Bild: A Palestinian survivor reacts during a memorial ceremony at the original site of her former village of Deir Yassin in Jerusalem, on 07 April 2005 [ATTA HUSSEIN/AFP via Getty Images]

Remembering the Deir Yassin massacre 73 years later Deir Yassin is a Palestinian village situated on a hilltop, a short distance from the west of Jerusalem. If you try to find it on a map today, you will be disappointed, as the village has been completely razed to the ground.

Erinnerung an das Massaker von Deir Yassin 73 Jahre später

von Dr. Mustafa Fetouri

15. April 2021

Deir Yassin ist ein palästinensisches Dorf, das auf einer Hügelkuppe liegt, nicht weit vom Westen Jerusalems entfernt. Wenn Sie heute versuchen, es auf einer Landkarte zu finden, werden Sie enttäuscht sein, denn das Dorf wurde vollständig dem Erdboden gleichgemacht.

An seiner Stelle errichtete der neu gegründete Staat Israel 1951 ein psychiatrisches Gesundheitszentrum und nutzte dabei einige der Gebäude des Dorfes, die noch intakt waren. Aber Deir Yassin ist mehr als ein Dorf; seine Geschichte umfasst die gesamte palästinensische Tragödie.

Deir Yassin war ein friedliches Dorf, dessen weniger als 1.000 Einwohner ein recht entspanntes Leben führten, mit einem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand. Das Dorf war berühmt für sein Kalksteinschneidegeschäft. All das änderte sich jedoch am 9. April 1948, als ein paar hundert bewaffnete zionistische Milizen in das Dorf einmarschierten und eines der ersten Massaker verübten, die für das neu gegründete Monster des Nahen Ostens – Israel – zur Standardpraxis wurden.

An jenem Freitag vor 73 Jahren wurden in wenigen Stunden zwischen 100 und 250 Frauen, Kinder und unbewaffnete junge Männer getötet, ohne einen anderen Grund als den, Palästinenser zu sein. Diejenigen, die überlebten, verließen in Angst und Schrecken ihre Häuser und Grundstücke, um anderswo Schutz zu suchen. Sie wurden nur eine weitere Nummer in der immer noch andauernden Entwurzelung von Palästinensern aus ihren Häusern.

Niemand wurde jemals für das Massaker von Deir Yassin zur Rechenschaft gezogen.

Israel: 72 Jahre der Katastrophe

Menachem Begin war einer der zionistischen Fanatiker, die eine bewaffnete Bande, bekannt als Irgun, mit Mitgliedern einer anderen Miliz namens Lehi anführten, um unbewaffnete palästinensische Zivilisten abzuschlachten. Beide Gruppen waren nur zwei von Dutzenden anderer zionistischer bewaffneter Gruppen, die im Mandatsgebiet Palästina operierten. Vor, während und nach der Nakba bestand ihre Hauptaufgabe darin, den Boden für die Gründung des modernen Israels vorzubereiten, indem sie so viele Palästinenser wie möglich töteten und vertrieben – eine Politik der verbrannten Erde, die seit den frühen Tagen Israels praktiziert wurde.

Ironischerweise erfand sich Begin neu, wie die meisten früheren israelischen Führer, um Politiker zu werden und von 1977 bis 1983 sogar als Premierminister zu dienen. Seine Karriere gipfelte im Friedensschluss mit Ägypten, dem ersten arabischen Land, das seine Beziehungen zu Israel normalisierte. Der im heutigen Weißrussland geborene Begin wurde zu einem der bekanntesten Bandenführer im britischen Mandatsgebiet Palästina, der zu allem fähig war, solange es Israel half.

Die zionistische Propaganda versuchte sogar, die Tatsache zu bestreiten, dass das Massaker von Deir Yassin jemals stattgefunden hat. Doch diese schmerzliche und beschämende Tatsache ist nun über jeden historischen Zweifel erhaben, genau wie andere berüchtigte Massaker in der Welt, wie das Massaker von My Lai, das 1968 vom US-Militär in Südvietnam verübt wurde.

Ein jüdischer Journalist in Jerusalem, der Zeuge des Massakers wurde, schrieb, dass alle Berichte über das Massaker “direkt, frisch und überzeugend” waren. Allerdings weigern sich viele extremistische Zionisten “immer noch, es zu glauben”.

Das Massaker von Deir Yassin fand am 9. April 1948 statt, als etwa 120 Kämpfer der zionistischen paramilitärischen Gruppen Irgun und Lehi Deir Yassin angriffen, ein palästinensisches arabisches Dorf mit etwa 600 Einwohnern in der Nähe von Jerusalem.

Natan Friedman-Yellin, selbst ein Verbrecher, empfand das Massaker von Deir Yassin als “unmenschlich”. Er war 1948 ein Mitkommandant der jüdischen Stern-Bande, doch er konnte die Taten seiner Kollegen nicht schlucken.

Ein Mitglied der britischen Delegation bei den Vereinten Nationen (UN) bestätigte in einem Brief vom 20. April 1948 den Angriff auf Deir Yassin, bei dem “250 arabische Männer, Frauen und Kinder” unter “Umständen von großer Grausamkeit” getötet wurden. Palästina war zu dieser Zeit ein britisches Mandatsgebiet, dessen endgültiger Status noch von der UNO bestimmt werden musste.

Das Töten von Zivilisten und die Zerstörung ganzer Dörfer und Städte wurde in den Verhaltenskodex des israelischen Militärs aufgenommen und wird auch heute noch häufig praktiziert, allerdings mit größerer tödlicher Gewalt. Infolgedessen haben wir Dutzende von Massakern gesehen, die von der israelischen Armee am helllichten Tag begangen und live im Weltfernsehen übertragen wurden. Kein einziger israelischer Militäroffizier wurde bisher jemals zur Rechenschaft gezogen.

Die israelische Armee hat sich einen Namen gemacht, indem sie eklatant Zivilisten tötet und alle internationalen Gesetze ignoriert, die Kriege und Konflikte regeln. Zum Beispiel bombardierte sie 2009 eine UN-Schule in Gaza und tötete dabei mindestens 40 Zivilisten, die in dem Gebäude Schutz suchten. Am 18. April 1996 feuerte die israelische Armee Motorgranaten auf ein UN-Gelände in der Nähe des kleinen libanesischen Dorfes Qana. Über 100 Zivilisten, die in dem Gebiet Schutz suchten, wurden innerhalb von Minuten getötet. Sowohl die Schule in Gaza als auch das Gelände in Qana waren eindeutig als UN-Eigentum gekennzeichnet. Über 100 Zivilisten, die in diesem Gebiet Schutz suchten, wurden innerhalb von Minuten getötet. Sowohl die Schule in Gaza als auch das Gelände in Qana waren eindeutig als UN-Eigentum gekennzeichnet. Wie in Deir Yassin wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Sowohl das Massaker von Qana als auch die Gräueltat an der Schule in Gaza sind ohne gründliche Untersuchung und angemessene Rechenschaftspflicht vorübergegangen.

Die jüngsten Entwicklungen bieten jedoch einen Hoffnungsschimmer. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag hat seine erste Untersuchung der israelischen Verbrechen in der Westbank und im Gazastreifen eröffnet. Am 3. März kündigte IStGH-Anklägerin Fatou Bensouda an, dass ihr Büro die Untersuchung einleiten werde, um alle mutmaßlichen Verbrechen seit 2014 zu erfassen.

Israel lehnt jede Untersuchung seiner Kriegsverbrechen in Palästina ab, und Benjamin Netanjahu hat die ICC-Untersuchung wiederholt abgelehnt. Wie üblich hat Israel die volle Rückendeckung der USA bei der Ablehnung jeglicher ICC-Untersuchung, obwohl sich die Beweise häufen, dass die israelische Armee bei ihren wiederholten Operationen in Gaza und im Westjordanland Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen begangen hat. Sowohl Israel als auch die USA sind keine Mitglieder des ICC und erkennen dessen Gerichtsbarkeit nicht an.

Von der Untersuchung des ICC ist nicht viel zu erwarten, aber dennoch hat sie eine Art abschreckende Wirkung für die Zukunft. Indem der ICC seine Untersuchung einleitet, sendet er eine klare Botschaft an einzelne israelische Politiker und Armeeoffiziere, dass sie genau beobachtet werden. Es sagt auch, dass Israel vielleicht das Potenzial für ein weiteres Deir Yassin und noch schlimmere Massaker hat, aber es ist nicht so immun wie es einmal vor Jahrzehnten war. Übersetzt mit Deepl.com

