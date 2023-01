EU sagt, es sei antisemitisch, Israel einen Apartheidstaat zu nennen von Ali Abunimah

Das sagt der Richtige! Die EU steht in der Ukraine und in Palästina auf der falschen Seite der Geschichte. Sie paktieren mit zionistischen und ukrainischen Faschisten Evelyn Hecht-Galinski



It is anti-Semitic to say Israel perpetrates the crime of apartheid against the Palestinian people, according to the European Union. That would mean that major rights groups including Human Rights Watch, Amnesty International and Israel’s B’Tselem – which is funded by the EU – are guilty of anti-Jewish bigotry, according to Brussels.