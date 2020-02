The schizophrenia of Mahmoud Abbas as he looks for an ‚honourable end‘ At the request of Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, the Arab League held an emergency summit in Cairo on Saturday to discuss Donald Trump’s „deal of the century“.

Die Schizophrenie von Mahmoud Abbas auf der Suche nach einem „ehrenhaften Ende“.

Auf Ersuchen des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hat die Arabische Liga am Samstag in Kairo einen Notfall-Gipfel abgehalten, um Donald Trumps „Deal des Jahrhunderts“ zu diskutieren. Der Plan des US-Präsidenten sieht die Annexion großer Siedlungsblöcke im besetzten Westjordanland, einschließlich des Jordantals, durch Israel vor, wobei die Palästinenser einen Rumpfstaat in nicht zusammenhängenden Überresten des Westjordanlands und des Gazastreifens sowie ein kleines Stück Land im besetzten Jerusalem als Hauptstadt erhalten sollen. Voraussetzung dafür wäre die palästinensische Anerkennung Israels als jüdischer Staat mit einem „ungeteilten“ Jerusalem als Hauptstadt.

Trump schlägt vor, die Widerstandsgruppen zu entwaffnen und den palästinensischen Staat zu entmilitarisieren, ohne Souveränität oder Kontrolle über sein Land, seinen Luftraum, seine Hoheitsgewässer, seine Grenzübergänge oder gar seine Grenzen. „Palästina“ wäre es nicht erlaubt, Allianzen mit anderen Staaten zu schmieden oder gar Abkommen zu schließen.

Die Palästinenser sind nicht die Einzigen, die das Abkommen ablehnen; viele arabische, islamische und andere Staaten, Institutionen und Personen haben dies ebenfalls getan. Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter sagte, das Abkommen „verstoße gegen das Völkerrecht in Bezug auf Selbstbestimmung, gewaltsamen Landerwerb und die Annexion der besetzten Gebiete“ und untergrabe „die Aussichten auf einen gerechten Frieden zwischen Israelis und Palästinensern“.

Angesichts der zahlreichen Kommentare und Versprechen von Mahmoud Abbas, den Besatzungsstaat Israel zu schützen, war es verwirrend zu hören, wie er den Frieden dem Wohlstand verweigerte: Eine Vision zur Verbesserung des Lebens des palästinensischen und israelischen Volkes. Noch verwirrender war es, dass er den Fall vor die Arabische Liga brachte und plante, ihn vor den UN-Sicherheitsrat zu bringen.

Abbas über den Plan sprechen zu hören, ist wie einem Nationalhelden zuzuhören, der seine Seele und seinen Reichtum für das Land opfern würde. „Jerusalem steht nicht zum Verkauf“, betonte er letzte Woche, „und auch nicht die Rechte des palästinensischen Volkes“. Er fragte laut, ob die Palästinenser einen Staat ohne Jerusalem akzeptieren würden, bevor er seine eigene Frage beantwortete: „Es ist unmöglich für jedes palästinensische, arabische, muslimische oder christliche Kind, das zu akzeptieren.

Abbas ist auch der Präsident der PLO und der Fatah, und er behauptet, dass er keinen Kontakt zur Trump-Administration hat. Er sagte, dass er die Sicherheitszusammenarbeit der PA mit Israel – die er einmal als „heilig“ bezeichnete – als Reaktion auf das Abkommen beendet. Während des Gipfeltreffens der Arabischen Liga bestand er darauf, dass er den Israelis gesagt habe, dass „es keinerlei Beziehungen zu ihnen und den Vereinigten Staaten geben wird, einschließlich der Sicherheitsbeziehungen“.

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Ramallah, Westjordanland, am 11. November 2019 [Agentur Issam Rimawi/Anadolu]

In anderen Fragen gab Abbas 2012 bekannt, dass er auf sein Rückkehrrecht verzichtet hat. In einem Gespräch mit den israelischen Channel 2 News sagte Abbas, dass er in Safed geboren wurde, einer Stadt, die seit 1948 von Israel besetzt ist, aber er habe nicht das Recht, dorthin zurückzukehren. Er sagte, er habe nur das Recht, sie zu besuchen. „Ich glaube, dass [das besetzte] Westjordanland und der Gazastreifen Palästina ist“, sagte Abbas, „und die anderen Teile [die 1948 einschließlich seines Geburtsortes besetzt wurden] sind Israel“. Das Recht auf Rückkehr ist in jedem Fall ein individuelles und kein kollektives Recht; es kann nicht wegverhandelt werden.

Abbas bestand darauf, dass Israel in Bezug auf die Rechte der Palästinenser frei ist, zu tun, was immer es will, und die Palästinenser müssen sich darauf einigen und die Sicherheitszusammenarbeit mit dem kolonialen Besatzungsstaat fortsetzen, und sagte dem palästinensischen Fernsehen einmal: „Wir laufen unter den Schuhen der israelischen Besatzung“. Laut dem Vorsitzenden der Kulanu-Partei und ehemaligen israelischen Finanzminister Moshe Kahlon „kann die PA ohne Sicherheitskoordination nicht einmal einen einzigen Tag überleben“.

In den Jahren 2017, 2018 und 2019 beschlossen der Palästinensische Nationalrat und der PLO-Exekutivausschuss mehrmals, die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel als Reaktion auf die anhaltenden Verletzungen der palästinensischen Gesetze einzustellen. Abbas hat keine dieser Entscheidungen, die obligatorisch sein sollten, umgesetzt. Er weiß sehr wohl, dass die Alternative zur Sicherheitszusammenarbeit mit Israel der bewaffnete Widerstand ist, den er für „Terrorismus“ hält.

„Solange ich hier in diesem Büro bin, wird es keine bewaffnete dritte Intifada geben, niemals“, erklärte er einmal. „Wir wollen keinen Terror einsetzen. Wir wollen keine Gewalt anwenden. Wir wollen keine Waffen einsetzen. Wir wollen Diplomatie anwenden. Wir wollen Politik betreiben. Wir wollen Verhandlungen führen. Wir wollen friedlichen Widerstand leisten. Das ist alles.“

Nun scheint er es aber ernsthaft mit der Beendigung der Sicherheitszusammenarbeit mit Israel zu meinen. Wenn ja, bedeutet das, dass er aus dem Amt scheidet?

Das ist unwahrscheinlich. Das ist derselbe Mann, der behauptet, über den „Deal des Jahrhunderts“ verärgert zu sein, und nationalistische Parolen verbreitet, der einst mit dem ehemaligen israelischen Justizminister Yossi Beilin ein Dokument verfasste, das fast dieselben Bedingungen wie Trumps Plan enthielt. Das Beilin-Abu Mazen-Dokument wurde weder von Israel noch von den Palästinensern angenommen. Dazu können wir hinzufügen, dass sich die Sicherheitsdienste der PA laut Nachrichtenberichten vor der Ankündigung von Trump mit ihren israelischen Kollegen trafen, um die Eindämmung eventueller späterer Proteste gegen das Abkommen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu koordinieren. Warum verfolgt Abbas einen so schizophrenen Ansatz?

Während Abbas auf dem Gipfel der Arabischen Liga seine Wut demonstrierte, saß die CIA-Direktorin Gina Haspel mit dem Leiter des Geheimdienstes der PA, Majid Faraj, in Ramallah zusammen. Haspel erhielt Garantien, dass die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit zwischen der PA und der CIA nicht beeinträchtigt wird, und es wurde bestätigt, dass die Sicherheitszusammenarbeit mit den Israelis fortgesetzt wird.

Seit 2017 hat Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, Hunderte von Millionen Dollar an Hilfe für die Palästinenser und das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge gestoppt und das Büro der PLO in Washington geschlossen. Welche Art von Kontakten und Verbindungen hat die Palästinensische Autonomiebehörde angesichts des Treffens von Faraj mit dem CIA-Haspel und der laufenden Sicherheitszusammenarbeit gekappt?

Fayiz Abu Eita, der Sprecher der Fatah in Gaza, weigerte sich am Samstag gegenüber Al Jazeera, eine Frage zu den praktischen Maßnahmen zu beantworten, die Abbas vor Ort ergreifen würde, um zu beweisen, dass die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel gestoppt wurde. Er würde nur sagen, dass „die Führung der PA in der Lage ist, zum gegebenen Zeitpunkt die entsprechende Entscheidung zu treffen“.

Etwas Klarheit wurde dem MEMO durch den israelischen Journalisten Baruch Yadid, der Premierminister Benjamin Netanjahu nahe steht, verschafft. Während Abbas behauptet, Israel zu boykottieren, „geht die Sicherheitszusammenarbeit wie üblich weiter“.

Zu sehen, wie Abbas Palästina und Jerusalem verkauft und die legitimen Rechte der Palästinenser aufgibt, während er gleichzeitig über die Bedingungen eines Abkommens weint, das er im Grunde auch selbst produziert hat, ist sicherlich politische Schizophrenie in ihrer schlimmsten Form. Laut Yadid ist dies jedoch einfach Abbas „auf der Suche nach einem ehrenhaften Ende seines politischen Lebens“. Übersetzt mit Deepl.com



