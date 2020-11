Die Vertuschung des wahren rechten Charakters Israels ist heute ein Schlüsselmerkmal in der voreingenommenen Berichterstattung Von James North

Die Vertuschung des wahren rechten Charakters Israels ist heute ein Schlüsselmerkmal in der voreingenommenen Berichterstattung der New York Times und der übrigen US-Mainstream-Medien.

Mainstream Medien, weltweit werden immer ähnlicher, in ihrer Vorgehensweise



Covering up Israel’s true right-wing nature today is a key feature in biased coverage by the New York Times and the rest of the U.S. mainstream media. Failing to convey the Jewish Israeli enthusiasm for Donald Trump is only the latest example.