European Jewish Congress promotes anti-Muslim bigotry A new report published by the European Jewish Congress calls attention to the alarming number of attacks on Jews by neo-Nazis and white supremacists in 2019 and early 2020. But the report on worldwide anti-Semitism attempts baselessly to shift blame onto peaceful activism for Palestinian human rights.

Europäischer Jüdischer Kongress fördert antimuslimische Bigotterie

Von Ali Abunimah 21. April 2020

Besatzungstruppen in der Stadt Hebron im Westjordanland halten einen palästinensischen Jugendlichen während eines Protests gegen eine Entscheidung der USA, die israelischen Siedlungen im Dezember 2019 nicht mehr als illegal zu betrachten, fest. Einige israelische Lobbygruppen definieren fast jeden Protest oder jede Kritik an Israels Handlungen als antisemitisch. Mosab Shawer APA-Bilder

Ein neuer Bericht, der vom Europäischen Jüdischen Kongress veröffentlicht wurde, macht auf die alarmierende Zahl von Angriffen auf Juden durch Neonazis und weiße Rassisten im Jahr 2019 und Anfang 2020 aufmerksam.

Doch der Bericht über den weltweiten Antisemitismus versucht grundlos, die Schuld auf den friedlichen Aktivismus für die palästinensischen Menschenrechte zu schieben.

Er wurde in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Tel Aviv verfasst und ist der jüngste Versuch einer israelischen Lobbygruppe, sich berechtigte Ängste über den aufkeimenden Rechtsextremismus in westlichen Ländern anzueignen, um Kritik an Israels Menschenrechtsverbrechen zum Schweigen zu bringen.

Sie betreibt ungestützte Verleumdungen gegen Befürworter der palästinensischen Menschenrechte und gegen Muslime und schürt damit genau die Art von Bigotterie, die sie angeblich entlarven will.

Trotz der Verschleierung gelingt es den Autoren des Berichts nicht, die Realität zu verschleiern, dass die Zunahme antijüdischer Angriffe und des Hasses von der extremen Rechten ausgegangen ist und von Politikern wie Donald Trump, den der Bericht nicht einmal erwähnt, geschürt wurde.

Ansteckender Neonazismus

Der Bericht stellt zum Beispiel fest, dass eine Schießerei, bei der im vergangenen Oktober in der Nähe einer Synagoge in Halle zwei Menschen getötet wurden, „ein wegweisender antisemitischer Anschlag in Deutschland war, der alle aktuellen Probleme verkörpert“.

Die deutsche Polizei registriere bundesweit mehr als 1.800 antisemitische Vorfälle, „meist von Neonazis und rechtsextremen Aktivisten verübt“.

In den USA, so der Bericht, „taucht ein neues Phänomen auf, eines der zunehmenden gewalttätigen antisemitischen Angriffe mit Schießereien und zahlreichen Opfern, inspiriert von rechten Ideologien sowie von bestimmten Gruppen innerhalb der schwarzhebräischen Israeliten und der Nation of Islam“ – letztere eine kleine Sekte unter der Führung von Louis Farrakhan.

Ohne diese Behauptungen zu bewerten, fehlt jede Behauptung, dass die palästinensischen Solidaritätsaktivisten oder die BDS-Bewegung (Boykott, Ausverkauf und Sanktionen) für die Rechte der Palästinenser in irgendeiner Weise mit dieser Gewalt zu tun hatten. Das liegt daran, dass es keine Beweise gibt.

Und doch enthält der Bericht viele Worte, in denen er die BDS-Bewegung angreift und versucht, ihre Anhänger mit dem zunehmenden Antisemitismus in Verbindung zu bringen. Der BDS wird in dem 17-seitigen Dokument nicht weniger als zwei Dutzend Mal erwähnt.

Als „bedeutende Erfolge“ bei der Bekämpfung des Antisemitismus im Jahr 2019 listet der Bericht die Stimmen der deutschen und österreichischen Parlamente auf, die den BDS-Aktivismus als antijüdische Bigotterie verleumden.

Er versucht auch, Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichzusetzen, wie etwa die Behauptung, die US-Universitäten hätten 2019 „etwa 300 antisemitische Vorfälle“ registriert.

Der Bericht behauptet, dass dies „einen Rückgang des klassischen Antisemitismus um 49 Prozent und einen Anstieg des israelbezogenen Antisemitismus um 60 Prozent im Vergleich zu 2018“ bedeutet.

Für diese Statistik wird weder eine Quelle angegeben, noch eine Definition von „Antisemitismus mit Bezug zu Israel“.

Aber der Bericht gibt Hinweise auf die Art der zweifelhaften Quellen, auf die er sich stützt.

Lügen, verdammte Lügen und die Statistiken der AMCHA

Zuvor knüpft er an eine Reihe von Berichten der AMCHA-Initiative an, von denen einer behauptet, dass „Akte klassischer antisemitischer Belästigung jüdischer Studenten zwischen 2017 und 2018 um 42 Prozent zurückgegangen sind, während Vorfälle von israelbezogenen antisemitischen Belästigungen um 70 Prozent zugenommen haben“.

AMCHA ist eine rechtsextreme pro-israelische Organisation mit einer langen Geschichte des Ausspionierens und Belästigens von Schülern und Lehrern, die sich in irgendeiner Weise für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Ihre Gründerin Tammi Rossman-Benjamin wurde auf Video dabei erwischt, wie sie virulent rassistische Äußerungen gegen Schülerinnen und Schüler machte, die an palästinensischen Solidaritätsaktivitäten beteiligt sind.

AMCHAs Definition von „Antisemitismus“ ist so weit gefasst, dass sie auch die Aussage einschließt, Israel sei rassistisch, es praktiziere Apartheid oder begehe Kriegsverbrechen.

Das würde bedeuten, dass Dutzende ehemaliger europäischer Außenminister und Premierminister, die kürzlich die israelische „Apartheid“-Politik angeprangert haben, sowie die Autoren unzähliger UN-Untersuchungen israelischer Kriegsverbrechen laut AMCHA nichts anderes als Antisemiten sind.

Es scheint sogar, dass die Autoren des Berichts des Europäischen Jüdischen Kongresses es für antisemitisch halten, darüber zu diskutieren, ob es richtig ist, die Kritik an Israels Misshandlungen von Palästinensern als Antisemitismus zu definieren.

Er zitiert zustimmend Rossman-Benjamin, der behauptet, dass Debatten darüber, „ob der Zionismus ein impliziter Teil der jüdischen Identität ist und wer Antisemitismus definieren oder das Judentum repräsentieren darf“, „negative Folgen für viele jüdische Studenten“ haben.

Zu diesen scheinbar „antisemitischen“ Tendenzen gehört auch jegliche Opposition gegen die irreführende und politisch motivierte IHRA-Definition von Antisemitismus, die von Israel und seiner Lobby weithin propagiert wird.

Israelische Hasbara

Was Statistiken über Online-Antisemitismus betrifft, so zitiert der Bericht des Europäischen Jüdischen Kongresses „das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten in Jerusalem“, dessen „Antisemitismus-Cyber-Überwachungssystem“ angeblich „im Jahr 2019 mehrere Millionen antisemitische Beiträge verzeichnete“.

Es sollte genügen zu wissen, dass Israel praktisch jede Kritik an seiner Politik als „Antisemitismus“ betrachtet, um solche Daten als nichts anderes als Regierungspropaganda abzutun.

Aber die Definition des Ministeriums für „antisemitische Äußerungen“ enthält so vage Übertretungen wie die „Anwendung doppelter Standards gegenüber dem Staat Israel“.

Der Bericht des Jüdischen Europakongresses lobt dennoch die Bemühungen der Antisemitismus-Koordinatorin der Europäischen Union, Katharina von Schnurbein, soziale Medienunternehmen zur Zensur solcher „Hassreden im Internet“ zu drängen.

Von Schnurbein, die eine enge Beziehung zur Israel-Lobby unterhält, war eine aggressive Gegnerin der palästinensischen Rechtsverteidigung und hat zusammen mit ihren EU-Kollegen gewöhnlich zu Lügen und Verleumdungen gegriffen, um die BDS-Bewegung zu diskreditieren.

Antimuslimische Bigotterie schüren

Der Bericht des Jüdischen Europakongresses räumt ein, dass „Europa einem allgemeinen Anstieg von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ gegenübersteht, der sich aus „Ultranationalismus, Antisemitismus und antimuslimischem Hass“ speist.

Es wird jedoch wenig darauf eingegangen, wie die Täter tödlicher Angriffe auf Juden dazu neigen, die gleichen weißen supermacistischen Ansichten zu teilen wie diejenigen, die Muslime ermorden, weil sie Muslime sind, und Schwarze, weil sie schwarz sind.

So wird beispielsweise das Massaker an 51 Muslimen in zwei neuseeländischen Moscheen durch einen australischen weißen Rassisten im März 2019 nur am Rande erwähnt.

Das Attentat in Christchurch sowie das rechtsextreme Massaker an neun Menschen in zwei Shisha-Bars in der deutschen Stadt Hanau im Februar dieses Jahres sind für einen Bericht über Antisemitismus weitaus relevanter als Menschenrechtskampagnen im Namen der Palästinenser – zumal diese Vorfälle antisemitische Angriffe auf Juden durch weiße Rassisten mit der Zielscheibe nicht-weißer, nicht-christlicher Gruppen durch dieselben Rassisten kontextualisieren.

Hanau wird jedoch überhaupt nicht erwähnt, während der BDS einen Großteil der Aufmerksamkeit des Berichts auf sich zieht.

Tatsächlich öffnet die Sprache des Berichts seine Verfasser für Vorwürfe der Islamophobie.

Sie behaupten zum Beispiel, dass es in den letzten Monaten einen Aufschwung des Antisemitismus gegeben habe, der Juden in die Verbreitung des Coronavirus verwickelt habe, und dass diese Bigotterie „hauptsächlich von Aktivisten der extremen Rechten ausging, die auch zur Verbreitung des Virus unter Juden aufrufen, sowie aus muslimischen Kreisen“.

Man braucht nur „muslimische Kreise“ durch „jüdische Kreise“ zu ersetzen, um zu sehen, wie bigott diese Art von pauschalen Anschuldigungen ist.

Der Bericht behauptet auch fälschlicherweise, dass sich in Deutschland „der israelbezogene Antisemitismus, der hauptsächlich von muslimischen Schülern und Mitarbeitern ausgeht, bei Schülern und Lehrern bereits normalisiert“.

Eine Fußnote zu diesem Satz verweist auf einen Bericht über Holocaust-Lehre in Deutschland. Der Bericht macht jedoch keine derartigen Behauptungen über muslimische Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer und erörtert auch keinen angeblich israelbezogenen Antisemitismus.

Es scheint, dass breite, rassistische Verallgemeinerungen über ganze Gemeinschaften erlaubt sind, solange diejenigen, die zum Sündenbock gemacht werden, Muslime sind.

Dies ist nur der jüngste in einer endlosen Reihe von Berichten der israelischen Regierung oder Lobby, die palästinensische Solidaritätsaktivisten verleumden.

Obwohl Bösgläubigkeit auf jeder Seite offensichtlich ist, sollte sie unser aller Engagement im Kampf gegen alle Formen der Bigotterie, einschließlich des anti-schwarzen Rassismus, des Antisemitismus, der Islamophobie und des Kolonialismus, einschließlich der israelischen Kolonial- und Rassenpolitik, nicht schmälern.

Europäischer Jüdischer Kongress Antisemitismus Europäische Union Amcha-Initiative BDS IHRA Definition von Antisemitismus Katharina von Schnurbein Islamophobie weiße Vorherrschaft Neonazis Rassismus

Ali Abunimah

Mitbegründer von The Electronic Intifada und Autor von The Battle for Justice in Palestine, jetzt erschienen bei Haymarket Books. Übersetzt mit Deepl.com

