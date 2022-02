Ein Bild des israelischen Militärangriffs auf den Gazastreifen im Mai 2021 wird in den sozialen Medien und von westlichen Medienagenturen verbreitet, das angeblich die brutalen Verwüstungen eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine zeigt.

In Zeiten von Propaganda und Fake News, wird nicht davor zurückgeschreckt, mit Gaza Bildern Russland und Putin als Kriegsmörder darzustellen. Dieser “Ruhm” gehört allein den zionistischen Mördern während eines Gaza Angriffs 2021. Die westlichen “Werte” Vertreter zögern NICHT, so die Bürger “auf US- Kurs” zu trimmen.

An image of Israel’s military assault on Gaza from the May 2021 eleven-day onslaught is being widely shared on social media and western media agencies claiming to show the brutal devastation of a Russian air raid on Ukraine.