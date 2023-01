Die Stimme aus dem Donbass (XXV): Hotels des Donbass im Visier ukrainischer Soldaten Wie jede Millionenstadt verfügt Donezk über ein breites Netz von Hotels für jeden Geschmack und Geldbeutel. Seit 2014 werden sie aber kontinuierlich von ukrainischen Streitkräften beschossen, egal ob im Stadtzentrum oder am Stadtrand und unabhängig von der Zahl der Sterne. Es trifft auch Hotels der Luxusklasse. (Red.)

Die Stimme aus dem Donbass (XXV): Hotels des Donbass im Visier

ukrainischer Soldaten

Autor: Elena Malinowa in Geschichte, Militär, Politik

Wie jede Millionenstadt verfügt Donezk über ein breites Netz von Hotels für jeden Geschmack und Geldbeutel. Seit 2014 werden sie aber kontinuierlich von ukrainischen Streitkräften beschossen, egal ob im Stadtzentrum oder am Stadtrand und unabhängig von der Zahl der Sterne. Es trifft auch Hotels der Luxusklasse.

(Red.)

In Donezk kann man in verschiedenen Hotels untergebracht werden, sowohl in grossen und prächtigen wie dem Hotel „Stolitschnyj“ als auch in kleinen preiswerteren. Noch zur Europa-Fussballmeisterschaft 2012 wurden viele Hotels neu gebaut oder umgebaut.

Als im Mai 2014 der von den USA und NATO entfesselte Krieg in Donezk begann, wurde dort als erstes von der ukrainischen Armee der Flughafen hart beschossen. Auf dem Gelände und in einem Umkreis von einigen Kilometern war alles vernichtet und zerstört. Leider galt das auch für das Hotel „Poljot“ (wörtlich: „Flug“), in dem noch kurz vor Beginn der Kriegshandlungen oft auch die Piloten übernachteten. Weiterlesen in globalbridge.ch

