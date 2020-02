Palestinian prisoner Khalida Jarrar in her own words: The age of freedom will come Khalida Jarrar is a Palestinian feminist, a lawyer, educator and an elected parliamentarian. Over the years, she came to symbolize Palestinian popular resistance in the occupied West Bank, enraging the Israeli occupation authorities that arrested her repeatedly.

Die palästinensische Gefangene Khalida Jarrar in ihren eigenen Worten: Das Zeitalter der Freiheit wird kommen

17. Februar 2020

Khalida Jarrar ist eine palästinensische Feministin, Rechtsanwältin, Pädagogin und eine gewählte Parlamentarierin. Im Laufe der Jahre wurde sie zum Symbol des palästinensischen Volkswiderstands im besetzten Westjordanland und erzürnte die israelischen Besatzungsbehörden, die sie wiederholt verhaftet haben.

Trotz ihres schlechten Gesundheitszustands, da sie an mehrfachen ischämischen Infarkten und Hypercholesterinämie leidet, wurde die 57-jährige feministische Führerin ins Gefängnis geworfen und bei vielen Gelegenheiten in Einzelhaft genommen.

Nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis im Februar 2019 wurde sie im Oktober erneut verhaftet und befindet sich derzeit in einem prekären israelischen Gesetz, das als „Verwaltungshaft“ bekannt ist. Dieses Gesetz steht im Widerspruch zum Völkerrecht und zu den grundlegendsten Anforderungen an ein faires Verfahren in demokratischen Ländern, da die Gefangenen für längere Zeit ohne Anklage oder ein ordnungsgemäßes Verfahren inhaftiert sind.

Zwischen ihrer Freilassung und ihrer erneuten Verhaftung hat Jarrar ein Vorwort zu meinem neuesten Buch „These Chains Will Be Broken“ beigetragen: Palästinensische Geschichten von Kampf und Trotz in israelischen Gefängnissen. Wie zu erwarten war, war ihre artikulierte Botschaft die der Charakterstärke, der Entschlossenheit, des Mutes und der Hoffnung.

Im Folgenden finden Sie Auszüge aus Jarrars Vorwort, in dem sie Menschen auf der ganzen Welt dazu auffordert, die Geschichten der palästinensischen Gefangenen „mitzunehmen und zu vermitteln“, damit „eines Tages die Mauern jedes Gefängnisses einstürzen und das Zeitalter der palästinensischen Freiheit einläuten“.

Das Zeitalter der palästinensischen Freiheit wird kommen

Von Khalida Jarrar

Das Gefängnis ist nicht nur ein Ort mit hohen Mauern, Stacheldraht und kleinen, erstickenden Zellen mit schweren Eisentüren. Es ist nicht nur ein Ort, der durch das klirrende Geräusch von Metall definiert wird; in der Tat ist das Quietschen oder Knallen von Metall das häufigste Geräusch, das man in Gefängnissen hört, wenn schwere Türen geschlossen werden, wenn schwere Betten oder Schränke bewegt werden, wenn Handschellen verriegelt oder gelockert werden. Selbst die Bosta – die berüchtigten Fahrzeuge, die Gefangene von einer Gefängniseinrichtung zur anderen transportieren – sind Metallbiester, ihr Inneres, ihr Äußeres, sogar ihre Türen und eingebauten Fesseln.

Nein, das Gefängnis ist mehr als all das. Es sind auch Geschichten von echten Menschen, vom täglichen Leid und von den Kämpfen gegen die Gefängniswärter und die Verwaltung. Das Gefängnis ist eine moralische Position, die man täglich einnehmen muss und niemals hinter sich lassen kann.

Das Gefängnis ist Kameraden – Schwestern und Brüder, die mit der Zeit näher an Sie heranwachsen als Ihre eigene Familie. Es ist eine gemeinsame Qual, Schmerz, Trauer und trotz allem manchmal auch Freude.

Im Gefängnis fordern wir den misshandelnden Gefängniswärter gemeinsam heraus, mit dem gleichen Willen und der gleichen Entschlossenheit, ihn zu brechen, damit er uns nicht bricht. Dieser Kampf ist endlos und manifestiert sich in jeder möglichen Form, von der einfachen Verweigerung der Mahlzeiten über die Beschränkung auf unsere Zimmer bis hin zur körperlich und physiologisch anstrengendsten aller Bemühungen – dem offenen Hungerstreik. Dies sind nur einige der Instrumente, mit denen palästinensische Gefangene für ihre grundlegenden Rechte kämpfen und sich diese verdienen und einen Teil ihrer Würde bewahren.

Das Gefängnis ist die Kunst, Möglichkeiten zu erforschen; es ist eine Schule, die einen dazu ausbildet, die täglichen Herausforderungen mit den einfachsten und kreativsten Mitteln zu lösen, sei es bei der Essenszubereitung, beim Flicken alter Kleider oder beim Finden von Gemeinsamkeiten, damit wir alle zusammen überleben und aushalten können.

Im Gefängnis müssen wir uns der Zeit bewusst werden, denn wenn wir es nicht tun, wird sie stillstehen. Deshalb tun wir alles, was wir können, um gegen die Routine anzukämpfen, jede Gelegenheit zum Feiern zu nutzen und jedes wichtige persönliche oder kollektive Ereignis in unserem Leben zu feiern.

Ich fühle mich geehrt, Teil dieses Buches zu sein, meine eigene Geschichte zu erzählen und dieses Vorwort zu schreiben.

In diesem Buch werden Sie in das Leben von Männern und Frauen eintauchen, intime Geschichten lesen, die sie ausgewählt haben, um sie mit Ihnen zu teilen, Geschichten, die Sie überraschen, ärgern und sogar schockieren können. Aber es sind entscheidende Geschichten, die erzählt, gelesen und wieder erzählt werden müssen.

Die Geschichten in diesem Buch wurden nicht geschrieben, um Sie zu schockieren, sondern um auch nur einen kleinen Teil der täglichen Realität zu illustrieren, die Tausende von Männern und Frauen ertragen müssen, die noch immer in hohen Mauern, Stacheldraht und Metalltüren eingeschlossen sind. Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie einen Bezugsrahmen haben, der es Ihnen ermöglicht, sich jetzt und immer vorzustellen, wie das Leben in einem israelischen Gefängnis aussieht.

Und jede Geschichte, ob sie in diesem Buch enthalten ist oder nicht, ist keine flüchtige Erfahrung, die nur die Person betrifft, die sie erlebt hat, sondern ein Ereignis, das die Gefangene, ihre Kameraden, ihre Familie und ihre gesamte Gemeinschaft bis ins Innerste erschüttert. Jede Geschichte stellt eine kreative Interpretation eines Lebens dar, das eine Person, deren Herz mit der Liebe zu ihrer Heimat und der Sehnsucht nach ihrer kostbaren Freiheit schlägt, trotz aller Entbehrungen gelebt hat.

Jede individuelle Erzählung ist auch ein bestimmender Moment, ein Konflikt zwischen dem Willen des Gefängniswärters und allem, was er repräsentiert, und dem Willen der Gefangenen und dem, was sie als Kollektiv repräsentieren, das, wenn es vereint ist, in der Lage ist, unglaubliche Widerstände zu überwinden.

In Wirklichkeit sind dies nicht nur Gefängnisgeschichten. Für die Palästinenser ist das Gefängnis ein Mikrokosmos des viel größeren Kampfes eines Volkes, das sich weigert, auf seinem eigenen Land versklavt zu werden, und das entschlossen ist, seine Freiheit wiederzuerlangen, mit dem gleichen Willen und der gleichen Kraft, die von allen triumphierenden, einst kolonialisierten Nationen getragen wird.

Das Leid und die Menschenrechtsverletzungen, die palästinensische Gefangene erfahren haben und die gegen das internationale und humanitäre Recht verstoßen, sind nur eine Seite der Gefängnisgeschichte. Die andere Seite kann nur von denen wirklich verstanden und vermittelt werden, die diese erschütternden Erfahrungen erlebt haben.

Dieses Buch wird es Ihnen ermöglichen, einen Teil dieser Erfahrung zu erleben, indem es kurz die inspirierende menschliche Entwicklung der palästinensischen Männer und Frauen berührt, die sich in entscheidenden Momenten mit all ihren schmerzhaften Details und Herausforderungen durchgesetzt haben.

Hier können Sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, eine liebende Mutter zu verlieren, während man in einer kleinen Zelle eingesperrt ist, wie man mit einem gebrochenen Bein umgeht, jahrelang ohne Familienbesuch zurückgelassen wird, wie man das Recht auf Bildung verweigert und wie man mit dem Tod eines Kameraden fertig wird.

Während Sie von den zahlreichen physischen Folterungen, psychischen Qualen und längerer Isolation erfahren, werden Sie auch die Kraft des menschlichen Willens entdecken, wenn Männer und Frauen sich entschließen, sich zu wehren, ihre natürlichen Rechte zurückzufordern und ihre Menschlichkeit anzunehmen.

In der Tat sind dies die Geschichten von Männern und Frauen, die gemeinsam beschlossen haben, niemals zu brechen, egal wie groß der Druck und der Schmerz ist.

Ich möchte abschließend alle weiblichen und männlichen Gefangenen grüßen, die sehnsüchtig auf den Moment ihrer Freiheit und der Freiheit ihres Volkes warten. Ich grüße diejenigen, deren Geschichten in diesem Buch geschrieben werden, und ich danke ihnen, dass sie uns ein Fenster zu einem intimen, schmerzhaften Kapitel ihres Lebens geöffnet haben.

Was diejenigen betrifft, deren Geschichten hier nicht vermittelt wurden, weil einfach Tausende und Abertausende von persönlichen Erzählungen nicht erzählt wurden, so sind sie immer in unseren Herzen und Köpfen.

Liebe Leserinnen und Leser, bitte spielen Sie Ihre Rolle, indem Sie die Geschichten von Palästinensern hören und vermitteln, sei es von denen, die in israelischen Gefängnissen gefangen sind, oder von denen, die unter der israelischen Besatzung ersticken. Tragen Sie ihre Botschaft in die Welt und vermitteln Sie sie, damit eines Tages die Mauern jedes Gefängnisses fallen und das Zeitalter der palästinensischen Freiheit eingeleitet wird. Übersetzt mit Deepl.com

