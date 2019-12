Eine Wahlbotschaft aus Tel Aviv: Corbyn wäre gut für Israel. Von Gideon Levy Middleeasteye

An election message from Tel Aviv: Corbyn would be good for Israel Jeremy Corbyn is our hope for a new international discourse; one hitherto unknown and untried. In particular, Corbyn is our hope for a new discourse on Israel, the Palestinians, the occupation, and peace and justice in the Middle East. No Western leader who embraces positions on the conflict like his has ever been elected to lead a country.

Eine Wahlbotschaft aus Tel Aviv: Corbyn wäre gut für Israel.



Gideon Levy

2. Dezember 2019

Jeremy Corbyn ist unsere Hoffnung auf einen neuen internationalen Diskurs, einen bisher unbekannten und unversuchten.

Insbesondere Corbyn ist unsere Hoffnung auf einen neuen Diskurs über Israel, die Palästinenser, die Besetzung sowie Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten. Kein westlicher Führer, der Positionen in dem Konflikt einnimmt, wie er, wurde jemals gewählt, um ein Land zu führen.

Ich wage zu sagen, dass seit Nelson Mandela uns verlassen hat, nur wenige, wenn überhaupt, Führer in der westlichen Welt solche Positionen eingenommen haben.

Heute ist der britische Labour-Partei-Vorsitzende offensichtlich der einzige prominente Staatsmann, der versteht, dass die Zeit für hohle Rhetorik – und nicht für Taten – über diesen Nahostkonflikt beendet werden muss.

Corbyn ist der einzige prominente Staatsmann, der versteht, dass die Zeit für leere Rhetorik – und nicht für Taten – über diesen Nahostkonflikt enden muss.

Da sich die israelische Besatzung in ein dauerhaftes, tief verwurzeltes und expandierendes Phänomen verwandelt hat und Israel keine Absicht hat – und auch nie hatte -, sie zu beenden, ist die Zeit gekommen, in der der Westen über hohle Verlautbarungen, Anklagen und Erklärungen hinausgehen muss.

Wir dürfen glauben, dass Corbyn das Vorzeichen dessen versteht, was geschieht: dass die Fortsetzung der Politik des Westens und insbesondere Großbritanniens – die israelische Besatzung und alle damit verbundenen Verbrechen wie durch ein himmlisches Dekret weiterrollen zu lassen, Israels eklatante fortdauernde Verstöße gegen das Völkerrecht und die Gleichgültigkeit gegenüber Entscheidungen internationaler Institutionen zu ignorieren und Israel weiterhin als Demokratie und als „Bestandteil des Nahen Ostens“ zu betrachten – die Umwandlung Israels in den zweiten Apartheidstaat nach Südafrika bewirken wird, wenn es nicht bereits geschehen ist.

Bekämpfung von Corbyn

Corbyn versteht, dass jeder, der dies stoppen will, genau die gleiche entschlossene Politik des Westens gegenüber dem ersten Apartheidstaat Südafrika verfolgen muss. Was gegenüber Südafrika funktioniert hat, sollte auch gegenüber Israel funktionieren. Es bleibt kein anderer Weg.

Während die extremistische, rassistische, populistische Rechte Land für Land auf der ganzen Welt und vor allem in Europa weiterhin erobert, könnte die Entscheidung für Corbyn als Regierungschef für die britische Regierung ein Zeichen dafür sein, dass das Pendel die Richtung ändern wird.

Antisemitismusansprüche haben ein Ziel: Jeremy Corbyn daran zu hindern, Macht zu gewinnen.

Mehr erfahren “

Trotz der unsicheren Aussichten, und natürlich garantiert nichts, dass Corbyn – wenn er gewählt wird – seine Versprechen in die Tat umsetzt, bietet er dennoch einen Lichtblick, der heute selten zu finden ist. Da von Tel Aviv aus so wenig Hoffnung am Horizont sichtbar ist, würde die Wahl Corbyn’s als ein wahrgewordener Traum erscheinen.

Diese von Corbyn inspirierte Hoffnung ist der Alptraum der israelischen Regierung und ihrer Propagandamaschinerie, die vollständig in das jüdische und zionistische Establishment in Großbritannien integriert ist. Daher wurde vor langer Zeit die Entscheidung getroffen, einen gezielten politischen Takedown von Corbyn durchzuführen. Als sich seine Aussichten, die Labour Party zu leiten, verbesserten, nahmen die Bemühungen um einen Rückzug natürlich rasant zu. Wie bekämpft man Corbyn?

Es gibt eine nachweislich wirksame neue Methode, die sich in den letzten Jahren sowohl in Europa als auch in den USA bewährt hat. Die neue Strategie Israels und des zionistischen Establishments besteht darin, jede Kritik an Israel sofort als Antisemitismus zu bezeichnen.

bbb

Ein Demonstrant nimmt an einem Protest vor einer Sitzung des Nationalvorstands der Arbeitspartei am 4. September 2018 (Reuters) teil.

Europa, das in seiner Vergangenheit immer noch von Schuldgefühlen heimgesucht wird, ist direkt in die Falle getappt und hat sich bedingungslos der emotionalen Erpressung durch Israel und das zionistische Establishment ergeben: Gesetze wurden verabschiedet, der Diskurs wurde erstickt, Konferenzen wurden abgebrochen, Zensur wurde eingeführt, Kritik an Israel vermieden.

Und der Chef der britischen Labour Party fiel wie reife Früchte in diese neue strategische Falle.

Ein Gefühl von Gerechtigkeit

Jetzt ist er ein Marken-Antisemit. Es gab in seiner Partei erkennbare Antisemitismusfäden, aber Corbyn selbst war nie im Geringsten antisemitisch, nicht für einen einzigen Moment. Keine Aussage von Corbyn – ein Mann mit starken Aussagen – hat jemals so sehr auf Antisemitismus hingewiesen.

Britische Juden, die sich sehr für die Zukunft Israels interessieren, hätten von Corbyns Positionen begeistert sein und sie unterstützen sollen.

Harte Kritik an Israel, natürlich. Intensive Opposition gegen die Besetzung, ganz sicher. Legitimation derjenigen, die sich der Besetzung widersetzen, und derjenigen, die dagegen kämpfen, einschließlich Hisbollah und Hamas – ja, auch das. Sogar Unterstützung für BDS (Boykott, Veräußerung, Sanktionsbewegung). Aber nichts davon zeugt von Antisemitismus.

Man muss nicht mit allen seinen Positionen übereinstimmen, um zu verstehen, dass Corbyn sein ganzes Leben lang von einem am gründlichsten entwickelten Gerechtigkeitssinn motiviert war. Britische Juden, die sich sehr um die Zukunft Israels kümmern, hätten von seinen Positionen begeistert sein sollen und sollten sich über die Zukunft Israels informieren.

Stattdessen hat die zionistische Propagandamaschine einen Vertrag über Corbyn veröffentlicht. Der Chefrabbiner des britischen Judentums, Ephraim Mirvis, ging sogar so weit, einen Artikel für The Times zu schreiben, in dem er die Menschen aufforderte, nicht für Labour zu stimmen, und behauptete, dass Corbyn ungeeignet sei, Premierminister zu werden.

Rabbi Mirvis entschied auch, dass die Angst der Juden vor Corbyn berechtigt ist. Eine Umfrage unter britischen Juden ergab, dass 47 Prozent erwägen, das Vereinigte Königreich zu verlassen, wenn Corbyn gewählt wird. Das ist nicht nur unrealistisch, es ist auch gefährlich für die Juden in Großbritannien.

Viele Fragen

Sie kann nicht umhin, die Fragen, vor denen die Juden immer aus gutem Grund weggelaufen sind, wieder aufzugreifen: Sind Sie britische Staatsbürger nur bedingt? Wo sind deine Loyalitäten? Die Angst, die britische Juden vor Corbyn haben, basiert auf dem, was sie als Antisemitismus wahrnehmen, aber die Positionen, die diese Angst inspirieren, sind eigentlich Anti-Israel und vor allem Anti-Besetzung.

Wahlen in Großbritannien: Ein Verliererspiel für alle

Mehr erfahren “

Glauben britische Juden wirklich, dass unter einer von Corbyn geführten Labour-Regierung Juden in Gefangenenlager in Großbritannien geschickt werden? Dass ihre Freiheit eingeschränkt wird? Ihre Lebensgrundlage ist beschädigt? Ihre Arbeit wurde ihnen weggenommen? Sicherlich nicht. Corbyn wird wahrscheinlich die britische Politik gegenüber Israel ändern und entsprechend Druck ausüben.

Könnte es bessere Nachrichten für echte Freunde Israels und diejenigen geben, die sich wirklich um seine Zukunft und seine moralische Statur sorgen? Offensichtlich gibt es in Großbritannien, auch in der Labour Party, Antisemitismus, obwohl die gefährlichen Antisemiten diejenigen in der extremen Rechten Europas sind, die mit Israel freundlich ist.

Antisemitismus muss überall bekämpft werden, auch im Vereinigten Königreich. Aber gleichzeitig müssen sich die britischen Juden ehrlich und mutig fragen, inwieweit der Antisemitismus durch die brutale Besatzungspolitik Israels, die Ermordung von Zivilisten, Frauen und Kindern, die Belagerung von Gaza, die Siedlungen und Vertreibungen, die israelische Apartheid geweckt wird.

Der Wahrheit ins Auge sehen

Es gibt derzeit keinen größeren Impuls für Antisemitismus als die Politik des Staates Israel. Nichts stößt auf mehr Widerstand und Empörung in der Welt als der unaufhörliche Strom von Fotos und Videos aus Gaza und dem Westjordanland.

„Antizionismus ist nicht dasselbe wie Antisemitismus.“ Hier ist, warum die Zusammenführung der beiden problematisch sein könnte.

Mehr erfahren “

Aber die Auseinandersetzung mit dieser Wahrheit erfordert Integrität und Mut. Es ist viel einfacher, den Antisemitismus auf Corbyn und seine Partei zu schieben und alles zu tun, um zu verhindern, dass sie gewählt werden. Unterdessen will Corbyn genau die israelische Politik beenden, die den Antisemitismus fördert. Und dafür wird er von den Juden disqualifiziert.

Hören Sie – vom fernen Tel Aviv bis zu den Juden Großbritanniens, eine Botschaft: Ein gerechteres Israel ist die wirkliche Lösung, vielleicht die einzige Lösung für den Antisemitismus heute. Corbyn will ein gerechteres Israel. Und daneben ist auch eine Botschaft der Hoffnung: Hoffen wir, dass Corbyn gewählt wird.

Es wird wahrscheinlich gut für Großbritannien sein, und es wird sicherlich gut für Israel und für die Mehrheit der britischen Juden sein, die um ihr Schicksal besorgt sind und sich automatisch und blind mit Israel identifizieren.

Wenn ich Brite wäre, ob Jude oder nicht, würde ich Corbyn mit großer Begeisterung wählen. Übersetzt mit Deepl.com

Gideon Levy ist Haaretz-Kolumnist und Mitglied der Redaktion der Zeitung. Levy kam 1982 zu Haaretz und war vier Jahre lang stellvertretender Redakteur der Zeitung. Er erhielt den Euro-Med-Journalistenpreis 2008, den Leipziger Freiheitspreis 2001, den Preis des Israelischen Journalistenverbandes 1997 und den Preis der Association of Human Rights in Israel 1996. Sein neues Buch, The Punishment of Gaza, ist gerade bei Verso erschienen.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...