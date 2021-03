Ein gesegnetes Nouruz 2021 (1. Farvardin 1400)– Das Persische Neujahrsfest

Gutes Neues Jahr – 1390. Mit dem Nouruz-Fest beginnt in dieser Nacht im iranischen Kulturraum ein neues Jahr und der Frühling.



Nouruz 2021 (1. Farvardin 1400) – Das Persische Neujahrsfest

با آرزوی پیروزی و شادی در سال نو برای دوستان و خوانندگان وبسایت ما



نوروز مبارک باد

Ich wünschen allen Unterstützern und Freunden ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Neues Jahr in Frieden und Freiheit.

Happy and prosperous New Year to all my supporters and friends

Am Samstag, den 20.03.2021 um 13:07:28 PM Ortszeit Teheran (in Berlin am 20.03.2021 um 10:37:28 AM) beginnt das neue Jahr in Iran. Hierbei wird das altpersische Neujahrs- und Frühlingsfest „Nouruz“ oder auch „Nowrooz“ (neuer Tag) weltweit zelebriert. Das „Jaschne Nowrooz“ findet immer zur Tag- und Nachtgleiche im Frühling statt und kann sich daher im Datum auch verschieben. Das Fest und wird schon seit mehr als 3000 Jahren und von über 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert.

Auch wenn sich die Rituale und Traditionen im Laufe der Zeit ein wenig abgewandelt haben, ist ihr symbolischer Charakter dennoch geblieben. Bevor das Fest veranstaltet wird, findet einige Wochen zuvor ein Großputz statt, bei dem die Wohnungen abgestaubt und die Einrichtungen zum Teil bzw. bei manchen verändert werden, um dem neuen Jahr einen besonderen Charakter zu verleihen. Am Abend des letzten Dienstags im Jahr versammeln sich alle Menschen auf der Straße, machen kleine Feuerlager und während sie darüber springen, sagen sie diesen Spruch auf: „Das Rot des Feuers ist meines, meine Blässe deines“ und damit wünschen sie sich, von ihren Leiden und Krankheiten befreit zu werden. Dieses Fest wird als „Tschar Schanbeh Ssuri“ (das Fest zum Mittwoch) bezeichnet.

Zudem gibt es auch einige Nouruz-Bräuche: Als wichtigster gilt die Zusammensetzung des Haft-Sin. Das sind sieben Nahrungselemente, mit denen die Sofreh (Tafel) geschmückt wird. Die Elemente bestehen aus Sabse (Sprossen/aus Linsen oder Weizen gezogene Sprossen und Keime), Sieb (Apfel), Sier (Knoblauch), Serkeh (Essig), Senjed (Wildoliven), Somaq (Sumac- Beeren) und Samanu (eine süßliche Paste). Diese sollen dabei die sieben engelhaften Herolde: Leben und Wiedergeburt, Freude, Gesundheit, Glückseligkeit, Liebe, Geduld und Alter symbolisieren. Außerdem werden auf der gedeckten Tafel ein Spiegel zur metaphorischen Reflexion des alten Jahres, ein lebendiger Fisch im Wasser als Symbol für das neue Leben sowie gefärbte Eier für Fruchtbarkeit und ein Strauß Hyazinthen für den Frühling arrangiert. Der Koran oder bei manchen Familien die Gedichtsammlung von Hafiz o.ä. befindet ebenfalls bei vielen Iranern und Iranerinnen auf dem Tisch. Des Weiteren gibt es auch bestimmte Süßigkeiten zu den Feierlichkeiten, wie Persischer Gaz und Sohan. Während Gaz ein weißer Nougat aus Zucker, Rosenwasser, Pistazien, Eisschnee und Glucosesirup ist, besteht Sohan aus Zutaten wie Mandeln, Pistazien, Safran, Mehl, Milch und Ghee.

Am ersten Tag des Festes tragen alle Menschen hübsche Kleidung, besuchen und beschenken sich gegenseitig und versöhnen sich. Das Fest dauert knapp 12 Tage und am dreizehnten Tag gehen alle Menschen in die Natur und feiern zusammen das Neujahr zu Ende, weil es Unglück bringt, zu Hause zu bleiben.

--

