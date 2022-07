So ein Nachkomme, wie Pierre de Gaulle der Enkel von Charles de Gaulle fehlt uns in Deutschland. Was für eine Rede, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann!

Die Ukraine, gefangen in einer Kriegsspirale

Von Pierre de Gaulle

1. Juli 2022

Die folgende Rede wurde von Pierre de Gaulle, dem Enkel von Charles de Gaulle, am 14. Juni 2022 in der französischen Botschaft in Paris anlässlich des Russlandtages gehalten. Es handelt sich um eine Rede, die in Frankreich stark zensiert wurde, und wir freuen uns, diese englische Übersetzung zur Verfügung stellen zu können.

Herr de Gaulle geht auf den aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt ein, indem er die französische politische Elite unverblümt und mutig anprangert, der es gelungen ist, die großen Ideale seines Großvaters zu untergraben, der stets die Einbeziehung Russlands in Europa anstrebte. Die einleitenden Worte der Grußworte von Herrn de Gaulle waren auf Russisch.

Здравствуйте ! От имени французского народа горячо приветсвую русские народ и его правителей и президент Владимир Путин.

[Guten Tag! Im Namen des französischen Volkes grüße ich herzlich das russische Volk und seine Führer sowie Präsident Wladimir Putin].

Exzellenzen, offizielle Gäste, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen im Namen meiner Familie und meines Vaters, Admiral de Gaulle, für die Einladung, Ihren Nationalfeiertag zu begehen.

Unsere Völker sind durch lange Jahre der Freundschaft und durch das gegen die Nazis vergossene Blut miteinander verbunden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit wiederholen, dass die französisch-russischen Beziehungen für General de Gaulle von besonderer Bedeutung waren. Frankreich und Russland stehen sich nahe, aber sie sind auch durch das Bewusstsein ihrer gemeinsamen Interessen und Schicksale verbunden.

Darüber hinaus sah mein Großvater Russland als einen umgekehrten Verbündeten an, der für seine Sicherheit unverzichtbar war, aber auch, weil es Teil seiner Vorstellung von der Stabilität Europas und von Europas Platz in der Welt war. Der General sagte sogar: “Die verhängnisvolle Entscheidung Napoleons, Alexander I. anzugreifen, ist der größte Fehler, den er je gemacht hat. Nichts zwang ihn zu diesem Schritt. Es widersprach unseren Interessen, unseren Traditionen und unserem Genie. Der Krieg zwischen Napoleon und den Russen ist der Ursprung unserer Dekadenz.

Ich bin hierher gekommen, um noch einmal laut und deutlich zu bekräftigen, dass es im Interesse Frankreichs liegt, gute Beziehungen zu Russland zu unterhalten, und um zu sagen, dass wir zusammenarbeiten müssen, um die Einheit und Sicherheit unseres Kontinents sowie das Gleichgewicht, den Fortschritt und den Frieden in der ganzen Welt zu fördern.

Heute erkennt jeder die Verantwortung der Vereinigten Staaten in dem aktuellen Konflikt, die katastrophale Rolle der NATO, die sich ständig erweitert, und die rücksichtslose Politik der ukrainischen Regierung an. Letztere hat, gestärkt durch schöne Versprechungen und genährt von amerikanischen und europäischen Illusionen, eine sehr verwerfliche Politik gegenüber der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass betrieben und Diskriminierung, Plünderung, Embargos und Bombardierungen vervielfacht. Leider hat der Westen zugelassen, dass Selenskyj, seine Oligarchen und die neonazistischen Militärgruppen in einer Kriegsspirale gefangen sind.

Diese Blindheit hat schwerwiegende Folgen für das ukrainische Volk. Aber machen wir uns nichts vor – was wollen die Amerikaner, wenn nicht eine neue Ost-West-Konfrontation provozieren, deren einziges Ziel es ist, Europa zu schwächen und zu spalten, um ihre Direktiven, ihre Wirtschaft und ihr System durchzusetzen? Seit dem Ersten Weltkrieg haben die Amerikaner einen Pakt geschlossen, um ein notwendiges Kräftegleichgewicht in Europa herzustellen und sich an der Sicherheit des europäischen Kontinents zu beteiligen. Mit einer systematischen militärischen Eskalation in der Ukraine werden sie weder ihre Verpflichtung noch ihre großen Prinzipien von Freiheit und Demokratie erfüllen!

Die Vereinigten Staaten haben Unrecht, die NATO hat Unrecht, deren ungezügelter und rücksichtsloser Expansionismus unweigerlich zu einem Ungleichgewicht in der Welt und zu Ungerechtigkeit führt. Die schönen Versprechen der Amerikaner, die NATO weder nach Osten noch nach Norden zu erweitern, sind nicht eingehalten worden. Die Minsker Vereinbarungen wurden nicht eingehalten.

In Wirklichkeit haben die Amerikaner und mit ihnen der Westen nie akzeptiert, dass Russland nach dem schwierigen Übergang von 1991 und dem darauf folgenden Wiederaufbau nicht in ihre unipolare Welt passen würde. Weder die Amerikaner noch Europa haben jemals akzeptiert, dass Russland sich nach dem westlichen Modell umgestalten sollte – auf seine eigene Weise.

Aus diesem Grund wurde Präsident Putin von Anfang an als Diktator angesehen, obwohl er ein großer Führer für sein Land ist!

Die Vereinigten Staaten haben sich auch nie damit abgefunden, dass der Dollar seine Rolle als Leitwährung für die Abwicklung des internationalen Handels in der Welt verloren hat. Das Schlimmste ist, dass sie in dieser Blindheit durch die Verlagerung der wirtschaftlichen und finanziellen Interessen in den Osten die Position Chinas und der chinesischen Währung, die sie ebenfalls bekämpfen wollen, nur noch verstärken! Sanktionen – die Politik der Schwachen – sind unwirksam, außer dass sie die Europäer und andere Nationen der Welt schwächen. Selbst die Afrikaner sind durch die Vermittlung des Präsidenten der Afrikanischen Union, Macky Sall, sehr besorgt darüber.

Indem sie eine tiefe, systemische und dauerhafte Wirtschaftskrise heraufbeschwören, die sich bereits auf uns alle auswirkt, angefangen bei den Brotpreisen bis hin zu den Heiz- und Kraftstoffpreisen, aber auch durch den Mangel an Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Industriemetallen, den all dies mit sich bringt, schwächen die Amerikaner die Europäer zu ihrem eigenen Vorteil. Haben wir vergessen, dass seit mindestens einem Jahrhundert alle großen Finanzkrisen von den Vereinigten Staaten ausgingen? Unser Dollar, euer Problem”, sagte Henry Kissinger. Die Amerikaner halten uns immer noch durch ihre Schulden fest, die sie exportieren.

Indem sie uns ein kulturelles und soziales Modell aufzwingen, das auf dem Kult des Vergnügens und des Konsums basiert, untergraben die Amerikaner das Fundament unserer traditionellen Werte und die beiden Säulen der Zivilisation – Familie und Tradition.

Europa und natürlich Frankreich haben alles zu verlieren, wenn sie sich auf diese von den Vereinigten Staaten und der NATO gewollte militärische und ideologische Eskalation einlassen. Wie Charles de Gaulle sagte: “Amerika gehört nicht zu Europa. Ich glaube, das habe ich auf der Landkarte entdeckt.”

Frankreich kann und muss in der gegenwärtigen schrecklichen und gewaltigen Situation eine Schlüsselrolle spielen. Frankreich und Russland sind beide Töchter Europas. Frankreich darf nicht vergessen, dass es die älteste der europäischen Nationen ist und dass keine von ihnen einen so langen Weg des Ruhms hinter sich hat. Mein Großvater hat sich immer dafür eingesetzt, dass auch in den schwierigsten Momenten der Geschichte ein starkes und gemeinsames Verhältnis zu Russland aufgebaut und bewahrt werden muss.

Er liebte Russland. Meine Familie und ich lieben Russland und sein Volk. Das russische Volk, dessen Eigentumsrechte auf der ganzen Welt so ungerechtfertigt verletzt werden. Das erinnert mich an die schlimmsten Momente der Besatzung und des Vichy-Regimes in Frankreich. Und sind auch russische Künstler und Sportler dafür verantwortlich?

Diese systematische und blinde Politik der Enteignung und Diskriminierung des gesamten russischen Volkes ist skandalös und schockiert mich sehr.

Erlauben Sie mir, noch einmal General de Gaulle zu zitieren: “In Frankreich haben wir Russland nie als Feind betrachtet. Ich bin für die Entwicklung der französisch-russischen Freundschaft; und ich habe nie Waffen an Leute geschickt und werde sie auch nie an Leute schicken, die gegen Sowjetrussland gekämpft hätten.”

Die Amerikaner geben Geld (und Waffen). Wir bezahlen sie mit Teilen unserer Unabhängigkeit. Ich bedauere, dass die französische Regierung sich dieser Unterwerfung unter die NATO und damit unter die amerikanische Politik verschrieben hat.

Ich bedauere, dass sich Frankreich aufgrund des Willens einiger französischer Präsidenten in der NATO aufgelöst hat. General de Gaulle hat jedoch immer versucht, die Unabhängigkeit Frankreichs im Rahmen des integrierten Kommandos der NATO zu wahren.

Die NATO ist dabei, Europa zu absorbieren. Und so sprechen die Amerikaner nicht mehr mit Frankreich und betrachten uns nicht mehr als eine starke und unabhängige Nation.

Müssen wir an die jüngste Ohrfeige erinnern, die Frankreich durch den brutalen und einseitigen Bruch des Vertrags über den Kauf australischer U-Boote durch Australien, ein Mitglied des Commonwealth, erlitten hat, der von den Briten und Amerikanern inszeniert wurde? Kann Frankreich neben dem Verlust seiner Souveränität mit dem dreitägigen Vorschuss an Munition und Treibstoff zufrieden sein, den ihm die NATO gewährt? Ich verstehe die Politik des französischen Präsidenten nicht.

Aufgrund seiner Überzeugungen, seiner Armee und der Abschreckungsstreitkräfte, die er zum großen Missfallen der Amerikaner selbst aufgebaut hat, war General de Gaulle entschlossen, aus der NATO auszutreten und gleichzeitig Vollmitglied des Atlantischen Bündnisses zu bleiben. Ich wünschte mir, dass der französische Präsident diesen Mut und diesen Willen hätte, anstatt sich der von den Amerikanern auferlegten Einseitigkeit und der gemeinsamen Politik zu unterwerfen, die ihn abhängig machen.

Genauso wenig erkenne ich mich im heutigen Frankreich wieder, in dieser Politik des “en même temps”, die uns schwächt. Ich erkenne mich nicht in der gegenwärtigen Aufgabe der Werte, unserer Geschichte, unserer Kultur, unserer großen Prinzipien von Freiheit, Pflicht und Sicherheit.

General de Gaulle schrieb: “Es gibt einen zwanzigfachen Pakt zwischen der Größe Frankreichs und der Freiheit der Welt.” Unser Ziel ist und muss es bleiben, eine europäische Entente zwischen Atlantik und Ural zu schaffen. Inmitten der Alarmstimmung in der Welt und der Gefahren der gegenwärtigen Krise kann und muss Frankreich erneut sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um eine Einigung mit den kriegführenden Ländern, insbesondere mit Russland, zu erzielen.

Man führt den Krieg nicht allein!

Es ist eine Überzeugung, dass Ideologien und damit die Regime, die sie zum Ausdruck bringen, in der Ukraine wie auch anderswo, nur vorübergehend sind. “Nur die Patina von Jahrhunderten und die Fähigkeit von Ländern, groß zu bleiben, die auf politischen Grundlagen beruhen, zählen.”

So sagte General de Gaulle 1966 bei seiner zweiten Reise nach Russland: “Der Besuch, den ich in Ihrem Land beende, ist ein Besuch des Frankreichs von immer im Russland von immer.” Übersetzt mit Deepl.com

Ich danke Ihnen.

--

