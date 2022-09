Top EU diplomat admits double standards on Palestine That the European Union adores Israel should come as no surprise to anyone. But in case anyone had doubts, the bloc’s regional “peace process” envoy Sven Koopmans decided to make that clear in an op-ed for Haaretz this week. Almost every sentence oozes with praise and deference for the apartheid regime – Koopmans of course never uses the A-word.

EU-Diplomaten in Tel Aviv versammeln sich am 24. August, um die Ukrainer zu unterstützen, die “für Freiheit und Demokratie kämpfen” – etwas, was sie für die Palästinenser, die unter der brutalen Militärdiktatur Israels leben, nie getan haben. (via Twitter)

EU-Spitzendiplomat räumt Doppelmoral gegenüber Palästina ein



Von Ali Abunimah

2. September 2022

Dass die Europäische Union Israel anbetet, sollte niemanden überraschen.

Aber für den Fall, dass irgendjemand daran zweifelt, hat der regionale “Friedensprozess”-Beauftragte des Blocks, Sven Koopmans, beschlossen, dies diese Woche in einem Meinungsartikel für Haaretz deutlich zu machen.

Fast jeder Satz strotzt vor Lob und Ehrerbietung für das Apartheidregime – das A-Wort benutzt Koopmans natürlich nie.

“Als Israels Nachbar, historischer Freund und größter Handelspartner, der eine hervorragende Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Bildung und vielem mehr genießt, liegt uns viel daran”, so Koopmans. “Die Europäer verstehen die Sicherheitsbedenken Israels. Die EU unterstützt nachdrücklich Israels Recht, den Terrorismus zu bekämpfen und dabei seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu respektieren.”

Das ist ein Freibrief für Israel, Palästinenser nach Belieben zu töten – denn die EU hat Israel nie zu internationalen Menschenrechtsverpflichtungen verpflichtet. Das Recht der Palästinenser, sich gegen Besatzung und Kolonisierung zu wehren, erkennt Koopmans hingegen nicht an.

“Wir haben eine positive Agenda: Wir wollen nicht kritisieren, sondern helfen”, fügt er hinzu, als ob er mit einem sturen Teenager spräche und nicht mit den kaltherzigen, kriegsverbrecherischen Führern eines brutalen Siedler-Kolonialregimes.

Es gibt den leisesten Hinweis darauf, dass die Liebesbeziehung der EU zu Tel Aviv gestört ist: “Doch der israelisch-arabische Konflikt und die Besetzung palästinensischen Landes schränken unser Potenzial immer noch ein”, räumt Koopmans ein. “Die EU möchte dazu beitragen, diese Last zu verringern. Wir müssen uns also einigen konkreten Fragen stellen.”

Die “Last”, die er abnehmen möchte, liegt nicht so sehr auf den Schultern der Palästinenser, sondern auf denen Israels und der EU.

Eine mysteriöse “Situation”

Was folgt, ist eine Version des üblichen liberalen zionistischen Unsinns, dass “Frieden” und die Beendigung der Besatzung in erster Linie das Beste für Israel und seine kostbare Seele ist und vielleicht sogar auch für die Palästinenser gut ist.

Koopmans räumt zwar ein, dass die Palästinenser leiden, aber er setzt sie mit ihren Unterdrückern gleich und macht Israel nirgends für dieses Leid verantwortlich.

“Wir sehen Spannungen im gesamten Heiligen Land, Terroranschläge in israelischen Städten, Hoffnungslosigkeit und Tod im Gazastreifen, Morde im Westjordanland, Gewalt durch Siedler und eine westliche Welt, die zunehmend kritisch gegenüber einer Situation ist, die Millionen von Palästinensern mit immer weniger Land unter einer scheinbar endlosen Besatzung hält”, sagt er.

Offenbar ist es nicht Israel, das Millionen von Palästinensern unter Besatzung und ohne Rechte hält, sondern irgendeine mystische “Situation”.

Koopmans scheint zu ignorieren, dass ein Großteil der Welt – die “westliche Welt” als Nachzügler – versteht, dass Israel ein Siedlerkolonialregime ist, das das Verbrechen der Apartheid gegen die Menschlichkeit begeht.

Was ist also die Lösung, die Koopmans vorschlägt? Ist es, die Umsetzung der zahllosen UN-Resolutionen zu fordern, die Israel eine brutale Missachtung des Völkerrechts vorwerfen? Ist es die Auferlegung von Kosten für Israel, wenn es sich weigert, dies zu tun?

Geht es darum, die Rechte aller Palästinenser zu verteidigen und zu wahren, insbesondere die der Flüchtlinge, denen Israel die Rückkehr in ihre Heimat verwehrt, nur weil sie keine Juden sind? Tatsächlich erwähnt Koopmans das internationale Recht mit keinem Wort.

Stattdessen drängt er darauf, dass “alle, die guten Willens sind, zusammenarbeiten müssen, um einen umfassenden Frieden zu erreichen, der Israelis, Palästinenser und die gesamte Region einschließt”.

Was er vorschlägt, ist der Jargon eines Unternehmensberaters oder vielleicht eines Selbsthilfe-Gurus: “In der Tat, lassen Sie uns die Lösung zurückentwickeln. Anstatt eine weitere Straßenkarte zu zeichnen, lasst uns gemeinsam beginnen, das Ziel zu entwerfen – auch wenn wesentliche Teile davon nur von Israelis und Palästinensern identifiziert werden können, und wahrscheinlich erst dann, wenn sie selbst schon fast angekommen sind.”

Hm?

Was durchkommt, ist dies: Wenn es um Israel geht, zählt das Völkerrecht nicht. Wir können alles aus dem Fenster werfen und Täter und Opfer als Gleiche und gleichberechtigte Akteure behandeln. Das Lamm muss mit dem Wolf “verhandeln” und die Maus mit dem Falken.

Das ist natürlich nicht der Ansatz, den die EU gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine verfolgt hat – die Beamte in Brüssel bei jeder Gelegenheit anprangern. Die EU hat zusammen mit ihren Vorgesetzten in Washington beispiellose Sanktionen verhängt, die – bisher erfolglos – darauf abzielen, Russlands Wirtschaft zu zerschlagen. Und sie stellt Kämpfer und Waffen in Milliardenhöhe bereit, um den Ukrainern bei ihrem Kampf zu helfen.

Händewaschen

Die Doppelmoral ist selbst für diejenigen, die in den Brüsseler Hallen arbeiten, offensichtlich.

Letzten Monat gab Josep Borrell, der Leiter der EU-Außenpolitik – und Koopmans’ Chef – dies in einem Interview mit El País zu.

“Anders als in der Ukraine hat sich die EU im Gaza-Konflikt viel weniger durchsetzungsfähig gezeigt”, so die spanische Zeitung gegenüber dem europäischen Spitzendiplomaten.

Aber für den Fall, dass irgendjemand daran zweifelt, hat der regionale “Friedensprozess”-Beauftragte des U-Blocks, Sven Koopmans, beschlossen, dies diese Woche in einem Meinungsartikel für Haaretz deutlich zu machen.

Fast jeder Satz strotzt vor Lob und Ehrerbietung für das Apartheidregime – das A-Wort benutzt Koopmans natürlich nie.

“Als Israels Nachbar, historischer Freund und größter Handelspartner, der eine hervorragende Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Bildung und vielem mehr genießt, liegt uns viel daran”, so Koopmans. “Die Europäer verstehen die Sicherheitsbedenken Israels. Die EU unterstützt nachdrücklich Israels Recht, den Terrorismus zu bekämpfen und dabei seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu respektieren.”

Das ist ein Freibrief für Israel, Palästinenser nach Belieben zu töten – denn die EU hat Israel nie zu internationalen Menschenrechtsverpflichtungen verpflichtet. Das Recht der Palästinenser, sich gegen Besatzung und Kolonisierung zu wehren, erkennt Koopmans hingegen nicht an.

“Wir haben eine positive Agenda: Wir wollen nicht kritisieren, sondern helfen”, fügt er hinzu, als ob er mit einem sturen Teenager spräche und nicht mit den kaltherzigen, kriegsverbrecherischen Führern eines brutalen Siedler-Kolonialregimes.

Es gibt den leisesten Hinweis darauf, dass die Liebesbeziehung der EU zu Tel Aviv gestört ist: “Doch der israelisch-arabische Konflikt und die Besetzung palästinensischen Landes schränken unser Potenzial immer noch ein”, räumt Koopmans ein. “Die EU möchte dazu beitragen, diese Last zu verringern. Wir müssen uns also einigen konkreten Fragen stellen.”

Eine mysteriöse “Situation”

– Was folgt, ist eine Version des üblichen liberalen zionistischen Unsinns, dass “Frieden” und die Beendigung der Besatzung in erster Linie das Beste für Israel und seine kostbare Seele ist und vielleicht sogar auch für die Palästinenser gut ist.

Koopmans räumt zwar ein, dass die Palästinenser leiden, aber er setzt sie mit ihren Unterdrückern gleich und macht Israel nirgends für dieses Leid verantwortlich. “Wir sehen Spannungen im gesamten Heiligen Land, Terroranschläge in israelischen Städten, Hoffnungslosigkeit und Tod im Gazastreifen, Morde im Westjordanland, Gewalt durch Siedler und eine westliche Welt, die zunehmend kritisch gegenüber einer Situation ist, die Millionen von Palästinensern mit immer weniger Land unter einer scheinbar endlosen Besatzung hält”, sagt er.

Offenbar ist es nicht Israel, das Millionen von Palästinensern unter Besatzung und ohne Rechte hält, sondern irgendeine mystische “Situation”.

Koopmans scheint zu ignorieren, dass ein Großteil der Welt – die “westliche Welt” als Nachzügler – versteht, dass Israel ein Siedlerkolonialregime ist, das das Verbrechen der Apartheid gegen die Menschlichkeit begeht.

Was ist also die Lösung, die Koopmans vorschlägt? Ist es, die Umsetzung der zahllosen UN-Resolutionen zu fordern, die Israel eine brutale Missachtung des Völkerrechts vorwerfen? Ist es die Auferlegung von Kosten für Israel, wenn es sich weigert, dies zu tun?

Geht es darum, die Rechte aller Palästinenser zu verteidigen und zu wahren, insbesondere die der Flüchtlinge, denen Israel die Rückkehr in ihre Heimat verwehrt, nur weil sie keine Juden sind? Tatsächlich erwähnt Koopmans das internationale Recht mit keinem Wort.

Stattdessen drängt er darauf, dass “alle, die guten Willens sind, zusammenarbeiten müssen, um einen umfassenden Frieden zu erreichen, der Israelis, Palästinenser und die gesamte Region einschließt”.

Was er vorschlägt, ist der Jargon eines Unternehmensberaters oder vielleicht eines Selbsthilfe-Gurus: “In der Tat, lassen Sie uns die Lösung zurückentwickeln. Anstatt eine weitere Straßenkarte zu zeichnen, lasst uns gemeinsam beginnen, das Ziel zu entwerfen – auch wenn wesentliche Teile davon nur von Israelis und Palästinensern identifiziert werden können, und wahrscheinlich erst dann, wenn sie selbst schon fast angekommen sind.”

Hm? Was durchkommt, ist dies: Wenn es um Israel geht, zählt das Völkerrecht nicht. Wir können alles aus dem Fenster werfen und Täter und Opfer als Gleiche und gleichberechtigte Akteure behandeln. Das Lamm muss mit dem Wolf “verhandeln” und die Maus mit dem Falken.

Das ist natürlich nicht der Ansatz, den die EU gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine verfolgt hat – die Beamte in Brüssel bei jeder Gelegenheit anprangern. Die EU hat zusammen mit ihren Vorgesetzten in Washington beispiellose Sanktionen verhängt, die – bisher erfolglos – darauf abzielen, Russlands Wirtschaft zu zerschlagen. Und sie stellt Kämpfer und Waffen in Milliardenhöhe bereit, um den Ukrainern bei ihrem Kampf zu helfen.

“Die Lösung der Situation der Menschen, die in dem Freiluftgefängnis Gaza gefangen sind, liegt nicht in den Händen der EU. Es ist eine skandalöse Situation, eine Schande, aber es liegt nicht in unseren Händen, sie zu lösen”, antwortete Borrell, der gleichzeitig den Schrecken anerkennt, dem die israelischen Freunde der EU die Palästinenser aussetzen, und Europa von der Verantwortung freispricht.

Als ob er nur Zuschauer wäre, ringt Borrell die Hände: “Die internationale Gemeinschaft sollte eine Lösung für die überfüllten Menschen finden, die ohne Strom und fast ohne Trinkwasser sind.”

“Uns wird oft vorgeworfen, dass wir mit zweierlei Maß messen”, fügt Borrell hinzu. “Aber die internationale Politik ist größtenteils die Verwaltung von Doppelmoral. Wir begegnen nicht allen Problemen mit den gleichen Kriterien.”

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kommt hier die Pointe dieses Witzes eines Diplomaten: “Es gibt keine Lösung für den Konflikt im Nahen Osten ohne ein sehr starkes Engagement der Vereinigten Staaten.”

Borrell gibt damit zu, dass die EU nur Befehle aus Washington befolgen kann und keinen Handlungsspielraum hat – oder nicht bereit ist, diesen geltend zu machen. Wenn das so ist, warum sollte dann irgendjemand seine oder Koopmans’ Einladung, über “Frieden” zu sprechen, ernst nehmen?

Was Koopmans betrifft, so behauptet er in einem Tweet, mit dem er seinen Haaretz-Artikel bewirbt, dass “die EU ein enger Freund Israels und auch der Palästinenser ist”.

Die erste Hälfte dieses Satzes ist zweifelsohne wahr. Aber Koopmans und seine Komplizen in Brüssel sind keine Freunde des palästinensischen Volkes.

“Freunde” bewaffnen nicht ein Regime der Besatzung, des Siedlerkolonialismus und der Apartheid, um dich zu ermorden und dir dein Land zu rauben, und unterstützen es dabei.

Die richtige Bezeichnung für Menschen, die das tun, ist Feind.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...