Ukraine In The Membrane: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ Make no mistake, the US is being entirely pragmatic in its Ukraine proxy war. It gets to shore up control over its European vassals, preoccupy Russia and bleed its coffers, expand its military, advance its information interests, and all it costs is a little pretend empire money.

Die Ukraine in der Membrane: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

1. September 2022

Machen Sie sich nichts vor, die USA gehen in ihrem Stellvertreterkrieg in der Ukraine ganz pragmatisch vor. Sie können die Kontrolle über ihre europäischen Vasallen festigen, Russland beschäftigen und seine Kassen ausbluten lassen, ihr Militär ausbauen, ihre Informationsinteressen vorantreiben, und alles, was es kostet, ist ein bisschen Geld für das Imperium.

Natürlich hat das Imperium diesen Krieg provoziert und den Frieden bei jeder Gelegenheit sabotiert. Natürlich hat es das getan. Warum sollte es das nicht tun? Es hatte alles zu gewinnen und sehr wenig zu verlieren. Es sei denn, man rechnet die Möglichkeit einer nuklearen Vernichtung dazu.

Die Apologeten des Imperiums, die die zunehmenden Spannungen mit Russland und China ständig mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs vergleichen, wären kein so großes Problem, wenn unsere gesamte Zivilisation nicht über Generationen hinweg in dem Glauben propagiert worden wäre, der Zweite Weltkrieg sei großartig und gut gewesen. Unsere absichtlich verstärkte kulturelle Faszination für diesen Krieg hat dazu geführt, dass jetzt jeder sagt: “Diese böse Regierung ist Hitler und wir sind die Guten, die Hitler bekämpfen, und wir müssen so schnell wie möglich gegen Hitler kämpfen!”

Der Zweite Weltkrieg war das Schlimmste, was je passiert ist. Punkt. Nur aufgrund von Bergen von Propaganda sagen bei Vergleichen mit dem Zweiten Weltkrieg nicht alle: “Okay, lasst uns die Diplomatie, die Deeskalation und die Entspannung verstärken, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert.”

Stell dir vor, du bist so ein erbärmlicher Schlappschwanz, dass du von allen Problemen der Welt ausgerechnet deine Zeit damit verbringst, über “Kommunismus” und “Weicheier” zu schreien.

Die westliche Rechte flippt mehr und mehr über den Kommunismus aus. Wir sind dem Kommunismus nicht näher als vor 30 Jahren, ihre Denker haben nur die Definition von “Kommunismus” dahingehend geändert, dass man eine Regierung hat und manchmal eine Stolzflagge sieht.

Vieles an der “Anti-Wokeness”-Sache scheint daher zu kommen, dass die Leute wissen, dass sie von den Mächtigen manipuliert werden, aber keine Klarheit in dieser Sache haben, so dass sie am Ende die falschen Ziele verfolgen. Es ist nicht alles hasserfüllte Bigotterie; vieles davon ist nur Verwirrung darüber, wo der Feind ist. Die Menschen haben ein intuitives Gespür dafür, wann sie manipuliert werden, aber um herauszufinden, wie genau die massenhafte Manipulation die Zustimmung für das Imperium herstellt, muss man viel lernen, und nichts davon gehört zu den Informationen, die man in der Schule oder in den Mainstream-Nachrichten lernt.

Die Liberalen, die die soziale Gerechtigkeit auf zynische und offensichtlich falsche Weise ausnutzen, sind weitgehend für diese Dynamik verantwortlich. Die Menschen können Falschheit riechen, und sie schmieren diesen Geruch auf die wirklichen Themen der sozialen Gerechtigkeit.

Damit will ich nicht sagen, dass diese Dynamik, auf die ich hinweise, die einzige Triebfeder aller “Anti-Erwachen”-Gefühle ist; vieles davon ist einfach nur Vorurteil und Hass. Zivilisationen, die auf Völkermord, Unterdrückung und Ausgrenzung aufgebaut sind, werden zwangsläufig eine Menge davon in sich tragen, sowohl bewusst als auch unbewusst. Aber es gibt auch diese andere Dynamik der Verwirrung, die angesprochen werden kann.

Unabhängig von Ihren Motiven ist es kontraproduktiv, Ihre Zeit damit zu verbringen, sich über das ” Wohlergehen ” aufzuregen. Im besten Fall macht man die Welt für Randgruppen nur unangenehmer, während man die wirklichen Machtstrukturen aus dem Fadenkreuz nimmt, während die Menschheit an mehreren Fronten auf die Auslöschung zusteuert, und im schlimmsten Fall heizt man genau das an, was man loswerden will, indem man Beweise dafür liefert, dass es all diese hasserfüllten Fanatiker gibt, die mit aller Kraft bekämpft werden müssen.

In einer liberalen westlichen Demokratie zu leben bedeutet, dass man die Freiheit hat, die eigene Regierung für ihre Tyrannei zu kritisieren, und die Presse hat die Freiheit, einen mit Propaganda zu bombardieren, um sicherzustellen, dass man das nie tut.

“Ich bin so froh, dass ich nicht in einem Land wie Russland oder China lebe, wo es den Menschen verboten ist, ihre Regierung zu kritisieren. Ich lebe im Westen, wo ich Russland und China kritisieren kann, so viel ich will.”

Wir müssen diese Klimasache in den Griff bekommen, damit wir unseren Kindern, den Kindern unserer Kinder und den Ex-Freundinnen von Leonardo DiCaprio eine gesunde Welt hinterlassen können.

Die östliche Philosophie ist besser als die westliche Philosophie. Die westliche Philosophie ist ein Haufen erbärmlicher Wichser, die versuchen, sich einen Weg zu Wahrheit und Bedeutung zu denken, und dabei scheitern. Die östliche Philosophie hat tatsächlich praktische Methoden zur Erlangung von Glück und innerem Frieden im Leben entdeckt und verkündet.

Die westliche Philosophie besteht aus Jahrtausenden, in denen die Menschen sagten: “Ich bin sicher, wenn wir unsere Kopfgeräusche auf die richtige Art und Weise formen und sie in die richtige Reihenfolge bringen, wird alles einen Sinn ergeben.” Östliche Philosophie bedeutet, sich von den Kopfgeräuschen abzuwenden und zu fragen: “Okay, was ist hier wirklich los?”

Der Versuch, dem Leben mit Hilfe von Gedanken einen Sinn zu geben, ist wie der Versuch, eine Algebra-Gleichung mit einem Hammer zu lösen. Es ist das falsche Werkzeug. Die östliche Philosophie entdeckte dies schon vor Tausenden von Jahren und machte sich daran, die richtigen Werkzeuge zu entwickeln und zu verbreiten, während der Westen weiter auf das Lehrbuch einhämmerte.

Der Unterschied zwischen westlicher und östlicher Philosophie ist der Unterschied zwischen einem Dichter, der weiß, wie man mit Worten umgeht, um eine kluge Wendung zu schaffen, und einem Dichter, der wirklich etwas zu sagen hat. Der Osten tauchte in die Tiefe, während der Westen an der Oberfläche dümpelte.

Bei dem Wort Mut denkt man oft an Helden und waghalsige Rettungsaktionen, aber im wirklichen Leben verwenden mutige Menschen diese Eigenschaft meist, um sich unbequemen Wahrheiten zu stellen. Übersetzt mit Deepl.com

___________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins zu kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...