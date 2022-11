https://www.globalresearch.ca/france-germany-european-union/5798128



Frankreich, Deutschland und die Europäische Union: Die deutsch-französische “Doppelpräsidentschaft der EU”

Eine deutsch-französische Achse

Von Dr. Vladislav B. Sotirović

Global Research

4 November 2022

***

Eine Regierungskonferenz (RK) ist das formale Verfahren für die Aushandlung von Änderungen an den Gründungsverträgen der EU. Gemäß den Verträgen wird eine Regierungskonferenz vom Europäischen Rat einberufen und setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen, wobei die Europäische Kommission und in geringerem Maße auch das Europäische Parlament beteiligt sind.

Die Funktionsweise der Regierungskonferenz wird jedoch seit langem von einer echten Führungspersönlichkeit der EU gewährleistet, nämlich der deutsch-französischen Achse, auch wenn ihre Stärke im Laufe der Zeit schwankte und sich ihr Charakter zu verändern scheint. Dies war beim Konvent zur Zukunft Europas im Jahr 2002 nicht viel anders, auch weil er die Regierungskonferenz als Institution nicht ersetzte, sondern im Schatten der nachfolgenden Regierungskonferenz, d. h. der Vetomacht der Mitgliedstaaten, stattfand.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Verhandlungsspielraum, d.h. die für den Konvent zur Zukunft Europas potenziell annehmbaren Lösungen, durch die Positionen und Grundlinien der mächtigsten Mitgliedstaaten begrenzt war und dass die wichtigsten Fragen fest unter ihrer Kontrolle blieben. Sobald konkrete Fragen auf den Tisch kamen, vertraten die Vertreter der nationalen Regierungen loyal ihre Interessen – ebenso wie die meisten der von den Regierungen benannten nationalen Abgeordneten. Im Herbst 2002 begannen sie, Koalitionen zu bilden und bei der anstehenden Regierungskonferenz ihr Veto einzulegen. In Erwartung der Regierungskonferenz passten die anderen Mitglieder ihr Verhalten an diesen Zwang an.

Die Mitgliedstaaten übernahmen nicht nur die Führung, sondern gleichzeitig waren die Abgeordneten weitgehend ineffektiv. Die politischen Parteien waren nicht in der Lage, kohärente Visionen und Positionen zu entwickeln, abgesehen von einigen wenigen Fällen, in denen es zum Beispiel um symbolische ideologische Gewinne ging (z. B. die “soziale Marktwirtschaft” für die Sozialisten). Die großen Parteien waren sich jedoch nur oberflächlich einig und in den meisten Fragen nicht in der Lage, ihre Spaltungen zu überwinden und Koalitionen über den Status quo hinaus zu bilden. Für die meisten Vertreter war die parteipolitische oder kompositorische Identität nicht ausschlaggebend für ihre Positionen im Konvent zur Zukunft Europas. Sie sahen die Rolle der Parteigruppen eher als Kanäle zum Informationsaustausch denn als Foren zur Koordinierung von Positionen.

Somit unterschied sich der Konvent zur Zukunft Europas insgesamt – insbesondere in institutionellen und politischen Fragen – nicht grundlegend von der Regierungskonferenz, und ein Großteil seiner Ergebnisse wurde von der Art hegemonialer Kompromisse beherrscht, die die EU-Politik seit ihrer Gründung kennzeichnen.

Die deutsch-französische “Doppelpräsidentschaft” der EU

Der deutsch-französische Kompromiss wurde von den beiden Ländern anlässlich des 40. Jahrestages ihres bilateralen Freundschaftsvertrages (Élysée-Vertrag) im Januar 2003 vorgelegt. Kurz vor der Vorlage ihrer gemeinsamen institutionellen Vorschläge, im Oktober 2002, ersetzten Frankreich und Deutschland ihre Regierungsvertreter durch ihre Außenminister, um ihr politisches Gewicht im Konvent zur Zukunft Europas zu erhöhen. Deutschland verteidigte nicht die rotierende Präsidentschaft, sondern versuchte, die Macht der Europäischen Kommission zu stärken. Obwohl der deutsch-französische Kompromiss nicht offiziell auf die Tagesordnung des Konvents zur Zukunft Europas gesetzt wurde, rief er breiten Widerstand hervor und wurde sofort zu einem Brennpunkt der nachfolgenden Debatten. Der Beitrag beinhaltete die umstrittene Schaffung einer so genannten “doppelten EU-Präsidentschaft” mit einem ständigen Europäischen Rat, dessen Präsident aus den Reihen seiner Mitglieder gewählt wird, und einem direkt vom EP gewählten Kommissionspräsidenten. Auch für die Bereiche Auswärtige Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen, die Eurogruppe sowie Justiz und Inneres (JI) sollten ständige Vorsitze geschaffen werden.

Von Anfang an stützten sich Frankreich und Deutschland auf eine Reihe von Ressourcen, die dazu beitrugen, dass ihr Vorschlag in den Mittelpunkt gerückt wurde. Zunächst und vor allem fanden sie in Valéry Giscard d’Estaing (französischer Staatspräsident von 1974-1981) einen entscheidenden Verbündeten, der ihren Kompromiss als “einen positiven Vorschlag [bezeichnete], der in die richtige Richtung geht (…) und die Stabilität der EU-Institutionen gewährleistet”. Persönlich stand er dem deutsch-französischen Kompromiss viel näher als den Benelux-Vorschlägen und hatte ein offenes Ohr für die britische Position, die zwar die ständige Präsidentschaft des Europäischen Rates unterstützte, aber der Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission zunächst skeptisch gegenüberstand.

Seine Gegner erinnerten daran, dass er auf Drängen von J. Chirac, T. Blair und dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder den Vorsitz des Konvents zur Zukunft Europas übernommen hatte. Darüber hinaus habe er 1974 den Europäischen Rat “ins Leben gerufen” und wolle ihn daher natürlich zum Gipfel des europäischen Systems machen. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, dass diese Doppelpräsidentschaft dem besonderen französischen politischen System ähnelt, in dem der Präsident der “Führer der Nation” und der “oberste Schiedsrichter des nationalen Interesses” ist, während der Premierminister die Regierung leitet. Schließlich argumentierten sie, dass seine beiden wichtigsten Ziele darin bestünden, die Ansprüche der großen Länder zu unterstützen und die Europäische Kommission zu schwächen. Seine Verteidiger wiederum erwidern, dass dies nur deshalb der Fall zu sein schien, weil er versucht hat, sicherzustellen, dass “seine” Verfassung nicht von der Regierungskonferenz und damit von den mächtigsten Mitgliedstaaten radikal geändert wird. Aus welchen Gründen auch immer, irgendwann vor der offiziellen Vorlage des Entwurfs der Artikel über die Institutionen entschied er sich, Partei zu ergreifen und die Idee eines ständigen Vorsitzes des Europäischen Rates zu unterstützen.

V. Die Unterstützung Giscards und des Präsidiums war von entscheidender Bedeutung, denn die Zusammensetzung, die Funktionen, die Verfahrenskontrolle und der Arbeitsstil des Präsidiums gaben ihm die notwendige Legitimität und den Einfluss, um das Ergebnis des Konvents zur Zukunft Europas zu gestalten. V. Giscard verfügte über einen großen Handlungsspielraum. In den ersten drei Monaten wurden die Mitglieder eingeladen, ihre Ansichten über die EU darzulegen und die Verbände der Zivilgesellschaft anzuhören. Auf dieser Grundlage legte V. Giscard eine themenspezifische “Synthese” vor, die den Umfang der Diskussion einschränkte, und setzte Arbeitsgruppen zu kontroversen Themen ein, die sich eingehend mit dem Thema befassen sollten. Nachdem die Berichte der Arbeitsgruppen in den Plenarsitzungen erörtert worden waren, legte das Präsidium dem Konvent zur Zukunft Europas schließlich konkrete Artikelentwürfe vor, die den Inhalt der Arbeitsgruppenberichte und die Reaktionen der Plenarsitzungen widerspiegeln sollten. Die Mitglieder schlugen dann Änderungen vor, die zu überarbeiteten Vorschlägen des Präsidiums führten. Während der Konvent zur Zukunft Europas in diesem Prozess souverän bleiben sollte, fungierte das Präsidium als Interpret der vorherrschenden Meinung und war der alleinige Verfasser des eigentlichen Textes, der dem Plenum vorgelegt wurde. V. Giscard nutzte seine formellen und informellen Befugnisse in vollem Umfang aus und übernahm die Hauptrolle in der Leitung und Führung. Wie D. Allen feststellt, hat er

“monopolisierte er die Berichterstattung über die Arbeit des Konvents sowohl gegenüber den Mitgliedstaaten als auch gegenüber der Öffentlichkeit”, “in der Regel war es Giscards oder Kerrs Zusammenfassung der Beratungen, die die ständige Grundlage für weitere Verhandlungen bildete”, und er “schuf geschickt Kontroversen (…) oder Verhandlungspositionen, die als Gegenleistung für einen Konsens bei wichtigeren Punkten eingeräumt werden sollten”[ii].

In der Tat war es V. Giscard, der festlegte, dass im Konvent zur Zukunft Europas keine Abstimmungen stattfinden sollten, dass ein einziger Text vereinbart und keine Optionen vorgeschlagen werden sollten, wie Konsens und Mehrheit zu definieren waren und wann ein Konsens bestand. Dies gab ihm viel Einfluss, um das Ergebnis in Richtung der von ihm bevorzugten Option zu lenken. Da seine Definition von Konsens im Wesentlichen auf der Bevölkerungszahl der Mitgliedstaaten und nicht auf der Anzahl der Mitgliedstaaten beruhte, garantierte der deutsch-französische Kompromiss eine dominante Position im Entwurfsprozess.

Unterstützung für einen ständigen Präsidenten des Europäischen Rates

Die Unterstützung des Vereinigten Königreichs und Spaniens für einen ständigen Präsidenten des Europäischen Rates (sie sprachen sich für einen noch stärkeren Präsidenten als im deutsch-französischen Kompromiss aus) war eine zweite wichtige Ressource. Darüber hinaus unterstützte Italien einen starken “Mr. Europa”.[iii] Die Länder, die die Idee einer ständigen Präsidentschaft unterstützten, repräsentierten den größten Teil der europäischen Bevölkerung, wie V. Giscard in verschiedenen Interviews betonte. Vor der Plenarsitzung argumentierte er, dass die EU nun drei Kategorien von Staaten umfasse:



Die vier größten Länder mit einer Bevölkerung von jeweils mehr als vierzig Millionen Einwohnern machen zusammen 74 % der EU-Bevölkerung aus.

Acht mittelgroße Länder mit einer Bevölkerung zwischen 8 und 16 Millionen Einwohnern stellen 19 % der Bevölkerung.

11 kleine Staaten machen zusammen nur 7 % der Bevölkerung aus.

Einige Wochen später, auf der Tagung des Europäischen Rates in Athen, zog er ausdrücklich die Konsequenzen aus dieser Analyse: Da diejenigen, die die Idee eines ständigen Präsidenten des Europäischen Rates ablehnen, nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung der EU repräsentieren, sollten sie die Bildung eines Konsenses nicht verhindern dürfen (was nach V. Giscards Auffassung eine sehr große Mehrheit zu bedeuten schien). Mit dieser Argumentation widersprach V. Giscard dem Grundsatz der Gleichheit unter den Konventmitgliedern, den er bisher vertreten hatte.[iv]

Bemerkenswert ist auch, dass Spanien zu den drei Regierungsvertretern des Präsidiums gehörte. Ebenso wie Dänemark, das sich als einziges Land nicht dem Lager der kleinen Länder anschloss und die rotierende Präsidentschaft verteidigte. Darüber hinaus erwies es sich für die kleinen Länder als schwierig, die Koalition der großen Länder zu spalten, die für eine ständige Präsidentschaft eintraten. So blieb das Lager der großen Länder stark – der einzige Keil entstand in der Zusammensetzung der Europäischen Kommission, als Spanien und Polen, zu denen sich im Stillen einige neue Mitglieder gesellten, gegen Ende eine Kampagne “Gebt Nizza eine Chance” starteten. Diese Position erklärte später die Schwierigkeiten der Regierungskonferenz und das Scheitern des Brüsseler Gipfels im Dezember 2003.

Eine dritte Ressource, auf die sich die deutsch-französische Achse stützen konnte, war ihr Ruf und ihre Legitimität in der Vergangenheit. Wie F. Cameron argumentiert, hat die EU als Ganzes in der Regel positive Ergebnisse aus den deutsch-französischen Initiativen gezogen – ein prominentes Beispiel ist die Europäische Währungsunion (WWU)[v]. Insbesondere Deutschland hatte in der Vergangenheit häufig die Interessen kleiner Staaten verteidigt, und die Legitimität des deutsch-französischen Kompromisses wurde gestärkt, da er – abgesehen von der Präsidentschaft – wichtige Elemente enthielt, die den Vorschlägen kleiner Staaten entsprachen. Die Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission durch das Europäische Parlament spiegelte beispielsweise die Vorschläge der Benelux-Staaten wider und fand im Konvent zur Zukunft Europas breite Unterstützung. Entscheidend ist, dass sich die britische Position in dieser Hinsicht weiterentwickelt hat. Offensichtlich konnte der traditionelle Widerstand gegen die Ersetzung des von den Mitgliedstaaten gewählten Kommissionspräsidenten durch einen gewählten Präsidenten gegen den “strategischen Preis” einer stärkeren Führungspersönlichkeit, die die Regierungen der EU auf der Weltbühne vertritt, eingetauscht werden. Wie Peter Hain, der Vertreter der britischen Regierung, vor seinem Parlament sagte:

“Am Ende wird es eine Einigung und einen notwendigen Anpassungsprozess zwischen allen Parteien geben müssen. Wir waren zum Beispiel bereit, die Wahl des Kommissionspräsidenten nach einem bestimmten Verfahren zu prüfen, vorausgesetzt, dass dies nicht die Geisel einer bestimmten politischen Gruppierung ist und das Ergebnis vom Rat akzeptiert werden kann, wobei einige sehr wichtige Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Das ist also nichts, was wir angestrebt haben, und wir stehen dem auch weiterhin sehr skeptisch gegenüber, aber wenn die Wahl eines Ratspräsidenten, die für uns eine hohe Priorität hat, am Ende bedeutet, dass wir mit dem Kommissionspräsidenten etwas unternehmen müssen, das die von mir erwähnten sehr wichtigen Garantien beinhaltet, dann müssen wir uns vielleicht darauf einstellen”[vi].

Darüber hinaus hatte sich ein Konsens über den im deutsch-französischen Vorschlag vorgesehenen und im Herbst von einer knappen Mehrheit im Plenum unterstützten Außenminister mit Doppelhut herauskristallisiert, auch wenn die genaue Aufgabenteilung (insbesondere in Bezug auf die Außenvertretung) zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem vorgeschlagenen europäischen Außenminister, der für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU zuständig ist, im deutsch-französischen Plan unklar war und auch im Vertragsentwurf des Konvents zur Zukunft Europas so blieb.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie, auf die sich Frankreich und Deutschland stützten, vierfach war:

Sie bündelten ihre Ressourcen, um im Konvent die Richtung für den künftigen institutionellen Aufbau der EU vorzugeben.

Vollständige Nutzung ihrer Positionsressourcen wie Zugang zu und Unterstützung durch den Vorsitzenden des Konvents und sein Präsidium, um ihren Vorschlag in die dominante Position zu bringen.

Das Vereinigte Königreich und Spanien auf seine Seite zu ziehen.

Die Kleinen zu Zugeständnissen in Bezug auf die ständige Präsidentschaft zu bewegen, um im Gegenzug einen gewählten Kommissionspräsidenten und einen europäischen Außenminister zu erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

*

Dr. Vladislav B. Sotirović ist ein ehemaliger Universitätsprofessor in Vilnius, Litauen. Er ist Research Fellow am Zentrum für geostrategische Studien. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Dr. Vladislav B. Sotirović, Global Research, 2022

