigkeit, Online-Tech-Monopole zu verwenden, um gehört zu werden, führen.

Zensur, wie die meisten Unterdrückung, ist für diejenigen, die von majoritären Orthodoxien abweichen reserviert, nicht für diejenigen, die Ansichten bequem innerhalb des Mainstreams auszudrücken. Die etablierten Demokraten und Republikaner – Anhänger der vorherrschenden neoliberalen Ordnung – haben keinen Bedarf an Schutzmaßnahmen für die freie Meinungsäußerung, da es niemanden mit Macht genug interessiert, sie zum Schweigen zu bringen. Es sind nur die Unzufriedenen, diejenigen, die sich an den Rändern und am Rande aufhalten, die diese Rechte brauchen. Und das sind genau die Menschen, denen sie per Definition am häufigsten verweigert werden.

Ähnlich: Mächtige Beamte in Washington können illegal die sensibelsten Regierungsgeheimnisse durchsickern lassen und werden nicht bestraft oder bekommen nur einen leichten Klaps auf die Hand, vorausgesetzt, ihr Ziel ist es, die Mainstream-Narrative zu fördern. Aber niedere Leaker, deren Ziel es ist, das Fehlverhalten der Mächtigen aufzudecken oder ihre systemischen Lügen zu enthüllen, werden mit dem vollen Gewicht der Strafjustiz und der Geheimdienstgemeinschaft über sie herfallen, um sie mit Rache zu zerstören und auch um ihre Köpfe auf einen Spieß zu stecken, um zukünftige Dissidenten zu terrorisieren, damit sie nicht in ähnlicher Weise nach vorne treten.