Die Ukraine ist der am aggressivsten getrollte Krieg aller Zeiten: Notizen vom Rand der narrativen Matrix



Von Caitlin Johnstone

1. Juli 2022

Es ist viel los in Amerika und die Menschen sind sehr gestresst und verängstigt, aber keine Sorge, es gibt nichts, was die US-Regierung nicht tun würde, um sicherzustellen, dass mehr High Mobility Artillery Rocket Systeme in die Ukraine gelangen.

Seien Sie versichert, liebe Amerikaner: Egal, wie düster die Lage im Moment aussieht, egal, wie unsicher Sie sich fühlen, Sie können ruhig schlafen, denn Sie wissen, dass Ihre Regierung rund um die Uhr Berge versetzt, um sicherzustellen, dass der Krieg in der Ukraine zu einem strategischen Sumpf für Moskau wird.

Der Ukraine-Krieg ist das am aggressivsten getrollte Thema, das ich je erlebt habe. Sobald er begann, war Twitter voll von brandneuen Accounts, die jeden angriffen, der sich falsch über die Ukraine äußerte, und jetzt gibt es ganze, extrem koordinierte Troll-Fraktionen, die daran arbeiten, Menschen davon abzuhalten, die Erzählungen des Imperiums über diesen Krieg zu kritisieren. Das ist schlichtweg sehr unorganisch, daher ist es gut, sich daran zu erinnern, was wir über die Troll-Operationen der westlichen Militärs wissen.

Das westliche Imperium reagiert also auf einen Krieg, der durch die NATO-Erweiterung verursacht wurde, indem es die NATO stark ausweitet, und gleichzeitig erfahren wir, dass die Regierung Biden nicht einmal glaubt, dass die Ukraine eine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen. Das läuft großartig, Leute. Gute Arbeit von allen.

Sicherlich ist das schlimmste Szenario dieser ganzen Scharfmacherei mit Russland ein Atomkrieg, aber andererseits ist das beste Szenario die Sicherung der planetarischen Vorherrschaft für ein Imperium, das das 21. Jahrhundert damit verbracht hat, Menschen millionenfach in Angriffskriegen für Macht und Profit zu töten. Das ist das Risiko auf jeden Fall wert!

Wenn man erkennt, dass es in den USA wirklich nur eine politische Partei gibt, sieht man nicht mehr eine gute Partei, die die Menschen vor einer bösen Partei beschützt, sondern eine riesige Partei, die damit droht, den Menschen ihre Bürgerrechte zu nehmen, wenn sie nicht gehorchen und sich unterwerfen. Man versteht plötzlich, dass die Behauptung, eine Partei sei das “kleinere Übel”, so ist, als würde man einem Boxer sagen, er solle sich lieber von der linken Hand seines Gegners schlagen lassen, weil sein rechtes Kreuz mehr schmerzt. Es sind zwei Arme desselben Boxers, und beide arbeiten zusammen, um dich k.o. zu schlagen.

Ein Boxer geht nicht mit der Absicht in einen Kampf, sich von der linken Hand des Gegners ins Gesicht schlagen zu lassen, während er der rechten ausweicht, sondern er geht mit der Absicht in den Kampf, seinen Gegner zu besiegen. Der Gegner ist die Einheitspartei und das oligarchische Imperium, das sie kontrolliert.

Es stimmt, dass beim Boxen jede Hand anders eingesetzt wird, wobei die vordere Hand vor allem für Jabs und Haken und die hintere Hand vor allem für Crosses verwendet wird, aber beide werden zusammen eingesetzt, um einen K.o.-Schlag vorzubereiten. Die Tatsache, dass die Parteien unterschiedlich eingesetzt werden, bedeutet nicht, dass sie nicht zusammenarbeiten.

Die meisten guten Boxer werden Ihnen sagen, dass sie lieber gegen jemanden mit einem soliden Cross kämpfen als gegen jemanden mit einem soliden Jab. Sicherlich richtet der Jab anfangs weniger Schaden an, aber er ist ein so effektiver Schlag, dass er Ihre gesamte Offensive zunichte machen und Sie so lange zermürben kann, bis Sie nicht mehr weitermachen können. Genauso ist die Demokratische Partei viel effektiver darin, revolutionäre Bewegungen zu unterdrücken und den Fortschritt zu stagnieren, als die Republikaner, und genau wie eine Schlag-Kreuz-Kombination beim Boxen wird sie benutzt, um den Republikanern den K.O.-Schlag zu versetzen.

Was ist die richtige Antwort darauf? Soll man sagen: “Hmm, ich lasse mich lieber von ihm mit der linken Hand schlagen, denn wenn ich es nicht tue, wird er mich mit der rechten schlagen, und das wird mehr wehtun”? Oder beißt man auf sein Mundstück und fängt an, mit schwerem Leder zu werfen, bis man ihm den Arsch versohlt?

Es ist einfach eine kalte, harte Tatsache, dass, egal wie stark und unabhängig man sich für eine Frau hält, die Qualität der Person, mit der man ein Kind bekommt, die Lebensqualität stark beeinträchtigt. Die Abtreibung ist der letzte Schutz davor, das Kind eines unwürdigen Mannes zu gebären. Und ganz gleich, wer Sie sind, die Sie dies lesen, Sie kennen persönlich Frauen, die vorübergehend getäuscht wurden, weil sie dachten, sie hätten Sex mit einem würdigen Mann.

Die Zwangsgeburtshelfer in den USA sagen: “Wir werden euer Baby adoptieren! Okay, eigentlich lassen wir sie wahrscheinlich einfach durch die Maschen eines völlig unzureichenden Pflegekindersystems fallen, was zu einer Kindheit voller Traumata und Vernachlässigung führt, aber danach haben wir ein sehr gut finanziertes Gefängnissystem, das sich um sie kümmern kann.”

Eine Sache, die wir von Covid gelernt haben, ist, dass es scheiße ist, eingesperrt zu sein. Die Kolonisierung des Weltraums wäre wie ein ständiger Einschluss ohne Fenster, ohne Bezahldienste, ohne Vogelgezwitscher oder Regen auf dem Dach und ohne die Chance, jemals nach Hause zu kommen. Selbst wenn es irgendwie möglich wäre, ist es eine dumme Idee und ich hasse sie.

Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass es jemals möglich werden wird. Die Wissenschaft ist noch lange nicht so weit, all die zahllosen Zusammenhänge zwischen dem menschlichen Organismus und der Erde zu erforschen. Der Glaube, dass wir unsere Probleme mit der Kolonisierung des Weltraums lösen können, ist unwissenschaftlich. Wir müssen einfach ändern, wie wir als Spezies funktionieren.

Das größte Hindernis ist nach wie vor die Tatsache, dass die Wissenschaft keine Ahnung hat, wie das menschliche Leben unabhängig vom Ökosystem der Erde erhalten werden kann. Wir haben nicht einmal Beweise dafür, dass es möglich ist. Wir sind dem nicht näher gekommen als vor tausend Jahren; die heutigen Raumstationen sind nicht im Geringsten unabhängig vom Ökosystem der Erde. Sie sind immer noch zu 100 Prozent von der irdischen Versorgung abhängig, was ein unhaltbares Modell ist, wenn es um eine tatsächliche Kolonisierung geht.

Die Idee der Kolonisierung des Weltraums spricht die kapitalistische Mentalität an, denn sie bedeutet, dass wir unsere Bevölkerung und unsere Wirtschaft weiter ausbauen und weiterhin Ressourcen in der bisherigen Weise ernten und verbrauchen können. Aber es gibt buchstäblich null wissenschaftliche Beweise dafür, dass das machbar ist.

Eine Zukunft mit Weltraumkolonisation ist ein Märchen, das wir uns einreden, damit wir uns nicht ändern müssen. So können wir unsere egozentrische Funktionsweise beibehalten, ohne uns anzupassen und unsere selbstzerstörerischen Muster zu überwinden. Wir sind wie ein Faulpelz, der sich weigert, von der elterlichen Couch aufzustehen und seinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen, und der, wenn er nach seinen Zukunftsplänen gefragt wird, erfundenen Blödsinn über NFT-Methoden zum Reichwerden plappert. Übersetzt mit Deepl.com

Das kollektive Aussterben ist leichter vorstellbar als der kollektive Tod des Egos.

____________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt.

