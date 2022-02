Der jüdische Arzt und extremistische Siedler Baruch Goldstein erschoss 29 Muslime in einer Moschee in Hebron. Die Tat machte Hebron zu einem unheilvollen Symbol des Palästinakonflikts – der Mörder wird bis heute verehrt.Diese Tat ist eine der schlimmsten unter vielen schrecklichen und bleibt unvergessen.

“Erinnerung an das Massaker in der Ibrahimi-Moschee von 1994”

25.Februar 2022



An diesem Tag im Jahr 1994 betrat ein in den USA geborener israelischer Militärarzt die Ibrahimi-Moschee in Hebron mit einem Galil-Sturmgewehr. Es war am frühen Morgen während des heiligen Monats Ramadan, und Hunderte von Palästinensern hatten sich zum Gebet verbeugt.

Baruch Goldstein, der 1983 in das besetzte Palästina ausgewandert war, lebte in der Siedlung Kiryat Arba am Rande der Stadt. Als sich die Gläubigen niederknieten, eröffnete Goldstein das Feuer. Er lud mindestens einmal nach und setzte sein Sperrfeuer so lange wie möglich fort, bevor er schließlich überwältigt und zu Tode geprügelt wurde. Als er gestoppt wurde, waren bereits 29 Gläubige getötet und mehr als hundert verletzt worden.

Die israelische Regierung veröffentlichte umgehend eine Erklärung, in der sie die Tat verurteilte und erklärte, Goldstein habe allein gehandelt und sei psychisch gestört gewesen.

In den internationalen Medien wurde ausführlich über das Massaker berichtet, doch viele Palästinenser hier sind nach wie vor der Meinung, dass die ganze Geschichte nie erzählt wurde.

Die neunundzwanzig Menschen, die in der Moschee getötet wurden, waren nicht die einzigen Märtyrer an diesem Tag. Einheimische schätzen die endgültige Zahl der Toten auf 50 bis 70 – und schätzungsweise 250 wurden im Laufe des Tages verletzt.

Nach dem ersten Angriff in der Moschee wurden weitere Palästinenser von der israelischen Armee bei Protesten vor der Moschee, vor dem Ahli-Krankenhaus in Hebron und sogar auf dem örtlichen Friedhof bei der Beerdigung der Toten getötet.

Einige Überlebende des Massakers berichten auch, dass sie von einem zweiten Schützen innerhalb der Moschee erschossen wurden, und behaupten, dass dies ein geplanter Angriff war, von dem das israelische Militär im Voraus wusste. Keiner der Anwesenden glaubt die offizielle Geschichte, wonach Goldstein in einem Anfall von Wahnsinn ganz allein gehandelt hat.

Die Israelis ordneten die Schließung von 520 Geschäften über Nacht an, und sie sind bis heute geschlossen geblieben. Die Shuhaha-Straße, die Hauptverkehrsstraße der Stadt, wurde später abgeriegelt.

Goldstein war ein Anhänger des extremistischen Rabbiners Meir Kahane, eines orthodoxen jüdischen Amerikaners, der für seine ultranationalistische Ideologie und die Gründung der Kach-Partei im Jahr 1971 bekannt war. Kach befürwortete die gewaltsame Entfernung der Palästinenser aus Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten.

Für die Palästinenser war das Massaker ein Zeichen für die Gefahr, die von Israels illegalem Siedlungsprojekt ausgeht. Das tägliche Leben der Palästinenser in Hebron, insbesondere in der Altstadt, ist seither unerträglich geworden, da die Al-Shuhada-Straße weiterhin gesperrt bleibt und die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser regelmäßig vorkommt. Übersetzt mit Deepl.com

