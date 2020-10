Turkey’s popularity rises in Palestine while Egypt’s role declines It is no secret that Egypt’s role in Palestine has been declining, especially after failing to mediate a ceasefire between Hamas and Israel, which Qatar did instead. Moreover, the Turkey-sponsored reconciliation talks between Hamas and Fatah exposed Cairo’s regional decline in favour of Doha and Ankara.

Die Popularität der Türkei steigt in Palästina, während die Rolle Ägyptens abnimmt

Von Dr. Adnan Abu Amer

9. Oktober 2020

Es ist kein Geheimnis, dass die Rolle Ägyptens in Palästina rückläufig ist, insbesondere nachdem es nicht gelungen ist, einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel zu vermitteln, was stattdessen Katar getan hat. Darüber hinaus haben die von der Türkei geförderten Versöhnungsgespräche zwischen Hamas und Fatah den regionalen Niedergang Kairos zugunsten von Doha und Ankara offengelegt.

Ägypten hat es mehrmals versäumt, die Palästinenser zu unterstützen, obwohl Kairo den Gaza-Streifen als seinen Hinterhof betrachtet und glaubt, dass es ein exklusives Recht hat, im Namen des palästinensischen Volkes zu sprechen. Haben sich die Palästinenser an andere Parteien gewandt, weil sie Ägypten für einen unehrlichen Vermittler hielten und Israel gegenüber voreingenommen waren? Wird Israel die anderen Parteien um Hilfe bitten und sich ebenfalls von Ägypten abwenden?

Es ist bezeichnend, dass eine offizielle Fatah-Delegation, der Mitglieder des Zentralkomitees der Bewegung, Jibril Rajoub und Rouhi Fattouh, angehörten, in der Türkei mit einer Hamas-Delegation unter der Leitung von Ismail Haniyeh und seinem Stellvertreter Saleh Al-Arouri zusammentraf. Sie erörterten die Beendigung der Teilung, die Umsetzung der Empfehlungen des jüngsten Treffens der Generalsekretäre in Beirut und die Aktivierung des gemeinsamen Führungsmechanismus. Der Führer der Fatah, der PLO und der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, bat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Versöhnungsinitiative und die Abhaltung von Wahlen in Palästina zu unterstützen. Erdogan wurde gebeten, die Wahlen durch die Entsendung offizieller Beobachter zu unterstützen.

Als sich die Generalsekretäre der palästinensischen Fraktionen Anfang September in Beirut trafen, richteten sie drei Ausschüsse ein, von denen der wichtigste das Dialogkomitee für die Versöhnung zwischen Fatah und Hamas ist. Die jüngsten Treffen in Istanbul waren ein Auftakt zum Dialog; beide Seiten scheinen sich über den Ort ihrer Treffen zu freuen.

Ägyptens offensichtlicher Mangel an Enthusiasmus für seine Vermittlerrolle könnte daran liegen, dass es die Unterstützung der USA bei seinen Verhandlungen mit Äthiopien über den Grand-Renaissance-Staudamm am Nil braucht und nichts gegen Palästina-Israel unternehmen will, was Washington verärgern könnte. Und das, obwohl Palästina gute Beziehungen zu allen Ländern und Parteien unterhalten und ein internationales Unterstützungsnetz aufbauen muss.

Bei seinem Besuch in der Türkei traf Haniyeh mit Erdogan zusammen, was darauf hindeutet, dass der türkische Bestand auf Kosten einiger arabischer Staaten, insbesondere Ägyptens, zunimmt. Die Palästinenser wollen die Türkei vielleicht eifrig um Unterstützung bitten, aber kann Ankara die Nachfolge von Kairo antreten?

Die Palästinenser hoffen, dass die Gespräche von Istanbul angesichts der Welle der Normalisierung mit dem Besatzungsstaat den Weg für eine umfassende nationale Strategie zur Konfrontation mit Israel ebnen werden. Die amerikanischen und israelischen Versuche, die palästinensische Sache zu liquidieren, geben ebenfalls Anlass zu großer Sorge. Selbst wenn sie sich versöhnen und eine geschlossene Front präsentieren, brauchen die Palästinenser die Unterstützung von Freunden und Verbündeten, um einen bedeutenden arabischen und muslimischen Block zu bilden, der ihre Position unterstützen und die Normalisierung durch einige arabische Regime ablehnen kann. Es sieht so aus, als sei die Türkei geneigt, eine solche Rolle zu akzeptieren, eine Normalisierung abzulehnen und von allen palästinensischen Parteien, einschließlich Fatah und Hamas, gleich weit entfernt zu stehen.

Ich habe aus Ägypten gehört, dass Kairo versucht hat, Treffen mit den Führern von Fatah und Hamas abzuhalten, aber die Einladung wurde abgelehnt, vielleicht weil Haniyeh möglicherweise inhaftiert ist und seine regionale und internationale Reise nicht beenden darf. Saudi-Arabien übte unterdessen Druck auf den Libanon aus, das Treffen der Generalsekretäre nicht auszurichten, aber der Iran und die Hisbollah nutzten ihren Einfluss, um die saudischen Bemühungen um eine Entgleisung der Versöhnungsbemühungen zu blockieren.

Auch Israel und die USA sind besorgt über diese Treffen und widersetzen sich allen Schritten, die die Palästinenser zusammenbringen könnten. Das ist möglicherweise ein weiterer Grund für das offensichtliche Desinteresse Ägyptens.

Die Hamas-Fatah-Treffen in Istanbul standen im Zusammenhang mit dem Versuch der Palästinensischen Autonomiebehörde, sich von der Achse Saudi-Arabien-Ägypten zurückzuziehen und sich mit der Hamas zu versöhnen, nachdem sie den nahenden Zusammenbruch dieses Bündnisses gespürt hatte, auf das sich die politische Führung in Palästina seit Jahren stützt. Die Palästinensische Autonomiebehörde steht auch wegen der jüngsten arabischen Normalisierung mit Israel in der Klemme. Zwar gibt es Befürchtungen, dass eine Zunahme des türkischen Einflusses dazu führen könnte, dass die Hamas die Kontrolle übernimmt, doch die Normalisierung am Golf bestärkt diejenigen, die der Meinung sind, dass die Bedeutung der Einbeziehung Ankaras alle Befürchtungen über die Widerstandsbewegung überwiegt.

Dennoch hat die Palästinensische Autonomiebehörde Ägypten versichert, dass die Türkei ihre Rolle nicht übernehmen würde, indem sie die Treffen in der palästinensischen Botschaft in Ankara statt am Sitz der türkischen Präsidentschaft abhält. In der diplomatischen Welt war das ein kluger Schachzug.

Die PA scheint sich nicht über ihre konventionellen regionalen Bündnisse hinaus neu zu positionieren. Die Führung war von der jüngsten Position Ägyptens enttäuscht, aber Abbas wird sich nicht der türkischen Achse anschließen, die Katar, Iran und Hamas umfasst, obwohl er weiß, dass das Regime in Kairo nicht in der Lage sein wird, sich der Hegemonie Saudi-Arabiens zu entziehen. Gleichzeitig ist die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde jedoch der Ansicht, dass die Beiträge Ägyptens nicht ihren Erwartungen entsprechen werden.

Die Hamas-Fatah-Gespräche finden unter schwierigen regionalen Bedingungen statt. Es stimmt, dass die Palästinenser ein arabisches, populäres und offizielles Unterstützungsnetzwerk brauchen, aber das ist ein Problem, weil sich mehrere arabische Kandidaten, darunter auch Ägypten, auf ihre innenpolitischen Krisen konzentrieren. Darüber hinaus haben regionale Bündnisse mit den Saudis und Emiratis – wie das ägyptische – Interessen, die mit denen der Türkei in Konflikt stehen.

Die Palästinenser bemühen sich um eine solide arabische und regionale Unterstützung, die es ihnen nicht nur ermöglicht, die Ergebnisse der Treffen von Beirut und Istanbul umzusetzen, sondern auch an der Entwicklung eines umfassenden nationalen Programms zu arbeiten. Daher weiß die politische Führung der Palästinenser, dass die regionale Situation den Weg für eine weitere Infiltration von außen ebnet, die die Hegemonie der USA und Israels stärken und die Bemühungen der arabischen Länder, insbesondere Ägyptens, zur Stärkung der palästinensischen Sache behindern wird. Die Türkei wird dann wahrscheinlich die entstandene Lücke füllen. Übersetzt mit Deepl.com

