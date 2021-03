Diese Regierung ist durchgeknallt Von Jürgen Todenhöfer

Diese Regierung ist durchgeknallt!

Wie zog man über Präsident Erdogan und Putin her, wegen ihrer “Großmannssucht”? Während Merkel an der Bevölkerung vorbei ihr “Mausoleum” plant. Nach der erneuten Impfkatastrophe mit AstraZeneca, jetzt auch noch die Großkotzigkeit der Regierung. Wir schaffen uns langsam ab, in Sachen deutsches Können und Vertrauen!

Liebe Freunde, das Bundeskanzleramt mit 25.347 Quadratmetern Grundfläche ist schon jetzt 8 mal größer als das Weiße Haus. Doch das ist der Bundesregierung nicht groß genug. Also wird verdoppelt! Auf 50.000 Quadratmeter Grundfläche. Unser Kanzleramt wird dann 16 mal so groß wie der amerikanische Regierungssitz und 20 mal größer als der britische. Schließlich braucht das Kanzleramt 9 neue Wintergärten auf 5 Etagen und ähnlichem Schnickschnack. Für 600 Millionen Euro. Von unserem Geld. Das bisherige Bundeskanzleramt hat umgerechnet bereits mehr als 262 Millionen Euro gekostet. Insgesamt leisten wir uns in Deutschland dann einen Regierungssitz für mehr als 860 Millionen Euro!!!

In anderen Ländern gäbe es dafür als Quittung einen Aufstand. Einen Aufstand des Anstands gegen die Unanständigkeit der Regierenden. In einer Demokratie gibt es glücklicherweise nur die gewaltfreie demokratische Abwahl.

Es wird Zeit, dass diese respektlose Regierung davon gejagt wird. Sie ist nicht nur die schlechteste, sondern auch die undemokratischste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Was die Bevölkerung denkt, interessiert sie nicht.

Das Volk soll gefälligst den Gürtel enger schnallen. Gab es nicht schon einmal eine Königin, die meinte, wenn das Volk kein Brot mehr habe, könne es ja Kuchen essen? Eurer JT

PS:

Der in Deutschland heftig kritisierte Amtssitz des türkischen Präsidenten mit einer stattlichen Gebäudefläche von 40.000 Quadratmetern kostete 491 Millionen Euro! Mit dem geplanten Anbau wäre das Bundeskanzleramt 50.000 Quadratmeter groß und würde das als Sultanpalast verspottete Bauwerk um 10.000 Quadratmeter übertreffen.

Und wer weiß, vielleicht kostet das „Merkel-Denkmal“ am Ende sogar mehrere Milliarden. Beim Bau des neuen Berliner Flughafens haben wir ja gesehen, wie so etwas am Ende ausgehen kann. Am Schluss war der neue Flughafen fast 7 mal so teuer wie ursprünglich geschätzt.

Quellen: https://www.bundeskanzlerin.de/…/groesserer…, Gabor Steingart und andere.