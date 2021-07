Diese Israelis fordern die antipalästinensische Politik der deutschen Linken heraus Von Mati Shemoelof

Diese Jüdischen -Israelis in Deutschland lassen hoffen!

“Ich verstehe, warum es den Deutschen schwerfällt, einen Staat zu boykottieren, der sich selbst als “jüdischer Staat” bezeichnet. Aber ich wünschte wirklich, sie würden verstehen, dass es hier nicht um sie geht. Ich wünschte, sie würden BDS als eine palästinensische Angelegenheit sehen und die palästinensische Sache unterstützen, einfach weil die Palästinenser Unterstützung verdienen und weil das, was ihnen angetan wird, auch jedem anderen Volk angetan werden könnte.”

The Israelis challenging the German left’s anti-Palestinian politics Rejecting the German left’s pro-Israel alignment, a group of Jewish Israelis in Leipzig are backing up Palestinians against attacks on their activism. When Michael Sappir moved to Leipzig, Germany, in 2019, he knew he wanted to get involved in the local left-wing scene.

Bild: Antideutsche Aktivisten konfrontieren die Al-Quds-Tag-Demo in Berlin, 25. Juli 2014. (Montecruz Foto/CC BY-SA 2.0)

Diese Israelis fordern die antipalästinensische Politik der deutschen Linken heraus

Eine Gruppe jüdischer Israelis in Leipzig lehnt die pro-israelische Ausrichtung der deutschen Linken ab und unterstützt Palästinenser gegen Angriffe auf ihren Aktivismus.

Von Mati Shemoelof

21. Juli 2021

Als Michael Sappir 2019 nach Leipzig zog, wusste er, dass er sich in der lokalen linken Szene engagieren wollte. Doch als jüdischer Israeli, der sich in seiner Heimat jahrelang gegen die israelische Besatzung engagiert hatte, war er überrascht, als er feststellte, dass Linkssein in Deutschland oft bedeutet, dem Staat Israel die Treue zu halten und zu bösartigen Angriffen auf Unterstützer der palästinensischen Sache beizutragen.

Diese Angriffe in der Stadt, so sagt er, seien meist von Aktivisten ausgegangen, die mit der “Antideutschen Bewegung” in Verbindung stehen oder von ihr inspiriert wurden, einer Bewegung, die seit jeher Teil der radikalen Linken in Deutschland ist, sich jedoch bedingungslos auf die Seite Israels stellt. Für Sappir musste die Dissonanz zwischen den angeblichen Werten der deutschen Linken und ihrer verzerrten Haltung gegenüber den Rechten der Palästinenser angesprochen werden.

Deshalb hat Sappir, der Philosophie studiert und Beiträge für das Magazin +972 verfasst hat, dazu beigetragen, ein neues Netzwerk linker israelischer Juden in Deutschland mit dem Namen “Jüdisch-Israelischer Dissens in Leipzig – JID” zu gründen, das jüdischen Aktivisten einen Raum bietet, um sich mit Palästinensern zu solidarisieren und die bedingungslose Unterstützung Deutschlands für Israel in Frage zu stellen.

Ich sprach mit Sappir einmal vor dem Ausbruch der Gewalt in Israel-Palästina im Mai und ein weiteres Mal einen Monat danach über die Gründung von JID, den schädlichen Einfluss von Antideustch, Deutschlands Maulkorb für Palästina-Aktivismus und die Organisation an der Seite von Palästinensern in Leipzig.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.

Wer hat das Aktivistennetzwerk Jewish Israeli Dissent in Leipzig gegründet?

Ich habe die Gruppe mit ein paar anderen jüdischen Israelis gegründet, von denen die meisten in Israel politisch aktiv waren. Es begann im letzten Sommer nach einem Vorfall mit dem lokalen Projekt eines feministischen Kollektivs, bei dem eine Etage des Gebäudes [in dem sie ihren Sitz haben] für BIPOC und Migrantinnen gedacht ist und die andere Etage für alle – hauptsächlich weiße Deutsche. Eine syrische Flüchtlingsfrau wurde des Antisemitismus beschuldigt, weil sie sich kritisch über Israel äußerte. Es gab ein großes Drama, das auch Drohungen gegen sie beinhaltete. Es endete damit, dass viele der Migrantinnen die Veranstaltung verließen.

Die israelfreundliche Seite setzte sich durch und verscheuchte die Menschen, die sich zu diesem Thema äußern wollten. Es gab eine Entscheidung im Haus, nicht über Israel und Antisemitismus zu sprechen. Einige von uns hörten davon und waren entsetzt.

Also beschlossen wir im Juli 2020, einen Abend mit dem Titel “Frag uns alles” zu organisieren. Er wurde speziell für Deutsche organisiert, um die Perspektive der israelischen Linken zu hören. Wir haben dann beschlossen, dass wir etwas Fortlaufendes brauchen, einschließlich einer Website und eines Namens, unter dem wir Antworten auf Dinge veröffentlichen können, die in der Stadt passieren.

Wie viele Mitglieder hat Ihr Netzwerk? Kann jeder beitreten?

Wir sind derzeit sechs Mitglieder. Das Netzwerk ist offen für alle, die in Israel aufgewachsen sind und mit unseren Grundsätzen übereinstimmen. In israelischer Sprache bedeutet das eine linke Perspektive, die sich mit einer kritischen Betrachtung der israelischen Geschichte anfreunden kann. Wenn neue Mitglieder beitreten wollen, können sie nicht sagen, dass bis 1967 [Beginn der israelischen Besetzung des Westjordanlands, des Gazastreifens und der Golanhöhen] alles gut war. Wir sind sehr kritisch gegenüber dem, was davor passiert ist.

Die Wahl des Namens “JID” klingt wie eine Rückbesinnung auf das Wort “Yid”, ein historisch beleidigender Spitzname für Juden in Osteuropa und Russland.

Wir haben viel darüber diskutiert. Ja, es war eine absichtliche Wiederverwendung, aber wir haben festgestellt, dass es tatsächlich einige verschiedene Interpretationen des Begriffs gibt. Es gibt das osteuropäische Wort “Yid” – das in einigen Ländern eine neutrale Art ist, “Jude” zu sagen, und in anderen Ländern eine antisemitische Verunglimpfung darstellt -, das wir nicht im Sinn hatten. In englischsprachigen Ländern, in die jiddischsprachige Menschen kamen, nannten sie sich selbst “yid”, aber auch das wurde [später] zu einem pejorativen Begriff für Juden. In Deutschland selbst bezeichneten sich jiddischsprachige Menschen als “yid”, doch haben deutsche Sprecher heute diesen Begriff noch nie gehört. Wir haben beschlossen, dass es für uns in Ordnung ist, ihn zurückzufordern.

Was sind die Hauptziele der Organisation?

Wir versuchen, Raum für Stimmen wie unsere und Leute wie uns zu schaffen, insbesondere für Palästinenser, weil wir sehen, dass es sehr wenig Raum gibt, um über diese Themen aus einer kritischen Perspektive zu sprechen. Es geht auch darum, uns selbst und andere zu stärken, denn die Linke in Leipzig ist mit der Antideutschen Bewegung verbunden. Das kann sehr isolierend sein. Als ich hierher kam, wollte ich mich sehr gerne engagieren, konnte es aber nicht, weil es zu viele israelische Fahnen gab.

Was ist Antideutsch?

Antideutsch ist eine Bewegung, die aus der deutschen radikalen Linken hervorgegangen ist und sich auf die bedingungslose Unterstützung Israels konzentriert. In Leipzig sind sie eine Art Fanatiker. Einige von ihnen sind nicht einmal mehr in der Linken aktiv. Die meisten von ihnen werden als Teil der Antifa gesehen. Und so wie die Antifa gegen Nazis vorgeht, versucht die Antideutsch-Antifa, die gleiche Taktik gegen jeden anzuwenden, der ihrer Meinung nach Israel in Frage stellt.

Antideutsch dominierte antifaschistische Gruppen stellen sich der Palästina-Solidarität auf die gleiche Weise entgegen wie den Neonazis: Sie dokumentieren alles, was diese tun, bedrohen sie manchmal persönlich, versuchen, Demonstrationen zu blockieren und mobilisieren Linke für Gegendemonstrationen. Sie verbringen viel Zeit damit, online Anschuldigungen gegen Solidaritätsaktivisten zu erheben und zu “erklären” [oft mit Hasbara-Parolen], warum diese oder jene Person oder Gruppe ein gefährlicher Antisemit ist.

Sind sie mit einer Partei verbunden?

Antideutsche Tendenzen gibt es in allen Teilen der Linken – sie sind nicht auf eine bestimmte Partei oder Bewegung beschränkt. Tatsächlich bezeichnen sich heute nur sehr wenige Menschen als antideutsch: Einige nennen sich “ideologiekritisch”, und es gibt noch mehr, die von ihren Ideen beeinflusst sind, aber nicht explizit zu ihrer Bewegung gehören.

Wie gehen die nicht-zionistischen Israelis und Palästinenser in Leipzig mit ihnen um?

In Leipzig ist es für Palästinenser und Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren, schwer, überhaupt öffentlich zu protestieren. Antideutsche Gruppen haben es geschafft, sie zum Schweigen zu zwingen. Aber jetzt hat man das Gefühl, dass sie ihre Kraft verlieren, und die Demonstrationen während der jüngsten Eskalation in Israel-Palästina haben das sehr deutlich gemacht – die palästinensische Demo war doppelt so groß und viel energischer als die pro-israelische Gegendemonstration. In der JID versuchen wir, Teil dieses Wandels zu sein, indem wir unsere kritische israelische Perspektive öffentlich machen und deutlich machen, dass diese “Pro-Israel”-Leute nicht für uns sprechen und wir nicht akzeptieren, was sie über unser Heimatland sagen.

Wie hat sich die Situation in Leipzig seit der Eskalation in Gaza verändert?

Wir haben im Mai sehr schnell begonnen, aktiv zu werden. Zuerst haben wir eine Solidaritätserklärung (auf Deutsch und Englisch) zu der Situation abgegeben. Wir haben sofort gemerkt, dass sie in Aktivistenkreisen und in den sozialen Medien in Leipzig herumgeschickt wurde. Die Leute diskutierten darüber – nicht nur positiv, wir bekamen auch eine Menge negativer Reaktionen von Antideutschen Aktivisten. Wichtig war aber, dass darüber gesprochen wurde.

Welche Rolle habt ihr als Aktivistengruppe bei den Demonstrationen zur Unterstützung von Sheikh Jarrah im Mai gespielt?

Wir hörten von zwei Demonstrationen, die in Leipzig geplant waren. Eine Demonstration wurde von einigen Palästinensern organisiert, die sich mit Sheikh Jarrah solidarisieren wollten; einige von uns sprachen darüber, dorthin zu gehen. Dann haben wir gesehen, dass eine Gegendemonstration unter dem Namen “Gegen Antisemitismus: Solidarität mit Israel”.

Wir von JID beschlossen, dass wir darauf reagieren mussten. Jeder in unserer Gruppe war zuvor an dem Kampf in Sheikh Jarrah beteiligt, und auch für unsere [in Jerusalem lebenden] Familienmitglieder war es sehr wichtig, gemeinsam in Solidarität mit dem Viertel zu protestieren. Dieser Kampf war für uns sehr persönlich, und wir fühlten uns durch die Idee, diesen Kampf als “antisemitisch” zu bezeichnen, sehr beleidigt, so dass wir eine Erklärung unter dem provokanten Titel “Die Solidaritätskundgebung mit Israel hat nichts mit Solidarität zu tun” veröffentlichten.

Wie haben Ihre Erklärung und Ihr Engagement diese Proteste beeinflusst?

Am nächsten Tag gab es zwei Demonstrationen auf dem Augustusplatz in der Leipziger Innenstadt. Wir bekamen sehr gute Rückmeldungen von deutschen Linken und anderen Linken, die schon lange in Deutschland leben. Sie sagten uns, dass unsere Erklärung die Einstellung der Leute verändert hat, die [ursprünglich] zur israelischen Demonstration kommen wollten, sich aber nach dem Lesen unserer Erklärung entschieden, zu Hause zu bleiben.

Bei der palästinensischen Demonstration waren viel mehr Energie und doppelt so viele Menschen anwesend. Es war eine sehr gute Erfahrung. Es fühlte sich an, als käme man nach Hause an einen Ort, der einem sehr vertraut ist. Es gab Kontakt zwischen einigen von uns und den Organisatoren. Später standen die Organisatoren auf der Bühne und verkündeten, dass eine Gruppe israelischer Juden zu der Demonstration gekommen war und dass sie sehr froh waren, uns willkommen zu heißen, und dass sie froh waren, dass wir bei ihnen waren. Sie machten sehr deutlich, dass sie keine Botschaft gegen jüdische Menschen haben, aber sie sind gegen die Aktionen Israels.

Zunächst hat die JID nicht mit anderen Gruppen zusammengearbeitet. Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Entscheidung zu ändern und mit palästinensischen Gruppen in Leipzig zusammenzuarbeiten?

Vor Mai haben wir uns gesagt, dass wir nicht mit anderen Gruppen zusammenarbeiten würden. Aber sobald die [Gewalt] in Israel und Palästina auftrat, war uns klar, dass wir mit palästinensischen Gruppen zusammenarbeiten sollten. Wir sind hier, um uns mit ihnen [zu] solidarisieren. Wir wollen gemeinsam mit den Palästinensern kämpfen. Das fühlte sich sehr natürlich und richtig an.

Glauben Sie, dass die israelisch-jüdische Solidarität in Leipzig die Hexenjagd gegen BDS [Boycott, Divestment, and Sanctions]-Unterstützer in Deutschland stoppen kann?

Es ist einfach für uns, uns auf diese kleinen Dinge wie Antideutsch zu konzentrieren, weil wir uns oft in denselben Räumen wie sie aufhalten. Aber all diese Dinge stehen für etwas viel Größeres. Sie stehen im Einklang mit der Politik der deutschen Regierung und spiegeln den BDS-Bundestagsbeschluss von vor zwei Jahren wider [2019 verabschiedete das deutsche Parlament eine symbolische, nicht bindende Resolution, in der die BDS-Bewegung als antisemitisch bezeichnet wurde].

Wir denken, dass ein Teil des Problems darin besteht, dass die ganze Diskussion über Israel-Palästina in einem Vakuum stattfindet, ohne die Perspektiven von Israelis und Palästinensern. Das Mainstream-Denken in der deutschen Gesellschaft über Israel-Palästina hat etwas sehr Zynisches und Krankhaftes an sich. Die Deutschen werden sagen: “Die Leute, die für den Antisemitismus verantwortlich sind, sind Ausländer”. Sie sehen sich selbst gerne als aufgeklärt und nicht antisemitisch. Aber das ist paradox, denn wenn sie all ihre Bemühungen auf Israel konzentrieren, sagen sie damit auch, dass der Platz für jüdische Menschen nicht hier ist. Es ist eine Sache, mit Israel einverstanden zu sein, aber es ist eine andere, zu sagen, dass Israel die einzige Antwort auf den Antisemitismus ist, was bedeutet, dass wir den Antisemitismus in Deutschland nicht loswerden können und dass die einzige Lösung darin besteht, dass die Juden weit weg von hier gehen.

Warum haben die Deutschen Angst, auf kritische Stimmen zu hören?

Ich habe den Eindruck, dass die Deutschen sich gerne als objektive Zuschauer sehen. Sie bringen die Welt in Ordnung, wenn auch nur in der Theorie. Sobald sie mit Menschen in Kontakt kommen, die die Realität dort leben, fallen diese Theorien in sich zusammen. Unsere Stimmen bedrohen die Art von Ordnung, die sie in ihren Köpfen geschaffen haben, ihre politischen Positionen und ihre Fähigkeit – individuell und kollektiv – zu sagen: “Wir haben aus dem Holocaust gelernt, wir sind eine bessere Nation, wir sind die besten Freunde der Juden.”

Sie glauben, dass sie sich der Menschenrechte so bewusst sind, aber sobald sie von den unmenschlichen Dingen hören, die Israel tut, bedroht das ihre Identität, ihr Selbstverständnis und ihre Fähigkeit, Deutschland als führende Kraft auf der progressiven Bühne zu präsentieren. Deutschland exportiert in großem Umfang Waffen und ist an allen Formen von Unterdrückung und Einmischung in armen Ländern beteiligt.

Indem man die israelisch-palästinensische Frage über alle anderen stellt, wie es oft geschieht, untergräbt das fortschrittliche Lager in Deutschland die Möglichkeit einer effektiven fortschrittlichen Politik in diesem Land. Wir hören immer wieder, wie dieses Thema benutzt wird, um die Linke zu spalten, so auch wenige Tage vor der jährlichen Maidemonstration in Berlin. Die gesamte Demonstration wurde als antisemitisch dargestellt, weil Palästinenser beteiligt waren.

Die Deutschen zögern, sich an einem Boykott Israels zu beteiligen, weil sie sich an die deutsche Geschichte erinnern. Wie stehen Sie dazu?

Ich verstehe, warum es den Deutschen schwerfällt, einen Staat zu boykottieren, der sich selbst als “jüdischer Staat” bezeichnet. Aber ich wünschte wirklich, sie würden verstehen, dass es hier nicht um sie geht. Ich wünschte, sie würden BDS als eine palästinensische Angelegenheit sehen und die palästinensische Sache unterstützen, einfach weil die Palästinenser Unterstützung verdienen und weil das, was ihnen angetan wird, auch jedem anderen Volk angetan werden könnte. Übersetzt mit Deepl.com

Mati Shemoelof ist Schriftsteller, Dichter, Aktivist, Autor und Herausgeber und lebt heute in Berlin, Deutschland. Sein neuester Gedichtband “Bagdad | Haifa | Berlin” wurde von AphorismA Publishers veröffentlicht. Lesen Sie mehr: https://mati-s.com.

