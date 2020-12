Eine Resolution aus dem Jahr 2019 hat eine “McCarthy-Atmosphäre” im Land geschaffen Von Shir Hever

Bild:The Israeli flag is projected onto the Brandenburg Gate in Berlin on 9 January 2017 (AFP)

In Germany, cultural groups worry about conflation between BDS and antisemitism In a press conference which took place in the German Theatre building in Berlin near parliament on Thursday, leaders of some of Germany’s most prestigious cultural organisations expressed their dismay at what they said was becoming a culture of fear amid shrinking spaces for public speech on Israel and Palestine.



In Deutschland sorgen sich Kulturgruppen um die Verquickung von BDS und Antisemitismus

Eine Resolution aus dem Jahr 2019 hat eine “McCarthy-Atmosphäre” im Land geschaffen, die sich gegen diejenigen richtet, die Israels Besatzung und die Behandlung der Palästinenser kritisieren, warnen Aktivisten

Von Shir Hever

in Berlin

15. Dezember 2020

In einer Pressekonferenz, die am Donnerstag im Gebäude des Deutschen Theaters in Berlin in der Nähe des Parlaments stattfand, drückten die Leiter einiger der renommiertesten deutschen Kulturorganisationen ihre Bestürzung über das aus, was sie sagten, dass es zu einer Kultur der Angst inmitten schrumpfender Räume für öffentliche Rede über Israel und Palästina wird.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stand eine nicht bindende Parlamentsresolution, die im Mai 2019 mit großer Mehrheit angenommen wurde und die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), die sich gegen Israel richtet, als “antisemitisch” verurteilt und mit den Forderungen des Nazi-Regimes, nicht bei Juden zu kaufen, vergleicht. Die Resolution forderte auch, Einzelpersonen und Organisationen, die BDS unterstützen, öffentliche Gelder und öffentliche Räume zu verweigern.

Die deutsche Regierung hat die Resolution des Parlaments nie formell angenommen, und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Juni sah französische BDS-Aktivisten, die erfolgreich gegen eine Entscheidung von Paris Berufung einlegten, sie für ihre Aktivitäten zu bestrafen.

Der EGMR entschied, dass die BDS-Bewegung geschützte Meinungsäußerung und nicht antisemitisch sei und setzte damit die Resolution des deutschen Parlaments außer Kraft – aber nur wenige deutsche Zeitungen berichteten über das Urteil.

Die Gruppe von Kulturmanagern, Künstlern und Wissenschaftlern traf sich im Geheimen und organisierte die Pressekonferenz im Voraus, da sie befürchteten, dass die deutschen staatlichen Institutionen sie als Antisemiten brandmarken würden. Sie nannten ihre Initiative GG 5.3, in Anlehnung an Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit garantiert.

Wir, eine Gruppe von jüdischen Israelis, wurden des Antisemitismus beschuldigt, weil wir Fragen stellten und ein öffentliches Gespräch über unsere eigene Geschichte und Erziehung führten”

– Yehudit Yinhar

Eine einseitige Pressemitteilung in deutscher und englischer Sprache – unter anderem vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), dem Goethe-Institut und führenden Kulturorganisationen, Universitäts- und Museumsabteilungen – fasste die Argumente zusammen. Während sich die Initiative von der BDS-Bewegung distanzierte, betonte sie die Notwendigkeit der freien Meinungsäußerung und wies die Bemühungen des Staates zurück, die Finanzierung von Botschaften abhängig zu machen, die er unterstützt.

Judith Bernstein ist Mitglied der Gruppe Bundestag 3 für Palästina (BT3P), die das deutsche Parlament wegen der Resolution, die BDS mit Antisemitismus gleichsetzt, verklagt.

“Die BT3P klagt, weil wir aufgrund der Bundestagsresolution immer wieder als antisemitisch diffamiert werden und uns Räume für Veranstaltungen verwehrt werden”, sagte sie gegenüber Middle East Eye. “Zuletzt haben wir einen Prozess gegen eine Raumabsage durch die Stadt Frankfurt gewonnen. Das Urteil bekräftigte, dass Anti-BDS-Resolutionen die Grundrechte von BT3P nicht einschränken dürfen.”

Razzia bei Veranstaltungen

Da Kunst in Deutschland mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, wurde der Beschluss so interpretiert, dass nicht nur BDS-Veranstaltungen die öffentliche Förderung verweigert wird, sondern auch Veranstaltungen mit Teilnehmern, die im Verdacht stehen, den Boykott zu unterstützen, unabhängig davon, ob BDS Teil des Programms ist.

Kultureinrichtungen argumentieren, dass sie sich so gezwungen sehen, die Rolle der “Gedankenpolizei” zu übernehmen und die Meinungen der Teilnehmer zu Israel und Palästina zu überprüfen, auch wenn die Veranstaltungen nicht politisch sein sollen.

Der daraus resultierende Aufruhr in den deutschen Medien erreichte fast alle Zeitungen und Fernsehsender. Auch in Israel und in der New York Times wurde ausführlich über die Debatte berichtet.

In mehreren Medieninterviews haben Sprecher der Gruppe GG 5.3 konkrete Fälle von Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Namen der Anti-BDS-Resolution des Parlaments erwähnt.

Der erste war der Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museums in Berlin, Peter Schafer, im Juni 2019, nachdem er von Pro-Israel-Gruppen in Deutschland angegriffen wurde, weil er eine Erklärung von 240 jüdischen Gelehrten retweetet hatte, die die Resolution des Parlaments kritisierte.

Dann gab es die Aufrufe, dem kamerunischen Gelehrten Achille Mbembe zu verbieten, bei einem Kulturfestival im Mai zu sprechen – das schließlich wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde – wegen früherer besatzungskritischer Kommentare. Der deutsche Regierungsbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, beschuldigte Mbembe des Antisemitismus, was von vielen deutschen Intellektuellen als rassistisch verurteilt wurde.

Einstein und Arendt ‘würden verboten’ werden

Kürzlich zog eine Kunsthochschule in Berlin ihre Unterstützung für ein von jüdischen Israelis organisiertes Projekt mit dem Namen “School for Unlearning Zionism” zurück, obwohl BDS im Programm nicht erwähnt wurde, und nahm eine Interpretation der Parlamentsresolution an, die sich auf alle Kritiken am Zionismus erstreckt.

Kürzlich zog eine Kunsthochschule in Berlin ihre Unterstützung für ein von jüdischen Israelis organisiertes Projekt mit dem Namen "School for Unlearning Zionism" zurück, obwohl BDS im Programm nicht erwähnt wurde, und nahm eine Interpretation der Parlamentsresolution an, die sich auf alle Kritiken am Zionismus erstreckt.

Die Organisatoren des GG 5.3 befürchten, dass im heutigen “McCarthyismus” in Deutschland prominente jüdische Denker verboten würden, wenn sie keine pro-israelischen Ansichten äußern.

Die Art von Kritik gegen den Staat Israel, die von Albert Einstein und Hannah Arendt geäußert wurde, würde jetzt als “antisemitisch” bezeichnet, warnten sie und fügten hinzu, dass zeitgenössische progressive jüdische Autoren wie Naomi Klein, Noam Chomsky oder Judith Butler wegen ihrer Unterstützung für BDS nicht eingeladen wurden, in dem Land zu sprechen.

Klein hat den Parlamentsbeschluss in einem Radiointerview verteidigt und gesagt, dass nicht jede Kritik an Israel verboten sei. Aber er definierte Kritik am Staat Israel als antisemitisch, basierend auf der umstrittenen Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die, wie Kritiker sagen, Judentum und Zionismus in einen Topf wirft und wenig Raum für die Verurteilung der israelischen Politik lässt.

Für Yehudit Yinhar, eine der Mitbegründerinnen des verbotenen Kunsthochschulprojekts, ist die Atmosphäre in Deutschland unabhängig von den vermeintlichen Grenzen der Resolution besorgniserregend geworden.

“Wir, eine Gruppe jüdischer Israelis, wurden des Antisemitismus beschuldigt, weil wir Fragen stellten und ein öffentliches Gespräch über unsere eigene Geschichte und Erziehung führten”, sagte sie gegenüber MEE. “Das schafft eine Kultur der Angst, in der marginalisierte Stimmen zum Schweigen gebracht werden.” Übersetzt mit Deepl.com

