Ex-CIA-Analytiker bestätigt, dass die Explosion in Beirut von “militärischer Munition” initiiert wurde von Richard Silverstein

Dank an Richard Silverstein

Ex-CIA Analyst Confirms Beirut Blast Initiated by “Military Munitions,” Lebanese President to Examine Role of “External Actors” – Tikun Olam תיקון עולם For Arabic speakers, above is an interview I did today for Al Jadeed (Lebanon) about my reporting on the Israeli attack on Beirut. You can find the segment devoted to my story at 24:45. Robert Baer, one of the CIA’s most distinguished Middle East analysts, did an interview with CNN about the Beirut attack.

Ex-CIA-Analytiker bestätigt, dass die Explosion in Beirut von “militärischer Munition” initiiert wurde, libanesischer Präsident will Rolle der “externen Akteure” untersuchen

von Richard Silverstein

6. August 2020

Für Arabischsprachige ist oben ein Interview aufgeführt, das ich heute für Al Jadeed (Libanon) über meine Berichterstattung über den israelischen Angriff auf Beirut geführt habe. Das meiner Geschichte gewidmete Segment finden Sie um 24:45 Uhr.

Die Folgen der Zerstörung

Robert Baer, einer der profiliertesten Nahost-Analytiker der CIA, führte mit CNN ein Interview über den Angriff in Beirut. Darin bestätigte er einen wesentlichen Teil der Geschichte, über die ich berichtet habe. Während andere spekuliert haben, dass die erste Explosion, die die folgende verheerende Explosion im Ammoniumnitratlager auslöste, aus Feuerwerkskörpern bestand, hat Baer das Video eingehend geprüft und sagt, es handele sich eindeutig um “Munition:”.

Baer sagte, er glaube, dass dort militärische Munition und Treibstoffe vorhanden waren. Er spekulierte, es könnte ein Waffenlager gewesen sein, aber es ist unklar, wem es gehört.

“Es war eindeutig ein militärischer Sprengstoff”, sagte er. “Es war kein Dünger wie Ammoniumnitrat. Da bin ich mir ganz sicher. Sehen Sie sich diese orangefarbene Kugel (des Feuers) an, und sie ist eindeutig… ein militärischer Sprengstoff.”

Baer bemerkte, dass weißes Pulver, das auf den Videos des Vorfalls vor der großen Explosion zu sehen war, wahrscheinlich ein Indikator dafür ist, dass Ammoniumnitrat vorhanden war und brannte. Er bemerkte auch, dass eine Menge Munition vor der größeren Explosion explodierte…

“Es sieht fast wie ein Unfall aus”, sagte er. “Es war Inkompetenz, und vielleicht war es Korruption, aber die Frage ist, ob es militärischer Sprengstoff war, an wen er ging oder warum er dort gelagert wurde.

Baer ist nicht zuversichtlich, dass wir jemals die Wahrheit erfahren werden.

“Ich arbeite seit Jahren im Libanon, und niemand wird zugeben wollen, dass sie im Hafen militärischen Sprengstoff aufbewahrt haben. Es ist eine Dummheit, das zu tun.”

Es gibt mehrere kritische Elemente in Baers Interview: Erstens bestätigt er, dass der Initialfunke, der die tödlichste Explosion auslöste, durch die Zündung von militärischem Sprengstoff verursacht wurde. Zweitens räumt er ein, dass eine unbekannte Partei solche Munition am Hafen lagerte. Drittens erklärt er, warum die Hisbollah, von der ich behaupte, dass sie für die Katastrophe verantwortlich ist, vehement bestreitet, in irgendeiner Weise für die Katastrophe verantwortlich zu sein.

Ich habe gestern mit einem libanesischen Journalisten gesprochen und ihn gefragt, ob es möglich sei, dass die Hisbollah am Hafen präsent war. Er sagte, das sei sicherlich der Fall, auch am Flughafen. Aber er sagte, wenn es ein solches Waffenlager am Hafen gegeben hätte, hätte die militante Gruppe eine forensische Säuberung durchgeführt, um alle Spuren dessen zu beseitigen, was vor dem Angriff dort gewesen war. Es war ihm ebenso klar wie mir, dass die Hisbollah gedemütigt sein würde, dass ihre Unachtsamkeit eine solche Verwüstung in der Stadt angerichtet hat, und dass sie eine Todesangst vor der Entlarvung hat.

In einer weiteren wichtigen Entwicklung kündigte der libanesische Präsident Michel Aoun an, dass der Staat die mögliche Rolle “externer Akteure” bei der Explosion prüfen werde:

“Die Ursache ist noch nicht geklärt. Es besteht die Möglichkeit einer externen Einmischung durch eine Rakete oder Bombe oder eine andere Handlung”, sagte Aoun in Kommentaren der lokalen Medien, die von seinem Büro bestätigt wurden.

Er sagte, er habe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der am Donnerstag Beirut besuchte, gebeten, “Luftbilder zu beschaffen, um festzustellen, was passiert ist, und wenn die Franzosen sie nicht haben, werden wir sie von einer anderen Quelle anfordern”.

… Aoun sagte, die Untersuchung werde in drei Teilen durchgeführt werden: “Erstens, wie das explosive Material eintrat und gelagert wurde … zweitens, ob die Explosion durch Fahrlässigkeit oder einen Unfall verursacht wurde … und drittens die Möglichkeit, dass es externe Störungen gab.”

… Die mit der ersten Untersuchung vertraute Quelle sagte, dass am Dienstag im Hafenlager 9 ein Feuer ausgebrochen sei und sich auf Lagerhaus 12 ausgebreitet habe, wo das Ammoniumnitrat gelagert war.

Natürlich ist es entscheidend, festzustellen, was sich in Lagerhaus 9 befand und wer die Kontrolle darüber hatte. Trotz der massiven Zerstörungen dort konnten forensische Ermittler – sofern sie die Erlaubnis hatten, den Ort zu besuchen – dies feststellen. Aber die Hisbollah würde, wenn sie in der von meiner Quelle behaupteten Weise involviert wäre, ihr Möglichstes tun, um dies zu verhindern.

Dies ist ein wichtiges neues Beweisstück, das darauf hinweist, dass die Führung des Landes nun bereit ist, frühere Behauptungen aufzugeben, dass die Tragödie ein Unfall war oder dass sie durch eine zufällige Explosion in einer Feuerwerksfabrik verursacht wurde. Das war immer ein fadenscheiniges Schilfrohr, an dem diese ganze Katastrophe aufgehängt werden konnte.

Nichts davon bietet einen eindeutigen Beweis für die Richtigkeit des gestrigen Berichts. Aber es wird Teil eines Netzes von Indizien, die den Fall untermauern. Ich habe in diesem Beitrag auf einen weiteren kritischen Punkt hingewiesen, den ich hervorheben möchte: Gideon Levy, einer der mutigsten Kolumnisten von Haaretz, der nicht nur mit meinem gestrigen Beitrag in seiner Kolumne in Verbindung steht, er ging so weit, wie er konnte, ohne die militärische Zensur zu verletzen, indem er darauf hinwies, dass Israel ein Motiv, Mittel und die Gelegenheit hatte, dieses abscheuliche Verbrechen zu begehen.

Die meisten Skeptiker bezüglich dieser Geschichte hängen an der Gewährung der Vertraulichkeit, die ich meiner Quelle gewährt habe. Viele verstehen nicht die Gefahr, der eine solche Person in einem Staat der nationalen Sicherheit ausgesetzt ist. Es ist nicht mein Recht, eine solche Person in irgendeiner Weise in Gefahr zu bringen. Und wenn ich mehr enthüllen würde, als ich habe, würde ich das mit Sicherheit tun. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Vor einem Jahrzehnt wurde ein FBI-Übersetzer, Shamai Leibowitz, meine geheime Quelle für geheime Informationen, die er mir über Israels Kampagne für einen Regimewechsel im Iran in den USA zugespielt hatte. Das Justizministerium hat ihn später entlarvt, und er ging ins Gefängnis. Kein Journalist will ein solch schreckliches Schicksal auf seinem Gewissen haben.

Fanpost” von meinen vielen “Bewunderern”.

Was ich über das hinaus sagen kann, was ich bereits habe, ist, dass meine Quelle ein Profi ist, der Zugang zu israelischen Beamten hat. Einer der letzteren gab ihm diese Informationen.

Die Reaktion auf meinen Bombenangriffsposten in Beirut war sowohl ermutigend als auch entmutigend. In den vergangenen 48 Stunden gab es 225.000 Einzelbesucher. Das ist um viele Größenordnungen höher als jeder tägliche Besuch vor Ort, den ich je hatte. Es gibt 40.000 Facebook-Likes und Hunderte von Twitter-RTs und -Kommentaren.

In den sozialen Medien haben sich progressive Juden und Israelis, mit denen ich [dachte, dass ich mich mit ihnen verbünde], meiner Berichterstattung zugewandt und sie verspottet. Es lässt einen erkennen, wer seine Freunde wirklich sind. Und wer ein falscher Verbündeter ist, der Ihr Vertrauen missbraucht hat. Ich bin von ehemals progressiven Juden wie im Bündnis mit Antisemiten und weißen Rassisten abgeschreckt worden. Andere auf der linken Seite haben das Stück als “Schwachsinn” bezeichnet und mir die Freundschaft entzogen. Wieder andere sehen böswillige Motive und spielen auf nicht näher bezeichnete Charakterschwächen an, die sie in mir entdeckt haben. Der Screenshot unten gibt einen Vorgeschmack auf einige der weniger bewachten Reaktionen.

Jedem, der in die oben genannten Kategorien fällt, ist das völlig egal. Tatsächlich hat es einen gewissen Reinigungseffekt, wenn man sie abwirft. Und diejenigen, die sich auf diese Art von persönlicher Gossenjagd eingelassen haben, verbanne ich von meinen Plattformen. Dieses Zeug lenkt von dem ab, was wichtig ist, und ich will nicht, dass es sich da einmischt. Die Arbeit ist das, was wichtig ist. Nicht ich oder das, was Sie von mir denken, oder Ihre Theorien darüber, wer ich bin oder warum ich nicht Ihren persönlichen Standards entspreche. Die Arbeit wird den Test der Zeit bestehen. Der Spott wird auf der Strecke bleiben. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...