Western democracy is being destroyed to protect Israel The past few days have seen an almost unprecedented attack on high-profile supporters of Palestine resulting in a concerted effort to silence some of Israel’s most vocal critics once and for all. Wh…

Keir Starmer und Jeremy Corbyn am 6. Dezember 2019 [Flickr]

Die westliche Demokratie wird zerstört, um Israel zu schützen

Von Yvonne Ridley

26. September 2022

In den letzten Tagen kam es zu einem fast beispiellosen Angriff auf prominente Palästina-Befürworter, der zu einer konzertierten Aktion führte, um einige der lautesten Kritiker Israels ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Dieser eklatante Angriff auf die Meinungsfreiheit diente auch dazu, die Aufmerksamkeit von einer aufsehenerregenden Fernsehuntersuchung abzulenken, die eine Kampagne zur Untergrabung der Demokratie und der pro-palästinensischen Unterstützung in der britischen Labour-Partei aufdeckte.

Eine vernichtende dreiteilige TV-Dokumentation von Al Jazeera stützt sich auf den Inhalt des größten Dokumentenlecks in der britischen Politikgeschichte. “The Labour Files: The Purge” (Die Säuberung) hat enthüllt, wie eine kleine Anzahl nicht gewählter Beamter den politischen Moloch des Labour-Führers Jeremy Corbyn zum Erbeben bringen wollte.

In einem Akt der Nulltoleranz gegenüber der freien Meinungsäußerung, wenn es darum geht, Israel und seine zionistischen Freunde zu kritisieren, wurden eine Reihe von pro-palästinensischen Stimmen, darunter Akademiker, Politiker und sogar Juden, die sich weigern, vor Tel Aviv zu kuschen, durch die extreme Zensur der Labour Party zum Schweigen gebracht.

Erstaunlicherweise scheint die erste Folge des Dokumentarfilms statt Entschuldigungen oder gar Rücktritten eine Salve zionistischer Hetze gegen noch mehr Kritiker der brutalen militärischen Besetzung Palästinas durch den Apartheidstaat ausgelöst zu haben. Solche bösartigen Kampagnen dienen nur dazu, die Art von drakonischer Zensur und Angriffen auf die Redefreiheit zu fördern, die wir mit Diktaturen in Verbindung bringen.

Teile der Mainstream-Medien machen sich mitschuldig, entweder durch Selbstzensur – bis heute hat kein einziges großes Nachrichtenunternehmen über die erstaunliche fünfjährige Kampagne zur Zerstörung Corbyns berichtet – oder durch selektive Berichterstattung über die Fakten vor Ort. Oder beides.

So wurden am Wochenende zwei geplante Konzerte des Pink-Floyd-Mitbegründers Roger Waters in Polen abgesagt, weil sich der Musiker in einem offenen Brief an die ukrainische First Lady Olena Selenska empört hatte. Waters schrieb ihr, dass “extreme Nationalisten” in der Ukraine “Ihr Land auf den Weg zu diesem katastrophalen Krieg gebracht haben”.

Die Medien wissen, dass mit “extremen Nationalisten” die rechtsextremen Hooligan-Netzwerke und Milizen des Asow-Bataillons gemeint sind, die 2014 bei den Kämpfen in Mariupol auftauchten. Heute verweist niemand mehr auf ihre pro-nazistische und antisemitische Gesinnung oder erwähnt, dass sie als Teil der ukrainischen Nationalgarde auf der Gehaltsliste Kiews stehen.

Selbst die US-Regierung hat die politische Partei des Asow, das Nationale Korps, als “nationalistische Hassgruppe” bezeichnet und dem Bataillon jegliche Militärhilfe für die Ukraine untersagt. Dem FBI zufolge schult und radikalisiert Asow US-amerikanische White Supremacists, die zu den schätzungsweise 17.000 ausländischen Rechtsextremisten gehören, die in den letzten Jahren in die Ukraine gezogen sind.

Roger Waters wurde also offenbar zum Schweigen gebracht, als er versuchte, die Welt darüber aufzuklären, dass in der Ukraine vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint. Das Letzte, was der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will, ist ein pro-palästinensischer Rockstar, der im benachbarten Polen sein Maul aufreißt. Zelenskyys enge Verbündete in Tel Aviv wollen Waters seit langem zum Schweigen bringen, indem sie ihn zu einem gesellschaftlichen Paria machen, weil er es wagt, die zionistische Kolonialbesetzung Palästinas zu kritisieren.

In dem Moment, in dem Waters von der offiziellen Linie zur Ukraine abwich, entwarfen der Krakauer Stadtrat Lukasz Wantuch und seine Kollegen eine Resolution, um Waters in Polen zur Persona non grata zu erklären. Der Sänger und Aktivist, der derzeit in den USA auf Tournee ist, reagierte auf Facebook mit den Worten “Hey Lukasz Wantuch, Leave them kids alone” und paraphrasierte damit den Text des Pink-Floyd-Klassikers “Another Brick in the Wall”. Er warf Wantuch eine “drakonische” Zensur vor.

Während sich dieses Drama abspielte, wurde dem unter Beschuss stehenden Professor David Miller mitgeteilt, dass seine Veranstaltung mit der schottischen Palästina-Solidaritätskampagne heute Abend (Montag) auf Anraten der Polizei Schottland abgesagt wurde. Einem Bericht des Jewish Telegraph zufolge war die Polizei an der Entscheidung des Renfield Centre in Glasgow beteiligt, eine von der SPSC gebuchte Veranstaltung abzusagen, bei der Miller zum Thema “Freie Rede über Palästina – Stoppt die Hexenjagd” hätte sprechen sollen. Die bittere Ironie wird dem Akademiker nicht entgangen sein, der letztes Jahr aus seinem Job an der Universität Bristol gejagt wurde.



“Das Zentrum behauptet, es sei von der Polizei darauf hingewiesen worden, dass Professor Miller der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen Israel angehöre, und habe die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt”, erklärte Mick Napier, Mitbegründer des SPSC. “Das ist ein Widerspruch in sich, denn BDS ist eine gewaltfreie Kampagne, die von palästinensischen Gewerkschaften, Kirchen, Künstlern und Akademikern gegen die Menschenrechtsverletzungen Israels ins Leben gerufen wurde. Die schottische Regierung erkennt das Recht öffentlicher Einrichtungen an, BDS-Maßnahmen zu ergreifen, aber es scheint, dass die schottische Polizei anders entschieden hat.”

Auf der Website des SPSC heißt es, dass das Treffen heute Abend entweder innerhalb oder außerhalb des Gebäudes in der Bath Street stattfinden wird, “mit oder ohne Verbot”. Ein weiteres Treffen mit Miller ist für Dienstagabend in Edinburgh geplant, obwohl die Zionisten darauf drängen, auch dieses abzusagen.

“Wenn die Polizei Schottland nun offen Druck auf die Veranstaltungsorte ausübt, um unsere Treffen abzusagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Öffentlichkeit um Unterstützung zu bitten, um uns dieser unheilvollen Entwicklung entgegenzustellen”, fügte Napier hinzu. “Premierministerin Liz Truss und ihre Leute drohen damit, die demokratischen Rechte von Asylbewerbern, Gewerkschaftern und lokalen Behörden zu kriminalisieren, ebenso wie das

Eintreten für Palästina.

In der Zwischenzeit wurde Naomi Wimborne-Idrissi von der Labour-Partei suspendiert, weil sie auf einer Veranstaltung der linken Gruppe Resist gesprochen hatte. Resist ist eine von vier Organisationen, die im Juli letzten Jahres von der Labour-Partei verboten wurden, weil sie den von Labour-Parteifunktionären als “systemischen Antisemitismus” bezeichneten Antisemitismus innerhalb der Partei heruntergespielt hatten. Wimborne-Idrissis Suspendierung bedeutet, dass sie ihren Sitz im Nationalen Exekutivkomitee (NEC) der Labour Party, dem 40-köpfigen Gremium, das diese Woche auf dem Jahreskongress der Partei in Liverpool zusammentritt, nicht mehr einnehmen kann, obwohl sie Anfang des Monats von den Basismitgliedern gewählt worden war.

Ist es ein Zufall, dass sie auch in der ersten Folge der Al Jazeera-Dokumentation zu sehen war? Es ist offensichtlich, dass die israelfreundlichen Funktionäre der Labour Party keine Zeit verloren haben, um einen Weg zu finden, sie zu suspendieren, und das nicht zum ersten Mal. Dies geschah auch, nachdem sie auf einer Sitzung der lokalen Partei von Chingford und Woodford Green, deren stellvertretende Vorsitzende sie war, Behauptungen über die “Bewaffnung” von Antisemitismusvorwürfen innerhalb der Labour Party unterstützt hatte. Die Suspendierung wurde kurz darauf aufgehoben, aber sie erhielt eine formelle Verwarnung.

Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass Naomi Wimborne-Idrissi eine führende jüdische Aktivistin ist, die ihr ganzes Leben lang gegen Faschismus und Antisemitismus gekämpft hat, aber die Zionisten innerhalb der Labour Party können ihre Kritik an Israel nicht tolerieren. So ist diese besondere jüdische Stimme wieder einmal zum Schweigen gebracht worden.

In Amerika könnte ein außergewöhnlicher Versuch, die demokratische Politikerin Rashida Tlaib zum Schweigen zu bringen, noch nach hinten losgehen, nachdem einige zionistische Gruppen behauptet haben, die palästinensische Amerikanerin habe zur Zerstörung Israels aufgerufen. Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League (ADL) bezeichnete sie als Antisemitin und interpretierte ihre Worte in einem Tweet falsch, während die rechte Lobbygruppe Democratic Majority for Israel gegen Tlaib hetzte. Was sie tatsächlich sagte, war: “Man kann nicht behaupten, fortschrittliche Werte zu vertreten und dennoch Israels Apartheid-Regierung unterstützen.” Ihre zahlreichen Kritiker haben jedoch einen beliebten zionistischen Trick angewandt, um ihre Worte zu verdrehen.

Tlaib hat eindeutig einen Nerv getroffen, und jeder, der Israel einen Apartheidstaat nennt, zieht sich den Zorn von Tel Aviv und seinen Verbündeten zu. Die Bezeichnung Apartheid erregte im Titel des Buches des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter aus dem Jahr 2007 unerwünschte Aufmerksamkeit, obwohl die PLO bereits 1985 darauf hinwies, dass “Zionismus Apartheid ist”. Darüber hinaus sind führende Menschenrechtsgruppen, darunter B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, inzwischen zu demselben Schluss gekommen. All dies untergräbt die Behauptung, Israel habe fortschrittliche Werte. Das könnte der Grund sein, warum die meisten ihrer demokratischen Kollegen, die Tlaib angriffen, sich selbst zensierten, indem sie jede Erwähnung des A-Wortes vermieden, um die unbequeme Wahrheit zu ignorieren, dass die Palästinenser gezwungen sind, in einem Apartheidstaat zu leben, der sie als minderwertige Wesen behandelt.

Israel und seine Unterstützer wollen die Verwendung des Wortes Apartheid verbieten; wer es verwendet, muss damit rechnen, des Antisemitismus bezichtigt zu werden. Beth Miller von Jewish Voice for Peace Action brachte es auf den Punkt, als sie über Tlaib sagte: “Das einzige palästinensische amerikanische Mitglied des Kongresses kann nicht den Mund aufmachen, ohne dass eine koordinierte Kampagne von Verleumdungen und Angriffen läuft, die darauf abzielt, sie zu verleumden, ihre Worte zu verdrehen und die unbestreitbare Realität zu verschleiern, dass Israel das Verbrechen der brutalen Apartheid gegenüber den Palästinensern begeht.”

Wenn Tlaibs Kritiker sie nicht zum Schweigen bringen oder sie aus ihrer eigenen Partei ausschließen können, dann erfinden sie einfach, was sie gesagt haben soll. Zum Beispiel twitterte Greenblatt: “In einem Satz sagt @RepRashida gleichzeitig amerikanischen Juden, dass sie einen antizionistischen Lackmustest bestehen müssen, um an progressiven Räumen teilzunehmen, während sie ihren #Antisemitismus verdoppelt, indem sie Israel als Apartheidstaat verleumdet.” Die Wahrheit ist, dass Tlaib in ihrer Rede keinen “antizionistischen Lackmustest” erwähnt hat. Greenblatt hat sich das einfach ausgedacht, zusammen mit seiner Behauptung, dass Tlaib amerikanische Juden herausgegriffen hat.

“In einem Satz”, schrieb Scott Roth in seiner Antwort, “bringt @JGreenblattADL amerikanische Juden mit Zionisten in einen Topf, was an sich schon eine antisemitische Lüge ist, während er gleichzeitig @RashidaTlaib als antisemitisch diffamiert, weil sie sagt, was nachweislich bewiesen werden kann.”

Natürlich ist dies nichts Neues für Tlaib, die letztes Jahr angegriffen wurde, nur weil sie aus einem Menschenrechtsbericht zitierte, in dem Israel als Apartheidstaat bezeichnet wurde. Ihr politischer Kollege Ted Deutch sprang im Repräsentantenhaus automatisch auf, um sie wegen “Antisemitismus” zu verurteilen und behauptete, sie habe “unseren Verbündeten beschmutzt” und zur Zerstörung Israels aufgerufen.

Tlaib wurde einmal mit den Worten zitiert: “Ich habe es satt, dass Menschen aus Angst handeln, anstatt das Richtige zu tun, weil sie von Pro-Israel-Lobbyisten schikaniert werden. Das ist Apartheid, schlicht und einfach.”

Sie hat Recht, aber es sind nicht nur mutige Politiker, die in einer führenden Demokratie angegriffen werden, weil sie von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, Ungerechtigkeit anzuprangern, wenn sie sie sehen. Aktivisten aller Glaubensrichtungen, die es wagen, den Siedlerkolonialstaat zu kritisieren, werden ins Visier genommen, auf schwarze Listen gesetzt und verleumdet. Die westliche Demokratie wird zerstört, um Israel zu schützen.

Das ist der Kontext, in dem die fünfjährige Kampagne zur Auslöschung von Jeremy Corbyn und seinen Anhängern gesehen werden sollte. Gleiches gilt für die andauernde Hexenjagd gegen Professor Miller und die schändliche Ächtung von Juden, die sich für die legitimen Rechte der Menschen im besetzten Palästina einsetzen. Wie die heutige Situation in Schottland zeigt, mischt sogar die Polizei mit. Ein solcher Missbrauch des Gesetzes und der polizeilichen Befugnisse zur Einschränkung der Meinungsfreiheit muss aufhören.

Wenn Israel und seine Unterstützer ihre eigene Demokratie beschädigen müssen, um Kritik an dem Apartheidstaat zu unterbinden, was sagt das dann über das Regime aus, das sie so verzweifelt zu stützen versuchen? Welchen Einfluss hat Israel auf den Westen? Wie auch immer, der Preis, der dafür zu zahlen ist, kann und darf nicht in der Aushöhlung unserer demokratischen Rechte bestehen.

Die schottische Palästina-Solidaritätskampagne macht uns in dieser Hinsicht den Weg vor. Wir dürfen nicht die Flinte ins Korn werfen und das nächste Pro-Palästina-Treffen auf dem Campus, in der Zivilgesellschaft oder sonstwo absagen. Weit gefehlt. Die Palästinenser haben in den letzten siebzig Jahren viel Schlimmeres ertragen müssen und erdulden weiterhin ein brutales Apartheidregime und eine militärische Besatzung. Das Mindeste, was wir tun können, ist, der Pro-Israel-Lobby die Stirn zu bieten und die Tatsache zu entlarven, dass sie einen grausamen Apartheidstaat verteidigt, den kein Demokrat, der etwas auf sich hält, unterstützen sollte. Übersetzt mit Deepl.com

