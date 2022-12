European Parliament Smears Russia While Bankrolling Nazi Terrorism © Photo: REUTERS/Yves Herman European politicians are once again fueling war with their calumnies against Russia and their deliberate stoking of Nazi embers. One would think, perhaps, that with a perilous war raging on the European continent, the European Union’s parliament might want to show some leadership in promoting diplomatic solutions to end that conflict.

Europäische Politiker schüren mit ihren Verleumdungen gegen Russland und ihrem absichtlichen Schüren der Nazi-Glut wieder einmal den Krieg.

25. November 2022

Man sollte meinen, dass das Parlament der Europäischen Union angesichts des gefährlichen Krieges, der auf dem europäischen Kontinent wütet, vielleicht etwas Führungsstärke bei der Förderung diplomatischer Lösungen zur Beendigung dieses Konflikts zeigen sollte. Nein, kein bisschen.

Das Europäische Parlament hat sich diese Woche wieder einmal als eine riesige reaktionäre Quasselstrippe erwiesen, deren proklamierte demokratische Werte in einem umgekehrten Verhältnis zu ihrer üppigen Kammer mit 705 Abgeordneten stehen.

Erst vor drei Jahren stimmte dasselbe Parlament über eine Entschließung ab, die die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs auf schändliche Weise verfälschte, indem sie versuchte, die Sowjetunion mit Nazideutschland gleichzusetzen.

Das Parlament, dem Abgeordnete aus 27 Mitgliedstaaten angehören, verabschiedete diese Woche eine Resolution, in der Russland als “staatlicher Sponsor des Terrorismus und als Staat, der sich der Mittel des Terrorismus bedient” verurteilt wird. Der Antrag ist rechtlich nicht bindend und hat daher keine Durchsetzungskraft. Es handelt sich um eine höchst “symbolische Geste” der Missbilligung gegenüber Russland. Mit anderen Worten, es handelt sich um nackte politische Propaganda für einen politischen Zweck – um die Russische Föderation zu verleumden und in der Öffentlichkeit das Bild von Russland als barbarischem Schurken zu vermitteln, der beseitigt werden muss.

Nicht einmal die Vereinigten Staaten sind so weit gegangen. Die Regierung von Joe Biden hat sich gegen Vorschläge gewehrt, Russland in ähnlicher Weise als Terrorstaat zu bezeichnen. Washington hat sich dagegen gesträubt, weil dies ein lächerlicher, aufrührerischer Schritt ist, der zudem noch unverhohlen falsch ist.

Der europäische Resolutionstext war ein Estrich wütender Russophobie, vollgepackt mit antirussischen Behauptungen, die sich auf den fast 10 Monate alten Krieg in der Ukraine beziehen. Viele der Behauptungen entbehren jeglicher Grundlage oder sind nachweislich frei erfunden, um Russland schlecht zu machen. Sie waren auch in ihrer Dummheit urkomisch.

An einer Stelle der Entschließung wird Russland absurderweise beschuldigt, im September seine eigenen Nord-Stream-Gaspipelines unter der Ostsee in die Luft gejagt zu haben. Dies widerspricht zahlreichen Beweisen dafür, dass die Explosionen in Wirklichkeit von den USA und Großbritannien in einer verdeckten Militäroperation durchgeführt wurden, um den europäischen Gashandel mit Russland dauerhaft zu unterbrechen. Dennoch beschuldigten die europäischen Parlamentarier Russland, durch die sabotierten Rohre sein eigenes Gas in die Ostsee zu leiten (was den russischen Staat Milliarden von Dollar kostete) und damit “einen Umweltangriff auf die EU” zu verüben. Ergo, die Russen sind nicht nur Barbaren, sondern auch sehr dumme Barbaren!

In der Entschließung wird Russland beschuldigt, in den letzten neun Jahren eine “Aggression gegen die Ukraine” begangen zu haben. Dies ist ein weiteres Beispiel für Realitätsverweigerung. Es war der von den USA und der EU unterstützte Staatsstreich in Kiew im Jahr 2014, der ein Naziregime hervorgebracht hat, das den Terrorismus gegen die russischsprachige Bevölkerung in der ehemaligen ukrainischen Südostregion Donbass (heute Teil der Russischen Föderation) begonnen hat. Die Bewaffnung eines russenhassenden Kiewer Regimes, das offen Kollaborateure des Dritten Reichs anbetet, durch die NATO führte zum derzeitigen Krieg in der Ukraine.

In einem weiteren Beispiel beschuldigt die Entschließung des Europäischen Parlaments Russland, die ukrainische Bevölkerung zu terrorisieren, indem es das Kernkraftwerk Saporoschje besetzt und “zu einem militärischen Ziel macht”. Das ist ein seltsames Eingeständnis der Tatsache, dass das ukrainische Militär seit Monaten Europas größtes Atomkraftwerk mit NATO-Artillerie beschießt und damit eine Strahlenkatastrophe auszulösen droht. Doch anstatt mit dem Finger auf Kiew und die NATO zu zeigen, geben die europäischen Gesetzgeber Russland die Schuld dafür, dass das ZPNN zu einem militärischen Ziel geworden ist. Oh, diese heimtückischen, barbarischen Russen!

Leider zeigt dies nur, dass es dem Europäischen Parlament gelungen ist, die Realität dreist auf den Kopf zu stellen. Das von der NATO und der EU unterstützte Naziregime in Kiew ist das Gebilde, das in Europa einen neuen Weltkrieg auszulösen droht, der zu einem globalen Flächenbrand führen würde.

Der Irrsinn der Entschließung des Europäischen Parlaments ist an Ironie kaum zu überbieten. Sie kam nur wenige Tage, nachdem Videobeweise aufgetaucht waren, dass Kiews Nazi-Militär russische Kriegsgefangene hinrichtet. Sie kam auch nur eine Woche, nachdem das ukrainische Regime auf frischer Tat ertappt wurde, als es eine Rakete auf Polen abfeuerte und dabei zwei Zivilisten tötete, in der offensichtlichen Absicht, eine Provokation zu verursachen, um einen umfassenden NATO-Krieg gegen Russland anzuzetteln.

Dieser Krieg ist eskaliert, weil die Vereinigten Staaten und die NATO die Ukraine mit Waffen im Wert von Milliarden von Dollars vollgepumpt haben. Die jüngste Militärhilfe der USA beläuft sich auf insgesamt fast 20 Milliarden Dollar. Washington und seine Verbündeten in der Europäischen Union haben das Kiewer Regime seit Februar dieses Jahres mit schätzungsweise 126 Milliarden Dollar unterstützt. Ein Großteil dieser vom Steuerzahler finanzierten Großzügigkeit wurde von einer korrupten Kabale in Kiew abgeschöpft, an deren Spitze der zum Komiker gewordene Präsident Wolodimir Selenskyj steht.

Der Krieg wurde ausgelöst, weil die NATO und Europa sich weigerten, mit Moskau diplomatische Verhandlungen über seine lang gehegten strategischen Sicherheitsbedürfnisse zu führen. Und der Krieg ist eskaliert, weil die NATO und Europa mit allen Mitteln versucht haben, den Konflikt zu militarisieren, während sie die Diplomatie verschmäht haben.

Russland hat bisher versucht, die militärischen Operationen in der Ukraine zu minimieren, um das Nazi-Regime und seine völkermörderische Aggression zu neutralisieren. Es ist jedoch schmerzlich deutlich geworden, dass das Kiewer Regime und seine NATO-Handlanger kaum in der Lage sind, eine politische Lösung zu finden, die den strategischen Sicherheitsinteressen Russlands gerecht wird.

Der endemische Terrorismus, den die Vereinigten Staaten, die NATO und die Europäische Union in der Ukraine finanziert und bewaffnet haben, zeigt, dass Russland jetzt keine andere Wahl hat, als das Kiewer Regime durch einen militärischen Sieg zu besiegen. Der Feind hat den ukrainischen Staat für einen Krieg gegen Russland mobilisiert. Der Feind schreckt nicht davor zurück, wahllos russische Städte zu beschießen, die zivile Infrastruktur zu zerstören und durch Wirtschaftssanktionen und Sabotage einen “totalen Krieg” zu führen. Dass Russland das ukrainische Stromnetz mit zunehmendem Raketenbeschuss ins Visier nimmt, ist eine militärische Notlage, die durch die unerbittliche Bewaffnung der Ukraine durch die NATO herbeigeführt wurde. Russland ist hier nicht der Terrorstaat. Es sind die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, die den Krieg unvermeidlich gemacht haben.

Das Europäische Parlament hat Russland beschuldigt, Massaker verübt zu haben, obwohl es das von der NATO und der EU unterstützte Naziregime ist, das in einer makabren Scharade abscheuliche Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung in Butcha, Mariupol, Kramatorsk und anderen schändlichen Orten verübt hat, um Russland die Schuld zu geben.

Mit größter Arroganz preist sich das Europäische Parlament als eine Bastion der Demokratie, der Menschenrechte und des Völkerrechts an. In Wirklichkeit ist dieser bürokratische Koloss zu einer Propagandamaschine für den Naziterrorismus in Europa geworden. Diese Degeneration des Parlaments ist seit mehreren Jahren im Gange und wurde vor allem durch die Erweiterung der EU um antirussische Staaten herbeigeführt. Wie die NATO ist auch der Block aufgrund einer ähnlichen Expansionsdynamik zu einem Sammelbecken für giftige Russophobie geworden.

Europa hat im vergangenen Jahrhundert zwei Weltkriege erlebt, die bis zu 100 Millionen Tote forderten. Russland hat das Leid und die Verluste der Kriege mehr als jede andere Nation zu spüren bekommen. Die europäischen Politiker schüren mit ihren Verleumdungen gegen Russland und ihrem bewussten Schüren der Nazi-Glut erneut den Krieg. Übersetzt mit Deepl.com

