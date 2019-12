https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-muhammad-is-a-pig-dozens-of-cars-vandalized-in-arab-village-in-northern-israel-1.8259518

Wo bleibt die Empörung über zionistisch-judaistische Hassverbrechen im „Jüdischen Staat“. Warum schweigen deutsche Medien und Politik? Macht Philosemitismus blind gegen Islam-Hass?

„Mohammed ist ein Schwein“: Inmitten eines Aufschwungs bei Hassdelikten, das arabische Dorf im Norden Israels.

Dutzende von Autos wurden zerstört und hasserfüllte Slogans wie „Araber sind Feinde – Vertreibung oder Tötung“ über Nacht im Dorf Manshiya Zabda lackiert.

Jack Khoury und Noa Shpigel 12. Dezember 2019 Haaretz

Ein vermutetes Hassverbrechen wurde am Mittwoch über Nacht im arabischen Dorf Manshiya Zabda begangen.

Die Reifen von Dutzenden von Fahrzeugen wurden beschädigt und hasserfüllte Slogans auf die Nachbarschaftsmauern des nordisraelischen Dorfes gesprüht. Ein Davidstern wurde auf eines der Autos geschmiert. Palästinenser zu töten ist nicht das Ziel Israels. Palästina zu töten ist es. Hören

Zwei Gebäude im Dorf wurden mit den Urteilen geschändet: „Juden wachen auf, vertreiben den Feind“, „Araber sind Feinde – vertreiben oder töten“ und „Mohammed ist ein Schwein.“

Die israelische Polizei hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und sagte in einer Erklärung, dass „wir alle Arten von nationalistischen Hassverbrechen scharf ansehen und verurteilen“. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die Täter zu finden und vor Gericht zu bringen.“

Sheikh Ali Balal Manshiya Zabda, ein Imam, der im Dorf wohnt, sagte Haaretz: „Wir sind eine sehr kleine Gemeinschaft, und wir haben noch nie einen solchen Vorfall erlebt. Wir haben eine ausgezeichnete Beziehung zu unseren Nachbarn. Die Verbrecher[die dafür verantwortlich sind] müssen die Tatsache ausgenutzt haben, dass wir eine ruhige Gemeinschaft sind und mitten in der Nacht hier eingedrungen sind, um dieses Verbrechen zu begehen.“

Der Scheich fügte hinzu: „Wir hoffen, dass der Verbrecher schnell gefunden und vor Gericht gestellt wird. Die ganze Gemeinschaft ist wütend und frustriert, und niemand wird heute arbeiten.“

Der Regionalrat von Emek Yizrael, unter dessen Jurisdiktion sich das Dorf befindet, sagte in einer Erklärung, dass „der Rat den Vorfall kategorisch verurteilt. Wir unterstützen die Bewohner von Manshiya Zabda, die uns sehr am Herzen liegen. Wir fordern die Polizei auf, die für diese abscheuliche Tat verantwortlichen Täter zu befragen und vor Gericht zu stellen. Wir werden keine Toleranz gegenüber Vorfällen von Rassismus und Terrorismus zeigen.“

Tag Meir, eine NGO, die zur Förderung der Solidarität gegründet wurde, sagte, dass „Preisschildkriminelle weiterhin serielle Hassverbrechen ohne Störung oder Verurteilung durch die israelische Regierung durchführen. Im Durchschnitt überfallen jüdische Milizen alle fünf bis sechs Tage arabische und palästinensische Gemeinden, zerstören Fahrzeuge, fällen Olivenbäume und säen vor allem Angst und Schrecken in der lokalen Bevölkerung. Der Staat Israel hat seine grundlegende Pflicht zum Schutz der Zivilbevölkerung und der arabisch-palästinensischen Bewohner, für die er verantwortlich ist, nicht erfüllt.“

Das Rassismus-Krisenzentrum – eine Organisation, die gegründet wurde, um Personen, die von Diskriminierungen und Rassismus betroffen sind, rechtliche und andere Hilfe zu leisten – rief dazu auf, eine spezielle Untersuchungskommission einzusetzen, um das wiederholte Auftreten von Hassverbrechen zu behandeln.

„Dies ist ein ernster Vorfall und ein zunehmendes Phänomen. In diesem Jahr wurden rund 200 Fahrzeuge und Dutzende von Häusern zerstört. Vorfälle in einem so weiten Bereich erfordern entschlossenes Handeln. Es ist an der Zeit, eine spezielle Untersuchungskommission einzusetzen, die sich mit diesem Phänomen befasst.

„Der jüngste Vorfall ist noch schlimmer als der vorherige, da er die wichtigsten Symbole der Religion der arabischen Bürger Israels verletzt. Der Unterschied zwischen vandalisierenden Fahrzeugen und körperlicher Gewalt wird immer kleiner. Es ist unvorstellbar, dass dies der Fall ist, während die Strafverfolgungsbehörden es versäumen, Verdächtige festzunehmen oder Schlussfolgerungen zu ziehen.“

Am Montag wurden die Reifen von über 160 Fahrzeugen zerschnitten und bedrohliche Graffitis im Stadtteil Shuafat in Ost-Jerusalem versprüht.

Die Formulierung „Wenn Juden erstochen werden, werden wir nicht schweigen“ und ein Davidstern auf eine Wand gesprüht wurde, und Graffiti mit der Aufschrift „Araber = Feinde“ und „In Israel gibt es keinen Platz für Feinde“ wurden ebenfalls gefunden.

Die Polizei sagte, dass sie den Vorfall untersuchen, und eine Polizeierklärung besagt, dass eine große Anzahl von Offizieren geschickt wurde, um den Tatort zu überprüfen, wo sie noch mehr vandalisierte Autos aufdecken.

Gemeinsame Liste MK Yousef Jabareen verurteilte den Vandalismus auf Twitter, schriftlich: „Ein weiteres schweres Hassverbrechen – in Shuafat. Auch hier schließen die Behörden die Augen. An dieser Stelle wurden Hunderte von Autos beschädigt, ebenso wie Dutzende von Gebetshäusern und Tausende von Bäumen. Nicht zu vergessen der Mord an der Familie Dawabshe.“

Er fügte hinzu: „Wenn Araber in jüdischen Städten ähnliche Taten begangen hätten, würde es jemandem in den Sinn kommen, dass sie immer wieder so oft passieren würden, ohne die Täter zu fangen?“ Übersetzt mit Deepl.com