“One less traitor”: Zelensky oversees campaign of assassination, kidnapping and torture of political opposition – The Grayzone While claiming to defend democracy, Ukraine’s Volodymyr Zelensky has outlawed his opposition, ordered his rivals’ arrest, and presided over the disappearance and assassination of dissidents across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has framed his country’s war against Russia as a battle for democracy itself.

“Ein Verräter weniger”: Selenskyj beaufsichtigt eine Kampagne der Ermordung, Entführung und Folterung politischer Oppositioneller

Von Max Blumenthal und Esha Krishnaswamy-

17. April 2022

Oben: Die Folterung des linken Aktivisten Alexander Matjuschenko am 3. März in Dnipro, aufgenommen von Mitgliedern von Azov. Unten: Präsident Volodymyr Selenskyj posiert bei einem Medientermin.

Während er behauptet, die Demokratie zu verteidigen, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij seine Opposition verboten, die Verhaftung seiner Rivalen angeordnet und das Verschwinden und die Ermordung von Dissidenten im ganzen Land zugelassen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat den Krieg seines Landes gegen Russland als einen Kampf um die Demokratie selbst dargestellt. In einer sorgfältig choreographierten Rede vor dem US-Kongress am 16. März erklärte Selenskyj: “In diesem Augenblick entscheidet sich das Schicksal unseres Landes. Das Schicksal unseres Volkes, ob die Ukrainer frei sein werden, ob sie in der Lage sein werden, ihre Demokratie zu bewahren.”

Die US-Medien reagierten darauf, indem sie Selenskyj mit Lobeshymnen überhäuften, eine Kampagne für seine Nominierung für den Friedensnobelpreis starteten und ihn zu einer extravaganten musikalischen Hommage an ihn und das ukrainische Militär während der Grammy-Verleihung am 3. April 2022 inspirierten.

Die westlichen Medien haben jedoch weggeschaut, als Selenskyj und Spitzenbeamte seiner Regierung eine Kampagne der Entführung, Folter und Ermordung lokaler ukrainischer Gesetzgeber, die der Kollaboration mit Russland beschuldigt werden, sanktioniert haben. Seit dem Ausbruch des Krieges wurden mehrere Bürgermeister und andere ukrainische Beamte getötet, viele davon Berichten zufolge von ukrainischen Staatsagenten, nachdem sie sich auf Deeskalationsgespräche mit Russland eingelassen hatten.

“Es gibt einen Verräter weniger in der Ukraine”, erklärte der Berater des Innenministeriums, Anton Geraschenko, nach der Ermordung eines ukrainischen Bürgermeisters, der der Kollaboration mit Russland beschuldigt wurde.

Selenskyj hat die Kriegsatmosphäre weiter ausgenutzt, um eine Reihe von Oppositionsparteien zu verbieten und die Verhaftung seiner führenden Rivalen anzuordnen. Seine autoritären Dekrete haben zum Verschwinden, zur Folter und sogar zur Ermordung einer Reihe von Menschenrechtsaktivisten, kommunistischen und linken Organisatoren, Journalisten und Regierungsbeamten geführt, denen “pro-russische” Sympathien vorgeworfen wurden.

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU diente als Vollstreckungsorgan der offiziell genehmigten Unterdrückungskampagne. Ausgebildet von der CIA und in enger Abstimmung mit den staatlich unterstützten ukrainischen Neonazi-Paramilitärs hat der SBU in den letzten Wochen seine riesigen Folterkerker mit politischen Dissidenten gefüllt.

Auf dem Schlachtfeld hat das ukrainische Militär unterdessen eine Reihe von Gräueltaten an gefangenen russischen Truppen verübt und seine sadistischen Taten stolz in den sozialen Medien zur Schau gestellt. Auch hier scheinen die Menschenrechtsverletzungen von der obersten Führungsebene der Ukraine gebilligt worden zu sein.

Während Selenskyj vor einem verehrungswürdigen westlichen Publikum Reden über die Verteidigung der Demokratie hält, nutzt er den Krieg als Bühne für eine blutige Säuberung von politischen Rivalen, Dissidenten und Kritikern.

“Der Krieg wird dazu benutzt, Oppositionelle, die sich kritisch über die Regierung äußern, zu entführen, zu inhaftieren und sogar zu töten”, kommentierte ein linker Aktivist, der von den ukrainischen Sicherheitsdiensten verprügelt und verfolgt wurde, im April dieses Jahres. “Wir müssen alle um unsere Freiheit und unser Leben fürchten.”

Folter und Verschwinden lassen “gängige Praktiken” des ukrainischen SBU

Als eine von den USA unterstützte Regierung nach dem Regimewechsel auf dem Euromaidan 2013/14 die Macht in Kiew übernahm, begann die ukrainische Regierung mit einer landesweiten Säuberung von politischen Elementen, die als prorussisch oder unzureichend nationalistisch galten. Die Verabschiedung von ” Entkommunisierungs-Gesetzen ” durch das ukrainische Parlament erleichterte die Verfolgung linker Elemente und die strafrechtliche Verfolgung von Aktivisten wegen politischer Äußerungen weiter.

Das Post-Maidan-Regime konzentrierte seinen Zorn auf Ukrainer, die sich für eine Friedensregelung mit den prorussischen Separatisten im Osten des Landes einsetzten, auf Personen, die Menschenrechtsverletzungen durch das ukrainische Militär dokumentierten, und auf Mitglieder kommunistischer Organisationen. Dissidenten waren der ständigen Bedrohung durch ultranationalistische Gewalt, Inhaftierung und sogar Mord ausgesetzt.

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) ist der wichtigste Vollstrecker der politischen Repressionskampagne der Regierung nach dem Maidan. Pro-westliche Beobachter, darunter das Büro des Hochkommissariats der Vereinten Nationen (UN OHCR) und Human Rights Watch, haben dem SBU vorgeworfen, systematisch politische Gegner und ukrainische Dissidenten nahezu ungestraft zu foltern.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCR) stellte 2016 fest, dass “willkürliche Verhaftungen, erzwungenes Verschwindenlassen, Folter und Misshandlung solcher konfliktbedingter Häftlinge gängige Praxis des SBU waren… Ein ehemaliger SBU-Offizier aus Charkiw erklärte: ‘Für den SBU existiert das Gesetz praktisch nicht, da alles, was illegal ist, entweder klassifiziert oder mit dem Verweis auf den Staatsnotstand erklärt werden kann.”

Jewgenij Karas, der Gründer der berüchtigten Neonazi-Einheit C14, hat die enge Beziehung seiner Bande und anderer rechtsextremer Gruppierungen zum SBU ausführlich beschrieben. Der SBU “informiert nicht nur uns, sondern auch Asow, den Rechten Sektor und so weiter”, prahlte Karas 2017 in einem Interview.

Kiew befürwortet offiziell die Ermordung von ukrainischen Bürgermeistern, die mit Russland verhandeln

Seit Russland seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hat, macht der SBU Jagd auf lokale Beamte, die sich entschlossen haben, humanitäre Lieferungen aus Russland anzunehmen oder mit den russischen Streitkräften zu verhandeln, um Korridore für die Evakuierung von Zivilisten zu schaffen.

Am 1. März zum Beispiel wurde Wolodymyr Strok, der Bürgermeister der östlichen Stadt Kreminna im ukrainisch kontrollierten Teil von Lugansk, nach Angaben seiner Frau von Männern in Militäruniform entführt und ins Herz geschossen.

Am 3. März tauchten Bilder von Stroks sichtlich gequältem Körper auf. Einen Tag vor seiner Ermordung hatte Struk Berichten zufolge seine ukrainischen Kollegen aufgefordert, mit prorussischen Beamten zu verhandeln.

Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums, feierte die Ermordung des Bürgermeisters und erklärte auf seiner Telegrammseite (siehe unten): “Es gibt einen Verräter weniger in der Ukraine. Der Bürgermeister von Kreminna in der Region Luhansk, ehemaliger Abgeordneter des Parlaments von Luhansk, wurde ermordet aufgefunden.”

Laut Geraschenko war Strok vom “Gericht des Volkstribunals” verurteilt worden.

Telegrammpost von Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, der die Ermordung des “Verräters” und Kreminna-Bürgermeisters Wolodymyr Struk feierte

Der ukrainische Beamte übermittelte damit eine abschreckende Botschaft an alle, die sich für eine Zusammenarbeit mit Russland entscheiden: Wer das tut, verliert sein Leben.

Am 7. März wurde der Bürgermeister von Gostomel, Juri Prylipko, ermordet aufgefunden. Prylipko hatte Berichten zufolge Verhandlungen mit dem russischen Militär aufgenommen, um einen humanitären Korridor für die Evakuierung der Einwohner seiner Stadt zu organisieren – eine rote Linie für ukrainische Ultranationalisten, die seit langem mit dem Büro des Bürgermeisters in Konflikt standen.

Am 24. März veröffentlichte Gennadi Matsegora, der Bürgermeister von Kupjansk im Nordosten der Ukraine, ein Video (siehe unten), in dem er an Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung appellierte, seine Tochter freizulassen, die von Agenten des ukrainischen Geheimdienstes SBU als Geisel gehalten wurde.

Dann war da noch die Ermordung von Denis Kireev, einem hochrangigen Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams, der nach der ersten Gesprächsrunde mit Russland am helllichten Tag in Kiew ermordet wurde. Kirejew wurde daraufhin in lokalen ukrainischen Medien des “Verrats” beschuldigt.

Die Erklärung von Präsident Wolodymyr Selenskij, dass es “Konsequenzen für Kollaborateure” geben werde, deutet darauf hin, dass diese Gräueltaten von höchster Regierungsebene sanktioniert wurden.

Bis zum heutigen Tag werden elf Bürgermeister aus verschiedenen Städten der Ukraine vermisst. Westliche Medien haben sich ausnahmslos der Kiewer Linie angeschlossen und behauptet, alle Bürgermeister seien vom russischen Militär verhaftet worden. Das russische Verteidigungsministerium hat diese Behauptung jedoch dementiert, und es gibt kaum Beweise, die die Behauptung Kiews über die verschwundenen Bürgermeister bestätigen würden.

Selenskyj verbietet die politische Opposition, genehmigt die Verhaftung von Rivalen und Kriegspropaganda

Als im Februar dieses Jahres der Krieg mit Russland ausbrach, erließ der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Reihe von Dekreten, die Kiews Kampagne gegen die politische Opposition und die Äußerung von Dissidenten formalisierten.

Mit einem Erlass vom 19. März rief Selenskyj das Kriegsrecht aus und verbot 11 Oppositionsparteien. Die verbotenen Parteien umfassten das gesamte linke, sozialistische oder Anti-NATO-Spektrum in der Ukraine. Dazu gehörten die Partei Für das Leben, die Linke Opposition, die Progressive Sozialistische Partei der Ukraine, die Sozialistische Partei der Ukraine, die Union der Linken Kräfte, die Sozialisten, die Partei Schariy, Unser, Staat, Oppositionsblock und der Wolodymyr-Saldo-Block.

Offen faschistische und pro-nazistische Parteien wie das Asowsche Nationalkorps blieben von dem Präsidialdekret jedoch unberührt.

“Die Aktivitäten dieser Politiker, die auf Spaltung oder Absprachen abzielen, werden keinen Erfolg haben, sondern eine harte Antwort erhalten”, erklärte Präsident Selenskyj.

Während er seine Opposition auslöschte, ordnete Selenskyj eine beispiellose Propaganda-Initiative im Inland an, um alle Fernsehnachrichtensendungen zu verstaatlichen und alle Kanäle zu einem einzigen 24-Stunden-Kanal mit dem Namen “Vereinigte Nachrichten” zusammenzufassen, um “die Wahrheit über den Krieg zu sagen”.

Am 12. April kündigte Selenskyj die Verhaftung seines wichtigsten politischen Rivalen Viktor Medwedtschuk durch den ukrainischen Sicherheitsdienst SBU an.

Medwedtschuk ist der Gründer der zweitgrößten Partei der Ukraine, der inzwischen verbotenen Patrioten für das Leben, und vertritt de facto die russischstämmige Bevölkerung des Landes. Obwohl die “Patrioten für das Leben” als “pro-russisch” gelten, was zum Teil auf seine engen Beziehungen zu Wladimir Putin zurückzuführen ist, hat der neue Vorsitzende der Partei die “Aggression” Russlands gegen die Ukraine verurteilt.

Mitglieder des staatlich geförderten neonazistischen Asow-Bataillons des Nationalen Korps griffen im März 2019 Medwedtschuks Haus an, beschuldigten ihn des Verrats und forderten seine Verhaftung.

Im August 2020 eröffnete das Asowsche Nationalkorps das Feuer auf einen Bus mit Vertretern von Medwedtschuks Partei und verletzte mehrere von ihnen mit gummiummantelten Stahlkugeln.

Im Februar 2021 verschärfte Selenskijs Regierung den Angriff auf seinen Hauptgegner, als er mehrere von Medwedtschuk kontrollierte Medien schließen ließ. Das US-Außenministerium unterstützte den Schritt des Präsidenten offen und erklärte, dass die Vereinigten Staaten “die ukrainischen Bemühungen unterstützen, dem bösartigen Einfluss Russlands entgegenzuwirken…”.

Drei Monate später nahm Kiew Medwedtschuk ins Gefängnis und klagte ihn des Hochverrats an. Selenskyj rechtfertigte das Wegsperren seines führenden Rivalen damit, dass er “gegen die Gefahr einer russischen Aggression in der Informationsarena” kämpfen müsse.

Medwedtschuk entkam zu Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine dem Hausarrest, ist aber wieder in Gefangenschaft und könnte als Sicherheit für einen Gefangenenaustausch mit Russland nach dem Krieg dienen.

Unter Selenskyjs Aufsicht “wird der Krieg genutzt, um Oppositionelle zu entführen, zu inhaftieren und sogar zu töten”.

Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar ist der ukrainische Sicherheitsdienst SBU gegen alle Formen der internen politischen Opposition vorgegangen. Linke ukrainische Aktivisten wurden besonders hart behandelt, einschließlich Entführung und Folter.

Am 3. März dieses Jahres durchsuchten SBU-Beamte in Begleitung von Ultranationalisten von Asow das Haus von Aktivisten der Organisation Livizja (Linke), die sich gegen Sozialkürzungen und rechte Medienpropaganda organisiert hat, in der Stadt Dnipro. Während eine Aktivistin sagte, die Asow-Mitglieder hätten “mir mit einem Messer die Haare abgeschnitten”, folterten die Staatssicherheitsbeamten ihren Ehemann Alexander Matjuschenko, drückten ihm einen Gewehrlauf an den Kopf und zwangen ihn, wiederholt den nationalistischen Gruß “Slawa Ukraini” zu rufen.

“Dann zogen sie uns Säcke über den Kopf, fesselten unsere Hände mit Klebeband und brachten uns in einem Auto zum SBU-Gebäude. Dort verhörten sie uns weiter und drohten, uns die Ohren abzuschneiden”, so Matjuschenkos Frau gegenüber der linken deutschen Zeitschrift Junge Welt.

Die Asow-Mitglieder und SBU-Agenten zeichneten die Foltersitzung auf und veröffentlichten Bilder von Matjuschenkos blutigem Gesicht im Internet.

Die Folterung des linken Aktivisten Alexander Matjuschenko am 3. März in Dnipro, aufgenommen von Asow-Mitgliedern und von der Stadt Dnipro auf Telegram veröffentlicht

Matjuschenko wurde mit der Begründung inhaftiert, er führe “einen aggressiven Krieg oder eine militärische Operation”, und ihm drohen nun 10 bis 15 Jahre Gefängnis. Trotz mehrerer gebrochener Rippen, die er sich bei den Schlägen durch staatlich unterstützte Ultranationalisten zugezogen hat, wurde ihm eine Kaution verweigert. In der Zwischenzeit wurden Dutzende anderer Linker in Dnipro aufgrund ähnlicher Anschuldigungen inhaftiert.

Zu denjenigen, die ins Visier des SBU gerieten, gehörten Mikhail und Aleksander Kononovich, Mitglieder des verbotenen Leninistischen Kommunistischen Jugendverbandes der Ukraine. Beide wurden am 6. März verhaftet und inhaftiert und beschuldigt, “pro-russische und pro-belarussische Ansichten” zu verbreiten.

In den folgenden Tagen verhaftete der SBU den Rundfunkjournalisten Yan Taksyur und klagte ihn des Hochverrats an; die Menschenrechtsaktivistin Elena Berezhnaya; Elena Viacheslavova, eine Menschenrechtsaktivistin, deren Vater Mikhail während des Angriffs des ultranationalistischen Mobs auf Anti-Maidan-Demonstranten vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014 verbrannt war; der unabhängige Journalist Juri Tkatschew, der wegen Hochverrats angeklagt wurde, und eine ungezählte Zahl anderer; der Behindertenrechtsaktivist Oleg Nowikow, der im April dieses Jahres für drei Jahre inhaftiert wurde, weil er “Separatismus” unterstützt habe. ”

Die Liste der von den ukrainischen Sicherheitsdiensten seit Ausbruch des Krieges inhaftierten Personen wird täglich länger und ist zu umfangreich, um sie hier wiederzugeben.

Der vielleicht schrecklichste Vorfall der Repression ereignete sich, als von der ukrainischen Regierung unterstützte Neonazis Maxim Ryndovskiy, einen professionellen MMA-Kämpfer, entführten und brutal folterten, weil er mit russischen Kämpfern in einem Fitnessstudio in Tschetschenien trainiert hatte. Ryndovskiy war zufällig Jude, hatte einen Davidstern auf sein Bein tätowiert und hatte sich in den sozialen Medien gegen den Krieg in der Ostukraine ausgesprochen.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat sogar außerhalb der Landesgrenzen Jagd auf Oppositionelle gemacht. Wie der Journalist Dan Cohen berichtete, sagte Anatoly Shariy von der kürzlich verbotenen Partei Shariy, er sei das Ziel eines kürzlichen SBU-Attentats gewesen. Scharij war ein entschiedener Gegner des von den USA unterstützten Maidan-Regimes und musste ins Exil fliehen, nachdem er jahrelang von Nationalisten schikaniert worden war.

Im März dieses Jahres erhielt der liberale Politiker und Online-Kenner eine E-Mail von einem Freund, “Igor”, mit der Bitte, ein Treffen zu vereinbaren. Später erfuhr er, dass Igor zu diesem Zeitpunkt vom SBU festgehalten und als Köder benutzt wurde, damit Shariy seinen Aufenthaltsort preisgibt.

Shariy steht auf der berüchtigten schwarzen Liste der “Staatsfeinde” von Myrotvorets, die von Anton Geraschenko – dem Berater des Innenministeriums, der die Ermordung ukrainischer Gesetzgeber, die russischer Sympathien beschuldigt werden, befürwortet hat – erstellt wurde. Mehrere Journalisten und ukrainische Dissidenten, darunter der bekannte Kolumnist Oles Buzina, wurden von staatlich unterstützten Todesschwadronen ermordet, nachdem ihre Namen auf der Liste erschienen waren.

Auch einfache ukrainische Bürger wurden seit Beginn des Krieges im Februar dieses Jahres gefoltert. In den sozialen Medien sind unzählige Videos aufgetaucht, die Zivilisten zeigen, die an Laternenpfähle gefesselt sind, oft mit entblößten Genitalien oder grün angemalten Gesichtern. Diese Demütigungen und Folterungen wurden von Freiwilligen der Territorialen Verteidigung durchgeführt, die in Kriegszeiten für Recht und Ordnung sorgen sollten, und betrafen alle, von mutmaßlichen Russland-Sympathisanten über Roma bis hin zu angeblichen Dieben.

Der ukrainische Geheimdienst SBU lernt von der CIA, wie man foltert und mordet

Vassily Prozorov, ein ehemaliger SBU-Offizier, der nach dem Euromaidan-Putsch nach Russland übergelaufen ist, beschrieb detailliert, wie die Sicherheitsdienste nach dem Maidan systematisch auf Folter zurückgreifen, um die politische Opposition zu unterdrücken und Bürger einzuschüchtern, denen russische Sympathien nachgesagt werden.

Dem Ex-SBU-Offizier Prozorow zufolge wurden die ukrainischen Sicherheitsdienste seit 2014 direkt von der CIA beraten. “CIA-Mitarbeiter sind seit 2014 in Kiew präsent. Sie wohnen in geheimen Wohnungen und Vorstadthäusern”, sagte er. “Sie kommen jedoch häufig in die SBU-Zentrale, um zum Beispiel spezielle Treffen abzuhalten oder geheime Operationen zu planen.”

Im Folgenden stellt die russische RIA Novosti Prozorov vor und berichtet über seine Enthüllungen in einer Sonderausgabe 2019.

Der Journalist Dan Cohen interviewte einen ukrainischen Geschäftsmann namens Igor, der vom SBU wegen seiner finanziellen Verbindungen zu russischen Unternehmen verhaftet und im März dieses Jahres im berüchtigten Hauptquartier des Sicherheitsdienstes in der Kiewer Innenstadt festgehalten wurde. Igor sagte, er habe gehört, wie russische Kriegsgefangene von Freiwilligen der Territorialen Verteidigung, die von SBU-Offizieren angeleitet wurden, mit Rohren geschlagen wurden. Zu den Klängen der ukrainischen Nationalhymne wurden die russischen Gefangenen so lange verprügelt, bis sie ihren Hass auf Putin gestanden.

Dann kam Igor an die Reihe. “Sie benutzten ein Feuerzeug, um eine Nadel zu erhitzen, und steckten sie dann unter meine Fingernägel”, erzählte er Cohen. “Das Schlimmste war, als sie mir eine Plastiktüte über den Kopf stülpten und mich erstickten und als sie mir die Mündung eines Kalaschnikow-Gewehrs an den Kopf hielten und mich zwangen, ihre Fragen zu beantworten.”

Valentyn Nalyvaichenko, der erste Chef des SBU nach dem Regimewechsel auf dem Euromaidan 2013/14, pflegte enge Beziehungen zu Washington, als er während der Regierung von George W. Bush als Generalkonsul der ukrainischen Botschaft in den USA tätig war. Während dieser Zeit wurde Nalyvaichenko von der CIA rekrutiert, wie sein Vorgänger beim SBU, Alexander Yakimenko, der unter der russisch orientierten Regierung des abgesetzten Präsidenten Viktor Janukowitch diente, berichtet.

Im Jahr 2021 ernannte Selenskyj einen der berüchtigtsten ukrainischen Geheimdienstler, Oleksander Poklad, zum Leiter der Abteilung für Spionageabwehr des SBU. Poklad trägt den Spitznamen “Der Würger”, eine Anspielung auf seinen Ruf, Folter und verschiedene schmutzige Tricks einzusetzen, um die politischen Rivalen seiner Chefs wegen Verrats anzuklagen.

Im April dieses Jahres wurde ein anschauliches Beispiel für die Brutalität des SBU in Form eines Videos (siehe unten) veröffentlicht, das zeigt, wie seine Agenten in der Stadt Dnipro auf eine Gruppe von Männern einprügeln, die russischer Sympathien beschuldigt werden.

“Wir werden niemals russische Soldaten gefangen nehmen”: Das ukrainische Militär stellt seine Kriegsverbrechen zur Schau

Während sich die westlichen Medien seit Ausbruch des Krieges auf angebliche russische Menschenrechtsverletzungen konzentrieren, haben ukrainische Soldaten und pro-ukrainische Social-Media-Accounts mit Stolz sadistische Kriegsverbrechen zur Schau gestellt, von Hinrichtungen auf dem Schlachtfeld bis hin zur Folterung gefangener Soldaten.

Im März dieses Jahres veröffentlichte ein pro-ukrainischer Telegram-Kanal namens White Lives Matter ein Video, in dem ein ukrainischer Soldat die Verlobte eines russischen Kriegsgefangenen anruft (siehe unten) und ihr verspricht, den Gefangenen zu kastrieren.

Dass ukrainische Soldaten die Mobiltelefone toter russischer Soldaten benutzen, um deren Angehörige zu verhöhnen und zu schikanieren, scheint eine gängige Praxis zu sein. Die ukrainische Regierung hat sogar damit begonnen, die berüchtigte invasive Gesichtserkennungstechnologie des US-Technologieunternehmens Clearview AI einzusetzen, um russische Opfer zu identifizieren und deren Angehörige in den sozialen Medien zu verhöhnen.

Im April dieses Jahres postete ein pro-ukrainischer Telegram-Kanal namens fckrussia2022 ein Video, das einen russischen Soldaten mit einem verbundenen Auge zeigt, was darauf hindeutet, dass es während der Folter ausgestochen wurde, und verspottete ihn als “einäugiges” Schwein.

Das vielleicht grausamste Bild, das in den letzten Wochen in den sozialen Medien aufgetaucht ist, ist das Foto eines gefolterten russischen Soldaten, dem eines seiner Augen ausgestochen wurde, bevor er getötet wurde. Das dazugehörige Posting trug die Überschrift “Auf der Suche nach Nazis”.

Von pro-ukrainischen Telegram-Kanälen verbreitete Fotos, die gefangene, gefolterte und hingerichtete russische Soldaten zeigen

Im April dieses Jahres tauchte außerdem ein Video auf, das ukrainische Soldaten zeigt, die wehrlosen russischen Kriegsgefangenen außerhalb der Stadt Charkow in die Beine schießen. Ein weiteres Video, das von Soldaten der ukrainischen und der von den USA unterstützten Georgischen Legion veröffentlicht wurde, zeigt, wie die Kämpfer in der Nähe eines Dorfes außerhalb von Kiew verwundete russische Gefangene exekutieren.

Kämpfer der ukrainischen und georgischen Legion feiern nach der Hinrichtung gefangener russischer Soldaten auf dem Video

Es ist wahrscheinlich, dass diese Soldaten durch den Segen ihrer Vorgesetzten ermutigt wurden. Mamula Mamulashvili, der Kommandeur der georgischen Legion, die an den Exekutionen verwundeter russischer Kriegsgefangener vor Ort beteiligt war, prahlte im April dieses Jahres damit, dass seine Einheit freiwillig Kriegsverbrechen begehe: “Ja, wir fesseln ihnen manchmal Hände und Füße. Ich spreche für die Georgische Legion, wir werden niemals russische Soldaten gefangen nehmen. Nicht ein einziger von ihnen wird gefangen genommen”.

In ähnlicher Weise erklärte Gennadiy Druzenko, der Leiter des ukrainischen militärischen Sanitätsdienstes, in einem Interview mit Ukraine 24, er habe “den Befehl gegeben, alle russischen Männer zu kastrieren, weil sie Untermenschen und schlimmer als Kakerlaken seien.”

Ukrainische Beamte stellen Frau, die von Asow gefoltert und getötet wurde, als Opfer Russlands dar

Während sich die westlichen Medien auf russische Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land und in der Ukraine konzentrieren, hat die ukrainische Regierung eine Propagandakampagne mit der Bezeichnung “Totaler Krieg” genehmigt, in der gefälschte Bilder und falsche Geschichten platziert werden, um Russland weiter zu belasten.

Ein besonders zynisches Beispiel für diese Strategie lieferte der Fernsehsender Ukraine 24, dessen Gäste zur völkermörderischen Ausrottung russischer Kinder aufriefen: Er veröffentlichte im April dieses Jahres ein Foto, das eine mit einem blutigen Hakenkreuz auf dem Bauch gebrandmarkte Frauenleiche zeigt. Ukraine 24 behauptete, diese Frau in Gostumel gefunden zu haben, einer der Regionen in der Oblast Kiew, die die Russen am 29. März geräumt haben.

Lesia Vasylenko, eine ukrainische Parlamentsabgeordnete, und Oleksiy Arestovych, der Top-Berater von Präsident Selenskyj, veröffentlichten das Foto der geschändeten Frauenleiche in den sozialen Medien. Während Vasylenko das Foto online ließ, löschte Arestovych es acht Stunden nach der Veröffentlichung, als er mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass er eine Fälschung veröffentlicht hatte.

Tatsächlich stammte das Bild von Aufnahmen, die Patrick Lancaster, ein in Donezk ansässiger US-Journalist, gemacht hatte. Er hatte die Leiche einer Frau gefilmt, die von Mitgliedern des ukrainischen Asow-Bataillons in einem Keller einer Schule in Mariupol gefoltert und ermordet worden war, den sie zu einem Stützpunkt umgebaut hatten.

Bei 2:31 in Lancasters Video ist der Leichnam der Frau deutlich zu sehen.

Während Waffen aus den NATO-Staaten in die Ukraine strömen und der Krieg sich verschärft, werden sich die Gräueltaten mit Sicherheit häufen – und das mit dem Segen der Führung in Kiew. Wie Selenskyj bei einem Besuch in der Stadt Buka im April dieses Jahres verkündete: “Wenn wir keinen zivilisierten Ausweg finden, werden unsere Leute einen unzivilisierten Ausweg finden.” Übersetzt mit Deepl.com

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete The Grayzone im Jahr 2015, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen.

Esha Krishnaswamy

Esha Krishnaswamy ist die Moderatorin des Podcasts historicly. Sie hat auch für FAIR geschrieben und kritisiert die Berichterstattung der Medien über internationale Ereignisse.

