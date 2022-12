https://www.paulcraigroberts.org/2022/12/15/germany-has-resurrected-the-third-reich-2/



Deutschland hat das Dritte Reich wiederauferstehen lassen

Die Nazis sind auferstanden

von Paul Craig Roberts

15. Dezember 2022

“Die Nazis sind wieder unter uns”, denn wir denken zunehmend wie sie. “Es ist zum Beispiel unglaublich, wie selbstverständlich eigenständiges Denken und Toleranz begraben werden. Kritischen Geistern wird die Möglichkeit genommen oder erschwert, ihre Meinungen und Informationen zu verbreiten. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sollen nicht mehr empfangen und lesen dürfen, was Sie wollen. Sie sollen auch nicht mehr selbst entscheiden, wen Sie als Freund und wen Sie als Feind betrachten. “Unionsfraktionsvize Lindholz fordert eine Meldestelle für russische Desinformation”, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute. RND, Frau Lindholz von der CDU/CSU oder die CIA entscheidet, was Information und Desinformation ist. Ich verweise auch auf die EU-Sanktionsverordnung (EU) 2022/879 . Diese wird nun auch eingesetzt, um die Verbreitung von kritischen Seiten wie den NachDenkSeiten zu verhindern.

“Das sind Nazimethoden. Die neuen Nazis überlassen es nicht uns Bürgern, zu beurteilen und auszuwählen, was wir lesen, hören und sehen wollen. Nein, das soll vom Staat und/oder mit Hilfe von willigen Organisationen wie LibMod geregelt werden. Heute werden die Nazis zur Tarnung grün oder schwarz oder sogar rot angemalt. Moderne Nazis bezeichnen sich selbst als links und ihre Gegner als rechts. Eine verkehrte Welt im wahrsten Sinne des Wortes.” https://www.nachdenkseiten.de/?p=91591

Die gesamte westliche Zivilisation löst sich in Tyrannei auf. Die Regierungen Neuseelands, Kanadas, der USA, der Niederlande und Deutschlands sind selbst Dritte Reiche. Der Respekt vor der Demokratie, der Wahrheit, der Rede- und Vereinigungsfreiheit, dem Rechtsweg, der bürgerlichen Freiheit und dem Privateigentum verschwindet vor unseren Augen. Kinder werden ihren Eltern weggenommen und ohne ihre Zustimmung medizinischen Eingriffen unterzogen, was eine totale Verletzung der Nürnberger Gesetze darstellt. Niederländischen Landwirten wird ihr Land mit der Begründung entzogen, die Landwirtschaft trage zur globalen Erwärmung bei. Amerikaner werden zensiert, wenn sie die Wahrheit sagen, und verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, wenn sie an Kundgebungen teilnehmen. Das ist es, was der Westen “Freiheit” und “Demokratie” nennt, und das ist die Tyrannei, die der Westen über die Welt verbreiten will. Übersetzt mit Deepl. com

