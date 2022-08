https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/26/the-futility-of-dialogue-with-idiots-liars/

Die Vergeblichkeit des Dialogs mit Idioten und Lügnern

26. August 2022

Die gesamte Krise hätte mit viel weniger Verlusten an Menschenleben vermieden werden können, wenn die NATO-Mächte auf die seit langem bestehenden Sicherheitsbedenken Russlands eingegangen wären.

Vor zwei Wochen schlug die Strategic Culture Foundation einen dringenden, einfachen Test vor: den Artilleriebeschuss auf das Kernkraftwerk Saporoschje einzustellen. Das KKW – Europas größtes Kernkraftwerk – wird weiterhin militärisch angegriffen, wodurch eine nukleare Katastrophe droht.

Es ist eine unglaubliche Belagerungssituation. Und eine, die – für jeden, der es sehen will – die tiefe Verbrechlichkeit des von der NATO unterstützten Krieges in der Ukraine gegen Russland verdeutlicht. Die NATO-Mächte und ihre Lügenmedien schrecken vor nichts zurück. In diesem Zusammenhang hat die britische Möchtegern-Premierministerin Liz Truss diese Woche erklärt, sie sei bereit, Atomwaffen einzusetzen, selbst wenn dies zur weltweiten Vernichtung führen würde. Dies ist die gleiche psychopathische Mentalität, die die Welt von solchen westlichen Regimen ertragen muss.

In dieser Woche hat der russische Gesandte bei den Vereinten Nationen dem Sicherheitsrat fotografische Beweise vorgelegt, die unwiderlegbar zeigen, dass das KKW ZNPP vom NATO-gestützten Kiewer Regime beschossen wird. Der Beschuss kommt aus dem Gebiet des ukrainischen Militärs, und zu den Waffen gehören auch von den USA gelieferte Haubitzen des Typs M777.

Die Behauptungen des Kiewer Regimes sind offenkundig absurd. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj behauptet, dass russische Streitkräfte die ZPNN angreifen, obwohl klar ist, dass das russische Militär die Station Anfang März übernommen hat, wenige Tage nachdem es am 24. Februar seine Sicherheitsoperation gestartet hatte, um die zunehmende NATO-Bedrohung durch die Ukraine zu neutralisieren. Die westlichen Regierungen und Medien geben Selenskyjs unverhohlener Lüge weiterhin nach, indem sie die perversen Anschuldigungen der “Selbstsabotage” Russlands verstärken. Auch der Chef der Vereinten Nationen, António Guterres, hat sich in beschämender Weise diesem Unsinn hingegeben, indem er vorgab, “die Wahrheit” über “widersprüchliche Behauptungen” nicht zu kennen.

Es gibt keine “widersprüchlichen Behauptungen”. Es ist völlig klar, dass das von der NATO unterstützte Kiewer Regime mit seinem vorsätzlichen Angriff auf das AKW ZNPP nuklearen Terrorismus betreibt. Die NATO und ihr ukrainischer Stellvertreter benutzen die Androhung einer nuklearen Katastrophe, um den Abzug der russischen Streitkräfte aus dem KKW zu fordern. Es ist ein Glücksfall, dass das russische Militär das ZNPP frühzeitig gesichert hat. Andernfalls hätten das Kiewer Regime und seine NATO-Handlanger freie Hand gehabt, um nukleare Erpressung zu betreiben.

Nicht zum ersten Mal missbrauchten die Westmächte in dieser Woche den Sicherheitsrat, indem sie dem ukrainischen Staatschef erlaubten, vor dem Forum zu sprechen. Die Regeln des Rates sehen vor, dass Ansprachen nur von persönlich Anwesenden gehalten werden können. Dennoch wurde Selenskyj zum zweiten Mal die Erlaubnis erteilt, per Videolink vor dem Rat zu sprechen. Seine Rede war eine Travestie von Lügen, in der er Russland des Nuklearterrorismus beschuldigte und andere hysterische Behauptungen aufstellte, die den Welthunger und die globale Inflation verursachten.

Als der russische Botschafter Vassily Nebenzia bei der Anhörung des Sicherheitsrates an der Reihe war, die Dinge richtig zu stellen, weigerte sich der ukrainische Staatschef zuzuhören, da seine Videoverbindung praktischerweise unterbrochen war.

Nichtsdestotrotz legte der russische Gesandte die Beweise für die von der NATO unterstützten Militärschläge auf das ZNPP vor und fuhr fort, überzeugend darzulegen, dass die Krise in der Ukraine in den letzten acht Jahren seit dem von der CIA unterstützten Putsch im Jahr 2014 systematisch von den NATO-Mächten und ihrem Stellvertreter in Kiew angezettelt wurde. Nebenzia bemerkte, dass die westlichen Mächte und das Kiewer Regime in einer “parallelen Realität” leben.

In diesen Tagen ist häufig zu hören, dass die Welt einem Zustand nach der Wahrheit unterworfen ist. Im Klartext heißt das: eine Welt der Lügen, Unwahrheiten, Verzerrungen, Fehlinformationen und Desinformationen. Die Krise in der Ukraine, die NATO-Mächte und das Kiewer Regime sind eine Verkörperung dieser teuflischen Realität.

Die westlichen Regime beschuldigen Russland der unprovozierten Aggression in der Ukraine. (Dieselben Regime, die sich durch den Irak, Afghanistan und Libyen gemetzelt haben und Syrien weiterhin illegal bombardieren, um nur einige Opferländer zu nennen.) Sie erklären, sie würden Souveränität und Demokratie verteidigen. Das ist eine absurde Scharade, die den Tatsachen zuwiderläuft, dass die Westmächte ein Nazi-Regime in der Ukraine bewaffnet haben, um Russland zu destabilisieren. (Ein Echo darauf, wie sie vor mehr als acht Jahrzehnten Hitlers Drittes Reich für denselben Zweck bewaffneten). Das Kiewer Regime tötet seit acht Jahren sein eigenes Volk und hat unzählige Kriegsverbrechen begangen. Die unerbittlichen Angriffe auf das ZNPP stehen in völliger Übereinstimmung mit diesem verwerflichen Verhalten. Andernorts hat das von der NATO unterstützte Regime Chemie- und Ölanlagen im Donbass-Gebiet beschossen. Die westlichen Medien weigern sich, über diese Verstöße zu berichten, da dies die kriminelle Mentalität und Praxis des Kiewer Regimes und seiner NATO-Sponsoren offenlegen würde.

Die russische Militäroperation zur Neutralisierung der wachsenden NATO-Bedrohung in der Ukraine hat Wirkung gezeigt. Das giftige Geschwür wurde aufgespießt und der jahrzehntelange aggressive Expansionismus der NATO gegen Russland wurde gestoppt. Dennoch behaupten die westlichen Medien – das Propagandaministerium, das sie sind -, dass die russische Intervention ein Fehlschlag gewesen sei. Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten überschwemmen die Ukraine weiterhin mit Angriffswaffen, während das Kiewer Regime mit diesen Waffen Nuklearterror betreibt und die russischen Streitkräfte das ukrainische Militär vernichten. Das ist kein Widerspruch, sondern grünes Licht für mehr Krieg und Profite für den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex, der den US-Kapitalismus stützt.

Die gesamte Krise hätte mit viel weniger Verlusten an Menschenleben vermieden werden können, wenn die NATO-Mächte auf die seit langem bestehenden Sicherheitsbedenken Russlands eingegangen wären. Aber das setzt voraus, dass die NATO-Mächte daran interessiert gewesen wären, einen Krieg zu vermeiden. Die vernichtende Schlussfolgerung ist, dass die Vereinigten Staaten und ihre imperialistischen Verbündeten den gegenwärtigen Krieg immer gewollt haben, um das geopolitische Ziel einer Konfrontation mit Russland zu verfolgen. Genauso wie die von den USA angeführte Achse einen Krieg mit China wegen Taiwan und anderen Scheinproblemen herbeiführen will.

Der westliche Kapitalismus unter amerikanischer Führung ist süchtig nach Krieg, um sein eigenes schauerliches Überleben zu sichern. Eine Welt der friedlichen Beziehungen ist Washington und seinen Vasallen grundsätzlich ein Gräuel. Aber die herrschenden Regime können dieses verderbliche Motiv nicht zugeben, also müssen sie ihre kriminelle Agenda mit Täuschungen über Demokratie, eine auf Regeln basierende Ordnung, Menschenrechte und andere lächerliche Behauptungen vertuschen. Die westlichen Medien sorgen für die nötige Kosmetik für die schaurige Realität. Tatsache ist, dass Kriege und Zerstörung der Sauerstoff für die globale Macht der USA und ihrer imperialen Lakaien sind. Dutzende von Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg, die von den USA und ihrem internationalen Verbrechersyndikat aus NATO-Komplizen, insbesondere ihren britischen Handlangern, geführt wurden, zeugen von dieser nackten, hässlichen Wahrheit.

Der ukrainische Komiker und heutige Präsident Selenskyj ist ein Lügner und Idiot. Aber er ist nur eine Nebenrolle in einem größeren Zirkus des imperialen Kabuki. Sein Regime hat menschliche Schutzschilde und zivile Zentren als Deckung für seine verabscheuungswürdigen Ziele benutzt. Es hat Massaker unter falscher Flagge begangen, um Russland die Schuld zu geben. Es hat russisches Gas von den europäischen Märkten abgezweigt und sich gleichzeitig geweigert, seine Energieschulden zu bezahlen. Und sie erpresst weiterhin die westlichen Steuerzahler, um die Rechnung für ihre Plünderungen zu bezahlen – was die westlichen Regime nur allzu bereitwillig tun. Um die globale Erpressung zu finanzieren, wird der westlichen Öffentlichkeit gesagt, sie solle sich kalt duschen und sich an das Ende des Überflusses” gewöhnen, wie Frankreichs Präsident (und ehemaliger Bankster) Emmanuel Macron diese Woche hochmütig riet.

Die Farce, die sich diese Woche im UN-Sicherheitsrat abspielte, als die westlichen Mächte die Beweise für ihre eigene Kriminalität schamlos ignorierten und gleichzeitig Selenskyj eine Plattform boten, um mit seinen lächerlichen Lügen hausieren zu gehen, zeigt ein tiefgreifendes Dilemma. Jeder Versuch, mit Idioten und Lügnern in einen vernünftigen Dialog zu treten, ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Dialog und Diplomatie aussichtslos sind, ist ein Konflikt so gut wie unvermeidlich. Dieses Dilemma ist seit vielen Jahren ein ständiges Kennzeichen der Beziehungen zu den westlichen Mächten. Die derzeitige Krise in der Ukraine ist das tragische Ergebnis. Bedauerlicherweise sind weitere Krisen dieser Art zu erwarten, denn die Idioten und Lügner hören nicht auf.

Die westlichen Regime brechen an ihrem eigenen Legitimitätsverlust zusammen. Dieser Verlust ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass ihre Lügen trotz ihrer servilen Medienfassade immer offensichtlicher werden. Der Zusammenbruch kann gut sein. Im Falle der Beendigung der endemischen Korruption ist er unbestreitbar gut. Die unaussprechliche Gefahr ist jedoch, was die westlichen Eliten tun werden, um einen historischen Zusammenbruch zu vermeiden. Wie das von der NATO unterstützte Kiewer Regime durch seinen Nuklearterrorismus demonstriert und wie die idiotische britische Politikerin Liz Truss durch ihre dämonische Umarmung der globalen Vernichtung gezeigt hat. Übersetzt mit Deepl.com

