Propaganda statt Fakten, dass ist die neue bunte politische Medienwelt…

Evelyn Hecht-Galinski

https://scheerpost.com/2022/07/01/patrick-lawrence-the-power-of-images/

Illustration von Mr. Fish – “REALITY, Inc.”



Die Macht der Bilder

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

1. Juli 2022

In “Lying in Politics: Reflections on the Pentagon Papers”, einem Essay, den sie 1971 in der New York Review of Books veröffentlichte, schrieb Hannah Arendt über ein Phänomen, das sie “Defaktualisierung” nannte. Fakten sind zerbrechlich, argumentierte die verstorbene politische Philosophin, da sie in sich selbst keine Geschichte erzählen. Das macht sie anfällig für die Manipulationen von Geschichtenerzählern. “Die bewusste Lüge befasst sich mit kontingenten Tatsachen”, schrieb Arendt, “das heißt, mit Dingen, die keine inhärente Wahrheit in sich tragen, keine Notwendigkeit, so zu sein, wie sie sind; Tatsachenwahrheiten sind niemals zwingend wahr.”

Die Fakten für sich selbst sprechen zu lassen, ist in Arendts Augen eine schlechte Idee. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. “Es ist diese Zerbrechlichkeit der Tatsachen, die die Täuschung bis zu einem gewissen Punkt leicht und so verlockend macht”, behauptete Arendt. Defaktualisierung spiegelt die “Missachtung der Realität” wider.

Wie missachtend unsere Mainstream-Presse und -Sender sind, wenn sie vorgeben, uns über die Krise in der Ukraine zu informieren. Die Berichterstattung diesseits und jenseits des Atlantiks ist ein einziger Aufruhr der Defaktualisierung, der sich noch zu verschlimmern scheint, je offensichtlicher es wird, dass das Kiewer Regime einen Konflikt verliert, von dem wir noch vor kurzem dachten, es würde ihn gewinnen.

Betrachten wir zwei Fälle, in denen der zynische Missbrauch brüchiger Fakten im Dienste vorgegebener Schlussfolgerungen besonders deutlich wird. Die Täuschung hat in der Tat ihre Grenzen.

In ihrer Dienstagsausgabe brachte die New York Times einen langen Artikel mit der Überschrift “Was Hunderte von Fotos über Russlands brutale Kriegsstrategie enthüllen”. Dieser Artikel fügt “schockierend barbarisch” zu der langen Liste von Beschreibungen hinzu, die westliche Medien üblicherweise verwenden – “rücksichtslos”, “wahllos”, “primitiv”, “kriminell” und so weiter – wenn sie über die Vorstöße des russischen Militärs berichten. Die Times berichtet, sie habe sich mehr als tausend Fotos von Fotografen der Times und von Presseagenturen angesehen, “sowie visuelle Beweise, die von ukrainischen Regierungs- und Militäreinrichtungen vorgelegt wurden”, um zu dem Schluss zu kommen, dass die russischen Streitkräfte “Waffen einsetzen, die wahllos töten, verstümmeln und zerstören – ein möglicher Verstoß gegen das Völkerrecht”.

Nun, da die einstige, aber nicht mehr existierende Zeitung “das Narrativ” veröffentlicht hat, wollen wir uns ansehen, was die vernichtenden Schlussfolgerungen, die wir darin finden müssen, stützen soll. An dieser Stelle wird es interessant. Arendt wäre fasziniert – neben anderen Dingen.

Wir haben grafische Modelle verschiedener Waffen, die aussehen, als kämen sie aus einem Spielzeugkatalog. Hier ist eine D-30 Haubitze mit einem kleinen Mann daneben, der den Arm hebt, als wolle er “Feuer!” befehlen. Hier ist ein mehrläufiges Raketensystem BM-21 zu sehen. Ersteres wird als “eine sowjetische Konstruktion, die seit dem Zweiten Weltkrieg verwendet wird” beschrieben. Die BM-21 ist ein “sowjetisches Startsystem, das seit den 1960er Jahren verwendet wird”. Das bedeutet, dass diese primitiven Russen Waffen einsetzen, die ein halbes Jahrhundert und mehr alt sind. Die Modelle legen nahe, dass es sich um ziemlich gründliche Upgrades seit den 1940er und 1960er Jahren handelt, aber die Times geht auf diesen Punkt nicht ein.

Dann gibt es ein Diagramm, das zeigt, wie weit Schrapnelle bei der Detonation von Splitterbomben fliegen: 336 Fuß für 9N210 Submunition, 461 Fuß für das OF-56 Projektil. Dann gibt es eine Karte mit roten Punkten, die anzeigen, wo verschiedene Raketen, Flugkörper und andere Waffen vermutlich gefunden und fotografiert wurden.

Dann das Glanzstück: ein Dutzend Fotos. Sie zeigen Raketen, Flugkörper und Artilleriegranaten an verschiedenen Orten, wo sie gelandet sind – auf Feldern, in Städten, mit Scheunen und Häusern im Hintergrund.

Und das war’s. Daraus folgt, dass wir die im Text dargestellte Erzählung akzeptieren sollen. Völliger Blödsinn, wie die Engländer sagen. Hokuspokus von Anfang bis Ende. Das ist genau das, wovor Hannah Arendt gewarnt hat, als sie von der Zerbrechlichkeit der Fakten schrieb.

Sie haben tausend Fotos, von denen Sie 12 sehen. Irgendwo in der Ukraine wurden diese von tausend Artilleriegeschützen oder Raketenwerfern in tausend Zielgebiete abgefeuert. Das sind Fakten, wie sie die Times berichtet. Wenn wir die Times beim Wort nehmen (wovon ich generell abrate), sind seit Beginn der russischen Operation Ende Februar mindestens tausend Artilleriegeschosse, Raketen oder Flugkörper der einen oder anderen Art irgendwo auf ukrainischem Boden gelandet.

Falls Sie diese Schikane noch nicht durchschaut haben, sind die obigen Angaben alles, was die New York Times als Fakten zu bieten hat. Der Rest ist reine Zauberei. Unter der Annahme, dass die Messungen der verstreuten Splitter genau sind, handelt es sich dabei um Beispiele für “bedingte Fakten”, die weltweit zutreffen und an sich nichts über die Ukraine, Russland oder ein verwandtes Thema aussagen. Diese Modelle – die Haubitze und der Raketenwerfer – sind nichts weiter als ein Spaß für die ganze Familie: Sie bringen nichts.

Da ist die Karte mit den roten Punkten. Fast alle von ihnen erscheinen an den Frontlinien des Konflikts – und auf beiden Seiten dieser Linien. So wird uns versichert, dass die meisten Artilleriegeschosse und Raketen dort abgefeuert werden, wo die Kämpfe ausgetragen werden. Wer hätte das gedacht?

Die Karte wiederum bringt uns zurück zum Text. Darin steht, wie es bei der Times in solchen Fällen üblich ist, dass einige der Granaten und Raketen auf den Fotos möglicherweise von ukrainischen Streitkräften abgefeuert worden sind.

Ich ziehe drei Schlüsse aus dieser unerwarteten Information. Erstens: Die Times weiß nicht genau, was auf den Fotos zu sehen ist; es könnte sich um russische Geschütze handeln, aber auch um ukrainische. Zweitens: Daraus folgt, dass auch die Ukrainer das einsetzen, was die Times als primitive Waffen bezeichnet, die “töten, verstümmeln und zerstören”. Drittens werden wir hier daran erinnert, dass alle Waffen töten, verstümmeln und zerstören, viele davon wahllos, und dass die Times mit der Verwendung dieser Begriffe lediglich ihre Sprache aufbläht, um unseren Hass auf diese Russen auf einem wünschenswerten hohen Niveau zu halten.

Was die “visuellen Beweise, die von ukrainischen Regierungs- und Militäreinrichtungen vorgelegt wurden” angeht, überlasse ich es den Lesern, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Eine Besonderheit des Berichts der Times dürfen wir nicht übersehen. Sie ist bei denjenigen, die mit der Entfaktualisierung handeln, weit verbreitet. Das ist die Abhängigkeit des Berichts von Bildern, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Seit den Höhlenmalern von Lascaux hat die Menschheit die Macht der Bilder verstanden. Sie sind seit langem ein wesentlicher Bestandteil von Propagandakampagnen. Mussolini war nicht der erste, der Bilder auf diese Weise einsetzte, aber das faschistische Italien gibt uns ein deutliches Beispiel für ihre Wirksamkeit.

Fotos sagen manchmal mehr als tausend Worte, aber nicht immer. Sie erfordern ebenso oft tausend Worte. Die New York Times hat uns diese Worte nicht gegeben. Zehntausend würden nicht ausreichen, um diesen schäbigen Bericht einer genauen Prüfung zu unterziehen.

Realitätscheck

Ist Ihnen die neue Mode der großen Tageszeitungen und Fernsehsender aufgefallen? Sie geben sich neuerdings als gründliche Ermittler aus, die angebliche Beweise zusammentragen, als hätten sie die Reichweite von Geheimdiensten. Dann präsentieren sie sie, wie die Spione es tun, mit der impliziten Behauptung: Wir sagen euch das und das ist Beweis genug, dass es wahr ist.

Der alberne Bericht der Times über die in der Ukraine eingesetzten Waffen ist ein typisches Beispiel dafür. Die BBC lieferte uns am Montag einen weiteren.

Sie wissen, dass es Ärger geben wird, wenn die BBC dem “Reality Check Team” eine Schlagzeile gibt. Was dann folgt, ist sicher eine lustige Kombination aus absurd und köstlich. “Es gibt immer mehr Beweise” ist ein weiteres Zeichen für das bevorstehende Abrakadabra. Die einfache Übersetzung lautet: Wir können nichts von dem, was wir Ihnen sagen, beweisen, aber wir werden es so darstellen, als ob es bewiesen wäre.

Da haben wir es wieder. “Aufspüren, wohin Russland das gestohlene ukrainische Getreide bringt” ist ein weiteres Soufflé aus Andeutungen, Bildern und manipulierten Tatsachen ohne innere Bedeutung, das in sich zusammenfällt, sobald es aus dem Ofen kommt.

“Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten der Ukraine systematisch Getreide und andere Produkte von den örtlichen Landwirten gestohlen haben”, verkündet der britische Regierungssender in seinem fettgedruckten Vorspann. “Die BBC hat mit Landwirten gesprochen und Satellitenbilder und Transportdaten analysiert, um herauszufinden, wohin das Getreide geht.”

Probleme, auf der Stelle.

Bevor wir weitermachen: Woher hat die BBC die angeblichen Satellitenbilder? Die BBC scheint in den letzten Jahren so viel mit M.I.6 zu tun zu haben, dass es unverantwortlich wäre, diese Frage nicht zu stellen. Wie sich herausstellte, stammen die Bilder von Maxar Technologies, das mit einem Bein im Silicon Valley steht und mit dem anderen in einem Vorort von Washington, wo seine Tochtergesellschaft Radiant Solutions Verträge mit dem Pentagon zur Entwicklung von Militärtechnologien abschließt. Eine Herkunftsfrage also gleich vorweg.

Mir ist auch nicht bekannt, dass BBC-Korrespondenten über ukrainisches Gebiet berichtet haben, das von russischen Streitkräften besetzt ist, aber es scheint so zu sein.

Die einzige Quelle für den BBC-Bericht über gestohlenes Getreide unter ukrainischen Landwirten ist ein gewisser Dmytro, dessen Name nicht Dmytro lautet und dessen Getreidefelder “ein paar Dutzend Meilen von der Frontlinie entfernt” liegen. Da Dmytros Weiden von russischen Getreidedieben besetzt sind, bedeutet dies, dass die BBC-Korrespondenten 30 oder 40 Meilen innerhalb des von Russland kontrollierten Gebiets waren. Ich kann es genauso gut offen sagen: Ich bezweifle, dass dies so ist. Es gibt nicht einen Satz oder eine Passage, keine beschreibende Berichterstattung, die uns sagt, was die Korrespondenten tatsächlich gesehen oder gehört haben oder wie sie sich in dem von Russland besetzten Gebiet bewegt haben.

Ein weiteres Problem: Wo wurde Dmytro, dessen Name nicht Dmytro ist, interviewt? The Beeb versäumt es, uns das zu sagen. Ein normaler Betrachter dieses Berichts oder ein Leser des Textes, wie ich es bin, sollte solche Zweifel nicht hegen müssen.

“Sie haben unser Getreide gestohlen. Sie haben unsere Räumlichkeiten und unsere Ausrüstung zerstört.” Das sind die einzigen beiden Sätze, die das Beeb aus seiner Begegnung mit Dmytro zitiert. Wenn man so lange im Spiel ist wie ich, erkennt man ein Zitat, das auf Stelzen steht, wie dieses. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Diese beiden Sätze sind mit ziemlicher Sicherheit nicht authentisch von jemandem namens Dmytro.

Weiter in die Klapsmühle, denn das Beste kommt erst noch.

Zunächst gibt es CCTV-Aufnahmen von Kameras, die Dmytro offenbar rund um sein Grundstück installiert hat. Hier ist ein Bild zu sehen, das “den Moment zeigt, in dem russische Soldaten an einem Lagerhaus ankommen”. Sehen Sie sich dieses Bild an und sagen Sie mir, dass Sie in der Lage sind, zu erkennen, wer die Soldaten sind und wo sie ankommen. Unmöglich. Auf einem der gepanzerten Mannschaftstransporter ist ein “Z” aufgemalt, aber wir haben verschiedene Berichte von russischen Korrespondenten vor Ort in der Ukraine, dass die ukrainische Armee diese Zeichen gerne auf ihre eigenen Panzerwagen malt, wenn sie so tun will, als hätte sie russische Ausrüstung erbeutet.

Und ein weiterer Vorbehalt von Beeb: “Wir haben die Umgebung teilweise unscharf dargestellt, um die Identität der Farmbesitzer zu schützen.” Ich dachte, es gäbe nur eine Farm und einen Farmbesitzer, aber was soll’s: Ich habe die Seele eines Redakteurs. Unscharfe Umgebung, die überall sein könnte, und mehr als ein Bauer wird es sein.

Der Kern des BBC-Berichts, wenn wir Dmytros Behauptung akzeptieren, dass die Russen kamen, sein Getreide stahlen und wegfuhren, beruht auf GPS-Ortungsgeräten, die er in einigen seiner Lastwagen installiert hat – Lastwagen, die die Russen zusammen mit dem Getreide stahlen. Mit Hilfe dieser Geräte wurden die Lastwagen verfolgt, als sie auf die Krim fuhren und neben einem Lagerhaus anhielten, das sich neben einer Eisenbahnlinie befindet, “die für den Transport von Getreide nach Russland oder zu den Häfen im Süden der Krim genutzt werden kann.”

Mir gefällt das “kann verwendet werden”, denn wir sagen nicht, dass es in diesem Fall so ist oder so war. Und ich mag das “Z”-Symbol, das Zeichen der russischen Streitkräfte in der Ukraine, das laut Beeb auf ein Getreidesilo gemalt ist. Das machen Silobetreiber so. Sie malen militärische Insignien auf ihre Anlagen. Aber das wussten Sie ja schon.

Es gibt Karten, auf denen die Routen eingezeichnet sind, also keine Sorge in diesem Punkt. Und auf diesen Karten ist es sehr, sehr klar: Die Ukraine liegt direkt neben der Krim, es gibt Straßen, die sie miteinander verbinden, und die Krim hat eine Front zum Schwarzen Meer. Und über das Schwarze Meer exportieren die Russen ukrainisches Getreide. Eins und eins und eins ist drei.

Und jetzt der wirklich raffinierte Teil. Ich liebe einfach die Satellitenbilder.

Es gibt viele von ihnen, eines amüsanter als das andere. Eines zeigt die Route zu einem Grenzübergang namens Chonar, und man kann den Lkw-Verkehr darauf sehen. Hier ist eines, das Getreidesilos zeigt. Und hinter den Silos ist ganz klar die “Hauptstrecke” zu erkennen. Auf dem Weg dorthin befindet sich der “Güterbahnhof”. Auf dem Hauptgleis bis zum Güterbahnhof stehen “Güterzüge mit Waggons, wie sie für den Transport von Getreide und anderen Produkten verwendet werden.” Und vor diesen Dingern steht der absolute Bringer: Es gibt eine Reihe von Lastwagen, einer hinter dem anderen.

All dies ist deutlich mit Schildern gekennzeichnet, so dass es keine Unklarheiten darüber gibt, was hier vor sich geht.

“Wohin wird das Getreide nach der Krim gebracht?”, fragt der Beeb in einer Zwischenüberschrift. Es stellt sich heraus, dass es zuerst nach Russland geht, damit es mit russischen Zertifikaten reexportiert werden kann, oder es wird direkt ins Schwarze Meer gebracht, um nach Übersee verschifft zu werden. Die BBC hat anhand der Daten von Lloyds of London Schiffe verfolgt, die über das Schwarze Meer zu türkischen Häfen oder durch den Bosporus zu Häfen in Syrien fahren.

Weitere Vorbehalte. “Es ist sehr schwer, einzelne Lieferungen von gestohlenem Getreide zu verfolgen”, räumt die BBC in ihrem Bericht ein, “aber es gibt viele Hinweise darauf, dass ein Großteil davon zuerst auf die Krim gelangt.” Gleiche Übersetzung wie oben: Wir sagen nicht, dass irgendetwas davon tatsächlich so ist.

Der Lkw-Verkehr entlang der Route von der Ukraine auf die Krim könnte Routine sein, sagt uns Beeb schließlich. Die Fahrzeuge auf den Satellitenbildern, wie auch die Eisenbahnwaggons, die sich wer weiß wo befinden, “könnten für den Transport von Getreide und anderen Produkten verwendet werden.”

Am vorderen Ende des Ganzen hat sich die Geschichte geändert. Die Russen stehlen kein Getreide mehr: Sie zwingen die Landwirte, zu Preisen unter dem Marktniveau zu verkaufen. Auf Nachfrage haben die Syrer nichts zu den Getreidelieferungen gesagt. Aber die Türken schon: Sie haben bei ihren eigenen Untersuchungen keine Beweise für gestohlenes Getreide gefunden.

Das ist an Schwachsinn nicht zu überbieten, oder?

Wieder einmal geht es um die Verbreitung von Bildern. Wie gefährlich sie von unseren unverantwortlichen Medien eingesetzt werden.

Um das zu verdeutlichen: Ich weiß nicht, und auch kein Leser dieser Kolumne weiß, welche Waffen die Russen in der Ukraine einsetzen und was aus der ukrainischen Frühjahrs- und Sommerernte wird. Vielen von uns bleibt das, was William James, der Philosoph, der zum Psychologen wurde, als “das Bedürfnis zu glauben” bezeichnete, das er bei den Amerikanern feststellte.

Und jetzt verstehen wir, was Arendt über die Nützlichkeit der Täuschung bis zu einem gewissen Punkt sagt, und die Kursivschrift ist von ihr.

“Es gibt immer einen Punkt, ab dem Lügen kontraproduktiv wird”, schrieb Arendt in dem bemerkenswerten Essay, aus dem ich zitiert habe. “Dieser Punkt ist erreicht, wenn das Publikum, an das die Lügen gerichtet sind, gezwungen ist, die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge völlig außer Acht zu lassen, um überleben zu können. Wahrheit oder Lüge – es spielt keine Rolle mehr… die Wahrheit, auf die man sich verlassen kann, verschwindet aus dem öffentlichen Leben und mit ihr der wichtigste stabilisierende Faktor in den sich ständig verändernden Angelegenheiten der Menschen.” Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Folgen Sie ihm auf Twitter @thefloutist. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit.

