Ich widerspreche dem Autor Kremnitzer in seinen Aussagen, und teilen seiner Analysen. Nein, der Report von Amnesty ist wichtig und richtig und keine verpasste Gelegenheit, außer den “Klarstellungen” der deutschen Sektion, die sich unglaubwürdig machte und Amnesty International und sich selbst schadete.Der Bericht ist nicht feindselig und tendenziös, sondern liefert unbequeme Fakten. Aber es es ist wichtig, einem Diskussionsansatz ein Forum zu bieten. Dank an Haaretz.

Bild: Palestinians walk in front of a section of the Israeli barrier in Aida refugee camp, in Bethlehem, on Tuesday. Credit: Reuters

Der Amnesty-Bericht schreit wahllos Apartheid und versäumt es, eine echte Diskussion über die grundlegenden Probleme der Palästinenser innerhalb und außerhalb des israelischen Staatsgebiets zu führen

Die verpasste Gelegenheit in Amnestys Bericht über die israelische Apartheid

Von Mordechai Kremnitzer

2. Februar 2022

Der am Dienstag veröffentlichte Bericht von Amnesty International ist ein äußerst prätentiöses Dokument, das versucht, eine gründliche Abrechnung mit allen Sünden Israels gegen die Palästinenser seit Anbeginn der Zeit zu erstellen, ohne zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den von ihm kontrollierten Gebieten zu unterscheiden.

Der Bericht wirft Israel böswillige Absichten und einen Plan zur Aufrechterhaltung eines institutionalisierten Regimes der systematischen jüdischen Unterdrückung und Herrschaft über die Palästinenser vor.

Noch bevor wir seine Argumente analysieren, vermittelt der Bericht den Eindruck, dass er Israel als ein Land verabscheut, das als Nation des jüdischen Volkes gegründet und anerkannt wurde.

Während der Bericht auf die Gründung Israels, die Massenvertreibung der Palästinenser und die Zerstörung vieler Dörfer eingeht, verschweigt er den Krieg, den Israel gegen diejenigen führen musste, die seine Zerstörung wollten. Die Idee von Israel als Nationalstaat und Heimatland wird im Wesentlichen abgelehnt, als ob das Konzept eines Heimatlandes eine jüdisch-israelische Erfindung wäre.

Die in dem Bericht enthaltenen Empfehlungen sind eine Einladung, und zwar keine freundliche, Israel in die nationale Vernichtung zu führen. Dies gilt auch für die Vorschläge, palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen die Rückkehr in ihre alten Häuser zu gestatten, ohne ihre eindeutige Feindseligkeit gegenüber dem Land zu berücksichtigen, den freien Verkehr zwischen Israel und dem Westjordanland und dem Gazastreifen zuzulassen und das Westjordanland generell so zu behandeln, als sei es ein Israel-freundliches Gebiet.

Ein israelischer Siedler bringt im Juli einen großen Davidstern in dem kürzlich errichteten Außenposten Evyatar in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland an. Kredit: Ariel Schalit /AP

Die scharfe Anklage des Berichts beruht auf einer absurden Methodik, die offensichtlich gewählt wurde, um die düstersten Aussichten zu bieten. Nach dem Ansatz des Berichts gibt es keine wirkliche Unterscheidung zwischen Israel in seinem Hoheitsgebiet und den Gebieten, die es in der einen oder anderen Form kontrolliert, zwischen den Palästinensern, die Bürger Israels sind, und den Palästinensern in den Gebieten. Dieser Ansatz ist offensichtlich unbegründet.

Der zweite Trick, den der Bericht anwendet, besteht darin, bei der Gründung Israels anzufangen, um das heutige Israel für die bis 1966 bestehende Militärherrschaft verantwortlich zu machen. Wenn die Situation der Palästinenser in Israel heute und in den letzten Jahren so dargestellt wird, als ob wir noch im Jahr 1948 leben würden, entsteht ein Bild, das keine Grundlage in der Realität hat.

Nach diesem Ansatz ist es auch möglich, das Verbrechen der Apartheid gegen schwarze Amerikaner den heutigen Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Apartheid-Vergangenheit zuzuschreiben. Die Behauptung gegenüber Israel, es gebe eine Trennung zwischen seinem Territorium und den von ihm kontrollierten Gebieten, ist falsch. Das Völkerrecht schafft diese Unterscheidung und Trennung.

Indem der Bericht diese Bereiche miteinander vermischt, macht er sich selbst zu einem leichten Ziel für Kritik und Opposition und geht damit eindeutig zu weit. Dadurch verpasst er die Gelegenheit, die komplexen und grundlegenden Probleme in Bezug auf die Behandlung der palästinensischen Bürger durch das Land, was ihre Grundrechte als Individuen und als Gruppe betrifft, beim Namen zu nennen – Probleme, die nicht als Apartheid angesehen werden können.

Zusammenstoß zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Demonstranten in Asira al-Qibliya im israelisch besetzten Westjordanland im September Credit: JAAFAR ASHTIYEH/AFP

In diesem Zusammenhang ist der bedeutende Beitrag des Generalstaatsanwalts und der Gerichte zu erwähnen, die im Gegensatz zu einer großen politischen Mehrheit das Verbot arabischer Parteien und Kandidaten aus der Knesset verhindert haben.

Hätte die Politik Vorrang gehabt, wäre die Behandlung der arabischen Öffentlichkeit durch die Regierung einem Zustand der Apartheid gleichgekommen. Der Beitritt einer arabischen Partei zur Regierungskoalition als integraler Bestandteil der Koalition zeigt jedoch, wie lächerlich der Vorwurf der Apartheid wirklich ist.

Der Bericht verpasst auch die Gelegenheit, ein viel stärkeres, wenn auch nicht ganz überzeugendes Argument zu konstruieren, dass Israels Herrschaft im Westjordanland ein Apartheidregime ist. Es ist schwierig, in dieser Angelegenheit zu einem eindeutigen Urteil zu gelangen, denn um festzustellen, dass das Verbrechen der Apartheid begangen wird, sind verschiedene quantitative und qualitative Maßnahmen erforderlich, um systematische Unterdrückung und systematische Herrschaft

Die Tatsache, dass die Definition von Apartheid die Kontrolle einer rassischen Gruppe über eine andere beinhaltet, bewahrt Israel jedoch nicht vor dem Apartheid-Vorwurf. Daher muss der Begriff “Rasse” in seiner allgemeinen Bedeutung ausgelegt werden, die auch die Nationalität und die ethnische Herkunft umfasst.

Soldaten der israelischen Armee richten ihre Waffen während Zusammenstößen in Hebron, im israelisch besetzten Westjordanland, im Januar aus.

In der Vergangenheit konnte sich Israel gegen den Vorwurf der Apartheid im Westjordanland mit dem Sicherheitsargument verteidigen, dass es den Terrorismus bekämpfe. Dieses Argument hat viel von seiner Kraft eingebüßt, seit Israels offizielle Politik die Idee eines Abkommens mit den Palästinensern ablehnt, obwohl man der Ansicht ist, dass die Kontrolle über die Palästinenser nur so lange andauern wird, bis ein solches Abkommen erreicht ist.

Ohne diese Komponenten – die der Bericht durch die systematische Übernahme von Gebieten, die Unterdrückung und Marginalisierung der Bewohner sowie deren Auslieferung an die pogromistischen Kräfte ersetzt – wird es schwer sein, die Behauptung zu verteidigen, es handele sich um ein Apartheidregime. Die Sicherheit allein kann die Ideologie von Groß-Israel nicht auf ihrem Rücken tragen.

Der Bericht ist feindselig und tendenziös, aber das allein reicht nicht aus, um die Wahrheit vieler seiner Schlussfolgerungen und Daten zu widerlegen. Es wäre falsch, sich in Opposition zu dem Bericht zu begeben, um wegzuschauen und diese Teile zu ignorieren, zu versuchen, Rechtfertigungen für sie zu finden oder sie zu verharmlosen. Es wäre falsch, Amnesty International als antisemitisch abzutun. Es wäre eher angebracht zu fragen, wie wir die in dem Bericht zum Ausdruck kommende Feindseligkeit erklären können.

Es scheint zwei Erklärungen dafür zu geben. Die erste betrifft die Abweichung des offiziellen Israels – aller seiner Systeme, einschließlich des Rechtssystems – vom Völkerrecht, das einem Besatzungsstaat verbietet, seine Bürger in einem besetzten Gebiet anzusiedeln. Israel verstößt in diesem Zusammenhang offen gegen das Völkerrecht und ignoriert es. Dieses Verhalten ruft bei den Befürwortern des Völkerrechts Feindseligkeit gegenüber Israel hervor.

Palästinenser legen der israelischen Grenzpolizei ihre Dokumente vor, als sie im April den israelischen Kontrollpunkt Qalandia in der Nähe von Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland passieren Credit: MOHAMAD TOROKMA / REUTERS

Die zweite Erklärung ist eine lange Liste von Regierungsmaßnahmen, die weltweit als beleidigender Nationalismus und Provokation der internationalen Gemeinschaft angesehen werden – und zwar des Teils von ihr, der Israel unterstützt. Ich werde sie hier nicht alle nennen, aber das Grundgesetz über Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes ist ein hervorragendes Beispiel für einen Schlag ins Gesicht.

Das Gleiche gilt für die Gesetzgebung, die es einem gemischten palästinensisch-israelischen Paar verbietet, sich in Israel niederzulassen, für die jüdische Übernahme von Häusern in Ost-Jerusalem, für die Leugnung hochrangiger israelischer Politiker, darunter Benjamin Netanjahu, dass Israel ein Staat für alle seine Bürger ist, und für die offenkundige Hilflosigkeit angesichts der Angriffe auf Araber, die den Angreifern als Ermutigung dient.

In gewisser Weise kann man den Autoren des Berichts nicht vorwerfen, dass sie die Grüne Linie, die Grenzen Israels vor 1967, ignorieren. Schließlich tut Israel genau das seit Jahren, indem seine Führer in aller Öffentlichkeit erklären, dass die Siedlung Ariel ein Teil Israels ist. Wenn Israel an dieser Linie festhält, wird es der Apartheid bezichtigt werden. Übersetzt mit Deepl.com

