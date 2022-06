Man kann Erdogan nur dankbar sein!

Evelyn Hecht-Galinski

https://consortiumnews.com/2022/06/13/scott-ritter-turkey-rains-on-natos-parade/

Bild:Bewerbungsschreiben Finnlands und Schwedens an die NATO, überreicht an Generalsekretär Jens Stoltenberg am 18. Mai. (NATO)



Mit seiner Ablehnung der Beitrittsgesuche Finnlands und Schwedens hat Erdogan die Bemühungen des Militärbündnisses gestört, Russland durch eine weitere Expansion zu provozieren.

Die Türkei macht der NATO einen Strich durch die Rechnung



Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

13. Juni 2022

Am 18. Mai stand der Generalsekretär der Nordatlantikpakt-Organisation, ein Norweger namens Jen Stoltenberg, auf einer Bühne, flankiert von den Botschaftern Finnlands und Schwedens bei der NATO, Klaus Korhonen bzw. Axel Wernhoff.

Es war einer dieser Momente, von denen Politiker im Fernsehen träumen – eine Zeit großer Dramatik, in der die vermeintlichen Mächte des Guten dem unerbittlichen Angriff des Bösen gegenüberstehen, was das Eingreifen gleichgesinnter Freunde und Verbündeter erforderlich macht, um die Waage der geopolitischen Gerechtigkeit zu Gunsten derer ausschlagen zu lassen, die die Freiheit der Tyrannei vorziehen.

“Dies ist ein guter Tag”, verkündete Jen Stoltenberg, “in einem kritischen Moment für unsere Sicherheit”.

Unausgesprochen blieb die harte Realität, dass Hunderte von Kilometern weiter östlich die Streitkräfte Russlands und der Ukraine auf ukrainischem Boden in tödliche Kämpfe verwickelt waren. Unausgesprochen blieb auch die Rolle, die die NATO bei der Erleichterung dieses Konflikts spielte.

Die Versammlung war jedoch nicht zum Zweck der Selbstreflexion des zivilen NATO-Chefs einberufen worden. Vielmehr sollte an die Fortsetzung derselben Politik der Bündniserweiterung erinnert werden, die zum Ausbruch der aktuellen Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland beigetragen hatte.

“Vielen Dank für die Übergabe der Anträge auf Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens in der NATO”, so Stoltenberg weiter. “Jede Nation hat das Recht, ihren eigenen Weg zu wählen. Sie haben sich beide nach einem gründlichen demokratischen Verfahren entschieden. Und ich begrüße die Anträge Finnlands und Schwedens, der NATO beizutreten, von ganzem Herzen.”

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Mitte, nach der Entgegennahme der Beitrittsgesuche des finnischen Botschafters Klaus Korhonen und des schwedischen Botschafters Axel Wernhoff am 18. Mai. (NATO)

Am Tag zuvor, dem 17. Mai, stimmte das finnische Parlament mit 188:8 Stimmen für den Beitritt zur NATO und beendete damit seine jahrzehntelange Rolle als neutrales Land. Das finnische Vorgehen folgte auf eine ähnliche Debatte und Abstimmung im schwedischen Parlament, dem Riksdag.

Beide Staaten führten den Einmarsch Russlands in der Ukraine als Grund für ihren Wechsel von der Neutralität zur Mitgliedschaft in einem Bündnis an, dessen Verhalten sich im Laufe der Jahre ebenfalls geändert hat. Von einer ausschließlich defensiven Identität hat sich die NATO sowohl in Bezug auf ihre eigene Größe als auch in Bezug auf ihren Aktionsradius erweitert, indem sie militärische Operationen außerhalb der Grenzen Europas durchführte, die sowohl offensiv waren als auch den politischen Wandel in den Zielländern fördern sollten.

Historische Ignoranz

Die historische Ignoranz, die in den Aktionen Finnlands und Schwedens zum Ausdruck kam, war verblüffend in Bezug auf die Rolle, die die NATO bei der Auslösung eben jenes Konflikts spielte, den die politischen Führer als Grund dafür anführten, den Schutz der Bündnismitgliedschaft zu suchen. Es war, als ob eine Familie, deren Haus in Brand gesteckt worden war, im Haus des Brandstifters Schutz suchte, um sich vor den Diensten der Feuerwehr zu schützen.

Es herrschte auch eine absolute Unkenntnis der eigenen Geschichte. Die Vorstellung, dass Finnland Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine als Auslöser für den Bruch seines jahrzehntelangen Neutralitätsversprechens anführen würde, ist besonders beunruhigend. Es ist, als hätte Finnland seine eigene bewegte Vergangenheit vergessen, insbesondere seine Rolle im so genannten Fortsetzungskrieg 1941-1944, in dem sich Finnland nach dem sowjetischen Angriff auf Finnland 1939 mit Nazi-Deutschland in dessen Unterwerfungskrieg gegen die Sowjetunion verbündete.

Finnische Truppen nahmen an der Belagerung von Leningrad teil, bei der über eine Million sowjetische Zivilisten ihr Leben verloren. Nur durch die Zusage, auf Dauer neutral zu bleiben, entging Finnland den logischen Konsequenzen seines Handelns, nämlich der Zerstückelung und Beseitigung als souveräner Staat. Sowohl die Sowjetunion als auch später Russland wollten unbedingt sicherstellen, dass finnischer Boden nie wieder als Ausgangspunkt für ausländische Aggressionen gegen russisches Territorium genutzt werden würde. Finnland scheint sowohl das Versprechen, das es gegeben hatte, als auch die Gründe dafür vergessen zu haben.

Die NATO-Botschafter Klaus Korhonen (Finnland) und Axel Wernhoff (Schweden) mit den Bewerbungsschreiben vom 18. Mai. (NATO)

Auch Schweden führt die russische Militärinvasion in der Ukraine als Grund für die Beendigung seiner jahrhundertelangen Neutralität an. Die schwedischen Politiker, die hinter dieser Entscheidung stehen, müssen jedoch noch erklären, was genau an der russischen Aktion anders ist als etwa das Verhalten Nazideutschlands während des Zweiten Weltkriegs.

Wenn das Abschlachten von Millionen von Zivilisten und die Zerstörung von Nationen nicht ausreichten, um Schweden zwischen 1939 und 1945 von seiner neutralen Position zu verdrängen, ist es schwer vorstellbar, wie Russlands Handlungen, die nicht in einem Vakuum stattfanden, sondern im Kontext eines achtjährigen Konflikts im Donbass, bei dem mehr als 14.000 Menschen getötet wurden, und der Bedrohung der russischen Sicherheit durch eine expandierende NATO, in gutem Glauben als legitimer Grund für eine Klage angeführt werden könnten.

“Sie sind unsere engsten Partner”, fuhr Stoltenberg fort. “Und Ihre Mitgliedschaft in der NATO würde unsere gemeinsame Sicherheit erhöhen”. Dass er dies sagte, ohne die in diesen Worten enthaltene Ironie zu erkennen, und dass die Botschafter Finnlands und Schwedens es vermeiden konnten, sich vor Verlegenheit zu schütteln, zeugt entweder von überheblicher Selbsttäuschung, kollektiver Ignoranz gegenüber dem historischen Kontext oder von beidem.

Stoltenberg ging zur letzten Szene in diesem Einakter über.

“Die Anträge, die Sie heute gestellt haben, sind ein historischer Schritt”, sagte er zu den nordischen Botschaftern.

“Die Bündnispartner werden nun die nächsten Schritte auf Ihrem Weg zur NATO prüfen. Die Sicherheitsinteressen aller Bündnispartner müssen dabei berücksichtigt werden. Und wir sind entschlossen, alle Fragen durchzuarbeiten und zu raschen Schlussfolgerungen zu gelangen. In den letzten Tagen haben wir zahlreiche Erklärungen von Bündnispartnern vernommen, die sich für die Sicherheit Finnlands und Schwedens einsetzen. Die NATO ist in der Ostseeregion bereits wachsam, und die Streitkräfte der NATO und der Bündnispartner werden sich weiterhin den Erfordernissen anpassen.

Stoltenberg beendete die für das Fernsehen produzierte Familiensendung mit Worten, die ihn bald wieder einholen sollten. “Die Bündnispartner sind sich über die Bedeutung der NATO-Erweiterung einig. Wir sind uns alle einig, dass wir zusammenstehen müssen. Und wir sind uns alle einig, dass dies ein historischer Moment ist, den wir nutzen müssen.”

Auftritt Erdogan

Der türkische Präsident Recep Erdogan bei einer Sitzung des Nordatlantikrats im Jahr 2019. (NATO)

Ein Happy End? Nicht so schnell. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beschloss, Stoltenbergs geplanten Moment zu stören. Nicht alle NATO-Mitglieder waren mit dem Antrag Finnlands und Schwedens auf Beitritt zum Bündnis einverstanden. Da die NATO eine konsensorientierte Organisation ist, reichte ein einziges unzufriedenes Mitglied aus, um diesen fernsehgerechten Moment zu ruinieren. Dieses Mitglied war die Türkei.

“Da alle NATO-Verbündeten die entscheidende Bedeutung der Türkei für das Bündnis anerkennen”, schrieb Erdogan in einem Gastbeitrag, den er am 30. Mai für The Economist verfasste,

“Es ist bedauerlich, dass einige Mitglieder bestimmte Bedrohungen für unser Land nicht richtig einschätzen. Die Türkei behauptet, dass die Aufnahme von Schweden und Finnland Risiken für ihre eigene Sicherheit und die Zukunft der Organisation mit sich bringt. Wir haben jedes Recht, von diesen Ländern, die erwarten, dass die zweitgrößte NATO-Armee gemäß Artikel 5 zu ihrer Verteidigung kommt, zu erwarten, dass sie die Rekrutierung, die Mittelbeschaffung und die Propagandaaktivitäten der PKK [Kurdische Volkspartei], die von der Europäischen Union und den USA als terroristische Vereinigung betrachtet wird, verhindern.

Erdogan forderte die Auslieferung von “Mitgliedern terroristischer Organisationen” aus Schweden als Vorbedingung dafür, dass die Türkei ihren Antrag auf NATO-Mitgliedschaft prüft. Erdogan forderte außerdem, dass sowohl Schweden als auch Finnland ihre jeweiligen Waffenembargos gegen die Türkei beenden, die 2019 als Reaktion auf den türkischen Einmarsch in Nordsyrien verhängt wurden, der sich gegen mit der PKK verbundene kurdische Gruppen richtete.

“Die Türkei betont, dass alle Formen von Waffenembargos – wie das, das Schweden gegen mein Land verhängt hat – mit dem Geist der militärischen Partnerschaft unter dem Dach der NATO unvereinbar sind. Solche Beschränkungen untergraben nicht nur unsere nationale Sicherheit, sondern schaden auch der Identität der NATO selbst.”

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheinen weder Finnland noch Schweden bereit zu sein, auf Erdogans Forderungen einzugehen. Trotz hochrangiger Treffen von Delegationen aus Finnland und Schweden mit türkischen Vertretern scheint es keine Fortschritte zu geben.

Nach Angaben von Fahrettin Altun, einem Berater Erdogans, haben weder Finnland noch Schweden etwas Erkennbares auf den Tisch gelegt. Die Türkei, so Altun gegenüber einer schwedischen Zeitung, brauche mehr als nur Worte. “Es ist nicht richtig, dass Finnland und Schweden in diesem kritischen Moment die Zeit der NATO verschwenden”, erklärte Altun.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Türkei kurz davor zu stehen scheint, eine größere Militäroperation in Nordsyrien zu starten, die sich gegen eben jene kurdische Gruppe richtet – die Volksschutzeinheiten (YPG) -, die Erdogan sowohl Finnland als auch Schweden vorwirft, zu unterstützen.

Ein ähnlicher Einmarsch im Jahr 2019 löste das Waffenembargo gegen die Türkei aus, dessen Aufhebung Erdogan nun fordert. Und der Aufschrei, der von Menschenrechtsgruppen zu erwarten ist, wenn die Türkei ihre Drohung, in Nordsyrien einzumarschieren, wahr macht, wird es nicht nur für Schweden oder Finnland praktisch unmöglich machen, Erdogan die von ihm geforderten Zugeständnisse zu machen, sondern auch die türkischen Beziehungen zu anderen NATO-Mitgliedern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien weiter belasten, die alle der Ansicht sind, dass die Präsenz der Türkei in Nordsyrien ihre laufenden Operationen in Syrien gegen den Islamischen Staat (IS) erschwert. Die Tatsache, dass sich die USA, Frankreich und Großbritannien mit der YPG verbündet haben, macht die Sache noch schwieriger.

Stoltenberg wird am 29. Juni den jährlichen NATO-Gipfel in Madrid einberufen. Die NATO hat viel zu tun, allen voran die Suche nach einer brauchbaren Antwort auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine.

Stoltenberg hatte gehofft, dass er die Bewerbungen Finnlands und Schwedens als Grundlage nutzen könnte, um eine Atmosphäre der Stärke und des Optimismus zu schaffen, auf der die NATO einen Weg in die Zukunft planen könnte.

Stattdessen wird der NATO-Generalsekretär einer Organisation vorstehen, die sich im Krieg mit sich selbst befindet, deren Zukunft ungewiss ist und die nicht in der Lage ist, eine schlüssige Antwort auf die Probleme mit Russland zu geben, die ihren Ursprung in genau der Expansionspolitik haben, die Stoltenberg mit den nun gescheiterten Beitrittsanträgen Finnlands und Schwedens fortzusetzen versuchte. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente.

