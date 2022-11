The Zionists invent anti-Semitic Jews Jonathan Greenblatt is the present chief executive officer of the Anti-Defamation League (ADL). This is a long established American Jewish organisation (founded in 1913) that seeks to identify and discredit anti-Semitism (usually defined as disliking, or even hating, Jews just because they are Jews). In 1948 the state of Israel was founded.

Jonathan Greenblatt

Die Zionisten erfinden antisemitische Juden

Von Lawrence Davidson

18. November 2022



Die zionistische “Anti-Defamation League” wendet sich gegen die Juden

Jonathan Greenblatt ist der derzeitige Vorstandsvorsitzende der Anti-Defamation League (ADL). Dabei handelt es sich um eine alteingesessene amerikanisch-jüdische Organisation (gegründet 1913), deren Ziel es ist, Antisemitismus zu erkennen und zu diskreditieren (üblicherweise definiert als Abneigung oder sogar Hass gegen Juden, nur weil sie Juden sind). Im Jahr 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Der Zionismus, der einen Nationalstaat für Juden im Land Palästina fordert, war und ist die offizielle Ideologie Israels. Schon bald nach 1948 widmete sich die ADL, wie auch die meisten anderen “Mainstream”-Institutionen des amerikanischen Judentums, der Förderung der Interessen des zionistischen Israel. Heute kann Jonathan Greenblatt als Lobbyist betrachtet werden, der von der israelischen Regierung gesteuert wird.

Anfang Oktober 2022 rief Greenblatt in dieser Rolle jüdisch-amerikanische Organisationen zum Kampf gegen Antizionisten auf (d. h. gegen diejenigen, die sich gegen die diskriminierende Natur und Politik der israelischen Regierung wenden). Da Zionisten Israel als einen Staat betrachten, der das Weltjudentum repräsentiert, erscheint es ihnen als antisemitisch, gegen Israel zu sein, aus welchem Grund auch immer. Greenblatt hat sich dieser Position pflichtbewusst angeschlossen. Er hat erklärt, dass Antizionismus “offensichtlich” Antisemitismus ist. Dann ging er noch einen Schritt weiter und sagte: “Wir müssen mit der Tatsache rechnen, dass es innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Antizionisten gibt. Die Realität ist, dass man, nur weil man Jude ist, nicht davon befreit ist, mit Antizionismus zu handeln”.

Nun, Greenblatt war vielleicht schon immer ein Dickschädel, aber als Leiter einer zionistischen Organisation wird er jetzt dazu gebracht, wie einer zu denken. Er hat den klassischen Fehler begangen, zwei verschiedene Dinge miteinander zu vermischen: Antisemitismus und Widerstand gegen die zionistische Ideologie. Dies kann durchaus ein absichtlicher Versuch sein, ein “Ablenkungsmanöver” zu starten – eines, das die Aufmerksamkeit von einem zentralen Anliegen ablenkt, z. B. den bigotten Praktiken des zionistischen Israels, mit der fehlerhaften Behauptung, dass gegen den Zionismus zu sein bedeutet, dass man gegen die Juden ist, selbst wenn dies von Juden behauptet wird – eine seltsame Position.

Packen wir Greenblatts Argument aus, dass Juden, die antizionistisch sind, auch antisemitisch sind, und sehen wir, wohin es uns führt.

Viele Juden haben gegen den Zionismus Stellung bezogen, weil er als institutionalisierte Staatsideologie zu einer nationalen Politik geführt hat, die auf allen Ebenen der israelischen Gesellschaft rassistisch gegenüber Nicht-Juden ist. Die Nicht-Juden, die Palästinenser, die über 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, wurden so stark ausgegrenzt und diskriminiert, dass diese israelische Politik als Apartheid eingestuft wird, was nach internationalem Recht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Dieses Urteil der antizionistischen Juden ist keine Frage der Meinung. Sie wird durch stichhaltige Beweise gestützt, die von mehreren hochrangigen Menschenrechtsorganisationen wiederholt veröffentlicht wurden.

Wenn man also antizionistische Juden als antisemitisch bezeichnet, führt man das Argument der reductio ad absurdum: Es ist erwiesen, dass der Zionismus in der Praxis rassistisch ist. Antizionistische Juden sind gegen diesen Rassismus. Doch Zionisten wie Greenblatt bestehen darauf, dass eine Haltung gegen den Zionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus ist. Wenn wir diese Behauptung ernst nehmen, folgt daraus logischerweise, dass es antisemitisch ist, gegen die in Israel praktizierte Apartheid zu sein. Greenblatts Denkweise hat etwas gefährlich Absurdes an sich.

Natürlich würde Greenblatt das alles nicht akzeptieren. Er hat ein bemerkenswert naives Bild von Israels offizieller Ideologie. Er sagt uns: “Der Zionismus ist nicht nur ein Licht für das jüdische Volk, er ist eine Befreiungsbewegung für alle Menschen. Wir sollten daraus Kraft schöpfen, wir sollten uns davon inspirieren lassen, und wir sollten es mit der Welt teilen”. Irgendwie hat er sich sogar in den Kopf gesetzt, dass “Palästinenser den Zionismus umarmen sollten” – eine weitere reductio ad absurdum Position. Das wäre so, als würde man diejenigen unterstützen, die einem das Land wegnehmen, die Häuser abreißen und einen in den meisten Bereichen des Lebens diskriminieren.

Ein Wort der moralisch Bewussten

Viele fortschrittliche Juden, insbesondere diejenigen, die in ihren Grundsätzen konsequent sind, sind entsetzt über das Verhalten und die Behauptungen der Israelis/Zionisten. Auf der einen Seite gibt es den unverhohlenen Rassismus und die Brutalität, mit der gegen die palästinensische Bevölkerung vorgegangen wird, insbesondere im Westjordanland und im Gazastreifen. Auf der anderen Seite steht die anmaßende, implizit blasphemische Behauptung, der Zionismus, eine säkulare und staatsorientierte Ideologie, sei ein wahrer, vielleicht der beste Ausdruck des Judentums. Die Behauptung, dass die Ablehnung des Zionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus ist, sollte für fortschrittliche Juden der letzte Strohhalm sein – umso wahrscheinlicher ist es, dass sie sich niemals mit einem zionistischen Israel identifizieren werden.

“Als ich ein junger zionistischer Aktivist im College war – bevor ich die Folgen des Zionismus für die dort lebenden Palästinenser kennenlernte – nahm ich an einem Hasbara (Propaganda) Training im israelischen Konsulat teil. Ich erinnere mich, dass ich schockiert war, dass uns unter anderem gesagt wurde, dass wir, wenn jemand gegen Israel argumentiert, nicht auf das Argument eingehen, sondern die Person stattdessen des Antisemitismus beschuldigen sollten…”

Donna Nevel, Psychologin, Pädagogin und Autorin

Man kann den abwegigen Behauptungen von Jonathan Greenblatt über den Zionismus die moralisch bewussten Positionen von Donna Nevel gegenüberstellen, einer Gemeindepsychologin und Pädagogin sowie einer produktiven Schriftstellerin. Nevel hat darauf hingewiesen, dass die progressive Kritik am Zionismus “aus einem

aus einer tiefen Verpflichtung gegenüber den Menschenrechten erwächst”. Sie fährt fort: “Als junge zionistische Aktivistin im College – bevor ich die Folgen des Zionismus für die dort lebenden Palästinenser kennenlernte – nahm ich an einem Hasbara (Propaganda)-Training im israelischen Konsulat teil. Ich erinnere mich, dass ich schockiert war, dass uns unter anderem gesagt wurde, dass wir, wenn jemand gegen Israel argumentiert, nicht auf das Argument eingehen, sondern die Person stattdessen des Antisemitismus beschuldigen sollten. Diese Taktik ist heute viel weiter verbreitet und deshalb müssen gefährliche Definitionen von Antisemitismus, wie die der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die Kritik an Israel mit Antisemitismus vermengt und viel Aufmerksamkeit erregt hat, vehement bekämpft werden.”

Auf dem Weg in eine faschistische Richtung

Die Belehrung, die Nevel bei diesem Treffen im Konsulat erhielt, ist recht aufschlussreich. Seit etwa 30 Jahren wollen die meisten zionistischen Gruppen einfach nicht mehr mit ihren Kritikern diskutieren. Sie wollen es nicht tun, weil sie zu oft verlieren. Die Fakten sprechen gegen sie. Sie haben die Debatte durch zwei Antworten ersetzt:

Sie wiederholen einfach irreführende Slogans, wie z. B. Israel und die USA hätten die gleichen Werte; Israel sei die einzige Demokratie im Nahen Osten; die Palästinenser seien Terroristen.

Sie ziehen sich auf Ad-hominem-Angriffe zurück, wie den Vorwurf, Kritiker seien Antisemiten.

Im Grunde genommen ist der Zionismus keine humane oder demokratische Ideologie. Solche Behauptungen waren schon immer bankrott, da sie durch die kolonialistischen und unreformierten rassistischen Wurzeln der Ideologie in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ihre Anhänger haben nie eine wichtige Lektion der jüdischen Geschichte gelernt oder vertreten – die Verbindung zwischen Überleben und Toleranz. Stattdessen haben sie diese Lektion durch die suprematistischen Stammesimpulse des ethnisch orientierten Nationalstaates ersetzt.

QQ “Der Rassismus, der der israelischen Kultur zugrunde liegt, treibt die jüdische Wählerschaft nach rechts, bis eine Art von Stabilität in autokratischen, intoleranten neofaschistischen Koalitionen gefunden wird. Dies ist der Fall nach den jüngsten Wahlen in Israel im Oktober 2022.” QQ

Die Logik des Zionismus hat also zumindest einen Teil des jüdischen Volkes in die gegenwärtig populäre Richtung des wiederauflebenden Faschismus getrieben. Ein Beweis für diese Tatsache sind die endlosen Wahlzyklen in Israel, die die Unfähigkeit des Landes zeigen, eine stabile Regierung der “Linken/Mitte” zu bilden. Der Rassismus, der der israelischen Kultur zugrunde liegt, treibt die jüdische Wählerschaft nach rechts, bis eine Art Stabilität in autokratischen, intoleranten neofaschistischen Koalitionen gefunden wird. Dies ist der Fall nach den jüngsten Wahlen in Israel im Oktober 2022. Es ist eine Ironie, aber diese politische Entwicklung hat in der Tat einen gewissen gemeinsamen Wert zwischen Israel und den Vereinigten Staaten deutlich gemacht. Wie Rabbiner Rick Jacobs, der Präsident der Union für Reformjudentum, es kürzlich ausdrückte: “Ich fürchte den Tag, an dem der gemeinsame Wert der USA und Israels zum Rassismus wird”. Offen gesagt, das war schon immer der Fall.

Schlussfolgerung

Es ist bemerkenswert, wie gleichgültig sich viele israelische Juden über dieses Debakel äußern. Hier ist die Vorhersage für die Reaktion der Diaspora auf Israels jüngste Hinwendung zur harten Rechten. Sie stammt von dem Leitartikler Anshel Pfeffer in einem Meinungsartikel vom 27. Oktober 2022 in der israelischen Zeitung Haaretz. “Natürlich werden die üblichen Stimmen sagen, dies sei ein weiterer Beweis für die Verderbtheit des Zionismus. Aber das sagen sie sowieso. Viele Juden an den rechten und religiösen Enden des Spektrums werden mit dieser [nächsten] Regierung einverstanden sein. Und die Mehrheit, die das nicht tut, wird die Hände ringen und Israel weiterhin lieben. Es wird ihnen schwer im Magen liegen, aber was können sie sonst tun?”

Tatsächlich gibt es eine Menge, was sie tun können. Zionistische Führer wie Greenblatt haben so viel Angst vor dem, was im Laufe der Zeit geschehen könnte, dass sie jetzt enttäuschte Juden als Antisemiten abstempeln. Die Wahrheit ist, dass die Zahl der Diaspora-Juden, die das zionistische Israel weiterhin “lieben”, stetig abnimmt. Dazu gehören möglicherweise nicht nur die moralisch konsequenten, sondern auch einige derjenigen, die PEP oder “progressiv außer für Palästina” waren. Werden sie bei dieser korrumpierten Position bleiben und ein neofaschistisches Israel akzeptieren? Um dies zu tun, bedarf es weit mehr als nur des “Händereibens”. So wie die Dinge laufen, ist es wahrscheinlich, dass in einer weiteren Generation die Abweichler in der Diaspora in der Mehrheit sein werden und die Zionisten mehr und mehr von denen isoliert sein werden, die sie vorgeben zu vertreten. Übersetzt mit Deepl.com

