Bild:Muslims perform first Friday prayer of holy fasting month of Ramadan at Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem on 16 April 2021 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

A Palestinian prayer for Ramadan: May the voices of the oppressed be heard Covid-19 cases in occupied Palestine, especially in the Gaza Strip, have reached record highs, largely due to the arrival of a greatly contagious coronavirus variant which was first identified in Britain. Gaza has always been vulnerable to the deadly pandemic.

Ein palästinensisches Gebet für den Ramadan: Mögen die Stimmen der Unterdrückten gehört werden

Von Ramzy Baroud

20. April 2021

Die Zahl der Covid-19-Fälle im besetzten Palästina, insbesondere im Gazastreifen, hat ein Rekordhoch erreicht, was größtenteils auf die Ankunft einer sehr ansteckenden Coronavirus-Variante zurückzuführen ist, die zuerst in Großbritannien identifiziert wurde. Gaza war schon immer anfällig für die tödliche Pandemie. Der dicht besiedelte Gazastreifen, der seit 2006 unter einer hermetischen Blockade unter israelischer Führung steht, hat keine Grundversorgung wie sauberes Wasser, Elektrizität und nicht einmal minimal ausgestattete Krankenhäuser. Lange bevor das Coronavirus in vielen Teilen der Welt wütete, starben die Palästinenser in Gaza an leicht behandelbaren Krankheiten wie Durchfall, Salmonellen und Typhus.

Unnötig zu erwähnen, dass die Krebspatienten in Gaza kaum eine Chance haben, da der belagerte Streifen ohne eine ganze Reihe von lebensrettenden Medikamenten dasteht. Viele palästinensische Krebspatienten klammern sich weiterhin an die Hoffnung, dass Israels Militärbehörden ihnen Zugang zu den besser ausgestatteten palästinensischen Krankenhäusern im Westjordanland gewähren werden. Aber auch diese sind besetzt, und leider tritt der Tod nur allzu oft ein, bevor die lang ersehnte israelische Genehmigung erteilt wird.

Die Tragödie in Gaza – ja, im ganzen besetzten Palästina – ist lang und schmerzhaft. Dennoch sollte sie nicht als ein weiterer trauriger Anlass eingestuft werden, der viel Verzweiflung, aber wenig Aktion hervorruft.

Tatsächlich ist der Kampf der Palästinenser integraler Bestandteil eines größeren Kampfes für grundlegende Menschenrechte, der im gesamten Nahen Osten zu beobachten ist, der laut einem aktuellen Bericht der Carnegie Corporation eine der wirtschaftlich ungleichsten Regionen der Welt ist. Vom kriegsgebeutelten Libyen über das kriegsgebeutelte Syrien und den Jemen bis hin zum Irak, Somalia, Sudan, Afghanistan und vielen anderen Teilen der arabischen und muslimischen Welt ist die doppelte Tragödie von Krieg und Not eine vernichtende Erinnerung an den Preis, den gewöhnliche Menschen für leichtfertige Machtkämpfe zahlen, die nichts als noch mehr Unsicherheit hervorbringen und nichts als noch mehr Hass erreichen.

Wieder einmal besucht der heilige Monat Ramadan die muslimische Umma, während ihre Tragödien noch immer schwären, mit neuen Konflikten, unvollendeten Kriegen, einer ständig wachsenden Zahl von Toten und einem scheinbar nicht enden wollenden Strom von Flüchtlingen. Traurigerweise reicht nicht einmal der Ramadan, ein Monat, der mit Frieden, Barmherzigkeit und Einheit assoziiert wird, aus, um zahlreichen muslimischen Gemeinschaften auf der ganzen Welt Momente der Ruhe oder eine Atempause von Hunger und Krieg zu bescheren, egal wie flüchtig.

In Palästina nimmt die israelische Besatzung in diesem Monat oft noch unheimlichere Züge an, als ob sie das Leiden der Palästinenser absichtlich verschlimmern wollte. Am 14. April rief Scheich Muhammad Hussein, der Großmufti von Jerusalem und Prediger der Al-Aqsa-Moschee, Araber und Muslime zum Eingreifen auf, damit Israel seine Schikanen gegen Palästinenser an den heiligen Schreinen in Al Quds, dem besetzten Ost-Jerusalem, einstellt.

Abgesehen von den zunehmenden Angriffen jüdischer Extremisten, die die Al-Aqsa-Moschee jetzt in einer deutlich höheren Rate als je zuvor stürmen, haben die israelischen Besatzungsbehörden “die Türen der Minarette der Moschee entfernt, die elektrischen Leitungen der Lautsprecher gekappt, um den Adhan (Gebetsruf) zu verhindern, und die Iftar-Mahlzeiten (zum abendlichen Fastenbrechen) beschlagnahmt, zusätzlich zu der Drohung, die Moschee an den letzten Tagen des heiligen Monats Ramadan zu stürmen”, erklärte Scheich Hussein.

Israel hat volles Verständnis für die spirituelle Verbindung, die Palästinenser, ob Muslime oder Christen, zu ihren religiösen Symbolen haben. Für die Muslime wird diese Verbindung während des heiligen Monats Ramadan noch stärker betont. Diese Verbindung zu unterbrechen ist gleichbedeutend mit dem Bruch des kollektiven Geistes des palästinensischen Volkes.

Dies sind nur einige Beispiele für eine vielschichtige und tief verwurzelte Tragödie, die von den meisten Palästinensern empfunden wird. Zahlreiche ähnliche Geschichten, wenn auch aus unterschiedlichen politischen und räumlichen Kontexten, werden jeden Tag in der muslimischen Welt kommuniziert. Dennoch gibt es keine sinnvolle Diskussion über ein kollektives Heilmittel, über eine Strategie, über eine durchdachte Antwort.

Der Ramadan sollte eine Zeit sein, in der die Muslime auf der Grundlage eines ganz anderen Kriteriums vereint sind; in der politische und ideologische Unterschiede zugunsten einer spirituellen Einheit verschwinden, die sich im Fasten, im Gebet, in der Nächstenliebe und in der Freundlichkeit ausdrückt. Leider ist das, was wir erleben, nicht der Ramadan, wie er eigentlich sein sollte, sondern verschiedene Manifestationen des heiligen Monats, die jeweils eine andere Klasse bedienen; ein schmerzhafter, aber wahrer Ausdruck der Uneinigkeit und Ungleichheit, die die muslimische Ummah heimgesucht haben.

Es gibt den Ramadan des grenzenlosen Reichtums, der fein zubereiteten Iftar-Mahlzeiten, gepaart mit endloser, billiger Unterhaltung. In diesem Ramadan werden oft Plattitüden über Wohltätigkeit und die Armen angeboten, aber es wird wenig geliefert.

Es gibt auch den Ramadan in Palästina, im Sudan und im Jemen, in den syrischen Flüchtlingslagern und in den kleinen Schlauchbooten auf dem Mittelmeer, die Tausende von verzweifelten Familien an Bord haben, die nichts als ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft hinter einem schwachen Horizont in sich tragen. Für sie ist der Ramadan ein Strom von Gebeten, dass die Welt, insbesondere ihre muslimischen Brüder, ihnen zu Hilfe kommen mögen. Für sie gibt es wenig Unterhaltung, weil es keinen Strom gibt, und es gibt keine großen Iftar-Festessen, weil es kein Geld gibt.

“Dua” ist das arabische Wort für Bittgebet. Für die Unterdrückten ist Dua der letzte Ausweg; manchmal sogar eine Waffe gegen Unterdrückung in all ihren Formen. Aus diesem Grund sehen wir oft trauernde Muslime, die ihre offenen Handflächen zum Himmel erheben, wenn ihnen eine Tragödie widerfahren ist. Ramadan ist der Monat, in dem die Armen, Mittellosen und Unterdrückten ihre Hände zum Himmel erheben und Gott in verschiedenen Akzenten und Sprachen anflehen, ihre Gebete zu erhören.

Sie werden durch solche Aussprüche des Propheten Muhammad wie diesen ermutigt: “Die Bitten von drei Personen werden niemals abgewiesen: die eines Fastenden, bis er sein Fasten bricht, die eines gerechten Herrschers und die der Unterdrückten, die Allah über die Wolken erhebt, die Tore des Himmels werden für sie geöffnet, und der Herr sagt: ,,Bei Meiner Macht, Ich werde dir zur rechten Zeit helfen.”

Es gab nie eine kritischere Zeit für die Ummah, zusammenzuarbeiten, ihre kollektive Wunde zu heilen, ihre Unterdrückten aufzurichten, sich um ihre Armen zu kümmern, ihre Flüchtlinge zu umarmen und für ihre Unterdrückten zu kämpfen. Viele muslimische Gemeinschaften auf der ganzen Welt leiden unter Schmerzen, und ihr Schmerz ist unerträglich. Vielleicht kann dieser Ramadan dazu dienen, dass soziale Gerechtigkeit endlich verwirklicht wird und dass die Stimmen der Unterdrückten gehört werden, damit sich ihre Hymne der Qual und der Hoffnung über die Wolken erheben kann. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...