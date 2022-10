The US Government Sees Silicon Valley As Part Of Its Propaganda Machine ❖ The Biden administration is reportedly considering opening a national security review of Elon Musk’s business ventures which could see the plutocrat’s purchase of Twitter blocked by the White House, in part because Musk is perceived as having an “increasingly Russia-friendly stance.”

Die US-Regierung sieht das Silicon Valley als Teil ihrer Propagandamaschine

Von Caitlin Johnstone

22.10. 2022

❖

Berichten zufolge erwägt die Biden-Regierung, eine nationale Sicherheitsüberprüfung der geschäftlichen Unternehmungen von Elon Musk einzuleiten, die dazu führen könnte, dass der Kauf von Twitter durch den Plutokraten vom Weißen Haus blockiert wird, unter anderem weil Musk eine “zunehmend russlandfreundliche Haltung” nachgesagt wird.

Bloomberg berichtet:

Beamte der Biden-Administration diskutieren, ob die USA einige von Elon Musks Unternehmungen einer nationalen Sicherheitsprüfung unterziehen sollten, einschließlich des Deals für Twitter Inc. und das Starlink-Satellitennetzwerk von SpaceX, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Die US-Beamten sind beunruhigt über Musks jüngste Drohung, die Lieferung des Starlink-Satellitendienstes an die Ukraine einzustellen – er sagte, dies habe ihn bisher 80 Millionen Dollar gekostet – und über seine ihrer Meinung nach zunehmend russlandfreundliche Haltung nach einer Reihe von Tweets, die Friedensvorschläge zugunsten von Präsident Wladimir Putin enthielten. Sie sind auch besorgt über seine Pläne, Twitter mit einer Gruppe ausländischer Investoren zu kaufen.

Zu der “Gruppe ausländischer Investoren”, über die sich die Biden-Administration Berichten zufolge Sorgen macht, gehört seltsamerweise Prinz Alwaleed bin Talal aus Saudi-Arabien, der bereits seit Jahren ein großer Twitter-Aktionär ist. Das Weiße Haus hatte sicherlich noch nie ein Problem mit ausländischen Investoren.

“Beamte der US-Regierung und der Geheimdienste wägen ab, ob und welche Instrumente zur Verfügung stehen, die es der Bundesregierung erlauben, Musks Unternehmungen zu überprüfen”, schreibt Bloomberg. “Eine Möglichkeit wäre, Musks Geschäfte und Operationen auf nationale Sicherheitsrisiken hin zu überprüfen, und zwar über das Gesetz, das den Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten [CFIUS] regelt.”

“Musk, der reichste Mensch der Welt, hat in den letzten Wochen auf Twitter Vorschläge zur Beendigung des russischen Krieges gemacht und damit gedroht, die finanzielle Unterstützung für Starlink Internet in der Ukraine zu kürzen”, schreibt Bloomberg. “Seine Tweets und öffentlichen Kommentare haben Beamte in den USA und Europa frustriert und Lob von Amerikas Rivalen geerntet.”

“Sollte die Twitter-Übernahme aus Gründen der nationalen Sicherheit von CFIUS geprüft werden, könnte die Behörde Präsident Biden empfehlen, den Deal zu verhindern – etwas, das Musk selbst in den letzten Monaten versucht hat und damit gescheitert ist”, schreibt Kate Duffy von Business Insider über den Bloomberg-Scoop.

Musk hat bereits angedeutet, dass er es lustig fände, wenn die Biden-Regierung seinen Kauf von Twitter blockieren würde, einen 44-Milliarden-Dollar-Kauf, den der Tesla-Chef mit allen rechtlichen Mitteln zu verhindern versucht hat. Aber wie aufschlussreich ist es, dass jemandem vom Weißen Haus der Kauf eines riesigen Social-Media-Unternehmens mit der Begründung untersagt werden könnte, er sei Moskau gegenüber nicht feindlich genug eingestellt?

Weder Bloomberg noch andere Mainstream-Mitglieder des imperialen Kommentariats scheinen sich für die verblüffende Vorstellung zu interessieren, dass die US-Regierung am Ende den Kauf einer Online-Plattform verbieten könnte, weil sie der Ansicht ist, dass der Käufer eine inakzeptable “russlandfreundliche Haltung” einnimmt. Es wird nicht nur kritiklos hingenommen, dass die US-Regierung den Kauf eines Social-Media-Unternehmens nicht zulassen darf, wenn der potenzielle Käufer nicht als ausreichend feindlich gegenüber den Feinden der USA eingestuft wird, sondern viele Mainstream-Liberale bejubeln dieses Ergebnis aktiv:

Das sagt so viel darüber aus, wie die US-Regierung die Funktion der Megakonzerne des Silicon Valley sieht und warum sie immer mehr Druck auf sie ausübt, mit dem Imperium immer enger zusammenzuarbeiten. Für das US-Imperium ist das Silicon Valley nur ein Arm der imperialen Propagandamaschine. Und die Apologeten des Imperiums glauben, dass das auch so sein sollte.

Das alles wird niemanden überraschen, der auf Dinge wie die drastische Eskalation der Online-Zensur seit Beginn des Krieges in der Ukraine, auch auf Twitter, oder die fortlaufende Ausweitung von Internet-Zensurprotokollen, die bereits vor Beginn dieses Krieges im Gange waren, geachtet hat. Es wird auch niemanden überraschen, der hellhörig wurde, als das Weiße Haus die wichtigsten Social-Media-Influencer zu einem Briefing einlud, in dem sie instruiert wurden, wie sie über den Ukraine-Krieg sprechen sollten. Es wird auch niemanden überraschen, der den öffentlichen Aufschrei verfolgte, als bekannt wurde, dass die Biden-Administration ein “Desinformations-Governance-Board” zusammenstellte, das als offizielles Wahrheitsministerium für Online-Inhalte fungieren sollte, oder als das Weiße Haus zugab, “problematische Beiträge” zu markieren, die von Facebook entfernt werden sollten, oder als Mark Zuckerberg zugab, dass die Zensur des Hunter-Biden-Laptops im Oktober des letzten Präsidentschaftsrennens in Zusammenarbeit mit dem FBI durchgeführt wurde.

Jedem, der aufmerksam ist, ist klar, dass die Technologieunternehmen des Silicon Valley ein wichtiger Teil des imperialen narrativen Kontrollsystems sind. Das US-Imperium hat in exponentiell höherem Maße als jedes andere Imperium in der Geschichte in Soft Power investiert und die Wissenschaft der massenhaften psychologischen Manipulation verfeinert, um die mächtigste Propagandamaschine seit den Anfängen der Zivilisation aufzubauen. Das Silicon Valley wird genutzt, um die Art und Weise, wie die Menschen über das Weltgeschehen denken, durch Algorithmusmanipulation, Zensur und ausgeklügelte Informationsoperationen wie Wikipedia in einer noch nie dagewesenen Weise zu manipulieren, die für die imperiale Kontrolle immer wichtiger wird, da die alten Medien den neuen weichen.

Narrative Kontrollzentren wie Silicon Valley, die Nachrichtenmedien und Hollywood sind für die imperiale Vorherrschaft der USA ebenso wichtig wie das Militär. Dass die US-Regierung eine Intervention in Erwägung zieht, um den Kauf einer Online-Plattform zu stoppen, weil ihr das Vertrauen fehlt, dass der potenzielle Eigentümer die US-Informationsinteressen zuverlässig fördern würde, ist nur der jüngste Blick hinter den Schleier der imperialen Agenda zur Kontrolle des menschlichen Verständnisses und der Wahrnehmung. Übersetzt mit Deepl.com

________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel also gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...