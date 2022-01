Für und in einem freien Palästina

“Die Rückforderung von ganz Palästina, nicht nur der Gebiete von 1967, sollte für Palästinenser überall oberste Priorität haben”

https://www.middleeasteye.net/opinion/why-palestinians-should-demand-israeli-citizenship

Bild: Eine israelische Flagge weht auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem im Jahr 2016 (AFP)



Warum Palästinenser die israelische Staatsbürgerschaft fordern sollten



Von Ghada Karmi



20. Januar 2022



Die Rückforderung von ganz Palästina, nicht nur der Gebiete von 1967, sollte für Palästinenser überall oberste Priorität haben

Der Tod von Erzbischof Desmond Tutu am 26. Dezember war ein großer Verlust, nicht nur für die Südafrikaner. Auch die Palästinenser trauern um ihn und erinnern sich an seine menschliche und Prinzipien-treue Unterstützung für ihre Sache. Er sagte einmal berühmt: “Ich wünschte, ich könnte den Mund halten, aber ich kann und werde es nicht.” Der Preis, den er dafür zahlte, war, dass er bei einem Besuch im besetzten Ost-Jerusalem als Antisemit beschimpft, als “schwarzes Nazischwein” bezeichnet und in den Medien verunglimpft wurde.

Doch Tutu ließ sich nicht beirren und setzte sich weiterhin für die Palästinenser ein. Jetzt, zu Beginn des neuen Jahres, wäre es die beste Ehrung für diesen großen Verfechter der palästinensischen Rechte, wenn die Palästinenser die Lehren aus dem südafrikanischen Freiheitskampf zögen – und ihnen nacheiferten.

Diese Ungerechtigkeit besteht schon so lange, dass sie einen Zustand der Semi-Permanenz erreicht hat

Es ist erstaunlich, dass eine palästinensische Bewegung für gleiche Rechte in Israel-Palästina nicht in Gang gekommen ist. Das Apartheidregime, das Israel bei der Übernahme der Gebiete 1967 errichtete, hätte eine solche Bewegung anspornen müssen. Die Bevölkerung, die Israel vom Jordan bis zum Mittelmeer beherrscht, ist in zwei Hälften geteilt: Israelis mit Staatsbürgerschaft und Rechten und Palästinenser in den Gebieten von 1967 ohne diese Rechte.

Diese Ungleichheit besteht schon so lange, dass sie einen Zustand der Halbpermanenz erreicht hat. Der Status quo wird von der internationalen Gemeinschaft weitgehend toleriert, so dass Israel sich weiter in Jerusalem und im Westjordanland ausbreiten, neue Siedler ansiedeln und Ressourcen abbauen kann, die Altstadt Jerusalems und die heiligen Stätten des Islams noch stärker unter seine Kontrolle bringen und die ungerechtfertigte und unmenschliche Belagerung des Gazastreifens aufrechterhalten kann.



Internationale Gleichgültigkeit

Die besetzten Palästinenser müssen dringend ihre Möglichkeiten prüfen, die gering sind. Sie können nichts unternehmen und darauf hoffen, dass sich die Dinge zu ihren Gunsten ändern. Doch angesichts der Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft besteht die Gefahr, dass Israel dadurch mehr Zeit erhält, um die Kolonisierung des gesamten Landes zu vollenden. Und selbst wenn es wie durch ein Wunder zu einer Zweistaatenlösung käme, wäre der daraus resultierende palästinensische Staat, der entmilitarisiert ist und keine Kontrolle über seine Grenzen hat, wie Israel es wünscht, nicht akzeptabel. Eine Umfrage vom Oktober ergab, dass die Unterstützung für eine Zweistaatenlösung unter den Palästinensern auf 29 Prozent gesunken ist.

Eine Alternative wäre, dass die besetzten Palästinenser gleiche Rechte als Bürger fordern, wie alle anderen, die von Israel regiert werden. Dies wäre eine vernünftige Forderung, wenn man bedenkt, dass sie zwar unter israelischer Herrschaft, aber ohne Rechte oder Staatsbürgerschaft leben. Ein solcher Schritt würde den Palästinensern im Idealfall die Vorteile gleicher bürgerlicher und politischer Rechte, einer Vertretung im Parlament und schließlich einer Einwanderungspolitik, die palästinensische Flüchtlinge aufnehmen könnte, bringen.

Eine jüdische Siedlung im israelisch besetzten Ostjerusalem am 5. Januar 2022 (AFP)

Im Jahr 2012 machte der palästinensische Intellektuelle Sari Nusseibeh den umstrittenen Vorschlag, Israel solle den Palästinensern unter der Besatzung die Staatsbürgerschaft zweiter Klasse zuerkennen, der jedoch in der öffentlichen Diskussion nie durchschlug. In jüngster Zeit haben sich externe Kommentatoren in der Washington Post sowie der liberale jüdische Zionist Peter Beinart für eine Gleichberechtigung in Israel-Palästina ausgesprochen. Warum sind es dann nicht die Palästinenser?

Nirgendwo kann man eine echte palästinensische Debatte oder Diskussion über diese Frage finden, weder innerhalb noch außerhalb Palästinas – oder eine Forderung nach Rechten außerhalb des derzeitigen Rahmens. Ich habe mindestens sechs Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, zuletzt im Jahr 2020, und habe öffentlich darüber gesprochen und Vorträge gehalten. Aber nichts von alledem hat eine positive Reaktion oder auch nur eine Interessensbekundung hervorgerufen.



Von der Geschichte gezeichnet

Für dieses Phänomen könnte es mehrere Erklärungen geben. Das Streben nach palästinensischer Eigenstaatlichkeit, das so lange gehegt wurde, ist nach wie vor verführerisch. Diese Hoffnung gegen eine Staatsbürgerschaft einzutauschen, die die Palästinenser nur näher an ihre israelischen Peiniger heranbringt, wäre schwer zu ertragen. Schlimmer noch, es wäre eine Kapitulation, eine Niederlage für den nationalen Kampf – und ein Verrat an allen Palästinensern, die ihr Leben für die Freiheit gegeben haben.

Ich glaube jedoch, dass hinter solchen Einwänden ein zutiefst beschädigtes Selbstverständnis vieler Palästinenser steckt, das durch die koloniale Missachtung ihrer Rechte seit der Balfour-Zeit, durch die Auferlegung eines Siedlerstaates ohne Rücksicht auf die Folgen und durch die jahrzehntelange westliche Parteilichkeit gegenüber Israel, die den Palästinensern signalisiert, dass sie minderwertige Wesen sind, gezeichnet ist. Israels anhaltende Kampagne zur Auslöschung der palästinensischen Geschichte und Kultur hat ihr Selbstvertrauen weiter untergraben.

Kein Wunder also, dass sich die Palästinenser gegen die Vorstellung sträuben würden, unter jüdischen Israelis zu leben, die sie als vorteilhafter betrachten. Sie würden sich nicht mit deren rassistischen Einstellungen gegenüber Arabern abfinden wollen und stattdessen weiter auf einen eigenen unabhängigen Staat hoffen. Und so bleibt der Konflikt bestehen.

Auch wenn solche Ängste verständlich sind, dürfen sie das übergeordnete Ziel nicht außer Acht lassen: Die Rückgewinnung Palästinas sollte für alle Palästinenser oberste Priorität haben. Wenn dies nur über die israelische Staatsbürgerschaft möglich ist, dann soll es so sein. Übersetzt mit Deepl,com

Ghada Karmi ist ehemalige Forschungsstipendiatin am Institut für arabische und islamische Studien der Universität von Exeter. Sie wurde in Jerusalem geboren und musste mit ihrer Familie nach der Gründung Israels im Jahr 1948 ihre Heimat verlassen. Die Familie zog nach England, wo sie aufwuchs und eine Ausbildung erhielt. Karmi praktizierte viele Jahre lang als Ärztin und arbeitete als Spezialistin für die Gesundheit von Migranten und Flüchtlingen. Von 1999 bis 2001 war Karmi Associate Fellow des Royal Institute of International Affairs, wo sie ein großes Projekt zur israelisch-palästinensischen Versöhnung leitete.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...