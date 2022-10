https://caitlinjohnstone.com/2022/10/04/its-only-a-conspiracy-theory-when-it-accuses-the-us-government/



Es ist nur eine “Verschwörungstheorie”, wenn sie die US-Regierung beschuldigt



Von Caitlin johnstone



4. Oktober 2022

Die westliche politische und mediale Klasse hat alle Behauptungen, dass die USA wahrscheinlich für die Sabotage der Nord-Stream-Gaspipelines im letzten Monat verantwortlich sind, als “Verschwörungstheorien” abgetan, während sie genau die gleichen Anschuldigungen gegen Russland erhoben hat, ohne diesen Begriff jemals zu verwenden. Wenn man darüber nachdenkt, sagt das wahrscheinlich viel über die Art und Weise aus, wie diese Bezeichnung im Laufe der Jahre verwendet wurde.

Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Freitag warf der US-Gesandte Richard Mills Russland wiederholt vor, mit seinen Nord-Stream-Vorwürfen gegen die Vereinigten Staaten “Verschwörungstheorien” zu verbreiten: “Unsere russischen Kollegen haben beschlossen, die Sitzung des Sicherheitsrats zu instrumentalisieren, um Verschwörungstheorien und Desinformationen zu verbreiten”.

“Es ist wichtig, dass wir diese Sitzung nicht nutzen, um Verschwörungstheorien zu fördern, sondern um unsere Aufmerksamkeit auf Russlands eklatante Verletzung der Charta und seine Verbrechen in der Ukraine zu lenken”, argumentiert Mills, nachdem er erklärt hat, dass die Vereinigten Staaten kategorisch jegliche Beteiligung an diesem Vorfall abstreiten” und dass es keine Rechtfertigung dafür gibt, dass die russische Delegation in diesem Rat Verschwörungstheorien und massenhafte Desinformationen verbreitet”.

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen unterstellt Mills auf witzige Weise, dass die Anschläge tatsächlich von Russland verübt wurden, wobei er das Wort “Infrastruktur” nicht weniger als neun Mal erwähnt, um zu belegen, dass Russland in der Ukraine in der Vergangenheit kritische zivile Infrastrukturen wie die Pipelines angegriffen hat.

“Die Sabotage kritischer Infrastrukturen sollte uns alle beunruhigen”, so Mills. “Im Zusammenhang mit der russischen Aggression gegen die Ukraine haben wir zahlreiche russische Angriffe gesehen, die zivile Infrastrukturen beschädigten. Wir haben erlebt, wie Russland rücksichtslos die Kontrolle über Europas größtes Kernkraftwerk an sich gerissen und damit eine nukleare Katastrophe in Europa riskiert hat. Wir haben unzählige Angriffe gesehen, die die zivile Strominfrastruktur zerstörten.”

“Trotz der Bemühungen, die wir heute gehört haben, um uns von der Wahrheit abzulenken, um mehr Desinformationen und leicht verrückte Theorien zu verbreiten, sprechen die Fakten vor Ort in der Ukraine für sich selbst”, schließt Mills.

Business Insider hat einen neuen Artikel mit dem Titel “Die Sabotage der Gaspipelines war ein ‘Warnschuss’ von Putin an den Westen, und wir sollten uns auf weitere Täuschungsmanöver gefasst machen, warnen Russland-Experten.” Die fraglichen “Experten” sind wie folgt:

Der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, der bei der Untersuchung der CIA-Folterpraktiken durch den Senat dabei ertappt wurde, US-Gesetzgeber auszuspionieren und darüber zu lügen.

Die US-Geheimdienstveteranin Andrea Kendall-Taylor, jetzt Senior Fellow bei der kriegstreiberischen Denkfabrik Center for a New American Security, deren größte Geldgeber das Pentagon und der Waffenhersteller Northrop Grumman sind.

Cynthia Hooper, eine Geschichtsprofessorin am College of the Holy Cross.

Das war’s; das sind alle Experten. Zwei lügende Kriegstreiber und eine Geschichtsprofessorin.

Nirgendwo in dem Business Insider-Artikel tauchen die Worte “Verschwörung” oder “Theorie” auf. Im Gegensatz dazu stand der jüngste Artikel der Associated Press mit dem Titel “Russians push baseless theory blaming US for burst pipeline” (Russen treiben unbegründete Theorie voran, die die USA für geplatzte Pipelines verantwortlich macht), der sich so sehr darum bemühte, die Vorwürfe der US-Sabotage der Nord Stream-Pipeline als verrückte Verschwörungstheorie darzustellen, dass er sie als etwas darstellte, das nur QAnon-Kultisten glauben.

“Die Vermutung, dass die USA den Schaden verursacht haben, kursierte in Online-Foren, die bei amerikanischen Konservativen und Anhängern von QAnon beliebt sind, einer Verschwörungstheorie-Bewegung, die behauptet, dass Trump einen Kampf gegen eine satanische Sekte des Kinderhandels führt, die das Weltgeschehen steuert”, schrieb AP.

Immer wieder sehen wir, dass das Pejorativ “Verschwörungstheorie” auf Anschuldigungen gegen eine Nation angewandt wird, nicht aber auf die andere, obwohl es sich um genau dieselbe Anschuldigung handelt. Per Definition handelt es sich bei beiden um Verschwörungstheorien: Es sind Theorien über eine angebliche Verschwörung zur Sabotage russischer Pipelines. Aber die westliche politische und mediale Klasse wendet dieses Etikett immer nur auf die eine an und nie auf die andere.

Hier ist ein Link zu einem weiteren Business Insider-Artikel, in dem das Etikett “Verschwörungstheorie” auf die Anschuldigungen gegen die US-Nord Stream-Pipeline angewandt wird. Hier ist ein Artikel von The Independent, der dasselbe tut. Hier ein Artikel aus der Washington Post. Hier ist ein Artikel von Newsweek. Hier ist ein Artikel von Vox. Hier ist einer von der Denkfabrik Atlantic Council. Hier ist einer von der Denkfabrik Brookings Institution. Hier ist eine von Media Matters for America, gegründet von der Denkfabrik Center for American Progress.

Haben Sie die Botschaft verstanden? Empfangen Sie die Botschaften laut und deutlich? Beschuldigen Sie die USA, die Nord Stream-Pipelines zu sabotieren, und es wird als Verschwörungstheorie bezeichnet. Beschuldigen Sie Russland, genau das Gleiche zu tun, und es wird als Nachricht bezeichnet.

Und wenn ich auf diese karikaturhafte Doppelmoral hinweise, will ich natürlich nicht behaupten, dass beide Theorien gleich gut bewiesen sind. Das würde man in einem Wettbewerb, in dem eine Partei ihre eigene Energieinfrastruktur sabotieren lässt, auch nicht erwarten.

Da ist zum Beispiel die Tatsache, dass Außenminister Antony Blinken ausdrücklich sagte, dass die Sabotage von Pipelines, die russisches Gas nach Deutschland liefern, eine “enorme Chance” bietet, Europas Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden. In einer vom Pentagon in Auftrag gegebenen Studie der RAND Corporation aus dem Jahr 2019, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Russland überfordert und geschwächt werden kann, heißt es ausdrücklich, dass die USA von einem Stopp von Nord Stream 2 profitieren würden. Es gibt auch die Tatsache, dass sowohl Präsident Biden als auch seine Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland ausdrücklich sagten, dass Nord Stream 2 gestoppt würde, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, die Tatsache, dass die USA diejenigen, die Nord Stream 2 gebaut haben, mit Sanktionen belegt haben, die Tatsache, dass die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice aktenkundig ist, dass die USA wollen, dass die Europäer mehr von nordamerikanischer Energie abhängig sind als von Pipelines aus Russland, die Tatsache, dass die Deutschen gerade wütend ein Ende der von den USA angeführten Sanktionen gegen Russland und eine Wiedereröffnung von Nord Stream Gas gefordert hatten, die Tatsache, dass die US-Marinesoldaten vor kurzem unbemannte Unterwasserfahrzeuge in der Nähe der angegriffenen Pipelines geübt haben, die Tatsache, dass in der Vergangenheit unbemannte Unterwasserfahrzeuge mit Sprengladungen in der Nähe russischer Pipelines gefunden wurden, die Tatsache, dass Polen buchstäblich gerade eine Gaspipeline eingeweiht hat, die Gas von Norwegen durch Dänemark und die Ostsee transportieren wird, die Tatsache, dass US-Militärhubschrauber Berichten zufolge kurz vor den Explosionen zwischen den Sprengpunkten und entlang der Nord Stream 2-Pipeline geflogen sind, und die Tatsache, dass die CIA dafür bekannt ist, russische Gaspipelines zu sprengen.

Aber klar, wenn Sie glauben, dass die Vereinigten Staaten für diesen Anschlag verantwortlich sein könnten, sind Sie ein verrückter Verschwörungstheoretiker und unterscheiden sich nicht von QAnonern, die glauben, dass pädophile Satansanbeter die Welt regieren.

Okay, Imperium. Nachricht erhalten. Ich frage mich allerdings, was es mit den anderen “Verschwörungstheorien” auf sich hat, die wir deiner Meinung nach ignorieren sollten. Übersetzt mit Deepl.com

