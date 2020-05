Commentaire du 27 mai 2020

Droits de l’homme et droits internationaux en temps d’annexion

Evelyn Hecht–Galinski

Traduction : Christiane Reynaud

Les médias et les politiciens allemands se servent apparemment des droits de l’homme et du droit international selon leurs besoins et comme bon leur semble. En réalité, il n’existe qu’un droit humain à la liberté et à l’intégrité de la personne, comme cela est inscrit dans la Loi fondamentale allemande. Cette Loi fondamentale est la meilleure constitution que nous ayons jamais eue. Oui, il faut défendre ce droit constitutionnel et cela inclut aussi de critiquer les politiciens et les médias quand il s’agit de « l’État juif » et de sa façon de traiter les droits du peuple palestinien.

Je suis inquiète de voir qu’en ce moment, des représentants des intérêts juifs et du lobby pro-israélien renforcent leur pression pour tenter de prendre influence sur le climat démocratique en Allemagne où Felix Klein, le commissaire à l’antisémitisme du gouvernement fédéral, croit pouvoir, en vertu de sa fonction, faire de tous les critiques d’Israël des antisémites marginalisés.

Un « pauvre type »

Apparemment, l’attaque de Klein contre le chercheur de renommée mondiale Achille Mbembre a révélé ce qu’il était en réalité : un « pauvre type » sans connaissance spéciale. Il a prouvé son incapacité intellectuelle qui s’inscrit par contre très bien dans le travail de haine de la « hasbara ». Klein n’est pas un débutant et a manifestement acquis ses « expériences coloniales » lors de son service diplomatique pour la RFA et sa mission officielle au Cameroun.

Pas de « prétention de représentation exclusive » d’une culture du souvenir de l’Holocauste

Mbembe attaque à juste titre la prétention allemande de représentation exclusive d’une culture du souvenir de l’Holocauste qui apparait plus que douteuse et doit à juste titre être discutée et remise en question maintenant, 75 ans après la libération d’Auschwitz et du fascisme et 72 ans après la Nakba, la catastrophe cruciale pour le peuple palestinien.

« L’amour philosémite d’Israël » conduit à la haine de l’islam

Ce monopole de la culture du souvenir est devenu entre-temps un bouclier pour les crimes contre les droits de l’homme et le droit international commis par « l’État juif » ce qui nous mène tout droit à « l’amour philosémite d’Israël » et à la haine de l’islam. Comment comprendre autrement que les médias ont « oublié » la Nakba, alors qu’ils ont fait grand hommage à « l’anniversaire d’Israël ». Avons-nous vraiment sombré à nouveau si bas que nous acceptons l’instrumentalisation de l’Holocauste, qui est si manifestement utilisée par « l’État juif » et ses sayanim allemands pour que nous gardions le silence ? Avec l’argument massue « haine d’Israël », « antisémite » et « haine de soi juive » on tente d’anéantir à la base le dernier reste de courage civique. Il est trop tard pour dire « il faut tuer le mal dans l’œuf » car nous ne sommes plus au commencement mais déjà en plein milieu.

La défaillance des artistes et des intellectuels allemands

Ce n’est pas seulement la faute de nombreux médias mais aussi la défaillance d’artistes et d’intellectuels allemands qui gardent le silence quand il s’agit de stigmatiser les crimes sionistes contre les droits de l’homme et le droit international, commis sous vos yeux. Ils se renferment dans leur coquille de culpabilité et croient ainsi racheter la faute allemande. Quelle idée stupide et dangereuse par laquelle l’élite de la société allemande donne le mauvais exemple. Les mêmes « maîtres à penser » qui se manifestent immédiatement quand il s’agit de stigmatiser la Russie, la Chine ou la Turquie, se taisent obstinément quand il s’agit des crimes de « l’État juif d’apartheid ». Comme les politiciens allemands, ils n’ont RIEN appris de notre histoire. Ils tombent tous plus ou moins dans la mentalité allemande de courber l’échine devant les supérieurs et donner des coups de pieds aux inférieurs.

Nous ne voulions plus d’une presse conformiste

N’est-il pas très inquiétant que tant d’intellectuels de premier plan, libéraux de gauche, émigrent d’Israël, le cœur lourd, parce qu’ils ont perdu l’espoir d’une justice dans leur pays ? Pourquoi aucun journal allemand n’a-t-il publié jusqu’à maintenant l’important appel d’intellectuels juifs israéliens et pourquoi les intellectuels, scientifiques et artistes allemands ne sont-ils pas solidaires avec eux ? Un document aussi important doit être caché aux lecteurs allemands, pour qu’ils ne réfléchissent pas à la manière de traiter « l’État juif ». Ni les médias publics, ni les journaux nationaux ne remplissent les conditions d’un journalisme correct et d’une couverture médiatique .honnête . Au lieu de cela, se propagent une tendance dangereuse de dictature de l’opinion et une couverture médiatique pro-israélienne qui, semble-t-il, est déjà intériorisée et devenue si forte qu’il est de plus en plus difficile de s’y opposer. Nous ne voulions « plus jamais » d’une presse conformiste qui, intimidée par des peurs existentielles, aliène le métier du journalisme et se concentre totalement sur la façon de mettre le lecteur « sur la bonne voie ». Suivons plutôt la devise d’Erich Mühsam que les nazis ont assassiné dans un camp de concentration : « Obéir, c’est trahir ».

Heureusement qu’entre-temps quelques voix critiques s’élèvent qui s’opposent au courant, comme par exemple Stephan Detjen du Deutschlandfunk (DLF), Daniel Bax du Tageszeitung (TAZ) ou Hartmut Buchholz du Badische Zeitung, ainsi que David Ranan en tant que représentant juif au DLF : Ils se sont détachés de la meute philosémite conformiste et on ne saurait jamais assez les en remercier. On en est déjà arrivé là qu’il faut être reconnaissant pour les voix critiques courageuses.

Nous devrions être fiers d’appartenir au cercle des partisans éminents du BDS

Oui, il devient de plus en plus important de se défendre quand on est diffamé comme antisémite en tant que partisan du BDS. Nous devrions être fiers d’appartenir à cet illustre cercle de partisans du BDS comme Judith Butler, Naomi Klein ou Roger Waters qui vient de sortir une chanson de solidarité à la Nakba. Il n’est pas étonnant que le mouvement mondial BDS soit inscrit sur l’enseigne du lobby pro-israélien en tant « qu’ennemi public n°1 d’Israël » et combattu avec des millions de dollars. Malgré tout, nous sommes confiants avec la chanson de Roger Waters : «Un jour, nous vaincrons ».

Un État pourri

Notre lutte pour la justice et la liberté de la Palestine en vaudra un jour la peine. Seront perdants ceux qui n’ont toujours pas compris et s’engagent encore pour le droit d’exister d’un « État juif » qui permet de gouverner à un Premier ministre Netanyahou actuellement poursuivi pour corruption , ce qui prouve à quel point cet État est pourri.

Pas de droit d’exister ni de raison d’État pour cet « État juif »

Netanyahou vient d’annoncer l’annexion prochaine de la Cisjordanie et nomme le vol de terres « une occasion historique comme il n’y en a pas eue depuis 1948 » ; il pense de cette façon mener « l’achèvement de la Nakba » à sa « solution finale ». Alors, comment peut-on reconnaitre cet État sans frontières et sans constitution démocratique, et même son droit d’exister ? Non et encore non, on ne doit soutenir ni le droit d’exister, ni la raison d’État pour cet « État juif ». Cet « État juif » qui nie toutes les résolutions de l’ONU n’y a plus sa place et doit en être immédiatement exclu. Netanyahou et Gantz ont, par contre, leur place devant la Cour internationale de justice de La Haye.

Cet État n’a consolidé son pouvoir que par un mépris systématique des droits de l’homme

Ce n’est qu’avec le soutien systématique de l’Occident de cette violation du droit international et du mépris des droits de l’homme pour les Palestiniens que cet État a pu devenir une « puissance de terrorisme d’État » qui menace militairement ses voisins. Qu’une nouvelle guerre contre l’Iran soit sur le point d’avoir lieu devrait nous donner à réfléchir : que se passera-t-il alors ? De quel côté sera l’Allemagne ? Si la confrontation avec la Russie et l’Iran fait partie de la nouvelle „politique de valeurs“, alors ces „valeurs“ ne sont qu’une expression vide de sens, tout comme celle de la « solution à deux États ». Nous ne devrions pas permettre qu’en Allemagne on tente de plus en plus de rehausser « l’État juif » par philosémitisme et cela au dépriment de la liberté d’opinion. Il y a eu suffisamment d’exemples récemment. Cela vaut la peine de manifester et de se défendre. Ce qui a commencé avec l’AfD, l’islamophobie et la campagne contre les réfugiés et a été copié par de nombreux autres politiciens qui, pour la plupart, se voient « du côté des Juifs », devrait nous inquiéter. Ne seraient pas les médias qui ont constamment contribué à rendre l’AfD et le mouvement Pegida vraiment populaires, alors qu’ils ont marginalisé les critiques d’Israël ?

Quand les intellectuels et les artistes allemands vont-ils, avec le public et les électeurs, s’engager à ce que la liberté d’opinion s’applique aussi aux critiques d’Israël et aux partisans du BDS ?

Les droits de l’homme et les droits internationaux sont, en temps d’annexion, un bien précieux qui mérite d’être défendu, pour la meilleure constitution de tous les temps.

Que la « fête du Sucre » soit si douce que les Musulmans en Allemagne puissent enfin bénéficier de la reconnaissance et de l’égalité des droits qui leur sont dues en vertu de la Loi fondamentale !

Erich Fried (1921-1988), „Höre Israel – Gedichte Gegen Das Unrecht“

1.

HÖRE, ISRAEL

Nicht als Fremder und nicht als Feind

von Hass gegen euch entzündet

ich spreche als einer von euch

der auch Irrwege kennt

In den Gaskammern und in den Öfen

wo eure Familien vergingen

wurden auch meine Verwandten

vergast und verbrannt

Seither kämpfe ich gegen das

was dahin geführt hat

gegen die Mächte

die Hitler zur Macht verhalfen

Sie sind noch nicht verschwunden

von dieser Erde

und was tut i h r?

Ihr laßt euch von ihnen fördern

2.

Sie wollen das gleiche von euch

was sie von Hitler wollten:

Ihr sollt Vorposten sein

für ihre Ordnung der Welt

Darum muss ich das Bittere sagen

in eure Ohren

die ihr im Unrecht verstopft

wie zur Zeit der Propheten

Auch wenn es bitter schwer ist

auch wenn ihr es mit Bitterkeit heimzahlt

aber ihr sollt nicht sagen können

das sagten euch nur eure Feinde

und später soll es nicht heißen;

Zur Zeit als die Juden noch siegten

sprach keiner von ihnen

gegen ihr eigenes Unrecht

3.

Ihr habt in Europa

die Höllen der Höllen erlitten

Verfolgung Vertreibung

langsamen Hungertod

die Gewalt der Mörder

die Hilflosigkeit eurer Schwäche

die Urform des Unrechts

das nichts als die eigene Macht kennt

Ihr habt eure Henker

beobachtet und von ihnen

den Blitzkrieg gelernt

und die wirksamen Grausamkeiten

Was ihr gelernt habt

das wollt ihr jetzt weitergeben

Kinder der Zeit des Unrechts

erzogen in seinem Bild

4.

Ihr seid tüchtige Pflanzer geworden

ihr habt die Wüste bewässert

doch die Armen die vor euch dort wohnten

die habt ihr weg gedrängt

Eure Gönner die Saatgut schickten

und Geld für eure Arbeit

und Waffen für eure Macht

sehen: die Saat geht jetzt auf

Nicht nur Pflanzen:

An Stelle des ungerechten

Hasses der euch verfolgt hat

sät ihr heute gerechteren Hass

Ich wollte nicht

dass ihr im Meer ertrinkt

aber auch nicht dass andre durch euch

in der Wüste verdursten

Als ihr verfolgt wurdet

war ich einer von euch

Wie kann ich das bleiben

wenn ihr Verfolger seid?

5.

Ihr habt nicht von den Völkern gelernt

sondern von ihren Herren

Ihr seid nicht mehr Opfer der andern:

ihr selbst wollt andere opfern

eurer vergänglichen Macht

von der ihr glaubt sie genügt

um den Armen ihr Land zu nehmen

auf dem sie saßen

6.

Ihre Gesichter

sind euren Gesichtern ähnlich

ihre Sprache

ist eurer Sprache verwandt

Auch sie taten manchmal Unrecht

Nicht alles ist schwarz oder weiß

Ihr beide seid gebrannt

von der selben Sonne

Aber euer Unrecht war größer

denn ihr habt euch Land geben lassen

von denen die kein Recht hatten

es euch zu geben

Zwar ihr selbst wart bedrückt wo ihr herkamt

mehr als andere Kolonisten

doch die Armen im Land das ihr nahmt

waren nicht schuld daran

Zwar ihr selbst wart arm

aber immer noch reich gegen die

deren Boden ihr kauftet

fast wie Yankees einst den der Indianer

7.

Kehrt um! kehrt um!

Die euch Geld oder Waffen gaben

werden nicht immer da sein

um euch zu schützen

Umkehren wird nicht leicht sein:

Der Hass der Armen lebt lange

und viele wünschen euch das

was einst ihr euren Peinigern wünschtet

Doch euch bleibt kein anderer Weg

euch die Zukunft zu öffnen

wenn es nicht eine Zukunft

der ewig Verhassten sein soll

Kehrt um! kehrt um!

Die euch Geld oder Waffen geben

brauchen euch nur als Söldner

gegen die Zukunft

gegen das Ende der Ausbeutung

gegen die Hoffnung der Armen

gegen die Völker

die eure Brüder sein sollten

8.

Zwar unter denen sind solche

die haben gerufen:

„Alle Juden ins Meer!“

Das sind keine Stimmen der Zukunft

Aber vergesst nicht

es sind nicht alle dasselbe

so wie auch bei euch nicht alle

dasselbe denken

In Ägypten und Syrien

waren andere Kräfte am Werk

als in den Palästen

Arabiens oder Jordaniens

9.

Die Könige riefen zum Hass auf

Sie kennen kein anderes Mittel

ihre Untertanen

an zu stacheln zum Kampf

doch auch die Feindschaft der anderen

habt ihr erworben

Ihr seid nicht schuldlos daran

dass sie gegen euch sind

Und vergesst auch nicht:

In New York in Hamburg und London

schrieben die Zeitungen

freundlicher über die

aus deren Ländern die Rufe

zum Völkermord kamen

über Feisal und Hussein

als über Ägypten und Syrien

Denn die Könige wollen sie stützen

aber die Länder die sich mühsam

hin tasten zum Sozialismus

zu Falle bringen

Und dazu sollt ihr ihnen dienen

mit Haut und Haaren

mit eurem ganzen Vermögen

von dem sie euch etwas ersetzen

10.

Wenn ihr euch nicht zu gut seid

für diese Rolle

nicht zu tüchtig und nicht zu klug

nicht zu menschlich und unabhängig

dann werdet ihr abhängen

von den dürren Trägern des Unrechts

wie ein Gehenkter abhängt

von seinem Galgen

als warnendes Beispiel

wohin die Tapferkeit führt

und die Tüchtigkeit wenn sie verführt ist

dem Unrecht zu dienen

11.

Ich sage das nicht für die

die euch immer schon Feinde waren

und nur neue Vorwände suchen

für ihren alten Hass

auch nicht für die unter euch

die lernten von ihren Hassern

sich selbst zu hassen

oder sich hässlich zu finden

Doch ich sage das gegen die

die sich heute erschaffen wollen

nach dem Ebenbild ihrer Vernichter

um selbst Vernichter zu werden

denn wenn die euch beherrschen

vernichten sie trotz ihrer Siege

zuletzt sich selbst

wie das eure Vernichter taten

Und ich sage das auch

gegen die falschen Freunde

die eure Not benützen

um euch tiefer in Schuld zu verstricken

Gegen die die euch vor treiben wollen .

bis es zur Umkehr zu spät ist

um ihre Zwecke zu fördern

mit eurem Blut

12.

Ihr habt die überlebt

die zu euch grausam waren

Lebt ihre Grausamkeit

in euch jetzt weiter?

Eure Sehnsucht war so zu werden

wie die Völker Europas

die euch mordeten

Nun seid ihr geworden wie sie

Den Geschlagenen habt ihr befohlen:

„Zieht eure Schuhe aus!“

Wie den Sündenbock habt ihr sie

in die Wüste getrieben

in die große Moschee des Todes

deren Sandalen Sand sind

doch sie nahmen die Sünde nicht an

die ihr ihnen auflegen wolltet

Der Eindruck der nackten Füße

im Wüstensand

überdauert die Spur

eurer Bomben und Panzer

