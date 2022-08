https://scheerpost.com/2022/08/29/chris-hedges-ukraine-and-the-politics-of-permanent-war/

Krieg AG – von Mr. Fish

Die Ukraine und die Politik des permanenten Krieges

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

29. August 2022



Niemand, auch nicht die euphorischsten Befürworter der Ukraine, erwartet ein baldiges Ende des Krieges zwischen der Ukraine und Russland. Die Kämpfe haben sich auf Artillerieduelle über Hunderte von Kilometern Frontlinie und schleichende Vorstöße und Rückzüge reduziert. Die Ukraine wird, wie Afghanistan, noch lange bluten. Das ist beabsichtigt.

Am 24. August kündigte die Regierung Biden ein weiteres massives Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von fast 3 Milliarden Dollar an. Es wird Monate, in manchen Fällen sogar Jahre dauern, bis diese militärische Ausrüstung die Ukraine erreicht. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Washington davon ausgeht, dass der Konflikt ein langer Zermürbungskrieg sein wird, ist, dass es der US-Militärhilfe in der Ukraine einen Namen geben und sie zu einem eigenen Kommando machen wird, das von einem Zwei- oder Drei-Sterne-General überwacht wird. Seit August 2021 hat Biden mehr als 8 Milliarden Dollar an Waffentransfers aus bestehenden Beständen, so genannte Drawdowns, genehmigt, die in die Ukraine geliefert werden sollen und nicht der Zustimmung des Kongresses bedürfen.

Einschließlich der humanitären Hilfe, der Auffüllung der zur Neige gehenden US-Waffenbestände und der Ausweitung der US-Truppenpräsenz in Europa hat der Kongress seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar über 53,6 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Dollar im März und weitere 40,1 Milliarden Dollar im Mai) bewilligt. Der Krieg hat Vorrang vor den ernsthaftesten existenziellen Bedrohungen, denen wir gegenüberstehen. Das vorgeschlagene Budget für die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beträgt im Haushaltsjahr 2023 10,675 Milliarden Dollar, das für die Environmental Protection Agency (EPA) 11,881 Milliarden Dollar. Die von uns genehmigte Hilfe für die Ukraine ist mehr als doppelt so hoch wie diese Beträge.

Die Militaristen, die in den letzten zwei Jahrzehnten einen permanenten Krieg geführt haben, der Billionen von Dollar gekostet hat, haben viel in die Kontrolle der öffentlichen Darstellung investiert. Der Feind, ob Saddam Hussein oder Wladimir Putin, ist immer der Inbegriff des Bösen, der neue Hitler. Diejenigen, die wir unterstützen, sind immer heldenhafte Verteidiger von Freiheit und Demokratie. Jeder, der die Rechtschaffenheit der Sache in Frage stellt, wird beschuldigt, ein Agent einer ausländischen Macht und ein Verräter zu sein.

Die Massenmedien verbreiten diese binären Absurditäten feige in 24-Stunden-Nachrichtenzyklen. Ihre prominenten Nachrichtensprecher und Experten, die durchweg aus dem Geheimdienst und dem Militär stammen, weichen nur selten von dem genehmigten Drehbuch ab. Tag und Nacht werden die Kriegstrommeln geschlagen, ohne Unterlass. Ihr Ziel: Milliarden von Dollar in die Hände der Kriegsindustrie fließen zu lassen und die Öffentlichkeit davon abzuhalten, unbequeme Fragen zu stellen.

Angesichts dieses Trommelfeuers ist kein Widerspruch erlaubt. CBS News beugte sich dem Druck und zog seine Reportage zurück, in der behauptet wurde, dass nur 30 Prozent der in die Ukraine gelieferten Waffen an der Front ankommen, während der Rest auf dem Schwarzmarkt verkauft wird. CNN hat eingeräumt, dass die Waffen nach ihrer Ankunft in der Ukraine, die seit langem als das korrupteste Land Europas gilt, nicht überwacht werden. Laut einer von Ernst & Young im Jahr 2018 durchgeführten Umfrage unter Führungskräften, die für die Bekämpfung von Betrug zuständig sind, wurde die Ukraine als neuntkorruptestes von 53 befragten Ländern eingestuft.

Für die Zensur von Kritikern des Krieges in der Ukraine gibt es kaum einen vorgeschobenen Grund. Die Vereinigten Staaten befinden sich nicht im Krieg mit Russland. Es kämpfen keine US-Truppen in der Ukraine. Kritik am Krieg in der Ukraine gefährdet nicht unsere nationale Sicherheit. Es gibt keine langjährigen kulturellen und historischen Bindungen zur Ukraine, wie es sie zu Großbritannien gibt. Aber wenn ein permanenter Krieg mit möglicherweise schwacher öffentlicher Unterstützung das Hauptziel ist, ist Zensur sinnvoll.

Der Krieg ist das Hauptgeschäft des US-Imperiums und die Grundlage der US-Wirtschaft. Die beiden herrschenden politischen Parteien halten sklavisch am permanenten Krieg fest, ebenso wie an Sparprogrammen, Handelsabkommen, dem virtuellen Steuerboykott für Unternehmen und Reiche, der umfassenden staatlichen Überwachung, der Militarisierung der Polizei und der Aufrechterhaltung des größten Gefängnissystems der Welt. Sie beugen sich dem Diktat der Militaristen, die einen Staat im Staat geschaffen haben. Dieser Militarismus, so schreibt Seymour Melman in The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline, “steht in fundamentalem Widerspruch zur Bildung einer neuen politischen Ökonomie, die auf Demokratie statt auf Hierarchie am Arbeitsplatz und in der übrigen Gesellschaft beruht.”

“Die Vorstellung, dass Kriegswirtschaft Wohlstand bringt, ist mehr als eine amerikanische Illusion”, schreibt Melman. “Wenn sie, wie in Vietnam, in eine Ideologie umgewandelt wird, die die Militarisierung der Gesellschaft und die moralische Entwürdigung rechtfertigt, dann ist eine kritische Neubewertung dieser Illusion dringend erforderlich. Es ist eine Hauptverantwortung nachdenklicher Menschen, die sich humanen Werten verpflichtet fühlen, sich mit der Aussicht auseinanderzusetzen und darauf zu reagieren, dass der Verfall der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft aufgrund der Verwüstungen der Kriegswirtschaft unumkehrbar werden kann.”

Zügelloser, unkontrollierter Militarismus ist, wie der Historiker Arnold Toynbee feststellt, “bei weitem die häufigste Ursache für den Zusammenbruch von Zivilisationen”.

Dieser Zusammenbruch wird durch die starre Standardisierung und Uniformität des öffentlichen Diskurses beschleunigt. Die Manipulation der öffentlichen Meinung, die Walter Lippman als “Herstellung von Zustimmung” bezeichnet, ist unabdingbar, da die Militaristen Sozialprogramme ausnehmen, die bröckelnde Infrastruktur der Nation verfallen lassen und sich weigern, den Mindestlohn anzuheben; ein unfähiges, gewinnorientiertes Gesundheitssystem aufrechterhalten, das zu 25 Prozent der weltweiten Covid-Todesfälle geführt hat – obwohl wir weniger als 5 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen -, um die Öffentlichkeit zu schröpfen; die Deindustrialisierung durchführen; nichts tun, um das räuberische Verhalten von Banken und Konzernen einzudämmen oder in substantielle Programme zur Bekämpfung der Klimakrise zu investieren.

Kritiker, die bereits von den Konzernmedien ausgeschlossen wurden, werden unerbittlich angegriffen, diskreditiert und zum Schweigen gebracht, weil sie eine Wahrheit aussprechen, die die Ruhe der Öffentlichkeit bedroht, während die US-Schatzkammern von der Kriegsindustrie geplündert und die Nation ausgeweidet wird.

Meine Diskussion mit Matt Taibbi über die Fäulnis, die den Journalismus infiziert, können Sie hier und hier verfolgen.

Die Kriegsindustrie, die von den Massenmedien, einschließlich der Unterhaltungsindustrie, vergöttert wird, wird nie für die militärischen Fiaskos, Kostenüberschreitungen, Blindgänger und verschwenderische Verschwendung zur Rechenschaft gezogen. Egal, wie viele Katastrophen – von Vietnam bis Afghanistan – sie anrichtet, sie wird mit immer größeren Summen an Bundesmitteln überhäuft, die fast die Hälfte aller diskretionären Ausgaben der Regierung ausmachen. Die Monopolisierung des Kapitals durch das Militär hat die Schulden der USA auf über 30 Billionen Dollar ansteigen lassen, 6 Billionen Dollar mehr als das BIP der USA von 24 Billionen Dollar. Die Bedienung dieser Schulden kostet 300 Milliarden Dollar pro Jahr. Wir geben mehr für das Militär aus, 813 Milliarden Dollar für das Finanzjahr 2023, als die nächsten neun Länder, einschließlich China und Russland, zusammen.

Eine Organisation wie NewsGuard, die vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Websites auf der Grundlage ihrer Berichterstattung über die Ukraine einstuft, ist eines der vielen Indoktrinationswerkzeuge der Kriegsindustrie. Als unzuverlässig werden Seiten eingestuft, die “falsche” Behauptungen über die Ukraine aufstellen, etwa dass es 2014 einen von den USA unterstützten Putsch gegeben habe und dass Neonazi-Kräfte Teil der ukrainischen Militär- und Machtstruktur seien. Consortium News, Daily Kos, Mint Press und Grayzone wurden mit einem roten Warnhinweis versehen. Websites, die diese Fragen nicht aufwerfen, wie CNN, erhalten die “grüne” Bewertung” für Wahrheit und Glaubwürdigkeit. (Nachdem NewsGuard im Juli heftig dafür kritisiert wurde, dass Fox News ein grünes Rating erhielt, revidierte es seine Bewertung für Fox News und MSNBC und versah sie mit einem roten Etikett).

Die Bewertungen sind willkürlich. Der Daily Caller, der gefälschte Nacktbilder von Alexandria Ocasio-Cortez veröffentlichte, erhielt eine grüne Bewertung, ebenso wie ein Medienunternehmen, das der Heritage Foundation gehört und von ihr betrieben wird. NewsGuard gibt WikiLeaks ein rotes Etikett, weil es “versäumt” hat, Widerrufe zu veröffentlichen, obwohl es zugegeben hat, dass alle von WikiLeaks bisher veröffentlichten Informationen korrekt sind. Was WikiLeaks eigentlich zurückziehen sollte, bleibt ein Rätsel. Die New York Times und die Washington Post, die sich 2018 den Pulitzer-Preis für die Berichterstattung über die Verschwörungstheorie von Donald Trump mit Wladimir Putin zur Beeinflussung der Wahl 2016 teilten, die durch die Mueller-Untersuchung widerlegt wurde, erhielten die volle Punktzahl. Bei diesen Bewertungen geht es nicht darum, den Journalismus zu überprüfen. Es geht darum, Konformität zu erzwingen.

NewsGuard wurde 2018 gegründet und “arbeitet” mit dem Außenministerium und dem Pentagon sowie mit Unternehmen wie Microsoft zusammen. Zu seinem Beirat gehören der ehemalige Direktor der CIA und der NSA, General Michael Hayden, der erste Direktor des US-Heimatschutzes Tom Ridge und Anders Fogh Rasmussen, ein ehemaliger NATO-Generalsekretär.

Lesern, die regelmäßig die Zielseiten besuchen, könnte es wahrscheinlich egal sein, ob sie mit einem roten Etikett versehen sind. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, diese Websites so zu bewerten, dass jeder, der eine NewsGuard-Erweiterung auf seinem Gerät installiert hat, davor gewarnt wird, sie zu besuchen. NewsGuard wird in Bibliotheken und Schulen sowie auf den Computern von Soldaten im aktiven Dienst installiert. Auf den Zielseiten wird eine Warnung angezeigt, die wie folgt lautet “Gehen Sie mit Vorsicht vor: Diese Website erfüllt im Allgemeinen nicht die grundlegenden Anforderungen an Genauigkeit und Verantwortlichkeit”.

Negative Bewertungen werden Werbekunden vergraulen, und das ist die Absicht. Es ist auch nur ein kurzer Schritt von einer schwarzen Liste zu einer Zensur dieser Websites, wie es geschah, als YouTube sechs Jahre meiner Sendung On Contact löschte, die auf RT America und RT International ausgestrahlt wurde. Keine einzige Sendung handelte von Russland. Und keine einzige verstieß gegen die von YouTube aufgestellten Richtlinien für Inhalte. Aber viele beschäftigten sich mit den Übeln des US-Militarismus.

In einer ausführlichen und lesenswerten Gegendarstellung an NewsGuard endet Joe Lauria, der Chefredakteur von Consortium News, mit dieser Feststellung:

Die Anschuldigungen von NewsGuard gegen Consortium News, die möglicherweise dessen Leserschaft und finanzielle Unterstützung einschränken könnten, müssen im Kontext des westlichen Kriegswahns gegen die Ukraine gesehen werden, bei dem abweichende Stimmen unterdrückt werden. Drei CN-Autoren wurden von Twitter verwiesen.

Die Löschung des Kontos von Consortium News durch PayPal ist ein offensichtlicher Versuch, das Unternehmen zu enteignen, weil es mit ziemlicher Sicherheit der Ansicht ist, dass CN gegen seine Beschränkungen bezüglich der “Bereitstellung falscher oder irreführender Informationen” verstoßen hat. Man kann es nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, weil PayPal sich hinter seinen Gründen versteckt, aber CN handelt mit Informationen und nichts anderem.

CN unterstützt keine Seite im Ukraine-Krieg, sondern versucht, die Ursachen des Konflikts in seinem jüngsten historischen Kontext zu untersuchen, die alle von den westlichen Mainstream-Medien beschönigt werden.

Diese Ursachen sind: Die Osterweiterung der NATO trotz ihres Versprechens, dies nicht zu tun; der Putsch und der achtjährige Krieg im Donbass gegen die Putschisten; die fehlende Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur Beendigung dieses Konflikts; und die völlige Ablehnung von Vertragsvorschlägen durch Moskau zur Schaffung einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa, die Russlands Sicherheitsbelange berücksichtigt.

Historiker, die die belastenden Versailler Bedingungen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt wurden, als Ursache für den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg bezeichnen, entschuldigen weder Nazideutschland, noch werden sie als dessen Verteidiger diffamiert.

Historiker, die die lästigen Versailler Bedingungen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt wurden, als Ursache des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs bezeichnen, entschuldigen weder Nazi-Deutschland, noch werden sie als dessen Verteidiger diffamiert.

Das krampfhafte Bemühen, Zuschauer und Leser in die Arme der etablierten Medien zu treiben – nur 16 Prozent der Amerikaner haben großes bzw. ziemlich großes Vertrauen in Zeitungen und nur 11 Prozent haben ein gewisses Maß an Vertrauen in Fernsehnachrichten – ist ein Zeichen der Verzweiflung.

Wie die Verfolgung von Julian Assange zeigt, ist die Drosselung der Pressefreiheit überparteilich. Dieser Angriff auf die Wahrheit lässt eine Bevölkerung verunsichert zurück. Er nährt wilde Verschwörungstheorien. Er untergräbt die Glaubwürdigkeit der herrschenden Klasse. Er stärkt die Demagogen. Er schafft eine Informationswüste, in der Wahrheit und Lüge ununterscheidbar sind. Sie treibt uns in Richtung Tyrannei. Diese Zensur dient nur den Interessen der Militaristen, die, wie Karl Liebknecht seine deutschen Landsleute im Ersten Weltkrieg erinnerte, der Feind im Inneren sind.

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann. Übersetzt mit Deepl.com

