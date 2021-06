Am Sonntag, den 13. Juni 2021, kurz bevor er als Nachfolger von Netanjahu als Ministerpräsident Israels vereidigt wurde, verdoppelte Bennett seine anti-palästinensischen Ansichten und verkündete, dass seine Regierung “die Siedlungen im ganzen Land Israel verstärken würde.”



Bild: Israeli Prime Minister Naftali Bennett speaks at the Saban Forum in Washington DC, December 6, 2015. (Photo: Ralph Alswang/Brookings Institute)

Neue israelische Regierung, gleiche israelische Apartheid



Die Wahl von Naftali Bennett ist eine perfekte Illustration dafür, wie Israels Apartheidsystem funktioniert.



Von Ariel Gold



15. Juni 2021

Nach 12 Jahren hat Israel endlich einen neuen Premierminister. Während er von vielen als Chance für einen Neuanfang gefeiert wird, ist Naftali Bennett im besten Fall ein Bewahrer von Netanjahus Politik und im schlimmsten Fall ein Ideologe, dessen Positionen rechts von Netanjahus sind.

Im Jahr 2013, als die Nahost-Friedensgespräche nach einem fünfjährigen Einfrieren wieder aufgenommen werden sollten, soll Bennett dem israelischen Nationalen Sicherheitsberater Ya’akov Amidror erklärt haben: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet – und damit gibt es kein Problem.”

Im Jahr 2014 widersprach Bennett, der zuvor Direktor des Jescha-Siedlungsrates war, Netanjahu, indem er behauptete, dass alle jüdischen Israelis, die im Westjordanland leben, auch diejenigen, die in Außenposten leben, die gegen israelisches Recht verstoßen, unter israelischer Souveränität bleiben sollten, und forderte mehr Siedlungsbau. “Jetzt ist die Zeit zu handeln”, sagte er. “Wir müssen in allen Ecken des Landes Israel weiterbauen, mit Entschlossenheit und ohne uns beirren zu lassen. Wir bauen und wir werden nicht aufhören.”

Im Jahr 2016, als Israels Bildungsminister, rief Bennett israelische Juden dazu auf, “unser Leben zu geben”, um das Westjordanland zu annektieren. Während dies relativ harmlos erscheinen mag, war es das nicht. Bennetts Äußerungen beriefen sich auf den Kahanismus, eine jüdische suprematistische Ideologie, die auf den Ansichten von Rabbi Meir Kahane basiert und die dazu aufruft, Gewalt und Terrorismus einzusetzen, um Israel als ethno-nationalistischen Staat zu sichern. Im Jahr 1994 massakrierte der israelische Siedler und Kahane-Anhänger Baruch Goldstein Palästinenser in der Ibrahimi-Moschee im Westjordanland. 1988 wurde die Kach-Partei von der Kandidatur für die israelische Knesset ausgeschlossen. Im Jahr 2004 stufte das US-Außenministerium Kach als terroristische Organisation ein.

Am Sonntag, den 13. Juni 2021, kurz bevor er als Nachfolger von Netanjahu als Ministerpräsident Israels vereidigt wurde, verdoppelte Bennett seine anti-palästinensischen Ansichten und verkündete, dass seine Regierung “die Siedlungen im ganzen Land Israel verstärken würde.”

Nicht nur in der Palästinenserfrage ist Bennett ein rechtsextremer Ideologe. Bennett nutzt sein Bekenntnis zum orthodoxen Judentum als Deckmantel für seine Ablehnung der Homo-Ehe. “Das Judentum erkennt die Homo-Ehe nicht an, so wie wir Milch und Fleisch zusammen nicht als koscher anerkennen, und nichts wird das ändern”, erklärte er. Netanjahu hingegen wirbt damit, pro-LGBTQ+-Rechte zu sein. Erst 2018 schrieb er: “Ich bin stolz darauf, der Premierminister einer der offensten und freiesten Demokratien der Welt zu sein… Israel setzt sich konsequent für die bürgerliche Gleichheit und die Bürgerrechte aller seiner Bürger ein, unabhängig von Rasse, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung.”

Warum also reagieren progressive Politiker und Organisationen so positiv auf den Wandel in Israel? Bernie Sanders, bekannt für seine progressiven Positionen und dafür, dass er sich im Kongress für die Rechte der Palästinenser einsetzt, sagte in einem Video, dass er “hoffnungsvoll” sei, dass die neue Regierung eine sein wird, “mit der wir besser zusammenarbeiten können.” Americans for Peace Now, die Schwesterorganisation von Shalom Achshav, Israels führender Anti-Siedlungs-/Pro-Friedensorganisation, veröffentlichte eine Erklärung, dass sie “die Vereidigung der neuen israelischen Regierung begrüßt.” Am Sonntagabend, nachdem die neue Regierung vereidigt worden war, gingen Tausende von Israelis in Tel Aviv – das als Israels Bastion des säkularen Liberalismus gilt – auf die Straße und feierten bis in die Nacht hinein.

Eine Antwort liegt darin, dass die Menschen innerhalb und außerhalb Israels die Nase voll hatten von Netanjahus Herrschaft. Seine Amtszeit war geprägt von Korruptionsvorwürfen und geschickten Manövern, um an der Macht zu bleiben, und von dem, was zu einem endlosen Zyklus israelischer Wahlen geworden war, während derer die Regierung gelähmt war und in den letzten drei Jahren nicht in der Lage war, einen Haushalt zu verabschieden.

Die andere Antwort ist jedoch, dass dies die beste Veränderung war, die man von einer Regierung erhalten konnte, die etwa fünf Millionen Menschen, die unter ihrer Herrschaft leben, daran hindert, wählen zu können. Hier ist die Situation:

Etwa 20% der israelischen Bürger sind Palästinenser. Sie können bei allen israelischen Wahlen wählen und haben eine Vertretung in der Knesset. Bei dieser Wahl trat die erste palästinensische Partei in eine israelische Mehrheitsregierungskoalition ein. Allerdings stellen Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft nur etwa ein Drittel der Palästinenser dar, die unter israelischer Herrschaft und militärischer Besatzung leben.

Obwohl die Palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas die offiziellen Regierungen der Westbank bzw. des Gazastreifens sind, ist Israel die absolute Führungsmacht. Israel kontrolliert die Grenzen, die Währung und die Zentralbank. Es treibt im Namen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) Steuern ein, behält das Recht, militärische Operationen auf palästinensischem Land durchzuführen, und kontrolliert das Ausmaß der Freiheit, die den Palästinensern zugestanden wird, oder den Mangel daran.

Israel genehmigt nur etwa die Hälfte der Genehmigungen, die Bewohner des Gazastreifens beantragen, um für lebenswichtige medizinische Behandlungen außerhalb des Gazastreifens zu reisen. Im Jahr 2017 starben 54 Menschen, während sie auf eine Reisegenehmigung für eine medizinische Behandlung warteten, was Amnesty International, Human Rights Watch, Medical Aid for Palestinians (MAP), Physicians for Human Rights Israel (PHRI) und Al Mezan Center for Human Rights dazu veranlasste, eine gemeinsame Erklärung zu veröffentlichen, in der die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens gefordert wird.

Die Gründe für die Verweigerung notwendiger medizinischer Behandlungen für Menschen in Gaza sind oft absurd, wie z.B. die Verweigerung von Reisen, weil ein Verwandter einmal ohne israelische Erlaubnis von Gaza in die Westbank gezogen ist. Selbst wenn es nicht gerade ein Massaker verübt, wie das vom Mai 2021, bei dem 256 Palästinenser getötet wurden, reguliert Israel den Treibstoff und die Baumaterialien, die den Menschen in Gaza zur Verfügung stehen. Zeitweise hat es sogar die Anzahl der Lebensmittelimporte nach der Anzahl der Kalorien, die die Gazaner verbrauchen sollten, kontrolliert.

Israel kontrolliert nicht nur die Außengrenzen des Westjordanlands, sondern auch das, was im Inneren vor sich geht. Während die Palästinensische Autonomiebehörde die Versorgungseinrichtungen und die Infrastruktur für einen Großteil des Westjordanlandes verwaltet, ist Israel die ultimative Autorität. Israelische Siedler-Regionalräte kontrollieren 40% des Landes im Westjordanland. Selbst in Gebieten wie Ramallah, das angeblich unter vollständiger Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde steht, behält sich Israel das Recht vor, jederzeit in die Stadt einzudringen, Straßen und Geschäfte zu sperren, in Häuser einzudringen und Verhaftungen ohne Haftbefehl vorzunehmen.

Während die Palästinensische Autonomiebehörde ein Justiz- und Strafsystem unterhält, das selbst unglaublich repressiv ist, sind die Palästinenser auch Israels Militärgerichtssystem und Gesetzen wie der Militärverordnung 101 unterworfen, die friedlichen Protest verbietet. Obwohl sie vor israelischen Militärgerichten angeklagt werden und ihre Zeit in israelischen Militärgefängnissen absitzen, haben die Palästinenser keinen Einfluss darauf, wer zur Leitung des israelischen Militärs ernannt wird, geschweige denn auf die Militärgerichte.

Jerusalem wurde 1967 von Israel eingenommen und 1980 formell und illegal annektiert. Nach gesundem Menschenverstand hätte Israel dann die Ostjerusalemer Palästinenser, die jetzt etwa 370.000 sind, aufnehmen und zu israelischen Staatsbürgern machen müssen.

Anstatt die Staatsbürgerschaft zu besitzen, haben die Palästinenser in Jerusalem jedoch den Status von ständigen Einwohnern, was ihnen erlaubt, an kommunalen, aber nicht an nationalen Wahlen teilzunehmen. Während dies auf den ersten Blick ein Schritt in die richtige Richtung zu sein scheint, offenbart ein genauerer Blick eine sorgfältige Manipulation der Demographie, um jederzeit eine mindestens 70%ige jüdische Mehrheit sicherzustellen. Durch solche Maßnahmen wie exorbitante Besteuerung, das Erfordernis eines ständigen Nachweises des Wohnsitzes und die Verweigerung der Familienzusammenführung hat es Israel seit 1967 geschafft, 14.595 palästinensischen Jerusalemern den Wohnsitz zu entziehen.

Gerade jetzt sind Israels Gerichte dabei, das Ost-Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah ethnisch zu säubern. Vor der Nakba, als über 750.000 Palästinenser aus ihren Häusern und von ihrem Land vertrieben wurden, um den Staat Israel zu gründen, kauften zwei jüdische Stiftungen ein Grundstück in der Sheikh Jarrah Nachbarschaft. Als Israel gegründet wurde, zogen die in Sheikh Jarrah lebenden jüdischen Familien nach West-Jerusalem, da dieser Teil der Stadt nun Teil des neuen Staates Israel war, während Ost-Jerusalem unter jordanische und UN-Kontrolle kam. 1956 siedelten Jordanien und das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge 28 palästinensische Familien, die aus ihren Häusern innerhalb des neuen Staates Israel vertrieben worden waren, nach Sheikh Jarrah um. Als Gegenleistung für die Aufgabe ihres rechtmäßigen Flüchtlingsstatus sollten die 28 Familien das Eigentum an den Grundstücken in Sheikh Jarrah erhalten, aber sie haben nie die Urkunden für ihre Grundstücke bekommen. Israel versucht nun, die Grundstücke an die jüdischen Trusts zurückzugeben, die sie später an Nahalat Shimon, eine im US-Bundesstaat Delaware registrierte Immobiliengesellschaft, verkauft haben. Der Clou ist, dass Israel diese Taktik regelmäßig anwendet, um Palästinenser aus Ost-Jerusalem zu vertreiben, während das israelische Gesetz den Palästinensern verbietet, ihr Eigentum, das sie während der Nakba verloren haben, zurückzubekommen, selbst wenn sie noch in Gebieten wohnen, die von Israel kontrolliert werden.

Das Jahr 2021 markiert 54 Jahre Besatzung, davon 14 Jahre Belagerung des Gazastreifens und 28 Jahre seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens, das einen palästinensischen Staat schaffen sollte. 600.000 israelische Bürger leben heute in den etwa 200 illegalen israelischen Siedlungen, die das Westjordanland und Ostjerusalem bedecken.

Eine Aufschlüsselung, wer zwischen dem Jordan und dem Meer wählen darf und wer nicht, offenbart Israels Beweggründe:

Anzahl der jüdischen Israelis, die westlich der Waffenstillstandslinie von 1949 (der Grünen Linie) sowie in Ostjerusalem und den Siedlungen im Westjordanland leben: 6,589 Millionen (Israelisches Zentralbüro für Statistik)

Anzahl der palästinensischen Bürger Israels (Palästinenser, die an nationalen Wahlen teilnehmen dürfen): 1,5 Millionen (Israelisches Zentralamt für Statistik und Stadtverwaltung Jerusalem)

Anzahl der Palästinenser im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen, die nicht an den nationalen Wahlen in Israel teilnehmen können: 4,88 Millionen (Zentralbüro für Statistik der Palästinensischen Autonomiebehörde) Übersetzt mit Deepl.com

