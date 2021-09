Diese “Art” von Ärzten ist uns in Deutschland noch allzu geläufig, aus der Nazizeit!

The longstanding complicity of the Israeli Medical Association with torture in Israel – Mondoweiss During the Middle Ages in Europe the practice of torture drew distinction from its association with confessed truth, repentance, and salvation, yet by 1874 Victor Hugo could write that “torture has ceased to exist.” However there has never been any doubt that torture would outlive its obituarists.



Es gibt weltweit keine einheitliche Regelung für Ärzte, die sich an der Folter beteiligen. Der Fall der israelischen Ärztekammer ist ein Paradebeispiel dafür.

Die langjährige Mitschuld der israelischen Ärztekammer an der Folter in Israel

Von Derek Summerfield

9. September 2021

Im Mittelalter wurde die Folter in Europa mit dem Bekenntnis zur Wahrheit, mit Reue und Erlösung in Verbindung gebracht, doch 1874 konnte Victor Hugo schreiben, dass “die Folter aufgehört hat zu existieren”. Es bestand jedoch nie ein Zweifel daran, dass die Folter ihre Nachrufer überleben würde. Im Jahr 2015 stellte Amnesty International fest, dass 157 Staaten die UN-Folterkonvention ratifiziert hatten, aber 141 Staaten in den vorangegangenen fünf Jahren Folter angewendet hatten – darunter auch westliche, angeblich liberale Demokratien. Folter ist eine Form des Terrorismus.

Was ist mit Ärzten und Folter? Der Weltärztebund (World Medical Association, WMA), der nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der ungeheuerlichen ethischen Missbräuche japanischer und deutscher Ärzte gegründet wurde, zählt über 100 nationale Ärzteverbände zu seinen Mitgliedern – aus vielen der von Amnesty angeführten Nationen. Die Erklärung von Tokio der WMA ist das grundlegende Anti-Folter-Manifest für Ärzte, das nicht nur die direkte Beteiligung (“im Zimmer”) verbietet, sondern Ärzte auch dazu verpflichtet, ihre Stimme zu erheben, zu protestieren und Folteropfer zu schützen, wann immer sie ihnen begegnen. Es gibt auch UN-Sonderberichterstatter für Folter, die angeblich die Aufgabe haben, der ärztlichen Komplizenschaft besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Wie reagiert eine nationale Ärztekammer, wenn es glaubwürdige Beweise gibt, die ihre eigenen Ärzte belasten? Und erfüllen die internationalen Konventionen und Erklärungen zum Verbot der ärztlichen Mitschuld an der Folter sowie die zu ihrer Regelung geschaffenen Organisationen ihren Auftrag wirksam und unparteiisch? In einem kürzlich im Journal of Medical Ethics erschienenen Aufsatz habe ich zwei parallele Geschichten dargestellt: Die eine betrifft die Frage, inwieweit Beweise in Fällen zählen, die einen westlichen Staat mit mächtigen Freunden belasten; die andere beschreibt die Erfahrung, die ich über Jahre hinweg gemacht habe, als ich versucht habe, die relevanten Parteien – die betreffende nationale Ärztekammer, die WMA, die UN-Berichterstatter usw. – dazu zu bringen, das zu tun, wofür sie geschaffen wurden. [1] Ich berichte ausführlich über die Einberufung und Durchführung eines prinzipienfesten, evidenzbasierten Appells, der 2009 gestartet wurde, und widme das Papier den 725 Ärzten aus 43 Ländern, die sich an dieser Aktion beteiligt haben und es immer noch tun. Unsere Schlussfolgerungen sind ernüchternd.

Folter in Israel

Israel hat das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (UNCAT) unterzeichnet, aber die Beweise für die routinemäßige Anwendung von Folter an palästinensischen Gefangenen haben sich seit langem in der Öffentlichkeit gehäuft. Im Mai 1998 stellte Human Rights Watch in einem Bericht an die UNCAT fest, dass Israel “weiterhin Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung während der Verhöre von palästinensischen Gefangenen anwendet”. Das Ausmaß der israelischen Verstöße gegen das UNCAT ist dem Ausschuss wohl bekannt, da sie von UN-Gremien und internationalen, israelischen und palästinensischen Menschenrechtsorganisationen ausführlich dokumentiert wurden. Im Jahr 2007 untersuchte B’Tselem, das israelische Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, die Aussagen von 73 palästinensischen Gefangenen, die seit 2005 gesammelt wurden, und kam zu dem Schluss, dass der israelische Geheimdienst Shin Bet fast allen von ihnen körperliche und seelische Misshandlungen zugefügt hat, die der Folter gleichkommen. Amnesty informierte die UNCAT im September 2008 über Israels Versäumnis, die Konvention in den besetzten Gebieten umzusetzen und über die Verschärfung von Maßnahmen, die der Folter gleichkommen. In ihrem Jahresbericht 2008 kam die United Against Torture (UAT) Coalition, ein Zusammenschluss von 14 palästinensischen und israelischen Menschenrechtsorganisationen, zu dem Schluss, dass “die Anwendung von Folter und Misshandlung durch israelische Behörden gegen Palästinenser sowohl weit verbreitet als auch systematisch ist. Die UAT-Koalition hat Handlungen, Unterlassungen und Komplizenschaft von Vertretern des Staates auf allen Ebenen, einschließlich der Armee, des Geheimdienstes, der Polizei, der Justiz und anderer Regierungsstellen, beobachtet und dokumentiert”. Im November 2008 reichte das Öffentliche Komitee gegen Folter in Israel (PCATI) beim Obersten Gerichtshof eine Klage wegen Missachtung des Gerichts gegen die israelische Regierung und den Allgemeinen Sicherheitsdienst ein, weil sie für eine Politik verantwortlich sind, die von vornherein die Anwendung von Folter bei Verhören zulässt. Kein israelischer Beamter war jemals wegen Folterverbrechen angeklagt oder verurteilt worden.

Ärztliche Mitschuld an der Folter und die Israelische Ärztevereinigung (IMA)

1993 kam Amnesty International zu dem Schluss, dass israelische Ärzte, die mit den Sicherheitsdiensten zusammenarbeiten, “Teil eines Systems sind, in dem Gefangene in einer Weise gefoltert, misshandelt und gedemütigt werden, die die medizinische Praxis in Gefängnissen in Konflikt mit der medizinischen Ethik bringt”. Amnesty wies auf die Aussagen israelischer Beamter hin (die Bedenken über Misshandlungen zerstreuen sollten), dass die Gefangenen “unter ständiger medizinischer Aufsicht” stünden.

Ebenfalls 1993 dokumentierte Amnesty das aufschlussreiche Beispiel des Falles Nader Qumsieh. Fünf Tage nach seiner Verhaftung wurde Qumsieh in ein medizinisches Zentrum in Be’er Sheva gebracht, wo ein Urologe einen Riss im Hodensack und Blutungen feststellte. Qumsieh sagte aus, er sei während des Verhörs geschlagen und in die Hoden getreten worden. Der Urologe erhielt später einen Anruf des israelischen Militärs und schrieb daraufhin einen zweiten Bericht, den er um zwei Tage vordatierte, ohne den Patienten weiter zu untersuchen. Darin hielt er fest, dass “der Patient nach eigenen Angaben zwei Tage, bevor er in die Notaufnahme kam, die Treppe hinuntergefallen ist”. Diesmal wurde sein medizinischer Befund wie folgt festgehalten: “Oberflächliches Hämatom im Skrotalbereich, das auf lokale Prellungen zurückzuführen ist, die zwischen 2 und 5 Tagen vor der Untersuchung erlitten wurden”. Der ursprüngliche Bericht des Urologen verschwand aus der Krankenakte von Qumsieh.

Der Präsident der IMA, Yoram Blachar, verteidigte die israelischen Praktiken in einem Lancet-Brief von 1997. Er schrieb, dass “die Richtlinien für Verhöre nur empfehlen, dass ‘mäßiger physischer Druck’ sanktioniert werden kann. Selbst dies ist auf Fälle beschränkt, die im Sinne einer ‘tickenden Bombe’ definiert sind”. Doch 1994 hatte die UNCAT bekräftigt, dass “mäßiger körperlicher Druck” tatsächlich Folter sei, und auch die Rechtfertigung der “tickenden Bombe” verboten. Hier verteidigte der Präsident einer nationalen Ärztekammer die Folter auf den Seiten einer renommierten medizinischen Fachzeitschrift. Im November 1999 wurde der damalige Leiter der Ethikabteilung der IMA, Eran Dolev, von einer Delegation der in London ansässigen Medical Foundation for the Care of Victims of Torture (bei der ich damals der leitende Psychiater war) interviewt. Während des Interviews erklärte er, dass “ein paar gebrochene Finger” während der Verhöre von Palästinensern ein Preis seien, den man für Informationen zahlen müsse. Als ich dies 2001 im Journal of Royal Society of Medicine (JRSM) zitierte, bezeichnete IMA-Präsident Blachar dies im JRSM als “Lügen und Verleumdung” und drohte, mich zu verklagen. Die vier Delegationsmitglieder antworteten in JRSM, indem sie bestätigten, dass dies genau das war, was Professor Dolev gesagt hatte.

Im Jahr 2007 veröffentlichte PCATI “Ticking Bombs”, die detaillierten Aussagen von neun palästinensischen Männern, die zwischen 2004 und 2006 gefoltert wurden, und zeichnete ein anschauliches Bild davon, wie israelische Ärzte ein integraler Bestandteil der Leitung von Vernehmungseinheiten waren, in denen gefoltert wurde. Sie behaupteten, dass die Ärzte, von denen mehrere namentlich genannt wurden, die Gefangenen zu verschiedenen Zeitpunkten vor, zwischen oder nach den Folterungen (die in einem Fall zu Wirbelsäulenschäden und Behinderungen führten) sahen, keine ordnungsgemäße Anamnese erstellten, keinen Protest im Namen dieser Männer einlegten, wie es die Erklärung von Tokio verlangt, und ihnen in der Regel einfache Schmerzmittel verschrieben, bevor sie sie an ihre Vernehmer zurückgaben. Mehrere Fälle waren angeblich den leitenden Ärzten des israelischen Strafvollzugs- und Polizeidienstes bekannt.

Auf wiederholte Bitten der PCATI erklärte sich die IMA schließlich bereit, die “tickenden Bomben” zu untersuchen. Professor Avinoam Reches, Vorsitzender des IMA-Ethikausschusses, sandte am 9. März 2009 ein 14-zeiliges Schreiben an PCATI, um über das Ergebnis zu berichten. Die Untersuchung beschränkte sich auf Telefongespräche mit einigen der genannten Ärzte, die alle eine Beteiligung abstritten, und auf keine Prüfung der einschlägigen medizinischen Akten. Reches kam zu dem Schluss, dass es keine Beweise gab, “außer dem Wort der Gefangenen”. Bei welcher Art von Untersuchung werden Opferaussagen von vornherein außer Acht gelassen? Als sechs britische Ärzte 2007 in der Zeitschrift Lancet über “Ticking Bombs” schrieben, drohte die IMA mit einer Klage.

Die British Medical Association (BMA) ist Mitglied der WMA, und ich habe die BMA bereits 1997 auf das Thema aufmerksam gemacht. Ich habe sie gebeten, die Angelegenheit beim WMA vorzubringen, wozu sie berechtigt waren. Das gleiche Material schickte ich 2001 an den damaligen WMA-Generalsekretär Delon Human, der die IMA vor allem mit der Begründung verteidigte, dass sie die Erklärung von Tokio ratifiziert habe. Im Jahr 2005 schrieb mir Edwin Borman, der Vorsitzende des internationalen BMA-Ausschusses, dass man sich “um einen konstruktiven Dialog mit unseren israelischen Kollegen” bemühe und nicht “parteiisch” sein werde.

Bei der Vorbereitung eines förmlichen internationalen Appells an die WMA wurde uns bewusst, dass sich Kampagnen zu Menschenrechtsfragen in Israel-Palästina qualitativ von der Menschenrechtsarbeit anderswo unterscheiden. Veröffentlichungen, die als kritisch gegenüber Israel angesehen werden, führen oft zu bissigen und beleidigenden Angriffen auf den Autor und die medizinische Fachzeitschrift, ohne dass man sich mit den zitierten Fakten auseinandersetzt. Es wird gefordert, dass die Herausgeber der Zeitschrift diszipliniert oder entlassen werden. Als Reaktion auf einen BMJ-Artikel von mir aus dem Jahr 2004 veröffentlichte Yoram Blachar, IMA-Präsident und damaliger WMA-Ratsvorsitzender (das politische Oberhaupt der WMA), eine Schnellreaktion auf bmj.com, in der er erklärte, dass “die Lügen und der Hass, die er verbreitet, an einige der schlimmsten Formen des Antisemitismus erinnern, die je verbreitet wurden”. Das Papier basierte jedoch auf Arbeiten eines UN-Berichterstatters, des Internationalen Gerichtshofs, von Amnesty International, der Johns Hopkins und der Al Quds Universität, von Physicians for Human Rights Israel (PHRI) und des Palestinian Environmental NGOs Network. Dieselbe Zeitung brachte fast 1.000 feindselige E-Mails hervor, die direkt an den Herausgeber Kamran Abbasi geschickt wurden, meist grob, beleidigend und mit wiederholtem Verweis auf Antisemitismus, wobei einige Gewalt gegen den Herausgeber oder seine Familie und mich androhten. Im Jahr 2007 wurde die Royal Society of Medicine von israelfreundlichen Ärzten unter Druck gesetzt, eine Einladung an mich zurückzuziehen, auf einer Konferenz über Religion, Spiritualität und psychische Gesundheit zu sprechen.

Im Mai 2009 richteten 725 Ärzte, darunter 115 Professoren, aus 43 Ländern (235 aus dem Vereinigten Königreich) einen gemeinsamen Appell an den Ratsvorsitzenden der WMA, Edward Hill aus den USA. Ich war der Einberufer und Professor Alan Meyers von der Universität Boston und der Jüdischen Stimme für den Frieden USA war der Hauptunterzeichner. Wir fügten ein detailliertes Dossier mit den oben genannten Beweisen bei und baten darum, dass es an alle Ratsmitglieder verteilt wird (diese sind geografisch über die ganze Welt verstreut und treten nur einmal im Jahr zusammen). Der WMA hat den Auftrag, dafür zu sorgen, dass seine Mitgliedsverbände nicht gegen die WMA-Kodizes wie die Erklärung von Tokio verstoßen. Wir forderten den Rat auf, die ethische Erfolgsbilanz der IMA im Lichte des Beweismaterials zu untersuchen und somit die Rechtmäßigkeit der jüngsten Ernennung des IMA-Präsidenten Yoram Blachar zum WMA-Präsidenten zu überprüfen. Wir erhielten öffentliche Unterstützung von den Professoren Noam Chomsky und Norman Finkelstein in den USA und von Dr. Wendy Orr in Südafrika. Orr hatte in den 1980er Jahren als Amtsärztin für den District Surgeon in Port Elizabeth gearbeitet und die Folter und die Komplizenschaft von Staatsärzten in Fällen, die sie sah, an die Öffentlichkeit gebracht – ihre ethische Pflicht gemäß der Erklärung von Tokio.

Yoram Blachar

Über unseren Appell berichteten das BMJ und verschiedene Zeitungen. Der Jewish Chronicle zitierte Blachar mit den Worten, der Aufruf sei ein “Scherz” und “Sie werden sehen, dass viele der Namen arabisch sind”. Die IMA startete eine Kampagne zur Sammlung von 10.000 Unterschriften, um sich gegen diese “verleumderischen Anschuldigungen” zu wehren. In einem beispiellosen Schritt kündigte die IMA im Juli formell an, jeden weiteren Kontakt mit PHRI abzubrechen, weil die Gründerin von PHRI, die israelische Psychiaterin Ruchama Marton, zu den 725 Unterzeichnern gehörte und weil die Veröffentlichungen von PHRI die Feinde Israels unterstützten. In einem Schreiben an PHRI, in dem er dies erklärte, bezeichnete Blachar die IMA als “defensive Barriere” gegen “internationale anti-israelische Gremien”.

Im August 2009 wurde von Dr. Blachar und der IMA über Mark Stephens von der Anwaltskanzlei Finer, Stephens, Innocent eine Verleumdungsklage gegen mich persönlich in London angestrengt. Der derzeitige Präsident der offiziellen medizinischen Ethikaufsichtsbehörde der Welt verklagte jemanden, der auf eine belastende Beweislage hinwies und die Aufsichtsbehörde aufforderte, wie vorgeschrieben zu handeln. Sie behaupteten, dass ich eine “böswillige Verleumdungskampagne” führe, die sich “mit Unwahrheiten überschlägt”, und dass ich die anderen 724 Unterzeichner getäuscht hätte. Sie verlangten einen sofortigen öffentlichen Rückzug im Lancet, BMJ und Guardian sowie erheblichen Schadenersatz. Ich habe mich dagegen gewehrt, und eine große Zahl von Unterzeichnern hat Mark Stephens direkt angemailt und versichert, dass sie nicht getäuscht wurden. Dr. Ishai Menuchin, geschäftsführender Direktor des PCATI, schloss sich unserem Appell an und bekräftigte in einem Bericht des Jewish Chronicle die Mitschuld israelischer Ärzte an einem “schwarzen Loch”, in dem Folter unkontrolliert stattfinde. Die Verleumdungsklage wurde nicht weiterverfolgt.

Doch vom WMA-Ratsvorsitzenden Hill hörten wir nichts, nicht einmal eine Empfangsbestätigung für das Material, selbst nach Erinnerungen an ihn und an Dr. Otmar Kloiber, den ständigen WMA-Generalsekretär. Monate später gelang es dem Hauptunterzeichner Alan Meyers, Dr. Hill in seiner Klinik ans Telefon zu bekommen. Hill teilte ihm nachdrücklich mit, dass die WMA nicht reagieren und kein weiteres Material schicken würde. Später erfuhren wir, dass unsere Bitte, den Appell vom WMA-Hauptquartier in Frankreich an die Ratsmitglieder weiterzuleiten, nicht beachtet wurde. Als der WMA-Vorsitz später im Jahr an Dr. Dana Hanson aus Kanada überging, schickten wir den Appell und die Evidenzbasis erneut, jedoch mit dem gleichen Ergebnis. Aufrufe im BMJ von den Geschäftsführern von PHRI und PCATI an den WMA zu handeln, blieben ebenfalls erfolglos.

Appelle an die UN-Sonderberichterstatter für Folter auf der Grundlage neuer Beweise

Da die WMA nicht aktiv wurde, wandten wir uns 2010 an den UN-Sonderberichterstatter für Folter, damals Manfred Nowak aus Österreich. Im März 2009 hatte der UN-Menschenrechtsrat in seiner Resolution A/HRC/10/L.32 den Berichterstatter beauftragt, dem Problem der medizinischen Komplizenschaft besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir erhielten von ihm keine Bestätigung, wiederholten aber den Appell, als er von Juan Mendez aus Argentinien abgelöst wurde (dem ersten Berichterstatter, der selbst ein Folteropfer war). In seinen Berichten stellte er fest, dass die israelische Regierung routinemäßig nicht auf Eingaben des Berichterstatters reagierte.

Ein Papierexemplar eines noch detaillierteren Berichts, “Doctoring the Evidence, Abandoning the Victim”, der kürzlich veröffentlicht wurde, wurde Juan Mendez 2011 in London direkt übergeben. Auf der Grundlage von Zeugenaussagen und Beweisen aus den Akten von über 100 Folteropfern, die von PHRI/PCATI seit 2007 unterstützt wurden, zeigte der Bericht ein institutionalisiertes Muster der aktiven oder passiven Beteiligung von Ärzten an Folter in Israel auf. Kein einziger Arzt hatte sich geäußert und versucht, das Opfer zu schützen. Die Fallstudien enthielten die Namen der Ärzte. Die Zusammenfassung kam zu dem Schluss, dass “Mediziner ihre Pflicht vernachlässigen, indem sie Folter nicht dokumentieren und melden, indem sie medizinische Informationen an Vernehmungsbeamte weitergeben, indem sie Gefangene in den Gewahrsam ihrer Vernehmungsbeamten zurückbringen, wenn die Gefahr besteht, dass sie weiterer Folter oder Misshandlung ausgesetzt werden, und indem sie in extremen Fällen aktiv an den Verhören teilnehmen. Die Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal in Einrichtungen, in denen Folter oder Misshandlungen durchgeführt werden, zeigt aufgrund ihres besonderen sozialen Status die Grenzen zwischen dem Erlaubten und dem Unerlaubten auf: Sie verleiht den Vernehmungsbeamten der Israelischen Sicherheitsbehörde (ISA) ein Gütesiegel. Darüber hinaus wird das Opfer daran gehindert, Beweise vorzulegen, die bei der Verfolgung der Gerechtigkeit durch Gerichts- oder Verwaltungsverfahren hilfreich sein können. Seit 2001 wurden über 700 Beschwerden wegen Folter/Misshandlung durch ISA-Vernehmer eingereicht, und nicht eine einzige strafrechtliche Untersuchung wurde eingeleitet. Das medizinische Personal in Gefängnissen, Haftanstalten und Krankenhäusern, in denen Gefangene behandelt werden, ist Teil eines umfassenderen Verwaltungssystems, in erster Linie des medizinischen Apparats des Strafvollzugsdienstes, der IMA und des Gesundheitsministeriums. Es bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass die IMA gewillt ist, diese Regeln durchzusetzen: hartnäckig wiederholte Anfragen von PCATI/PHRI, in denen die IMA auf Fälle aufmerksam gemacht wurde, die den Verdacht erwecken, dass Ärzte an Folter und grausamer oder erniedrigender Behandlung beteiligt sind, wurden nicht substantiell bearbeitet. PCATI/PHRI stellte fest, dass die Ethikkodizes der IMA Klauseln enthalten, die die Bedürfnisse des Sicherheitsapparates über die medizinische Ethik stellen. Dies stehe im Widerspruch zu UNCAT und der Erklärung von Tokio, die keine Ausnahmen zulassen. PHRI erklärte, dass die Praxis der Folter nicht aufrechterhalten werden könne, wenn die Ärzte in Israel aus dem System herausgenommen würden.

Im Jahr 2014 veröffentlichte das BMJ einen Fortschrittsbericht über unsere Kampagne nach fünf Jahren und bat den Berichterstatter Mendez um einen Kommentar. Er schrieb, dass das Schweigen der IMA zur Folter durchaus ein Verstoß gegen die medizinische Ethik sein könnte, dass aber die IMA und die WMA außerhalb seines Mandats lägen. Es sei nicht klar, warum er die Beweise in “Doctoring the Evidence, Abandoning the Victim” nicht direkt aufgegriffen habe.

Nach weiteren Vorstößen unsererseits schrieb Hamish Meldrum, der Vorsitzende des BMA-Rates, im März 2010 an die Unterzeichnerin Ghada Karmi, um ihr mitzuteilen, dass der BMA in Bezug auf die IMA formell an die WMA geschrieben habe. Daraus wurde nichts.

Ein erneuter Appell an die WMA



2015 wurde eine weitere belastende Studie von B’Tselem und von HaMoked, dem Zentrum für die Verteidigung des Individuums, veröffentlicht. Sie basierte auf eidesstattlichen Erklärungen von 116 Palästinensern, die von August 2013 bis März 2014 in der Shikma-Einrichtung festgehalten und verhört wurden. Fünf davon waren Kinder. Nahezu jeder Inhaftierte war einer Reihe von Maßnahmen ausgesetzt, die beschrieben wurden: einzelne oder aufeinander abgestimmte Schläge, manchmal mit Gewehrkolben und oft, während der Gefangene mit Handschellen und verbundenen Augen gefesselt war; wiederholte Verhöre von bis zu 35 Stunden am Stück und bis zu 40 Tage lang, während er in einer unnatürlichen Position auf einem speziellen Stuhl festgebunden war; Schlafentzug; Einzelhaft; extreme Temperaturen; Drohungen gegenüber der Familie des Gefangenen; längere Zeiträume, in denen der Gefangene an die vier Ecken eines Bettes in Einzelhaft gebunden war; schlechte oder fehlende medizinische Versorgung. 4 der Kinder waren körperlicher Gewalt ausgesetzt.

Im Januar 2016 richteten 71 britische Ärzte einen erneuten Appell an den neuen WMA-Präsidenten, den bekannten britischen Medizinwissenschaftler Sir Michael Marmot, und fügten die oben genannten neuen Beweise von B’Tselem und PCATI sowie ein Papier über die sexuelle Folter von palästinensischen Gefangenen bei. Ich war Einberufer und Dr. Chris Burns-Cox Hauptunterzeichner. Wenige Tage später sahen wir zu unserem Erstaunen auf der Website des Simon-Wiesenthal-Zentrums einen Brief von WMA-Präsident Marmot auf WMA-Notizpapier, datiert vom 25. Januar, geschrieben an Dr. Shimon Samuels, Direktor für internationale Beziehungen des Zentrums. Das Wiesenthal-Zentrum, das sich selbst als jüdische, israelfreundliche Organisation bezeichnet, war eine völlig unbeteiligte Partei. WMA-Präsident Marmot hatte die IMA sofort entlastet und ihr einen weithin beachteten Propaganda-Coup verschafft. Er schrieb, dass “die Untersuchungen kein Fehlverhalten” der IMA ergeben hätten. Dies wird durch die gesamte oben zitierte Beweislage widerlegt. Nachdem wir einen Bericht als bmj.com Rapid Response veröffentlicht hatten, bat das BMJ Marmot dreimal um eine Stellungnahme, die er jedoch ablehnte. Die Angelegenheit wurde an den General Medical Council (GMC) verwiesen, der mir jedoch mitteilte, er sei nicht in der Lage, die Aufgaben eines WMA-Präsidenten zu beurteilen.

Unser letzter Appell an die WMA, bei dem wir die neuen Beweise vorlegten, erfolgte 2017, als der Präsident nun Dr. Desai Dhinjlal aus Indien war. Das Ergebnis war dasselbe wie zuvor.

Der jüngste Fall von Sameer Arbeed

Wie Amnesty berichtet, wurde im September 2019 ein gesunder 44-jähriger Palästinenser, Sameer Arbeed, im Zuge einer Mordermittlung festgenommen. Aufgrund schwerer Folter wurde er in die Intensivstation des Hadassah-Krankenhauses eingeliefert, wo er Berichten zufolge mit gebrochenen Rippen und Nierenversagen an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Die Behörden erklärten, dass er für weitere Verhöre zurückgebracht werden könne, sobald es ihm besser gehe. Da sie genau wussten, wie Arbeed sich seine Verletzungen zugezogen hatte, ihn behandelten, aber nicht gegen die Folter protestierten und seine Rückkehr in eine Situation duldeten, in der er weiter gefoltert werden konnte, haben alle Krankenhausärzte, die ihn behandelten, eindeutig gegen die WMA-Erklärung von Tokio verstoßen. Die IMA hat dazu geschwiegen.

Schlussfolgerung

Ein prinzipienfester, evidenzbasierter Appell von 725 Ärzten aus 43 Ländern bezüglich der ärztlichen Mitschuld an der Folter in Israel hat bis heute 12 Jahre gedauert und vier WMA-Präsidentschaften sowie zwei UN-Sonderberichterstatter für Folter überdauert. Es war ein Lackmustest dafür, ob es weltweit eine strenge und unparteiische Regulierung von Ärzten in Bezug auf ihre Mitschuld an Folter gibt. Wir haben festgestellt, dass dies nicht der Fall ist, und dass die Regulierung größtenteils nur Augenwischerei ist. Die Gremien, deren Aufgabe es ist, sich mit diesem Thema zu befassen, haben nicht gehandelt. Wenn das Gewicht der belastenden Beweise am Beispiel Israels weder bei der WMA noch anderswo einen Unterschied macht, dann werden keine Beweise jemals etwas bewirken. Die UN-Berichterstatter scheinen weitgehend ohnmächtig zu sein. Die WMA handelt in parteiischer Verletzung ihres Mandats, wenn sie überhaupt tätig wird, und erscheint nicht rechenschaftspflichtig. Wir schließen uns den öffentlichen Forderungen nach einer Reform dieses Gremiums an. Die WMA hat sich zu Staaten wie Iran oder Bahrain geäußert, würde aber nicht gegen Israel oder, wie es scheint, andere mächtige westliche Staaten vorgehen. Politische Macht übertrumpft Ethik. Der WMA bietet ein Feigenblatt, indem die Mitgliedschaft an sich als Beweis für ethische Redlichkeit angeführt wird. Was passiert aber, wenn die nationale Ärztekammer selbst die Hauptbeschuldigte ist?

Israel ist natürlich kein Einzelfall, auch wenn er, wie hier, am umfassendsten dokumentiert ist. Die Mitschuld von Ärzten an Folterungen weltweit wird von Steven Miles in “The Torture Doctors” (2020) als “pandemisch” beschrieben, und dass “ein völliger Mangel an Verantwortlichkeit die Norm ist”. In den USA weigerte sich die American Psychological Association (APA), auf eindeutige Beweise für eine aktive Komplizenschaft mit der Folter durch eines ihrer Mitglieder nach dem 11. September 2001 zu reagieren. 2014 hat das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte und Anwälte des öffentlichen Interesses 58 separate Anschuldigungen gegen britische Ärzte aufgeführt, die 2003-8 im Irak gegen die Erklärung von Tokio verstoßen haben. Nur in einem Fall, dem Foltermord an dem Hotelrezeptionisten Baha Mousa, wurden Sanktionen gegen einen Arzt verhängt, weil er es versäumt hatte, die 93 Verletzungen an seinem Körper zu dokumentieren. In einem der nicht untersuchten Fälle aus dem Al Shaibah Detention Center sagte das Opfer, er habe dem Arzt von den Schlägen erzählt, die er durch britische Soldaten erlitten hatte, aber der Arzt habe nichts dazu gesagt. “Er sagte mir, er denke, ich hätte ein Magengeschwür. Er sagte dies, ohne mich zu untersuchen. Ich sagte ihm, dass ich noch nie etwas mit meinem Magen gehabt hätte, bis der Soldat mit dem Hammer auf mich eingeschlagen hätte. Mein T-Shirt und meine Shorts waren blutverschmiert von den Schlägen auf mein Gesicht und vor allem auf meine Nase. Der Arzt konnte das deutlich sehen und hat mich nicht danach gefragt. Ich erzählte ihm von der Verletzung, die ich an meiner Nase erlitten hatte, und dass ich dachte, sie sei gebrochen, weil sie so geschwollen war, aber er hat nichts getan oder gesagt.

Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, warum Ärzte bereit sind, Folter zu dulden, und in meinem Beitrag war nicht genügend Platz, um darauf einzugehen. Ich möchte jedoch auf eine berühmte Vorlesung des Soziologen Max Weber über “Politik als Beruf” hinweisen. Weber unterschied zwischen einer “Ethik der Verantwortung” und einer “Ethik der Überzeugung”. Unter “Verantwortungsethik” verstand Weber die Einhaltung beruflicher Normen und Rahmenbedingungen für die Rechenschaftspflicht. In der Ärzteschaft bedeutet dies eine Verpflichtung zu faktischen Beweisen und zu Standards in der klinischen Praxis, die von Fachkollegen, Patienten, der allgemeinen Öffentlichkeit und Arbeitgebern festgelegt werden. Mit “Überzeugungsethik” bezeichnete Weber Handlungen, die von persönlich geschätzten Idealen, politischen oder anderen Philosophien und Identitäten inspiriert sind. In meiner jahrzehntelangen Arbeit zur Bekämpfung von Folter habe ich erlebt, wie regelmäßig bei Ärzten eine Ethik der Konvention eine Ethik der Verantwortung übertrumpfte, selbst wenn es um Folter oder andere Menschenrechtsverletzungen ging. Am Beispiel Israels wird dies in meinem Beitrag deutlich: Die israelische Ärztekammer sieht sich selbst als patriotische Verteidigerin der staatlichen Politik. Übersetzt mit Deepl.com

Anmerkungen

1. Summerfield D. Ist die internationale Regulierung der medizinischen Komplizenschaft mit Folter weitgehend Augenwischerei? Der Fall Israel und die Lehren aus einem 12-jährigen medizinethischen Appell. Journal of Medical Ethics Juni 2021. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107340

Eine Version dieses Artikels erschien im Juli im Journal of Medical Ethics in Großbritannien (eine Publikation des BMJ). Die Quellen sind auf Anfrage beim Autor erhältlich.

Derek Summerfield

Derek Summerfield is Honorary Senior Clinical Lecturer, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College, University of London

--

